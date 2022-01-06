Миранчука очень ждут в «Дженоа». Кокорина просят на выход из «Фиорентины»

3 января в Италии открылось зимнее трансферное окно — на фоне вспышки ковида в серии А. Рассказываем, что может ждать в ближайшее время наших легионеров.

Коронавирус отменил матчи

По состоянию на вечер 5 января более 74 игроков серии А сдали положительные тесты. В результате сразу четыре сегодняшних матча не состоятся: «Болонья» — «Интер», «Аталанта» — «Торино», «Фиорентина» — «Удинезе», «Салернитана» — «Венеция». Решение об отмене этих встреч принимали не футбольные власти, а медицинские. Под вопросом еще утром 6 января оставалось проведение игры «Ювентус» — «Наполи», и это при том, что гости прибыли в Турин накануне вечером.

Но и это еще не все. Под большим вопросом и три матча следующего, 21-го, тура, который намечен на 9 января. Дело в том, что несколько команд по требованию органов здравоохранения помещены на пятидневный карантин. Так что в воскресенье вряд ли пройдут встречи «Кальяри» — «Болонья», «Торино» — «Фиорентина» и «Удинезе» — «Аталанта».

Впрочем, эта информация актуальна на полдень 6 января, а что будет дальше, предсказать трудно. А ведь надо еще найти подходящие даты для перенесенных игр — с учетом насыщенности календаря и вынужденной паузы на стыки ЧМ-2022 с участием сборной Италии. В общем, в местном футболе сейчас царит хаос.

Шевченко не возглавит Польшу

Ковидом в серии А болеют не только игроки, но и тренеры. Недавний пример — Лучано Спаллетти. Правда, это не единственный специалист, сдавший в последние дни положительный тест. Еще с конца декабря то же самое происходило с Андреем Шевченко, который находился на самоизоляции в Лондоне. 5 января он наконец сдал отрицательный ПЦР и уже 6-го сможет вывести «Дженоа» на матч с «Сассуоло» в Реджо-Эмилии.

Параллельно с болезнью Шевы одно из польских спортивных СМИ выдало информацию о том, что украинцу поступило предложение прямо сейчас, в январе, возглавить сборную страны. Готов поверить в то, что контакт действительно мог быть. Если представитель польской федерации выходил на Станислава Черчесова уже после того, как тот возглавил венгерский «Ференцварош», то почему не обратиться к Шевченко? Судя по всему, скандальный уход Паулу Соузы настолько выбил из колеи руководство, что там совсем не понимают, что делать дальше.

А вот в то, что Шевченко реально возглавит национальную команду Польши, не верю. «Дженоа» только что купили американские миллиардеры, которые пообещали всему городу, что вернут девятикратному чемпиону Италии былое величие. Пока самый старый футбольный клуб на Апеннинах находится в зоне вылета, однако новые хозяева верят, что прописку получится сохранить, а затем начнется восхождение к еврокубкам. Андрея назначили в первую очередь из-за имени и легендарного прошлого, так что расстаться с ним спустя два-три месяца после заключения контракта — удар по имиджу американцев на стадии его формирования. Да и зачем самому Шевченко эксперименты и такой рискованный поворот?

Алексей еще сыграет за «Аталанту»

Между тем «Дженоа» еще перед Новым годом подписал нового спортивного директора Йоханнеса Спорса (он, кстати, когда-то начинал карьеру в роли видеоаналитика у Ральфа Рангника). А уже в первые дни работы трансферного рынка в команде появились два новичка. Оба защитники: Хефти выступал за «Янг Бойз», а Отсгард — за «Брайтон». Теперь Шевченко срочно нужны атакующие футболисты.

Тут сразу приходит мысль об Алексее Миранчуке. В первые дни 2022 года его имя не пропадает из местных спортивных СМИ. Уход из «Аталанты» станет одной из самых заметных сделок января. «Торино» и «Верона» пока считаются аутсайдерами в борьбе за россиянина, а лидером называется как раз «Дженоа». Разговоры о «Милане» и «Интере» оставим сказочникам, а вот Шеве наш хавбек действительно мог бы пригодиться.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, недавно продливший контракт, достаточно давно дал добро руководству на уход Алексея, но сейчас вдруг стал тянуть время. Дело в том, что совсем недавно купленный у «Сассуоло» Бога уехал на Кубок Африки, а у Сапаты травма — он пропустит несколько ближайших матчей. 12 января «Аталанта» встретится в Кубке Италии с «Венецией», эту игру из-за дисквалификаций пропустят Малиновский и Иличич. Между тем Кубок дважды в последние годы ускользал от Гасперини в финале, так что Джан Пьеро очень хочет взять трофей, а мелочей тут нет. Вот и получается, что минимум до середины (максимум — до конца) января Миранчук оказался нужен нынешнему тренеру.

Но в целом «Аталанта» готова как продать нашего легионера, так и отдать в аренду с правом выкупа. Правда, «Дженоа» рискует оказаться в серии В, так что еще вопрос, согласится ли на переход сам Алексей. Вот если речь пойдет об аренде без права выкупа, это другое дело.

Да и вообще, итальянский рынок закрывается 31 января, так что еще есть время для сюрпризов. Вдруг Миранчук по каким-то причинам не окажется в «Дженоа», куда его тут каждый день все отправляют? Кстати, в случае с клубом из Генуи речь идет о сумме компенсации в 15-16 миллионов евро. Именно столько «Аталанта» хочет выручить за российского полузащитника.

Александр на чемоданах

Что касается другого нашего легионера в серии А, неповторимого Александра Кокорина из «Фиорентины», то там пока туман. То есть понятно, что во Флоренции спят и видят, как расстаться с футболистом, но с претендентами туго. Про серию А и говорить нечего: местные СМИ все время намекают на российские и азиатские клубы, вот только конкретных названий не приводят. На днях было упоминание о «Химках», но по большому счету конкретики ноль.

Одна итальянская газета решила, что «фиалки» собираются отдать форварда в аренду и якобы сами готовы платить ему часть зарплаты, но даже при всей изначальной абсурдности ситуации с Кокориным в такое верится с трудом. А вот в то, что клуб может предложить расторгнуть контракт, поверить можно. Вот только пойдет ли на это сам Александр?

Между тем поздно вечером 5 января стало известно, что «Фиорентина» берет в бесплатную аренду с правом выкупа за 15 миллионов евро польского нападающего Пьонтека, который выступал за немецкую «Герту». Еще накануне все отправляли его в «Дженоа», однако в итоге парень оказался во Флоренции. Интересно, не ускорит ли теперь этот поляк переходы обоих наших легионеров? Ведь Шевченко теперь еще больше нуждается в атакующем исполнителе (пусть Миранчук и не чистый форвард), а Кокорин теперь точно не нужен «Фиорентине» даже в роли запасного.