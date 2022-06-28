«Ювентус» — последний шанс Погба перезапустить карьеру. В Турине он будет получать в два раза меньше, чем давал «МЮ»

Пора начать оправдывать авансы.

Говоря о переходе Поля Погба в «Ювентус» (что это дело решенное, отписали все ведущие европейские инсайдеры — от Джанлуки Ди Марцио до Фабрицио Романо, обсуждается последняя деталь — будет ли контракт с 29-летним французом подписан на четыре года или по схеме «3+1»), проще всего скатиться в банальные рассуждения о деньгах.

Мол, полузащитник второй раз приезжает в Турин в качестве свободного агента, а «Манчестер Юнайтед» дважды теряет своего воспитанника, за возвращение которого в 2016 году заплатил рекордные на тот момент 105 миллионов евро (это и сейчас второй по величине трансфер в истории после перехода Неймара). Вспомнить, что покойный Мино Райола, ведший дела Погба, якобы получил за тот переход около 20 миллионов евро комиссионных. Приплести сюда широко растиражированную медиа цитату из недавней документалки Pogmentary о том, что оклад в 300 тысяч фунтов в неделю, который «МЮ» предлагал игроку во время переговоров о новом контракте, — «это ничто» (в «Ювентусе» Погба, если верить Романо, будет получать 8 миллионов евро в год без учета бонусов, что более чем в два раза меньше того, что ему предлагали в Манчестере). Ну и так далее.

Поль Погба. Фото Global Look Press

Хотя темы Погба и денег так тесно переплетены. И из того же фильма Pogmentary куда интереснее другая цитата, принадлежащая Рафаэле Пименте — многолетнему партнеру Райолы, которая много лет ведет дела француза и является для него даже больше чем агентом, скорее наставником по жизни (на The Athletic была прекрасная история, как Погба позвонил Пименте, когда та была на деловой встрече, и начал консультироваться по поводу каких-то финансовых вопросов). Вот что она сказала:

«Погба — это то, что мы сделали. Это бренд. У него есть смайлики, есть свои эмодзи, есть чашки. У него есть шоу, у него стрижки... И мы надеемся развлечь этим людей».

На самом деле, это очень важные слова. И, например, когда Погба переходил в «МЮ» в 2016 году, то, как писала L'Equipe, по контракту он оставлял себе 20% своих имиджевых прав. Что, согласно подсчетам журналистов, должно было принести ему дополнительные 7 миллионов евро в год. А помогать «Юнайтед» монетизировать образ Погба должен был Adidas — производитель экипировки сотрудничал как с клубом, так и с игроком, и его участие специально проговаривалось на переговорах. Так что когда у француза случился конфликт с Жозе Моуринью, в «МЮ» встали на сторону игрока, хотя представить себе подобное в эпоху Алекса Фергюсона было просто невозможно.

В стремлении, чтобы число подписчиков в одной запрещенной в России социальной сети и нулей на банковском счете не отставало от очков/голов/секунд, нет ничего предосудительного. Спорт давно уже часть глобальной индустрии развлечений, а рассуждения вроде «дело спортсмена — только тренироваться и выступать» в 2022 году выглядят верхом ретроградства. И когда Погба завершит карьеру, то дальше он сможет спокойно работать Полем Погба — вся база для этого уже давно заложена.

Но в случае с французом есть одна проблема: уровень ожиданий от его игры, который Погба сам и создал своими периодическими вспышками гениальности, никак не соотносится с тем, что он показывает, если брать более продолжительные отрезки. Другими словами, игрок, который по своим данным вполне мог бы заграбастать пару «Золотых мячей» даже в эпоху Лео Месси и Криштиану Роналду и который ясно это показал во время ЧМ-2018, большую часть времени откровенно страдает фигней. А учитывая, что с развитием личного бренда у Погба никаких проблем нет, от этого еще обиднее.

Поль Погба. Фото Global Look Press

С точки зрения маркетинга и бизнеса «Ювентус», подписывая француза, точно окажется в выигрыше. Босс туринцев Андреа Аньелли давно мечтает сделать из клуба глобальный развлекательный бренд, и Погба идеально заполнит пустоту, образовавшуюся после ухода Криштиану. Но вообще очень хочется наконец-то увидеть от него цельный мощный сезон, достойный уровня таланта.

За последние шесть лет Погба только раз сыграл больше 30 матчей за сезон в АПЛ — в чемпионате-2018/19, когда ушел Моуринью и назначили Уле-Гуннара Сульшера (35 матчей, 13 голов и 9 ассистов, причем 10 голов и 6 передач были уже при норвежце). А за последние три сезона француз ни разу не перешел отметку в 2000 сыгранных минут, дважды не добравшись даже до полутора тысяч. Для понимания: полный сезон АПЛ — это 3240 минут, то есть два чемпионата (2019/20 и 2021/22) Погба не проводил на поле и половины игрового времени, а еще раз едва перебрался за отметку в 50%.

Отчасти виной тому травмы. Если взять последние три года, то Погба пропустил в общей сложности 454 дня, или 72 матча, если брать все турниры. Но при этом у него ни разу не было «крестов» или чего-то подобного. И есть ощущение, что эта череда болячек является следствием отношения француза к своей карьере.

При этом Погба уже 29 лет. Возраст далеко не критический по современным меркам, но время уходит. «Он невероятен, он талантлив, он будет на вершине. Но он мечтатель, и если никто не укажет ему путь, то он никогда его не найдет», — сказал когда-то Фергюсон о французе. Кажется, самое время прекратить мечтать и встать на правильный путь.