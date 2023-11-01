Футбол
Италия
Новости Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 09:00

Миранчуку нужно бежать из «Аталанты», Хвиче — смотреть за пределы Италии

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Миранчук и Хвича Кварацхелия
Алексей Миранчук и Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
Георгий Кудинов — о перспективах Черышева, Кварацхелии, Миранчука и Сазонова.

Хвича Кварацхелия

Концовка прошлого сезона и старт нынешнего у новой звезды серии А не заладились. Но прямо сейчас Кварацхелия — настоящий лидер «Наполи». Итальянские СМИ часто признают его лучшим игроком матчей, а болельщики надеются, что грузинский талант будет играть в Неаполе как можно дольше.

Честно говоря, поверить в подобное сложно. Нет, нынешний сезон Квара наверняка закончит в «Наполи», а вот дальше... Если Хвича и второй сезон серии А проведет так же ярко (ну или почти), как и дебютный, ему самое время начинать смотреть за пределы Италии.

Невероятный скудетто в составе «Наполи» Хвича уже выиграл, а объективно рассчитывать на что-то большее в условиях Неаполя, где титулы добываются очень редко, вряд ли придется. Чтобы расти дальше и замахиваться на новые достижения, Кваре придется менять город и страну.

Вряд ли «Наполи» захочет продавать грузинскую звездочку внутри Италии (да и не факт, что у местных клубов найдутся деньги на Хвичу), так что Кваре прямая дорога в Англию, Испанию или «Баварию» с «ПСЖ».

Футболист Саба Сазонов
Саба Сазонов.
Фото Global Look Press

Саба Сазонов

Экс-защитник московского «Динамо» попал в команду, которую на старте сезона лихорадит. Если бы «Торино» под руководством эмоционального Ивана Юрича не выиграл в последнем туре у «Лечче», то разговоры об отставке тренера зазвучали бы еще громче. Сам он хорошо отзывается о Сазонове, но дает понять, что тому объективно нужно время, чтобы привыкнуть к требованиям серии А. Очевидно, что у «Торино» такое время есть, благо клуб брал футболиста на перспективу, а не рассчитывал на него с ходу как на игрока стартового состава.

Саба Сазонов и&nbsp;Алексей Миранчук. «Сазонов — загадка, а Миранчук точно пригодился бы команде». Интервью редактора сайта о «Торино»

Между тем из-за серьезной травмы голландца Схурса у Сабы появляется дополнительный шанс получать больше игровой практики, хотя в игре с «Лечче» грузинский защитник на поле не появился. На фоне провального выхода футболиста в матче против «Интера» Юрич поберег парня в этой игре и планирует подпускать его к составу более плавно.

Алексей Миранчук

С Миранчуком все четко и понятно. Чем дольше он будет находиться в «Аталанте» при Гасперини, тем больше времени он потеряет. То, что можно было получить полезного в Бергамо, Алексей давно выучил, а ничего нового он в роли вечного запасного не приобретет. Ему надо уходить или даже бежать оттуда как можно быстрее.

Алексей Миранчук и&nbsp;Артур Мело. «Мне нравится Миранчук, но его удел в «Аталанте» — выход на замену». Мнение журналиста из Италии

Накануне недавнего матча с «Лечче» главный тренер «Торино» Юрич устроил вселенский плач на тему Миранчука: мол, какого же парня нам не хватает! И ведь он прав: Влашич в этом сезоне выглядит слабо, да еще получил травму, а Радонич, похоже, опять нарушает режим и выпал из состава. В этой ситуации Миранчук точно бы пригодился «Торино», и остается только сожалеть, что его там сейчас нет.

Футболист Денис Черышев
Денис Черышев.
Фото ФК «Венеция»

Денис Черышев

С положением Черышева тоже все ясно. «Венеция» не смогла найти ему новую команду в прошедшее межсезонье, так что Денис остался дорабатывать свой солидный контракт, который заканчивается в конце нынешнего сезона. На текущий момент Паоло Ваноли видит Черышева глубоким запасным и почти не выпускает его на поле.

Денис Черышев. «После этого сезона Черышев, вероятно, покинет «Венецию». Итальянский журналист — о перспективах Дениса и Ваноли

Между тем сама «Венеция» стартовала весьма удачно. После свежей победы над «Пизой» команда экс-тренера «Спартака» делит второе-третье места в турнирной таблице серии В. По итогам сезона-2023/24 руководство «Венеции» планирует выйти в серию А, что не является утопией по состоянию на сегодняшний день. Ну а Черышева, скорее всего, ближайшим летом ждет прощание с Венецией. Если, конечно, он что-то не изменит чудесным способом по ходу сезона.

Алексей Миранчук
Денис Черышев
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Аталанта
ФК Венеция
ФК Наполи
ФК Торино
Саба Сазонов
9
20
Читайте также
В Египте рассказали о желании провести матч со сборной России
Железный Майк, Хартли, головорезы из «Витязя». 50 самых важных канадцев в истории нашего хоккея
Премьер Италии признала отсутствие результатов контрнаступления ВСУ
Премьер Италии заявила о праве Украины на героизацию Бандеры
My?l Polska написала об отчаянном шаге главнокомандующего ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ставки в Италии — настоящий бич, молодежь без конца сидит в телефонах». Местный журналист — об одном из главных футбольных скандалов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 10 8 1 1 25-5 25
2
 Ювентус 10 7 2 1 16-6 23
3
 Милан 10 7 1 2 18-11 22
4
 Аталанта 10 6 1 3 18-8 19
5
 Наполи 10 5 3 2 22-12 18
6
 Фиорентина 10 5 2 3 18-14 17
7
 Лацио 10 5 1 4 13-12 16
8
 Болонья 10 3 6 1 11-8 15
9
 Рома 10 4 2 4 20-13 14
10
 Монца 10 3 4 3 9-9 13
11
 Лечче 10 3 4 3 10-12 13
12
 Фрозиноне 10 3 3 4 15-17 12
13
 Торино 10 3 3 4 7-12 12
14
 Дженоа 10 3 2 5 11-14 11
15
 Сассуоло 10 3 2 5 13-17 11
16
 Верона 10 2 2 6 6-12 8
17
 Удинезе 10 0 7 3 6-14 7
18
 Эмполи 10 2 1 7 3-19 7
19
 Кальяри 10 1 3 6 9-21 6
20
 Салернитана 10 0 4 6 6-20 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.11 22:45
Болонья – Лацио
 - : -
4.11 17:00
Салернитана – Наполи
 - : -
4.11 20:00
Аталанта – Интер
 - : -
4.11 22:45
Милан – Удинезе
 - : -
5.11 14:30
Верона – Монца
 - : -
5.11 17:00
Кальяри – Дженоа
 - : -
5.11 20:00
Рома – Лечче
 - : -
5.11 22:45
Фиорентина – Ювентус
 - : -
6.11 20:30
Фрозиноне – Эмполи
 - : -
6.11 22:45
Торино – Сассуоло
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 11
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 6
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 4
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 8 1 3
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 7 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости