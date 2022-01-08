Кокорин наконец получил признание в Италии. Его выбрали «Шутом года»

Россиянин попал в достойную компанию с Жоау Мариу, Фернандо Торресом и Лусио.

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин победил в номинации Jolly («Шут года») премии Calciobidone-2021.

30-летний россиянин набрал 53,21% голосов. Он опередил французского полузащитника Адриана Рабьо («Ювентус», 22,02%) и нигерийского нападающего Сими Нванкво («Салернитана», 9,17%).

Главным же лауреатом Calciobidone-2021 как главный провал года стал полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси. Валлиец набрал 23,58% голосов и опередил косоварского форварда Ведата Мурики («Лацио», 22,54%). Третьим стал еще один полузащитник «Ювентуса» — бразилец Артур Мело (15,75%).

Aaron #Ramsey ? il #Calciobidone 2021: solo 119 i voti di differenza con il secondo (il 23,58% degli 11.391 votanti per il giocatore della Juventus, il 22,54% che hanno scelto #Muriqi (#Lazio). Al terzo posto il brasiliano #Arthur Melo, Jolly il russo #Kokorin della Fiorentina. pic.twitter.com/yTpleN9MXO — Calciobidone (@Calciobidone) January 8, 2022

Что это вообще за премия?

Почти все российские медиа написали, что Кокорин стал одним из лауреатов премии «Золотая урна». Но это не так. Дело в том, что ставшую знаменитой «Золотую урну» (Bidone d'Oro) перестали вручать с 2012 года. Calciobidone, что можно перевести на русский как «Футбольная урна», — это, безусловно, идейный наследник Bidone d'Oro, отмечающий наиболее разочаровавших футболистов итальянской серии А. Однако это другая премия, вручаемая совершенно другими людьми.

Премию Calciobidone придумал в 2009 году футбольный журналист Кристиан Витали, создавший для этого одноименный сайт, где высмеивается «все худшее, что есть в итальянском футболе». Calciobidone запускался, когда «Золотая урна» была еще жива, поэтому сразу возникло принципиальное отличие — «Футбольной урной» отмечаются только игроки-иностранцы. С 2012 года одним из партнеров Calciobidone стал известный журнал Guerin Sportivo.

Победитель определяется голосованием болельщиков в соцсетях премии, а также на сайтах Calciobidone, Guerin Sportivo, Calcio 2000 и Calcio Gourmet.

Если сначала можно было выбрать любого игрока, то с 2010 года специальное жюри из журналистов определяет шорт-лист номинантов, состоящий из 10 футболистов-разочарований.

Первые две премии Calciobidone забрал себе Рикардо Куарежма, в числе лауреатов за минувшие 13 лет были такие персонажи, как Адриано, Диего Форлан, Никлас Бендтнер, Никола Калинич, Патрик Шик, а в прошлом году победителем стал Кристиан Эриксен.

А что за «Шут года»?

Когда в 2010 году организаторы решили делать шорт-лист номинантов, они решили оставить болельщикам возможность выбрать своего кандидата на главное разочарование года (но это, как и в случае с главной премией, должен быть иностранец) и назвали это Jolly. В общем, глас народа, где можно устраивать флешмобы и вообще всячески шутить.

В этом году было названо аж 48 фамилий, а ставшего победителем Кокорина редакция Calciobidone назвала «вечным обещанием, классическим талантом, который никак не раскроется и от которого все ждут качественного рывка, за этот год накопил только разочарования, став настоящим игроком-загадкой».

Ранее в номинации «Шут года» побеждали:

2010 — Херман Денис (Аргентина)

2011 — Элджеро Элиа (Голландия)

2012 — Лусио (Бразилия)

2013 — Альваро Перейра (Уругвай)

2014 — Фернандо Торрес (Испания)

2015 — Эдин Джеко (Босния)

2016 — Габигол (Бразилия)

2017 — Марко Пьяца (Хорватия)

2018 — Жоау Мариу (Португалия)

2019 — Кшиштоф Пентек (Польша)

2020 — Дуглас Коста (Бразилия).

На самом деле очень достойная компания, а из откровенных «клоунов» тут только разве что Элиа, которого в свое время зачем-то купил «Ювентус», и Габигол, который так и не смог реализовать себя в Европе. С другой стороны, Элиа — вице-чемпион мира-2010 в составе сборной Нидерландов.

Насколько серьезна эта премия?

Прямо скажем, резонанс у нее далеко не тот, что у кинематографической «Золотой малины» или в свое время у Bidone d'Oro. Так, в голосовании за главный приз принял участие 11 391 человек — далеко не самая внушительная цифра. Быстрое загугливание имени Aaron Ramsey дало лишь многочисленные новости о том, куда в январе уйдет валлиец (есть даже совсем экзотические варианты типа «Бернли»), — но ничего про Calciobidone. Кажется, что в Британии эта новость прошла совсем незамеченной.

Но в России Кокорин давно уже превратился из футболиста в мем, которого не воспринимают всерьез. Накануне все потешались над новостью, что он сделал дубль в двусторонке на тренировке. Теперь — такое вот признание.