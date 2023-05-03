Команда Миранчука приблизила легендарный итальянский клуб к вылету. Россиянин едва не забил гол-красавец
Алексей Миранчук был одним из самых заметных игроков «Торино» в субботнем матче с «Аталантой» (1:2), и именно его дальний удар привел к единственному голу туринцев, однако в стартовый состав на встречу с «Сампдорией» российский полузащитник не попал. Учитывая, что Миранчук в итоге вышел на замену на 65-й минуте, когда счет и течение игры полностью устраивали «Торино», речь, скорее всего, идет о плановой ротации. А так как серб Неманья Радоньич травмирован, то пару атакующих полузащитников составили Никола Влашич (он как раз против «Аталанты» появился во втором тайме) и получающий в последнее время не так много практики Демба Сек — у сенегальца в апреле набралось всего восемь минут не поле.
Но главными героями стали не они. «Торино» забил в середине первого тайма после стандарта, и дальше гости просто смотрели, что предпримет соперник. У «Сампдории» же вообще ничего не получалось, поэтому футбола на поле, по сути, и не было. Одни не сильно хотели, вторые, наверное, хотели, но КПД этих желаний был нулевым.
Самый яркий момент матча случился уже в добавленное время. Вышедший на замену форвард «Торино» Пьетро Пеллегри после быстрого розыгрыша штрафного убежал с центра поля к воротам и забил, а потом отпраздновал гол перед фанатской трибуной «Сампдории». Чем спровоцировал потасовку, в которой поучаствовали почти все, включая запасных и членов тренерского и административного штаба команд. Пеллегри партнеры быстро увели в сторону, никто никого не бил и даже особо не толкал, но хоть какое-то оживление в невероятно сером и унылом матче (его в одном эпизоде мог украсить Миранчук, но мяч после обводящего удара полузащитника пролетел мимо «девятки»).
Правда, поведение Пеллегри объяснимо: форвард родился в Генуе и является воспитанником другого клуба из портового города — «Дженоа». В юношеском и молодежном секторе «грифонов» он провел восемь лет, после чего уехал в «Монако». Забив, он решил потроллить фанатов «Сампдории», которые вынуждены наблюдать, как их клуб вылетает в серию В почти без шансов на спасение. Понижение в классе еще не свершилось официально, но оно неизбежно.
Этот сезон для одного из самых знаменитых клубов Италии, который в 1991 году выигрывал скудетто с Роберто Манчини и Джанлукой Виалли в составе, год спустя дошел до финала Лиги чемпионов и брал Кубок Кубков-1990, — настоящая катастрофа. Правда, проблемы начались еще несколько лет назад. Эпатажный и всех доставший владелец «Сампдории» Массимо Ферреро хотел продать клуб, но переговоры ни с одним из претендентов не увенчались успехом, а в декабре 2021 года бизнесмена и вовсе арестовали по обвинениям в корпоративных преступлениях и финансовых махинациях. Управленческие проблемы так и не были решены, тренеры менялись каждые несколько месяцев, и Деян Станкович, принявший команду осенью, выправить ситуацию не смог.
Особенно обидно фанатам должно быть еще и из-за того, что «Дженоа», судя по всему, вернется в серию А по итогам этого сезона. «Грифоны» идут вторыми в серии В за три тура до финиша, опережая «Бари» на шесть очков. Так что генуэзского дерби в серии А в следующем году снова не будет.
Что касается «Торино», то в следующем туре команда Ивана Юрича сыграет дома с «Монцой».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|32
|25
|4
|3
|68-22
|79
|
2
|Ювентус
|33
|19
|6
|8
|50-28
|63
|
3
|Лацио
|32
|18
|7
|7
|50-24
|61
|
4
|Аталанта
|33
|17
|7
|9
|56-39
|58
|
5
|Рома
|32
|17
|6
|9
|44-30
|57
|
6
|Милан
|32
|16
|9
|7
|52-38
|57
|
7
|Интер
|32
|18
|3
|11
|54-35
|57
|
8
|Фиорентина
|33
|12
|10
|11
|45-39
|46
|
9
|Болонья
|32
|12
|9
|11
|41-40
|45
|
10
|Торино
|33
|12
|9
|12
|35-38
|45
|
11
|Монца
|32
|12
|8
|12
|40-43
|44
|
12
|Сассуоло
|32
|12
|7
|13
|40-47
|43
|
13
|Удинезе
|32
|10
|12
|10
|42-40
|42
|
14
|Салернитана
|33
|7
|14
|12
|41-54
|35
|
15
|Эмполи
|32
|7
|11
|14
|26-42
|32
|
16
|Лечче
|33
|7
|10
|16
|28-40
|31
|
17
|Специя
|33
|5
|12
|16
|28-54
|27
|
18
|Верона
|32
|6
|9
|17
|27-45
|27
|
19
|Кремонезе
|32
|3
|11
|18
|28-58
|20
|
20
|Сампдория
|33
|3
|8
|22
|20-59
|17
|3.05
|19:00
|
Аталанта – Специя
|3 : 2
|3.05
|19:00
|
Ювентус – Лечче
|2 : 1
|3.05
|19:00
|
Салернитана – Фиорентина
|3 : 3
|3.05
|19:00
|
Сампдория – Торино
|0 : 2
|3.05
|22:00
|
Милан – Кремонезе
|- : -
|3.05
|22:00
|
Лацио – Сассуоло
|- : -
|3.05
|22:00
|
Монца – Рома
|- : -
|3.05
|22:00
|
Верона – Интер
|- : -
|4.05
|21:45
|
Эмполи – Болонья
|- : -
|4.05
|21:45
|
Удинезе – Наполи
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|17
|
|
Булай Диа
Салернитана
|15
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|18
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|30
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|24
|1
|0