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27 октября, 19:15

«Ставки в Италии — настоящий бич, молодежь без конца сидит в телефонах». Местный журналист — об одном из главных футбольных скандалов

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Футболист Николо Фаджоли
Николо Фаджоли.
Фото AFP
Россано Доннини — о том, можно ли сравнивать эту историю с масштабным скандалом в 1980-м.

Когда в 1980 году в Италии разразился исторический скандал с договорными матчами, моему сегодняшнему собеседнику было слегка за тридцать. Он уже тогда плотно сотрудничал с легендарным итальянским еженедельником Guerin Sportivo, в котором затем отработал несколько десятилетий вплоть до пенсии.

На фоне нынешнего итальянского скандала о нелегальных ставках мы решили обратиться к Россано Доннини, чтобы он смог сравнить историю 1980 года с нынешней.

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— Вы многое повидали на своем веку в Италии, включая громкие скандалы. Много ли аналогий видите сегодня с делом о договорных матчах 1980 года?

— Пока что аналогия только в том, что и тогда, и сейчас действующие футболисты заработали дисквалификации. Вот только Фаджоли дали семь месяцев, а Тонали — десять, тогда как в 1980 году игроку «Авеллино» впаяли шесть лет, по одному игроку из «Лацио» и «Перуджи» забанили на пять, а знаменитого голкипера Альбертози из «Милана» отлучили от футбола на четыре года. Еще шестерым дали тогда дисквалификацию на три и три с половиной, а ставший впоследствии после выступления на чемпионате мира героем нации Паоло России получил два. Еще семь футболистов серии А заработали тогда бан от трех до четырех месяцев. «Милан» и «Лацио» вообще выгнали из серии А, ну а «Авеллино», «Перуджу» и «Болонью» лишили пяти очков на следующий сезон.

Досталось и руководителям: президента «Милана» Франко Коломбо навсегда отлучили от футбола. Его коллеге из «Болоньи» запретили на год иметь хоть какое-то дело с этим видом спорта. Два клуба серии В («Палермо» и «Таранто») лишились пяти очков на новый сезон, а три игрока этого дивизиона получили дисквалификации: один — на три с половиной года, второй — на три, а третий — на год.

— Ну и память у вас!

— Вы мне льстите. Просто я подготовился к нашему разговору и заранее залез в свои архивы. Для всей Италии это был тогда такой шок, что, разумеется, основные моменты сохранились у меня в памяти и без архивов. Хотя какие-то детали надо было уточнить.

Фабрицио Корона
Фабрицио Корона.
Фото Global Look Press

— На фоне той истории нынешний скандал смотрится каким-то детским утренником, не так ли?

— По состоянию на сегодняшний день я не вижу серьезных аналогий с тем скандалом. Раскручивает все одиозный Фабрицио Корона, к которому в Италии у всех соответствующее отношение. Ведь мало кто у нас может поверить, что человек, который сам неоднократно шантажировал знаменитых игроков серии А, борется за чистоту футбола. Другое дело — доказательства со стороны правосудия. Если брать их, то речь идет пока всего о двух игроках, да и те выглядят лудоманами и нерадивыми ребятами, но никак не персонажами, способными устраивать договорные матчи.

Если в скором времени мы узнаем другие подробности и детали с конкретными доказательствами о каких-то странных матчах, то я могу изменить свое мнение. Пока же все это больше похоже на признаки той пагубной страсти к ставкам в целом, которая одолела итальянскую молодежь. К сожалению, сегодня в Италии это настоящий бич, а молодые без конца сидят в телефонах, имеют слишком много свободного времени и слишком мало дельных занятий вне футбола. Случай с тем же Фаджоли, который начал увлекаться ставками лет с 15, когда уже был в футбольном интернате и остался без присмотра родителей, показывает, насколько психологически хрупкими являются сегодня молодые ребята.

Сандро Тонали, Фабрицио Корона и&nbsp;Никола Залевски. Италия готовится к новым разоблачениям в деле о ставках. Когда это произойдет и кто тот человек, взбудораживший страну инсайдами?

— Дело раскручивается как-то медленно, а итальянские СМИ не особо усердствуют в его освещении. А как было в 1980 году?

— Весной 1980 года никакого интернета, понятное дело, еще не было, а скандал громыхнул в прессе и на телевидении так, что поверг всех в шок. Никто из болельщиков и нас, журналистов, не предполагал, что существует спрутная система договорных матчей, в которой плотно замешаны как ведущие клубы, так и знаменитые игроки. Действующим чемпионом Италии на тот момент являлся как раз «Милан», который по итогам расследования выгнали из серии А. А второй командой в сезоне-1978/79 стала та самая «Перуджа», которая тоже попала в эпицентр скандала-1980 во главе с Паоло Росси. Вся эта история громыхнула так, что на следующие два года загнала серию А и ее болельщиков в глубокий кризис.

Но надо понимать, что доказательства всех указанных прегрешений были бесспорными, а сами виновники событий сдавали друг друга перекрестно. Это вам не сегодняшний Корона, который выдает сенсации или псевдосенсации в час по чайной ложке. Тогда был такой девятый вал подтвержденной информации, что не оставалось никаких сомнений в грандиозности скандала. Не удивлюсь, если даже на этом грандиозном публичном фоне остались в стороне некоторые другие команды и футболисты, которые могли быть замешаны в этой теме.

Футболист Сандро Тонали
Сандро Тонали.
Фото Global Look Press

— Почему вы так думаете?

— Потому что у меня есть веские основания так полагать. Уже когда о скандале говорили с утра до ночи, тот или иной коллега в приватных беседах вспоминал о каких-то эпизодах, которые раньше казались ему незначительными или анекдотическими. Например, один довольно известный футбольный фотограф вдруг вспомнил, как однажды стал свидетелем любопытного диалога. Дело было в Болонье, где местная команда играла в ужасных погодных условиях против одного из грандов серии А. Один известный игрок этого гранда случайным ударом открыл счет в матче, после чего очень расстроился и подбежал к скамейке запасных, где сидел очень известный тренер. «Что будем делать, мистер?» — спросил он. «Как что? Они должны сравнять счет», — ответил тренер.

Оказавшийся случайно рядом фотограф решил тогда, что чего-то не понял или не расслышал, но задним числом он уже по-другому оценил эту историю. «Болонья» тогда сравняла счет благодаря автоголу соперника, а по итогам скандала оказалась в числе провинившихся перед правосудием. Вот только оппонент «Болоньи» в том матче никак наказан не был. Этот эпизод, в частности, и наводит меня на мысль о том, что скандал-1980 был на самом деле еще мощнее, чем его представили официально.

Николо Фаджоли. Итальянский футбол не может без махинаций. История про нелегальные ставки — звено в цепочке

— Я правильно понимаю, что только триумф сборной Италии на ЧМ-1982 позволил Италии забыть о последствиях того скандала?

— Да, вся страна была в эйфории. Паоло Росси, чья дисквалификация истекла перед самым чемпионатом мира, навсегда стал нашим национальным героем, а все остальные дисквалификации, которые еще действовали, были отменены на фоне триумфа.

— Я был знаком с Паоло Росси и неоднократно с ним общался, но ни разу не позволил себе задать ему вопрос о той его дисквалификации...

— Ему и без вас задавали такой вопрос, и не раз. Он всегда отвечал, что не имел никакого отношения к договорным матчам «Перуджи», а в список дисквалифицированных попал случайно.

Сандро Тонали
Футбол
Николо Фаджоли
Серия А
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Тонали отстранили от футбола на 10 месяцев, Фаджоли — на 7. Как развивается итальянский скандал со ставками и чего ждать дальше
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 9 7 1 1 24-5 22
2
 Милан 9 7 0 2 16-9 21
3
 Ювентус 9 6 2 1 15-6 20
4
 Фиорентина 9 5 2 2 18-13 17
5
 Наполи 9 5 2 2 20-10 17
6
 Аталанта 9 5 1 3 15-8 16
7
 Рома 9 4 2 3 20-12 14
8
 Болонья 9 3 5 1 10-7 14
9
 Лечче 9 3 4 2 10-11 13
10
 Лацио 9 4 1 4 12-12 13
11
 Монца 9 3 3 3 8-8 12
12
 Фрозиноне 9 3 3 3 12-13 12
13
 Дженоа 10 3 2 5 11-14 11
14
 Сассуоло 9 3 1 5 12-16 10
15
 Торино 9 2 3 4 6-12 9
16
 Верона 9 2 2 5 6-11 8
17
 Эмполи 9 2 1 6 3-16 7
18
 Удинезе 9 0 6 3 5-13 6
19
 Салернитана 10 0 4 6 6-20 4
20
 Кальяри 9 0 3 6 5-18 3
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
27.10 21:45
Дженоа – Салернитана
 1 : 0
28.10 16:00
Сассуоло – Болонья
 - : -
28.10 19:00
Лечче – Торино
 - : -
28.10 21:45
Ювентус – Верона
 - : -
29.10 14:30
Кальяри – Фрозиноне
 - : -
29.10 17:00
Монца – Удинезе
 - : -
29.10 20:00
Интер – Рома
 - : -
29.10 22:45
Наполи – Милан
 - : -
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30.10 22:45
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Лаутаро Мартинес

Интер

 11
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 5
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 4
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 3
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 8 1 3
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 6 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 7 1 1
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