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30 марта, 10:30

Половина команд серии А может сыграть в еврокубках в следующем сезоне. Путевка может достаться даже «Монце»

30 марта стартует 30-й тур серии А
Георгий Кудинов
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Полузащитник клуба «Монца» Варрен Бондо празднует гол в ворота «Милана»
Полузащитник клуба «Монца» Варрен Бондо празднует гол в ворота «Милана».
Фото AFP
Интересный расклад перед финальным отрезком сезона.

В это воскресенье в Италии отмечают Пасху. В праздничный день матчи традиционно не проводятся, поэтому поединки 30-го тура будут сыграны в субботу, 30 марта, а также в понедельник, 1 апреля. И там будет за чем последить.

Если с чемпионским титулом давно все понятно, благо «Интеру» ожидать скудетто осталось всего несколько туров, то других интриг хватает. Да, «Милан» и «Ювентус» наверняка сыграют в следующем сезоне в Лиге чемпионов, но как сформируется дальнейшая таблица — сплошные вопросы.

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Любопытно, что пока вообще непонятно, сколько клубов из Италии примут участие в следующем еврокубковом сезоне. По самому феерическому для серии А сценарию их там может оказаться целых... десять! Да, в такое поверить почти невозможно, однако в теории это выглядит так:

Первые четыре клуба серии А проходят в Лигу чемпионов автоматически. Согласно новому регламенту туда может попасть и пятая команда, если Италия окажется на первом или втором месте по сезонному рейтингу (что вполне вероятно). Перед 30-м туром четвертое место занимает «Болонья», а пятое — «Рома».

На шестой позиции пока идет «Аталанта», которая теоретически еще может выиграть Лигу Европы (пусть на практике это вряд ли осуществится). А ведь победитель Лиги Европы-2024 получит путевку в Лигу чемпионов-2024/25. Вот вам и шестая (в теории) команда от серии А!

Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Идем дальше. Если «Фиорентина», игравшая в последнем финале Лиги конференций, сейчас выиграет этот турнир, то автоматически получит билет в Лигу Европы-2024/25. По состоянию на сегодняшний день туда попадает и «Наполи». А «Лацио» может стать третьим представителем серии А в турнире, если выиграет Кубок Италии-2024 (правда, в полуфинале нужно одолеть «Ювентус»).

Италия. Серия А. 30-й тур
30 мар, 22:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
1:2
Милан

И вот при таком волшебном для серии А раскладе в Лигу конференций2024/25 отберется десятая команда. Сегодня эту позицию занимает скромная «Монца», от которой всего на одно очко отстает «Торино».

Поверить в то, что Италия на деле получит именно 10 европутевок, очень сложно, но в любом случае команды, занимающие места с 4-го («Болонья») по 11-е («Торино») будут супермотивированы на финишной прямой. Добавим к этому, что во втором полуфинале Кубка Италии сойдутся «Аталанта» и «Фиорентина», что только усиливает общую сумятицу с распределением путевок в евротурниры.

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Всего в серии А выступают 20 команд, и лишь две из них уже ничего не изменят для себя на этом финишном отрезке. «Дженоа», идущая на 12-м месте, никак не сможет побороться за еврозону, а погруженную на 20-м месте «Салернитану» уже ничто не спасет от вылета.

Италия. Серия А. 30-й тур
30 мар, 17:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
1:1
Фрозиноне

Зато вот 13-е место («Лечче») от 19-го («Сассуоло») отделяют всего 5 очков. Помимо «Сассуоло» и «Салернитаны» в зоне вылета находится и «Фрозиноне». «Удинезе», «Верона», «Кальяри» и «Эмполи» стоят дружной группой между «Лечче» и зоной вылета, что сделает концовку сезона очень и очень жаркой.

А еще в серии В борьба за две из трех путевок в высший дивизион обещает стать не менее жаркой. Первое место и автоматический выход в серию А достанется «Парме». За вторую же прямую путевку бьются как минимум три клуба. А третья достанется по итогам серии плей-офф, где сыграют команды, занявшие места с третьего по восьмое

Футбол
ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Наполи
ФК Рома
ФК Ювентус
3
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 29 24 4 1 71-14 76
2
 Милан 30 20 5 5 57-34 65
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 29 15 9 5 42-25 54
5
 Рома 29 15 6 8 55-35 51
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 29 6 10 13 26-45 28
14
 Удинезе 29 4 15 10 28-44 27
15
 Верона 29 6 8 15 26-39 26
16
 Кальяри 29 6 8 15 29-50 26
17
 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
18
 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
19
 Сассуоло 29 6 5 18 33-56 23
20
 Салернитана 29 2 8 19 23-59 14
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.03 14:30
Наполи – Аталанта
 0 : 3
30.03 17:00
Дженоа – Фрозиноне
 1 : 1
30.03 17:00
Торино – Монца
 1 : 0
30.03 20:00
Лацио – Ювентус
 1 : 0
30.03 22:45
Фиорентина – Милан
 1 : 2
1.04 13:30
Болонья – Салернитана
 - : -
1.04 16:00
Кальяри – Верона
 - : -
1.04 16:00
Сассуоло – Удинезе
 - : -
1.04 19:00
Лечче – Рома
 - : -
1.04 21:45
Интер – Эмполи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 12
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 27 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 25 1 6
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 19 1 5
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