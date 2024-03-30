Половина команд серии А может сыграть в еврокубках в следующем сезоне. Путевка может достаться даже «Монце»
В это воскресенье в Италии отмечают Пасху. В праздничный день матчи традиционно не проводятся, поэтому поединки 30-го тура будут сыграны в субботу, 30 марта, а также в понедельник, 1 апреля. И там будет за чем последить.
Если с чемпионским титулом давно все понятно, благо «Интеру» ожидать скудетто осталось всего несколько туров, то других интриг хватает. Да, «Милан» и «Ювентус» наверняка сыграют в следующем сезоне в Лиге чемпионов, но как сформируется дальнейшая таблица — сплошные вопросы.
Любопытно, что пока вообще непонятно, сколько клубов из Италии примут участие в следующем еврокубковом сезоне. По самому феерическому для серии А сценарию их там может оказаться целых... десять! Да, в такое поверить почти невозможно, однако в теории это выглядит так:
Первые четыре клуба серии А проходят в Лигу чемпионов автоматически. Согласно новому регламенту туда может попасть и пятая команда, если Италия окажется на первом или втором месте по сезонному рейтингу (что вполне вероятно). Перед 30-м туром четвертое место занимает «Болонья», а пятое — «Рома».
На шестой позиции пока идет «Аталанта», которая теоретически еще может выиграть Лигу Европы (пусть на практике это вряд ли осуществится). А ведь победитель Лиги Европы-2024 получит путевку в Лигу чемпионов-2024/25. Вот вам и шестая (в теории) команда от серии А!
Идем дальше. Если «Фиорентина», игравшая в последнем финале Лиги конференций, сейчас выиграет этот турнир, то автоматически получит билет в Лигу Европы-2024/25. По состоянию на сегодняшний день туда попадает и «Наполи». А «Лацио» может стать третьим представителем серии А в турнире, если выиграет Кубок Италии-2024 (правда, в полуфинале нужно одолеть «Ювентус»).
И вот при таком волшебном для серии А раскладе в Лигу конференций2024/25 отберется десятая команда. Сегодня эту позицию занимает скромная «Монца», от которой всего на одно очко отстает «Торино».
Поверить в то, что Италия на деле получит именно 10 европутевок, очень сложно, но в любом случае команды, занимающие места с 4-го («Болонья») по 11-е («Торино») будут супермотивированы на финишной прямой. Добавим к этому, что во втором полуфинале Кубка Италии сойдутся «Аталанта» и «Фиорентина», что только усиливает общую сумятицу с распределением путевок в евротурниры.
Всего в серии А выступают 20 команд, и лишь две из них уже ничего не изменят для себя на этом финишном отрезке. «Дженоа», идущая на 12-м месте, никак не сможет побороться за еврозону, а погруженную на 20-м месте «Салернитану» уже ничто не спасет от вылета.
Зато вот 13-е место («Лечче») от 19-го («Сассуоло») отделяют всего 5 очков. Помимо «Сассуоло» и «Салернитаны» в зоне вылета находится и «Фрозиноне». «Удинезе», «Верона», «Кальяри» и «Эмполи» стоят дружной группой между «Лечче» и зоной вылета, что сделает концовку сезона очень и очень жаркой.
А еще в серии В борьба за две из трех путевок в высший дивизион обещает стать не менее жаркой. Первое место и автоматический выход в серию А достанется «Парме». За вторую же прямую путевку бьются как минимум три клуба. А третья достанется по итогам серии плей-офф, где сыграют команды, занявшие места с третьего по восьмое
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|29
|24
|4
|1
|71-14
|76
|
2
|Милан
|30
|20
|5
|5
|57-34
|65
|
3
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|44-24
|59
|
4
|Болонья
|29
|15
|9
|5
|42-25
|54
|
5
|Рома
|29
|15
|6
|8
|55-35
|51
|
6
|Аталанта
|29
|15
|5
|9
|54-32
|50
|
7
|Лацио
|30
|14
|4
|12
|37-33
|46
|
8
|Наполи
|30
|12
|9
|9
|44-36
|45
|
9
|Торино
|30
|11
|11
|8
|29-26
|44
|
10
|Фиорентина
|29
|12
|7
|10
|42-34
|43
|
11
|Монца
|30
|11
|9
|10
|32-37
|42
|
12
|Дженоа
|30
|8
|11
|11
|32-37
|35
|
13
|Лечче
|29
|6
|10
|13
|26-45
|28
|
14
|Удинезе
|29
|4
|15
|10
|28-44
|27
|
15
|Верона
|29
|6
|8
|15
|26-39
|26
|
16
|Кальяри
|29
|6
|8
|15
|29-50
|26
|
17
|Фрозиноне
|30
|6
|7
|17
|38-61
|25
|
18
|Эмполи
|29
|6
|7
|16
|22-43
|25
|
19
|Сассуоло
|29
|6
|5
|18
|33-56
|23
|
20
|Салернитана
|29
|2
|8
|19
|23-59
|14
|30.03
|14:30
|
Наполи – Аталанта
|0 : 3
|30.03
|17:00
|
Дженоа – Фрозиноне
|1 : 1
|30.03
|17:00
|
Торино – Монца
|1 : 0
|30.03
|20:00
|
Лацио – Ювентус
|1 : 0
|30.03
|22:45
|
Фиорентина – Милан
|1 : 2
|1.04
|13:30
|
Болонья – Салернитана
|- : -
|1.04
|16:00
|
Кальяри – Верона
|- : -
|1.04
|16:00
|
Сассуоло – Удинезе
|- : -
|1.04
|19:00
|
Лечче – Рома
|- : -
|1.04
|21:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Пауло Дибала
Рома
|12
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|27
|1
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|25
|1
|6
|
|
Ламек Банда
Лечче
|19
|1
|5