«Ювентус» взрывает трансферный рынок! Неугомонный Ди Мария вернет скудетто в Турин

Анхеля подписали в статусе свободного агента. Следующий — Погба.

Отношение «ПСЖ» к ветеранам — тема отдельного разговора. Иногда кажется, что в Париже живут в реалиях прошлого столетия, хотя весь футбольный мир давно не заглядывает в паспорт футболистам. Так было с обиженным Эдинсоном Кавани, чей уход нанес удар по стратегии Томаса Тухеля и, возможно, стоил проигранного финала Лиги чемпионов в доигровке коронавирусного сезона.

Потом на дверь указали Тиагу Силве, который словно в укор парижским боссам выиграл ЛЧ с «Челси» и до сих пор востребован в лондонском клубе. Сейчас очередь дошла до Анхеля Ди Марии, причем у «ПСЖ» была возможность сохранить футболиста, активировав опцию продления контракта. При желании в этом можно усмотреть логику, ведь теперь корректирующий вектор развития Париж хочет делать ставку на молодых и голодных. Только аргентинец в свои 34 года не соответствует разве что возрастным требованиям. Класса и энергии у него по-прежнему в избытке.

Как в детстве, когда мама отвела маленького Анхеля к врачу, и тот рекомендовал отправить гиперактивного ребенка заниматься футболом. И годы спустя это вытащило семью из нищеты, когда маленький Ди Мария вместе с сестрой помогали отцу упаковывать на продажу древесный уголь. Он вкладывал в это все силы, а потом отправлялся в школу. Однако сил хватало и на футбол, которым Анхель был одержим настолько, что из-за бесконечных матчей бутсы разваливались каждые несколько месяцев.

Анхель Ди Мария. ФК «Ювентус»

Все эти качества и сейчас никуда не делись. В противном случае на Ди Марию просто не было бы такого спроса, а он не имел бы возможности вести переговоры на своих условиях и выбирать лучшее во всех отношениях предложение. Например, от «Барселоны». Только каталонцы с их проблемами с потолком зарплат могли предложить порядка двух миллионов евро в год. В Турине же за однолетний контракт аргентинец заработает втрое больше (7 миллионов) и, согласно данным известного инсайдера Танкреди Палмери, войдет в пятерку самых высокооплачиваемых футболистов серии А.

Так что выбор в пользу «Ювентуса» логичен. Тем более, ла лигу Ди Мария уже выигрывал с «Реалом». Соответственно, трофей в коллекции имеется, и после Мадрида переезжать в столицу Каталонии как-то не совсем логично. Даже с поправкой на некоторую обиду на «Королевский клуб», который нашел ему замену во время ЧМ-2014.

Тогда, кстати, в «Реале» запретили аргентинцу выходить на поле после травмы, но он так хотел выиграть чемпионат мира, что готов был наплевать на запрет и в день финального матча сделал два обезболивающих укола. Перед началом игры и в перерыве. Но Алехандро Сабелья решил, что ему нужны только здоровые футболисты. Хотя, может быть, стоило рискнуть, потому что Анхель и титулы — почти синонимы, а в том году его признали лучшим футболистом Аргентины.

Со сборной Ди Мария побеждал на юниорском чемпионате мира. Он забил победный мяч в финале Олимпиады-2008, а прошлым летом его изящный гол в ворота Бразилии на Кубке Америки позволил Лео Месси наконец-то выиграть свой первый трофей с национальной командой. На клубном уровне Анхель становился чемпионом в Португалии, Испании и Франции. По сути, единственный провал — это год в «МЮ», который заплатил за Ди Марию рекордные на тот момент для АПЛ 59,7 миллиона фунтов стерлингов и подписал с вингером пятилетний контракт. То, что это исключение из правил, признают даже в «Ювентусе» — Турин подписывает игрока с менталитетом победителя, рассчитывая в том числе и с его помощью вернуть себе скудетто.

Ди Мария и возвращающийся в строй Федерико Кьеза — это крылья атаки, которая будет кормить мячами нуждающегося в таких партнерах Душана Влаховича. В центре поля ключевой фигурой должен стать Поль Погба, показывающий свой лучший футбол в сборной Франции, но самый яркий этап клубной карьеры проведший именно в «Старой Синьоре». А если «Юве» еще и реализует планы по покупке у «Наполи» Калиду Кулибали и наконец-то воплотить в жизнь давнюю мечту по похищению из «Ромы» Николы Дзаньоло, у Массимилиано Аллегри под рукой снова будет состав, готовый доминировать в Италии долгие годы. На Ди Марию сделана огромная ставка, и если все задуманное реализуется, через год уже 35-летнему аргентинцу вполне могут предложить новый контракт.