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Миранчук обидел бывшую команду. Но его «Торино» все равно проиграл «Аталанте»

Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Алексей Миранчук в матче «Торино» — «Аталанта».
Фото Global Look Press
Активности российского полузащитника не хватило даже для ничьей.
Италия. Серия А. 32-й тур
29 апр, 21:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:2
Аталанта

Несколько лет назад в российском футболе укоренилась дурацкая, на мой взгляд, привычка запрещать отданным в аренду футболистам играть против команды, которой они принадлежат. Или же получать такое разрешение, только выплатив определенную сумму денег. Хотя чего бояться, если речь идет о молодом игроке, которого вы специально отдали, чтобы он получал практику? Или о куда-то пристроенном футболисте, который, как вы считаете, вам не нужен и не принесет пользы?

К счастью, в той же Италии ничего подобного нет, во всяком случае в масштабах, сравнимых с российскими. Поэтому вопрос об участии Алексея Миранчука в матче против «Аталанты», которой он принадлежит, даже не стоял. Вернее, не сыграть россиянин мог только по решению главного тренера «Торино» Ивана Юрича. Но тот выпустил Миранчука в старте. К слову, встречу первого круга полузащитник пропустил из-за травмы, которую залечивал вторую половину августа и весь сентябрь.

Здесь можно было бы порассуждать, мол, вот он шанс проявить себя перед Джан Пьеро Гасперини, но это не имеет особого смысла. Просто потому, что нынешняя «Аталанта» совсем не похожа на ту команду, в которую переходил Миранчук. Та была яркой, стильной, жестко прессингующей и нацеленной на владение и доминирование. Нынешняя версия «Аталанты» может совершенно спокойно отдать мяч команде типа «Торино» и защищаться низким и средним блоком, не особо включая прессинг.

О многом говорит статистика первого тайма: хозяева почти вдвое превзошли «Аталанту» по количеству передач — 338 против 185. При этом никакой пользы из этого извлечь не могли. За первые 45 минут «Торино» ни разу не ударил по воротам — не в створ, а вообще. Ни единой попытки. И гордые 0,00 в графе xG. Все, что могли изобразить туринцы, — это унылый перекат мяча между тройкой защитников, а потом безадресный заброс вперед на Антонио Санабрию.

«Аталанта», правда, была ничуть не лучше. Гости ударили по воротам всего один раз: Давиде Дзаппакоста пнул мяч с острого угла, а голкипер «Торино» Ваня Милинкович-Савич пустил его в ближний. Суммарный xG за первый тайм — 0,06.

И это не какая-то разовая аномалия. «Аталанта», бывшая недавно прессинг-машиной, сейчас по интенсивности прессинга занимает только 9-е место с показателем PPDA в 11,27. Да, формально команда Гасперини не стала меньше забивать — перед этим туром у нее был 51 гол и она делила 2-4-е место с «Миланом» и «Интером». Правда, получилось так во многом благодаря сумасшедшей победе над «Салернитаной» со счетом 8:0.

Однако все это не мешает «Аталанте» претендовать на еврокубки и даже на попадание в Лигу чемпионов, а также прокачивать молодых игроков — таких как защитник Джорджо Скальвини или нападающий Расмус Хойлунн.

Алексей Миранчук в&nbsp;матче против &laquo;Салернитаны&raquo;. «Торино» тонет в турнирном болоте. От поражения команду спас шикарный пас Миранчука

В любом случае вряд ли Миранчук хотел что-то доказывать «Аталанте» и лично Гасперини. Скорее, ему нужно было доказывать Юричу. В прошлом туре против «Лацио» россиянин впервые в сезоне просидел весь матч в запасе, так и не выйдя на поле. И, как кажется, Миранчук сумел убедить хорватского тренера «Торино», что должен играть постоянно.

Даже в первом тайме, совершенно ужасным для хозяев, россиянин старательно искал мяч, получал передачи и пытался найти хоть какие-то варианты для обострения. После перерыва подзавелся весь «Торино», а Миранчук принял непосредственное участие в голевой атаке. Он хлестко пробил издали, мяч слегка задел Мартена де Рона, вратарь «Аталанты» Марко Спортьелло справился, но на добивание первым успел Санабрия, забив свой десятый гол в чемпионате. Шестой ассист в сезоне Миранчуку не запишут, но без него и его активности «Торино» точно бы не забил.

Правда, этот гол не принес хозяевам даже ничью. В самой концовке Дуван Сапата, прямо как в старые времена, ускорился, обыграл Пера Схурса, усадив голландца на пятую точку, и классно пробил в дальний верхний угол. Напомнив всем, что несколько лет назад забивал по два десятка голов за сезон.

В следующем туре «Торино», который состоится уже посреди недели, сыграет в гостях с «Сампдорией».

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
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5
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 Интер 32 18 3 11 54-35 57
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8
 Фиорентина 32 12 9 11 42-36 45
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