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Команда Миранчука приблизила легендарный итальянский клуб к вылету. Россиянин едва не забил гол-красавец

Дмитрий Гирин
Корреспондент
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3 мая. «Сампдория» — «Торино» — 0:2.
Фото Global Look Press
«Торино» на выезде обыграл «Сампдорию» — 2:0.
Италия. Серия А. 33-й тур
03 мая, 19:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
0:2
Торино

Алексей Миранчук был одним из самых заметных игроков «Торино» в субботнем матче с «Аталантой» (1:2), и именно его дальний удар привел к единственному голу туринцев, однако в стартовый состав на встречу с «Сампдорией» российский полузащитник не попал. Учитывая, что Миранчук в итоге вышел на замену на 65-й минуте, когда счет и течение игры полностью устраивали «Торино», речь, скорее всего, идет о плановой ротации. А так как серб Неманья Радоньич травмирован, то пару атакующих полузащитников составили Никола Влашич (он как раз против «Аталанты» появился во втором тайме) и получающий в последнее время не так много практики Демба Сек — у сенегальца в апреле набралось всего восемь минут не поле.

Алексей Миранчук в&nbsp;матче &laquo;Торино&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аталанта&raquo;. Миранчук обидел бывшую команду. Но его «Торино» все равно проиграл «Аталанте»

Но главными героями стали не они. «Торино» забил в середине первого тайма после стандарта, и дальше гости просто смотрели, что предпримет соперник. У «Сампдории» же вообще ничего не получалось, поэтому футбола на поле, по сути, и не было. Одни не сильно хотели, вторые, наверное, хотели, но КПД этих желаний был нулевым.

Самый яркий момент матча случился уже в добавленное время. Вышедший на замену форвард «Торино» Пьетро Пеллегри после быстрого розыгрыша штрафного убежал с центра поля к воротам и забил, а потом отпраздновал гол перед фанатской трибуной «Сампдории». Чем спровоцировал потасовку, в которой поучаствовали почти все, включая запасных и членов тренерского и административного штаба команд. Пеллегри партнеры быстро увели в сторону, никто никого не бил и даже особо не толкал, но хоть какое-то оживление в невероятно сером и унылом матче (его в одном эпизоде мог украсить Миранчук, но мяч после обводящего удара полузащитника пролетел мимо «девятки»).

Правда, поведение Пеллегри объяснимо: форвард родился в Генуе и является воспитанником другого клуба из портового города — «Дженоа». В юношеском и молодежном секторе «грифонов» он провел восемь лет, после чего уехал в «Монако». Забив, он решил потроллить фанатов «Сампдории», которые вынуждены наблюдать, как их клуб вылетает в серию В почти без шансов на спасение. Понижение в классе еще не свершилось официально, но оно неизбежно.

Этот сезон для одного из самых знаменитых клубов Италии, который в 1991 году выигрывал скудетто с Роберто Манчини и Джанлукой Виалли в составе, год спустя дошел до финала Лиги чемпионов и брал Кубок Кубков-1990, — настоящая катастрофа. Правда, проблемы начались еще несколько лет назад. Эпатажный и всех доставший владелец «Сампдории» Массимо Ферреро хотел продать клуб, но переговоры ни с одним из претендентов не увенчались успехом, а в декабре 2021 года бизнесмена и вовсе арестовали по обвинениям в корпоративных преступлениях и финансовых махинациях. Управленческие проблемы так и не были решены, тренеры менялись каждые несколько месяцев, и Деян Станкович, принявший команду осенью, выправить ситуацию не смог.

Особенно обидно фанатам должно быть еще и из-за того, что «Дженоа», судя по всему, вернется в серию А по итогам этого сезона. «Грифоны» идут вторыми в серии В за три тура до финиша, опережая «Бари» на шесть очков. Так что генуэзского дерби в серии А в следующем году снова не будет.

Что касается «Торино», то в следующем туре команда Ивана Юрича сыграет дома с «Монцой».

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Сампдория
ФК Торино
4
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