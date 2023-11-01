Миранчуку нужно бежать из «Аталанты», Хвиче — смотреть за пределы Италии
Хвича Кварацхелия
Концовка прошлого сезона и старт нынешнего у новой звезды серии А не заладились. Но прямо сейчас Кварацхелия — настоящий лидер «Наполи». Итальянские СМИ часто признают его лучшим игроком матчей, а болельщики надеются, что грузинский талант будет играть в Неаполе как можно дольше.
Честно говоря, поверить в подобное сложно. Нет, нынешний сезон Квара наверняка закончит в «Наполи», а вот дальше... Если Хвича и второй сезон серии А проведет так же ярко (ну или почти), как и дебютный, ему самое время начинать смотреть за пределы Италии.
Невероятный скудетто в составе «Наполи» Хвича уже выиграл, а объективно рассчитывать на что-то большее в условиях Неаполя, где титулы добываются очень редко, вряд ли придется. Чтобы расти дальше и замахиваться на новые достижения, Кваре придется менять город и страну.
Вряд ли «Наполи» захочет продавать грузинскую звездочку внутри Италии (да и не факт, что у местных клубов найдутся деньги на Хвичу), так что Кваре прямая дорога в Англию, Испанию или «Баварию» с «ПСЖ».
Саба Сазонов
Экс-защитник московского «Динамо» попал в команду, которую на старте сезона лихорадит. Если бы «Торино» под руководством эмоционального Ивана Юрича не выиграл в последнем туре у «Лечче», то разговоры об отставке тренера зазвучали бы еще громче. Сам он хорошо отзывается о Сазонове, но дает понять, что тому объективно нужно время, чтобы привыкнуть к требованиям серии А. Очевидно, что у «Торино» такое время есть, благо клуб брал футболиста на перспективу, а не рассчитывал на него с ходу как на игрока стартового состава.
Между тем из-за серьезной травмы голландца Схурса у Сабы появляется дополнительный шанс получать больше игровой практики, хотя в игре с «Лечче» грузинский защитник на поле не появился. На фоне провального выхода футболиста в матче против «Интера» Юрич поберег парня в этой игре и планирует подпускать его к составу более плавно.
Алексей Миранчук
С Миранчуком все четко и понятно. Чем дольше он будет находиться в «Аталанте» при Гасперини, тем больше времени он потеряет. То, что можно было получить полезного в Бергамо, Алексей давно выучил, а ничего нового он в роли вечного запасного не приобретет. Ему надо уходить или даже бежать оттуда как можно быстрее.
Накануне недавнего матча с «Лечче» главный тренер «Торино» Юрич устроил вселенский плач на тему Миранчука: мол, какого же парня нам не хватает! И ведь он прав: Влашич в этом сезоне выглядит слабо, да еще получил травму, а Радонич, похоже, опять нарушает режим и выпал из состава. В этой ситуации Миранчук точно бы пригодился «Торино», и остается только сожалеть, что его там сейчас нет.
Денис Черышев
С положением Черышева тоже все ясно. «Венеция» не смогла найти ему новую команду в прошедшее межсезонье, так что Денис остался дорабатывать свой солидный контракт, который заканчивается в конце нынешнего сезона. На текущий момент Паоло Ваноли видит Черышева глубоким запасным и почти не выпускает его на поле.
Между тем сама «Венеция» стартовала весьма удачно. После свежей победы над «Пизой» команда экс-тренера «Спартака» делит второе-третье места в турнирной таблице серии В. По итогам сезона-2023/24 руководство «Венеции» планирует выйти в серию А, что не является утопией по состоянию на сегодняшний день. Ну а Черышева, скорее всего, ближайшим летом ждет прощание с Венецией. Если, конечно, он что-то не изменит чудесным способом по ходу сезона.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|10
|8
|1
|1
|25-5
|25
|
2
|Ювентус
|10
|7
|2
|1
|16-6
|23
|
3
|Милан
|10
|7
|1
|2
|18-11
|22
|
4
|Аталанта
|10
|6
|1
|3
|18-8
|19
|
5
|Наполи
|10
|5
|3
|2
|22-12
|18
|
6
|Фиорентина
|10
|5
|2
|3
|18-14
|17
|
7
|Лацио
|10
|5
|1
|4
|13-12
|16
|
8
|Болонья
|10
|3
|6
|1
|11-8
|15
|
9
|Рома
|10
|4
|2
|4
|20-13
|14
|
10
|Монца
|10
|3
|4
|3
|9-9
|13
|
11
|Лечче
|10
|3
|4
|3
|10-12
|13
|
12
|Фрозиноне
|10
|3
|3
|4
|15-17
|12
|
13
|Торино
|10
|3
|3
|4
|7-12
|12
|
14
|Дженоа
|10
|3
|2
|5
|11-14
|11
|
15
|Сассуоло
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
16
|Верона
|10
|2
|2
|6
|6-12
|8
|
17
|Удинезе
|10
|0
|7
|3
|6-14
|7
|
18
|Эмполи
|10
|2
|1
|7
|3-19
|7
|
19
|Кальяри
|10
|1
|3
|6
|9-21
|6
|
20
|Салернитана
|10
|0
|4
|6
|6-20
|4
|3.11
|22:45
|
Болонья – Лацио
|- : -
|4.11
|17:00
|
Салернитана – Наполи
|- : -
|4.11
|20:00
|
Аталанта – Интер
|- : -
|4.11
|22:45
|
Милан – Удинезе
|- : -
|5.11
|14:30
|
Верона – Монца
|- : -
|5.11
|17:00
|
Кальяри – Дженоа
|- : -
|5.11
|20:00
|
Рома – Лечче
|- : -
|5.11
|22:45
|
Фиорентина – Ювентус
|- : -
|6.11
|20:30
|
Фрозиноне – Эмполи
|- : -
|6.11
|22:45
|
Торино – Сассуоло
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
|
Оливье Жиру
Милан
|6
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|8
|1
|3
|
|
Майк Меньян
Милан
|7
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|8
|1
|1