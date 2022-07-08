Футбол
Италия
Новости Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

8 июля, 22:45

«Ювентус» взрывает трансферный рынок! Неугомонный Ди Мария вернет скудетто в Турин

Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария перешел в «Ювентус»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анхель Ди Мария.
Фото Global Look Press
Анхель Ди Мария.
Фото ФК «Ювентус»
1/2
Анхеля подписали в статусе свободного агента. Следующий — Погба.

Отношение «ПСЖ» к ветеранам — тема отдельного разговора. Иногда кажется, что в Париже живут в реалиях прошлого столетия, хотя весь футбольный мир давно не заглядывает в паспорт футболистам. Так было с обиженным Эдинсоном Кавани, чей уход нанес удар по стратегии Томаса Тухеля и, возможно, стоил проигранного финала Лиги чемпионов в доигровке коронавирусного сезона.

Кристоф Гальтье и&nbsp;Нассер Аль-Хелаифи. В «ПСЖ» тотальная перезагрузка: в Париже новые руководитель и тренер, обещают чистку состава

Потом на дверь указали Тиагу Силве, который словно в укор парижским боссам выиграл ЛЧ с «Челси» и до сих пор востребован в лондонском клубе. Сейчас очередь дошла до Анхеля Ди Марии, причем у «ПСЖ» была возможность сохранить футболиста, активировав опцию продления контракта. При желании в этом можно усмотреть логику, ведь теперь корректирующий вектор развития Париж хочет делать ставку на молодых и голодных. Только аргентинец в свои 34 года не соответствует разве что возрастным требованиям. Класса и энергии у него по-прежнему в избытке.

Как в детстве, когда мама отвела маленького Анхеля к врачу, и тот рекомендовал отправить гиперактивного ребенка заниматься футболом. И годы спустя это вытащило семью из нищеты, когда маленький Ди Мария вместе с сестрой помогали отцу упаковывать на продажу древесный уголь. Он вкладывал в это все силы, а потом отправлялся в школу. Однако сил хватало и на футбол, которым Анхель был одержим настолько, что из-за бесконечных матчей бутсы разваливались каждые несколько месяцев.

Анхель Ди Мария. Фото ФК «Ювентус»
Анхель Ди Мария.
ФК «Ювентус»

Все эти качества и сейчас никуда не делись. В противном случае на Ди Марию просто не было бы такого спроса, а он не имел бы возможности вести переговоры на своих условиях и выбирать лучшее во всех отношениях предложение. Например, от «Барселоны». Только каталонцы с их проблемами с потолком зарплат могли предложить порядка двух миллионов евро в год. В Турине же за однолетний контракт аргентинец заработает втрое больше (7 миллионов) и, согласно данным известного инсайдера Танкреди Палмери, войдет в пятерку самых высокооплачиваемых футболистов серии А.

Так что выбор в пользу «Ювентуса» логичен. Тем более, ла лигу Ди Мария уже выигрывал с «Реалом». Соответственно, трофей в коллекции имеется, и после Мадрида переезжать в столицу Каталонии как-то не совсем логично. Даже с поправкой на некоторую обиду на «Королевский клуб», который нашел ему замену во время ЧМ-2014.

Тогда, кстати, в «Реале» запретили аргентинцу выходить на поле после травмы, но он так хотел выиграть чемпионат мира, что готов был наплевать на запрет и в день финального матча сделал два обезболивающих укола. Перед началом игры и в перерыве. Но Алехандро Сабелья решил, что ему нужны только здоровые футболисты. Хотя, может быть, стоило рискнуть, потому что Анхель и титулы — почти синонимы, а в том году его признали лучшим футболистом Аргентины.

Со сборной Ди Мария побеждал на юниорском чемпионате мира. Он забил победный мяч в финале Олимпиады-2008, а прошлым летом его изящный гол в ворота Бразилии на Кубке Америки позволил Лео Месси наконец-то выиграть свой первый трофей с национальной командой. На клубном уровне Анхель становился чемпионом в Португалии, Испании и Франции. По сути, единственный провал — это год в «МЮ», который заплатил за Ди Марию рекордные на тот момент для АПЛ 59,7 миллиона фунтов стерлингов и подписал с вингером пятилетний контракт. То, что это исключение из правил, признают даже в «Ювентусе» — Турин подписывает игрока с менталитетом победителя, рассчитывая в том числе и с его помощью вернуть себе скудетто.

Поль Погба. «Ювентус» — последний шанс Погба перезапустить карьеру. В Турине он будет получать в два раза меньше, чем давал «МЮ»

Ди Мария и возвращающийся в строй Федерико Кьеза — это крылья атаки, которая будет кормить мячами нуждающегося в таких партнерах Душана Влаховича. В центре поля ключевой фигурой должен стать Поль Погба, показывающий свой лучший футбол в сборной Франции, но самый яркий этап клубной карьеры проведший именно в «Старой Синьоре». А если «Юве» еще и реализует планы по покупке у «Наполи» Калиду Кулибали и наконец-то воплотить в жизнь давнюю мечту по похищению из «Ромы» Николы Дзаньоло, у Массимилиано Аллегри под рукой снова будет состав, готовый доминировать в Италии долгие годы. На Ди Марию сделана огромная ставка, и если все задуманное реализуется, через год уже 35-летнему аргентинцу вполне могут предложить новый контракт.

Анхель Ди Мария
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
1
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какие алкогольные напитки можно и нельзя пить в жару?
Секс, наркотики, баскетбол и переписка с Байденом. Как в Химках судят звезду мирового баскетбола Бриттни Грайнер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ювентус» — последний шанс Погба перезапустить карьеру. В Турине он будет получать в два раза меньше, чем давал «МЮ»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
 - : -
15.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
15.08 21:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости