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Интимные фото итальянской ведущей слили в Сеть. Она плакала, но ее утешил Балотелли

Шесть лет назад хакеры выложили в Сеть интим-фото итальянской ведущей Дилетты Леотты
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Дилетта Леотта.
Фото Личные соцсети Дилетты Леотты
Дилетта Леотта.
Фото Личные соцсети Дилетты Леотты
Дилетта Леотта.
Фото Личные соцсети Дилетты Леотты
Дилетта Леотта.
Фото Личные соцсети Дилетты Леотты
Дилетта Леотта.
Фото Личные соцсети Дилетты Леотты
Марио Балотелли.
Фото Global Look Press
Дилетта Леотта.
Фото Личные соцсети Дилетты Леотты
Дилетта Леотта и Златан Ибрагимович.
Уэстон МакКенни и Дилетта Леотта.
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История неприятного скандала, который случился задолго до видео Дзюбы.

В эпоху современных гаджетов личные фото легко могут попасть в руки злоумышленников. Одной из таких жертв хакеров несколько лет назад стала итальянская ведущая Sky Sports Дилетта Леотта. На родине ее считают секс-символом спортивного ТВ.

Дилетта Леотта. Фото Личные соцсети Дилетты Леотты
Дилетта Леотта. Фото Личные соцсети Дилетты Леотты
Личные соцсети Дилетты Леотты

Не стала бы называть их сексуальными

В 2016 году неизвестные опубликовали обнаженные фотографии Леотты в интернете. По словам девушки, только часть из них были подлинными и располагались в хранилище iCloud для iPhone.

После появления интим-фото в Сети Леотту завалили сообщениями и звонками.

«Мой телефон не переставал звонить. Сначала я не плакала. Я нашла в себе силы, о которых даже не подозревала. Но через три дня, да, я сдалась.

Эти фотографии, возможно, я кому-то отправила. Я их не видела много лет. Думала, что удалила их. Не стала бы называть их сексуальными. Оказалось, что они были частью моего личного архива — кто-то намеренно взломал мою учетную запись iCloud«, — вспоминала Леотта.

Дилетта Леотта. Фото Личные соцсети Дилетты Леотты
Дилетта Леотта.
Личные соцсети Дилетты Леотты

Тогда девушка совмещала работу на радио и ТВ. Вместе с журналистом Джанлукой Ди Марцио она вела передачи и делала репортажи о матчах серии А и серии Б. Всего за несколько месяцев Леотта получила небывалую популярность на итальянском ТВ, пройдя путь от неизвестной корреспондентки до одной из самых желанных женщин в стране.

Некоторые пользователи Интернета обвиняли Леотту в том, что она намеренно слила фотографии для громкой огласки. Итальянка опровергла эти доводы и призывала не чувствовать себя виноватым людей, которые попали в похожую ситуацию.

«Мои боссы в Sky Sports сразу же сказали мне: «Ты не сделала ничего плохого, возвращайся к своей обычной жизни, к своей работе», — цитирует Леотту Chi. — Два дня спустя я работала в Бари, и там было полно журналистов. Я чувствовала слабость, хотя никто не задавал мне вопросов на эту тему. Обстановка была хорошей. Тогда я поняла, что смогу преодолеть это».

Дилетта Леотта. Ее обожал Балотелли, а фанаты просили показать грудь. Интимные фото итальянской ведущей попали в сеть

Защитник Балотелли

Неожиданным образом поступил известный скандалист Марио Балотелли, выступавший на тот момент за «Ниццу». Итальянский форвард нецензурно выругался в адрес хакеров, укравших фото Леотты.

«Каждый волен делать со своим телом то, что он хочет, к лучшему или к худшему. ****** те, кто этим пользуются», — написал Балотелли в соцсетях.

Нападающему не привыкать к тому, как его выходки становились вирусными в соцсетях. Балотелли устраивал фейерверк в собственном доме, дрался с Роберто Манчини, кидал дротики в игроков молодежки «Манчестер Сити». И это далеко не полный список приключений Супер Марио.

Марио Балотелли. Фото Global Look Press
Марио Балотелли.
Фото Global Look Press

В 2017-м Балотелли оставил комплимент Леотте, отметив ее привлекательную внешность во время одной из спортивных программ на ТВ.

«Девушка на трансферном рынке Sky, безусловно, интереснее, чем покупки, которые совершают клубы», — написал футболист в Twitter.

Фанаты «Наполи», грудь и романы

Скандал с эротическими фотографиями был уже позади, однако внимание к Леотте возросло еще сильнее.

Осенью 2019-го фанаты «Наполи» заметили журналистку рядом с трибунами и стали кричать ей «Покажи грудь!» Девушка проходила рядом с трибунами и в ответ опустила большой палец вниз, помахав им рукой. Ведущая считает, что таким образом болельщики неудачно пошутили после победы команды.

«Это было недоразумение, — говорила Леотта в интервью The Sun. — Болельщики «Наполи» поддерживали меня всю игру. Но после победы своей команды они попытались пойти дальше. Это была шутка. Моя реакция была частью иронии в том моменте. Иногда мне кажется, что всё, что я делаю, становится вирусным. Тренируюсь в тренажерном зале или танцую в клубе... Я не удивлена, но не могла предположить, что эта история станет такой популярной», — приводит слова Леотты The Sun.

Дилетта Леотта. Фото Личные соцсети Дилетты Леотты
Дилетта Леотта.
Личные соцсети Дилетты Леотты

Леотта оказалась абсолютно права. Теперь обсуждение ее фамилии все чаще стало звучать в контексте личной жизни. Молодая симпатичная девушка не замужем и постоянно в окружении известных футболистов.

После рекламных съемок Дилетты Леотты со Златаном Ибрагимовичем папарацци всерьез заговорили об их романе. Пару заметили в одном из миланских ресторанов. Девушка отвергала все слухи об отношениях со шведским форвардом. По ее словам, она никогда не стала бы встречаться с женатыми мужчинами.

Дилетта Леотта и Златан Ибрагимович.
Дилетта Леотта и Златан Ибрагимович.

В феврале 2021-го Леотта проходила мимо скамейки запасных «Ювентуса» и очаровала своей красотой полузащитника Уэстона МакКенни. Игрок на некоторое время отвлекся от матча и смотрел в сторону журналистки. Фотография с реакцией МакКенни быстро разлетелась по Сети.

Уэстон МакКенни и Дилетта Леотта.
Уэстон МакКенни и Дилетта Леотта.

Сейчас Леотта одна из самых популярных спортивных журналисток в Италии. Она ведет собственную передачу Linea Diletta на DAZN и берет интервью у ведущих игроков серии А. Ведущая сочетает в себе эффектную внешность и хорошее понимание футбола. Итальянка справилась с шумихой вокруг ее интим-фото и достигла отличных успехов в профессиональной деятельности.

Дилетта Леотта. Фото Личные соцсети Дилетты Леотты
Дилетта Леотта.
Личные соцсети Дилетты Леотты
Дилетта Леотта. Фото Личные соцсети Дилетты Леотты
Дилетта Леотта.
Личные соцсети Дилетты Леотты
Златан Ибрагимович
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«Милан» стал чемпионом спустя 11 лет. К титулу команду привели безумный Ибрагимович и наследник Криштиану
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 38 26 8 4 69-31 86
2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
18
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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38 тур
21.08 19:30
Верона – Сассуоло
 2 : 3
21.08 19:30
Интер – Дженоа
 4 : 0
21.08 21:45
Эмполи – Лацио
 1 : 3
21.08 21:45
Торино – Аталанта
 1 : 2
22.08 19:30
Болонья – Салернитана
 3 : 2
22.08 19:30
Удинезе – Ювентус
 2 : 2
22.08 21:45
Наполи – Венеция
 2 : 0
22.08 21:45
Рома – Фиорентина
 3 : 1
23.08 19:30
Кальяри – Специя
 2 : 2
23.08 21:45
Сампдория – Милан
 0 : 1
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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