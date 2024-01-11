Российский легионер помог бергамаскам победить на «Сан-Сиро».

Нынешняя зима — лучший этап в карьере Алексея Миранчука в «Аталанте», хотя совсем недавно казалось, что его отъезд из Бергамо неизбежен. Однако своей яркой игрой российский полузащитник закрыл данную тему как минимум до лета. Дальше заглядывать смысла нет, ведь был же продолжительный период, когда Джан Пьеро Гасперини чуть ли не игнорировал нашего легионера, и точно нельзя сбрасывать со счетов фактор уехавшего на Кубок Африки лучшего снайпера бергамасков Лукмана.

Агент россиянина Вадим Шпинев, очевидно, все это учитывает. И, говоря о доверии тренера и руководства, он довольно аккуратен в оценках, заявив в интервью «СЭ»: «Миранчук играет, уверен в своих силах. Если тренер использует его как правого нападающего — ради бога, ему виднее. Он видит, как тренируется футболист, доверяет ему. Мы рады за Лешу в совокупности последних результатов. Ждем, что появится определенное предложение из того же чемпионата Италии. Зимой никуда уходить не нужно. Но в преддверии нового сезона, летом, стоит хорошенько задуматься. Мы проведем работу определенную».

«Милан» — «Аталанта» — 1:2. Алексей Миранчук (справа). Фото Reuters

Как говорится — время покажет. Пока же можно наслаждаться отличным во всех отношениях этапом карьеры, а в качестве отправной точки обозначить 9 декабря и предыдущую игру с «Миланом» в серии А. Тогда Миранчук появился на поле 82-й минуте и изменил все. Добыл для своей команды численное преимущество после фола капитана россонери Калабрии, после чего на исходе добавленного арбитром времени отдал пас под победный гол Муриэля (3:2).

Можно сказать, что месяц спустя история закольцевалась. Снова важнейший матч с «Миланом», и снова Миранчук становится одной из ключевых фигур. Отличие — в статусе Алексея, который из джокера превратился в твердого игрока основы, которого Гасперини хвалит в каждом послематчевом комментарии, а по итогам воскресной игры с «Ромой» и вовсе назвал россиянина лучшим в атаке своей команды, оценив его форму, как невероятную.

И это точно не перебор, потому что так стабильно ярко и качественно Миранчук в «Аталанте» прежде не играл. Это проявляется практически в каждом движении и действии на поле. Они буквально излучают уверенность игрока в собственных силах, что трансформируется в уверенность и смелость в принятии решений, а также готовность брать инициативу на себя. В среду Миранчук, по сути, проявил себя во всех ключевых моментах игры. Даже в том, который обернулся удалением Гасперини.

Алексей выдал уже привычную для последних матчей подачу в район дальнего угла площади ворот, откуда последовала скидка Де Кетеларе, а потом рвавшийся к мячу Де Рон столкнулся с Габбией. Выглядел момент жутковато, обоим игрокам потребовались замены, но фола там точно не было. Однако убедить в чем-то разбушевавшегося Гасперини невозможно. Проверено временем, и судьи далеко не в первый раз прибегают к изгнанию тренера на трибуны.

Уже оттуда Джан Пьеро наблюдал, как его команда образцово среагировала на гол Рафаэла Леау и не позволила «Милану» уйти на перерыв лидером. Разыграно все было, словно по нотам, а одним из аккордов голевой мелодии стали действия Миранчука. Находясь на бровке под давлением соперника, он отдал мяч Де Кетеларе, тот бросил в прорыв Хольма, а швед выдал пас под удар Копмайнерсу, который, как и наш легионер, изменил свою роль на поле.

Вообще-то голландца брали, как опорного полузащитника. Именно на этой позиции в АЗ он был идеальным партнером проводившего лучшие сезоны в карьере, но так и не раскрывшегося в «Спартаке» Тила. Сейчас же Копмайнерс не просто действует в атаке — он стал бомбардиром. Забил «Роме» головой с подачи Миранчука, а на «Сан-Сиро» и вовсе оформил дубль. И снова при помощи россиянина, который серий финтов закружил голову 18-летнему Хименесу и заставил юношу нарушить правила в собственной штрафной.

Как оказалось, данный эпизод стал ключевым. А результативные баллы Миранчук в этот вечер не заработал, хотя и сам он опасно закручивал мяч из-за штрафной, и Эдерсон после паса Алексея забивать должен был. В обоих случаях не хватило считанных сантиметров, однако уже сделанного оказалось достаточно для еще одного шага к трофею. Следующий предстоит уже в апреле, когда состоится двухматчевое полуфинальное противостояние с «Фиорентиной».