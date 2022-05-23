Интимные фото итальянской ведущей слили в Сеть. Она плакала, но ее утешил Балотелли

Шесть лет назад хакеры выложили в Сеть интим-фото итальянской ведущей Дилетты Леотты

История неприятного скандала, который случился задолго до видео Дзюбы.

В эпоху современных гаджетов личные фото легко могут попасть в руки злоумышленников. Одной из таких жертв хакеров несколько лет назад стала итальянская ведущая Sky Sports Дилетта Леотта. На родине ее считают секс-символом спортивного ТВ.

Дилетта Леотта. Фото Личные соцсети Дилетты Леотты Личные соцсети Дилетты Леотты

Не стала бы называть их сексуальными

В 2016 году неизвестные опубликовали обнаженные фотографии Леотты в интернете. По словам девушки, только часть из них были подлинными и располагались в хранилище iCloud для iPhone.

После появления интим-фото в Сети Леотту завалили сообщениями и звонками.

«Мой телефон не переставал звонить. Сначала я не плакала. Я нашла в себе силы, о которых даже не подозревала. Но через три дня, да, я сдалась.

Эти фотографии, возможно, я кому-то отправила. Я их не видела много лет. Думала, что удалила их. Не стала бы называть их сексуальными. Оказалось, что они были частью моего личного архива — кто-то намеренно взломал мою учетную запись iCloud«, — вспоминала Леотта.

Дилетта Леотта. Личные соцсети Дилетты Леотты

Тогда девушка совмещала работу на радио и ТВ. Вместе с журналистом Джанлукой Ди Марцио она вела передачи и делала репортажи о матчах серии А и серии Б. Всего за несколько месяцев Леотта получила небывалую популярность на итальянском ТВ, пройдя путь от неизвестной корреспондентки до одной из самых желанных женщин в стране.

Некоторые пользователи Интернета обвиняли Леотту в том, что она намеренно слила фотографии для громкой огласки. Итальянка опровергла эти доводы и призывала не чувствовать себя виноватым людей, которые попали в похожую ситуацию.

«Мои боссы в Sky Sports сразу же сказали мне: «Ты не сделала ничего плохого, возвращайся к своей обычной жизни, к своей работе», — цитирует Леотту Chi. — Два дня спустя я работала в Бари, и там было полно журналистов. Я чувствовала слабость, хотя никто не задавал мне вопросов на эту тему. Обстановка была хорошей. Тогда я поняла, что смогу преодолеть это».

Защитник Балотелли

Неожиданным образом поступил известный скандалист Марио Балотелли, выступавший на тот момент за «Ниццу». Итальянский форвард нецензурно выругался в адрес хакеров, укравших фото Леотты.

«Каждый волен делать со своим телом то, что он хочет, к лучшему или к худшему. ****** те, кто этим пользуются», — написал Балотелли в соцсетях.

Нападающему не привыкать к тому, как его выходки становились вирусными в соцсетях. Балотелли устраивал фейерверк в собственном доме, дрался с Роберто Манчини, кидал дротики в игроков молодежки «Манчестер Сити». И это далеко не полный список приключений Супер Марио.

Марио Балотелли. Фото Global Look Press

В 2017-м Балотелли оставил комплимент Леотте, отметив ее привлекательную внешность во время одной из спортивных программ на ТВ.

«Девушка на трансферном рынке Sky, безусловно, интереснее, чем покупки, которые совершают клубы», — написал футболист в Twitter.

Фанаты «Наполи», грудь и романы

Скандал с эротическими фотографиями был уже позади, однако внимание к Леотте возросло еще сильнее.

Осенью 2019-го фанаты «Наполи» заметили журналистку рядом с трибунами и стали кричать ей «Покажи грудь!» Девушка проходила рядом с трибунами и в ответ опустила большой палец вниз, помахав им рукой. Ведущая считает, что таким образом болельщики неудачно пошутили после победы команды.

«Это было недоразумение, — говорила Леотта в интервью The Sun. — Болельщики «Наполи» поддерживали меня всю игру. Но после победы своей команды они попытались пойти дальше. Это была шутка. Моя реакция была частью иронии в том моменте. Иногда мне кажется, что всё, что я делаю, становится вирусным. Тренируюсь в тренажерном зале или танцую в клубе... Я не удивлена, но не могла предположить, что эта история станет такой популярной», — приводит слова Леотты The Sun.

Дилетта Леотта. Личные соцсети Дилетты Леотты

Леотта оказалась абсолютно права. Теперь обсуждение ее фамилии все чаще стало звучать в контексте личной жизни. Молодая симпатичная девушка не замужем и постоянно в окружении известных футболистов.

После рекламных съемок Дилетты Леотты со Златаном Ибрагимовичем папарацци всерьез заговорили об их романе. Пару заметили в одном из миланских ресторанов. Девушка отвергала все слухи об отношениях со шведским форвардом. По ее словам, она никогда не стала бы встречаться с женатыми мужчинами.

Дилетта Леотта и Златан Ибрагимович.

В феврале 2021-го Леотта проходила мимо скамейки запасных «Ювентуса» и очаровала своей красотой полузащитника Уэстона МакКенни. Игрок на некоторое время отвлекся от матча и смотрел в сторону журналистки. Фотография с реакцией МакКенни быстро разлетелась по Сети.

Уэстон МакКенни и Дилетта Леотта.

Сейчас Леотта одна из самых популярных спортивных журналисток в Италии. Она ведет собственную передачу Linea Diletta на DAZN и берет интервью у ведущих игроков серии А. Ведущая сочетает в себе эффектную внешность и хорошее понимание футбола. Итальянка справилась с шумихой вокруг ее интим-фото и достигла отличных успехов в профессиональной деятельности.

Дилетта Леотта. Личные соцсети Дилетты Леотты