Интимные фото итальянской ведущей слили в Сеть. Она плакала, но ее утешил Балотелли
В эпоху современных гаджетов личные фото легко могут попасть в руки злоумышленников. Одной из таких жертв хакеров несколько лет назад стала итальянская ведущая Sky Sports Дилетта Леотта. На родине ее считают секс-символом спортивного ТВ.
Не стала бы называть их сексуальными
В 2016 году неизвестные опубликовали обнаженные фотографии Леотты в интернете. По словам девушки, только часть из них были подлинными и располагались в хранилище iCloud для iPhone.
После появления интим-фото в Сети Леотту завалили сообщениями и звонками.
«Мой телефон не переставал звонить. Сначала я не плакала. Я нашла в себе силы, о которых даже не подозревала. Но через три дня, да, я сдалась.
Эти фотографии, возможно, я кому-то отправила. Я их не видела много лет. Думала, что удалила их. Не стала бы называть их сексуальными. Оказалось, что они были частью моего личного архива — кто-то намеренно взломал мою учетную запись iCloud«, — вспоминала Леотта.
Тогда девушка совмещала работу на радио и ТВ. Вместе с журналистом Джанлукой Ди Марцио она вела передачи и делала репортажи о матчах серии А и серии Б. Всего за несколько месяцев Леотта получила небывалую популярность на итальянском ТВ, пройдя путь от неизвестной корреспондентки до одной из самых желанных женщин в стране.
Некоторые пользователи Интернета обвиняли Леотту в том, что она намеренно слила фотографии для громкой огласки. Итальянка опровергла эти доводы и призывала не чувствовать себя виноватым людей, которые попали в похожую ситуацию.
«Мои боссы в Sky Sports сразу же сказали мне: «Ты не сделала ничего плохого, возвращайся к своей обычной жизни, к своей работе», — цитирует Леотту Chi. — Два дня спустя я работала в Бари, и там было полно журналистов. Я чувствовала слабость, хотя никто не задавал мне вопросов на эту тему. Обстановка была хорошей. Тогда я поняла, что смогу преодолеть это».
Защитник Балотелли
Неожиданным образом поступил известный скандалист Марио Балотелли, выступавший на тот момент за «Ниццу». Итальянский форвард нецензурно выругался в адрес хакеров, укравших фото Леотты.
«Каждый волен делать со своим телом то, что он хочет, к лучшему или к худшему. ****** те, кто этим пользуются», — написал Балотелли в соцсетях.
Нападающему не привыкать к тому, как его выходки становились вирусными в соцсетях. Балотелли устраивал фейерверк в собственном доме, дрался с Роберто Манчини, кидал дротики в игроков молодежки «Манчестер Сити». И это далеко не полный список приключений Супер Марио.
В 2017-м Балотелли оставил комплимент Леотте, отметив ее привлекательную внешность во время одной из спортивных программ на ТВ.
«Девушка на трансферном рынке Sky, безусловно, интереснее, чем покупки, которые совершают клубы», — написал футболист в Twitter.
super COMBO ? pic.twitter.com/L3QtzFpN4O— Raffy Raffy ?? ?? (@Raffaele_NA) January 31, 2017
Фанаты «Наполи», грудь и романы
Скандал с эротическими фотографиями был уже позади, однако внимание к Леотте возросло еще сильнее.
Осенью 2019-го фанаты «Наполи» заметили журналистку рядом с трибунами и стали кричать ей «Покажи грудь!» Девушка проходила рядом с трибунами и в ответ опустила большой палец вниз, помахав им рукой. Ведущая считает, что таким образом болельщики неудачно пошутили после победы команды.
«Это было недоразумение, — говорила Леотта в интервью The Sun. — Болельщики «Наполи» поддерживали меня всю игру. Но после победы своей команды они попытались пойти дальше. Это была шутка. Моя реакция была частью иронии в том моменте. Иногда мне кажется, что всё, что я делаю, становится вирусным. Тренируюсь в тренажерном зале или танцую в клубе... Я не удивлена, но не могла предположить, что эта история станет такой популярной», — приводит слова Леотты The Sun.
Леотта оказалась абсолютно права. Теперь обсуждение ее фамилии все чаще стало звучать в контексте личной жизни. Молодая симпатичная девушка не замужем и постоянно в окружении известных футболистов.
После рекламных съемок Дилетты Леотты со Златаном Ибрагимовичем папарацци всерьез заговорили об их романе. Пару заметили в одном из миланских ресторанов. Девушка отвергала все слухи об отношениях со шведским форвардом. По ее словам, она никогда не стала бы встречаться с женатыми мужчинами.
В феврале 2021-го Леотта проходила мимо скамейки запасных «Ювентуса» и очаровала своей красотой полузащитника Уэстона МакКенни. Игрок на некоторое время отвлекся от матча и смотрел в сторону журналистки. Фотография с реакцией МакКенни быстро разлетелась по Сети.
Сейчас Леотта одна из самых популярных спортивных журналисток в Италии. Она ведет собственную передачу Linea Diletta на DAZN и берет интервью у ведущих игроков серии А. Ведущая сочетает в себе эффектную внешность и хорошее понимание футбола. Итальянка справилась с шумихой вокруг ее интим-фото и достигла отличных успехов в профессиональной деятельности.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|38
|26
|8
|4
|69-31
|86
|
2
|Интер
|38
|25
|9
|4
|84-32
|84
|
3
|Наполи
|38
|24
|7
|7
|74-31
|79
|
4
|Ювентус
|38
|20
|10
|8
|57-37
|70
|
5
|Лацио
|38
|18
|10
|10
|77-58
|64
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|59-43
|63
|
7
|Фиорентина
|38
|19
|5
|14
|59-51
|62
|
8
|Аталанта
|38
|16
|11
|11
|65-48
|59
|
9
|Верона
|38
|14
|11
|13
|65-59
|53
|
10
|Торино
|38
|13
|11
|14
|46-41
|50
|
11
|Сассуоло
|38
|13
|11
|14
|64-66
|50
|
12
|Удинезе
|38
|11
|14
|13
|61-58
|47
|
13
|Болонья
|38
|12
|10
|16
|44-55
|46
|
14
|Эмполи
|38
|10
|11
|17
|50-70
|41
|
15
|Сампдория
|38
|10
|6
|22
|46-63
|36
|
16
|Специя
|38
|10
|6
|22
|41-71
|36
|
17
|Кальяри
|38
|6
|12
|20
|34-68
|30
|
18
|Салернитана
|38
|7
|10
|21
|33-78
|30
|
19
|Дженоа
|38
|4
|16
|18
|27-60
|28
|
20
|Венеция
|38
|6
|9
|23
|34-69
|27
|21.08
|19:30
|
Верона – Сассуоло
|2 : 3
|21.08
|19:30
|
Интер – Дженоа
|4 : 0
|21.08
|21:45
|
Эмполи – Лацио
|1 : 3
|21.08
|21:45
|
Торино – Аталанта
|1 : 2
|22.08
|19:30
|
Болонья – Салернитана
|3 : 2
|22.08
|19:30
|
Удинезе – Ювентус
|2 : 2
|22.08
|21:45
|
Наполи – Венеция
|2 : 0
|22.08
|21:45
|
Рома – Фиорентина
|3 : 1
|23.08
|19:30
|
Кальяри – Специя
|2 : 2
|23.08
|21:45
|
Сампдория – Милан
|0 : 1
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|24
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|11
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|10
|
|
Николо Барелла
Интер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|28
|2
|5
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|29
|1
|11
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|28
|1
|10