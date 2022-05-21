Дикий Ибрагимович, праймовый Тиаго Силва и начинающий Аллегри. Каким был последний чемпионский «Милан»

В воскресенье красно-черные спустя 11 лет снова могут выиграть скудетто.

В один из последних дней лета 2010 года я, возвращаясь из отпуска, оказался на пересадке в римском аэропорту «Фьюмичино». Пересадка была не такой длинной, чтобы попробовать выбраться погулять в город, но и не такой короткой, чтобы, пройдя все необходимые формальности, уже идти на посадку на рейс в Москву. В общем, несколько часов пришлось посидеть.

И все эти несколько часов с экрана телевизора в аэропортовском баре не сходил Златан Ибрагимович. Швед уже тогда был культовой в Италии фигурой — два сезона в «Ювентусе», три в «Интере», и каждый раз его команда выигрывала скудетто (пусть некоторые потом и отбирали, но это уже другая история). Неудачи в Лиге чемпионов, отъезд в «Барселону», ссоры с Пепом Гвардиолой...

И вот за пару дней до закрытия летнего трансферного окна громыхнуло: Ибрагимович переходит в «Милан». Многолетний босс красно-черных Адриано Галлиани провернул последнюю удачную сделку в карьере (дальше было все хуже и хуже): шведа арендовали на сезон за 6 миллионов евро с обязательством дальнейшего выкупа за 24 миллиона.

Массимилиано Аллегри и Златан Ибрагимович. Фото Global Look Press

Это был действительно сильный шаг, если учесть, что в тот момент итальянский футбол на фоне мирового финансового кризиса 2008 года начинал постепенно идти на дно, и процесс этот продолжался на протяжении большей части 2010-х. Показательный факт: самым дорогим трансфером того лета был переход Робиньо из «Манчестер Сити» в «Милан» в последний день дозаявок — за 18 миллионов евро.

Бразилец действительно периодически сменял на какое-то время на экране Ибру, был он в каком-то виде и на обложке лежавшей в баре за соседним столиком La Gazzetta dello Sport , но Златан был безусловным хедлайнером.

Он был страшно зол и дико мотивирован. 26 августа «Барселона», в которой тогда еще числился Ибра, играла товарищеский матч с «Миланом». И, по словам шведа, в подтрибунке игроки итальянцев — Пирло, Гаттузо, Амброзини, Роналдиньо — звали его к себе в команду.

«Я снова чувствовал мотивацию. Одна только мысль о возможности снова делать свое дело подстегивала меня. Это правда. Это было похоже на пробуждение от кошмара, и впервые за долгое время я жутко хотел играть в футбол. Все плохие мысли ушли, и я снова стал играть в удовольствие», — вспоминал Ибрагимович свои ощущения после трансфера в автобиографии «Я — Златан».

Златан Ибрагимович. Фото Global Look Press

Частный джет приземлился в миланском аэропорту «Линето» 29 августа, за несколько часов до стартового матча сезона с «Лечче». Ибрагимович очень хотел сыграть, и ему даже пришлось объяснять, что он не может этого сделать, поскольку не все документы еще оформлены. В итоге Златан приехал на «Сан-Сиро», где «Милан» после первого тайма разносил соперника — 3:0, и выступил в перерыве перед фанатской трибуной. «Послушайте, я приехал сюда побеждать», — заявил он.

Ибрагимович не соврал, и его личный вклад был существенным — 14 голов (лучший результат в команде наряду с Алешандре Пато и Робиньо) и 12 ассистов. «Милан» в том сезоне забил 65 мячей, и Златан имел отношение к 28 из них — то есть примерно к 40%. Выдающиеся цифры.

Но и без Ибры там был очень приличный состав, особенно когда смотришь на него из 2022 года. Алессандро Неста и Тиаго Силва в центре обороны, Гаттузо, Кларенс Зеедорф, Андреа Пирло в центре поля, Пато и Робиньо в атаке. В январе «Милан» купил у «Сампдории» за 3,3 миллиона евро Антонио Кассано, и тот не только забил несколько важных голов, но и отдал семь передач, став вторым ассистентом команды после Златана.

«Милан"-2010/11. Фото «СЭ»

Но наивно думать, что пришел Златан, включил режим лидера и зарядил всех звериной энергией, да и вообще мужики там собрались не промах (помимо прочего, в ростере были чемпионы мира-2006 Джанлука Дзамбротта, Массимо Оддо и Филиппо Индзаги, а также бравшие по две Лиги чемпионов Марек Янкуловски и Массимо Амброзини).

Когда у тебя в команде Ибрагимович, немного сумасшедший Кассано и загульный Робиньо, и это только верхушка айсберга, управлять всей этой компанией дико сложно. Особенно когда тебе 42 года, нет мощной игровой карьеры, когда одно твое имя — авторитет, а «Милан» — это твой первый топ-клуб, где тебе дали работу. Но Массимилиано Аллегри справился.

В тот год интерес тогдашнего владельца «Милана» Сильвио Берлускони к клубу снова вырос — иначе, наверное, не было бы трансферов Ибрагимовича, Робиньо и январского перехода Марка ван Боммела. Но одновременно с этим выросло давление на тренера. Однажды он даже попросил Аллегри поправить прическу перед телеинтервью. Тот согласился. Но при этом жестко дал понять, что ему не нужен Роналдиньо, и в итоге бразилец в январе отправился на родину — при всей симпатии к нему Берлускони.

Робиньо. Фото Global Look Press

Аллегри научился играть без Пирло. Великий диспетчер получил травму, долго лечился, а когда вернулся, оказалось, что справляются и без него (всего 17 матчей в чемпионате). В итоге летом с Пирло не продлили контракт, и тот ушел в «Ювентус». Что было дальше, все знают, и вот так вот отпустить легенду — дичайшая ошибка. Но то, что на дистанции конкретного сезона Аллегри смог обойтись без него, — заслуга тренера.

Как и его умение меняться и быть гибким (впоследствии это станет фирменной фишкой в «Ювентусе», который первым в Европе станет применять гибридные схемы). Аллегри начинал в «Милане» с 4-3-3. Однако в ноябре по ходу тяжелого матча с «Бари» (3:2) перешел на 4-3-1-2 с Кевином-Принсом Боатенгом в роли «десятки» и Иброй и Робиньо впереди. И это сработало.

«Милан» тяжело начал сезон — 5 очков в первых четырех матчах, но как раз после той победы над «Бари» и последующего выигрыша у «Палермо» вышел на первое место и больше его не отдавал. Во втором круге команда пропустила всего семь голов, и в этом есть заслуга Аллегри, который поставил перед защитниками ван Боммела, усадив того же Пирло.

Чемпионская радость «Милана». Фото Global Look Press

«О чем вы подумали, проснувшись утром после того, как стали чемпионами? — О том, что было бы неплохо еще поспать, мы отмечали до пяти утра», — диалог Аллегри с журналистами еще раз подчеркивает, что тренеру вполне бы подошло прозвище Normal One , как и Юргену Клоппу в «Ливерпуле».