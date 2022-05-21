Дикий Ибрагимович, праймовый Тиаго Силва и начинающий Аллегри. Каким был последний чемпионский «Милан»
В один из последних дней лета 2010 года я, возвращаясь из отпуска, оказался на пересадке в римском аэропорту «Фьюмичино». Пересадка была не такой длинной, чтобы попробовать выбраться погулять в город, но и не такой короткой, чтобы, пройдя все необходимые формальности, уже идти на посадку на рейс в Москву. В общем, несколько часов пришлось посидеть.
И все эти несколько часов с экрана телевизора в аэропортовском баре не сходил Златан Ибрагимович. Швед уже тогда был культовой в Италии фигурой — два сезона в «Ювентусе», три в «Интере», и каждый раз его команда выигрывала скудетто (пусть некоторые потом и отбирали, но это уже другая история). Неудачи в Лиге чемпионов, отъезд в «Барселону», ссоры с Пепом Гвардиолой...
И вот за пару дней до закрытия летнего трансферного окна громыхнуло: Ибрагимович переходит в «Милан». Многолетний босс красно-черных Адриано Галлиани провернул последнюю удачную сделку в карьере (дальше было все хуже и хуже): шведа арендовали на сезон за 6 миллионов евро с обязательством дальнейшего выкупа за 24 миллиона.
Это был действительно сильный шаг, если учесть, что в тот момент итальянский футбол на фоне мирового финансового кризиса 2008 года начинал постепенно идти на дно, и процесс этот продолжался на протяжении большей части 2010-х. Показательный факт: самым дорогим трансфером того лета был переход Робиньо из «Манчестер Сити» в «Милан» в последний день дозаявок — за 18 миллионов евро.
Бразилец действительно периодически сменял на какое-то время на экране Ибру, был он в каком-то виде и на обложке лежавшей в баре за соседним столиком La Gazzetta dello Sport, но Златан был безусловным хедлайнером.
Он был страшно зол и дико мотивирован. 26 августа «Барселона», в которой тогда еще числился Ибра, играла товарищеский матч с «Миланом». И, по словам шведа, в подтрибунке игроки итальянцев — Пирло, Гаттузо, Амброзини, Роналдиньо — звали его к себе в команду.
«Я снова чувствовал мотивацию. Одна только мысль о возможности снова делать свое дело подстегивала меня. Это правда. Это было похоже на пробуждение от кошмара, и впервые за долгое время я жутко хотел играть в футбол. Все плохие мысли ушли, и я снова стал играть в удовольствие», — вспоминал Ибрагимович свои ощущения после трансфера в автобиографии «Я — Златан».
Частный джет приземлился в миланском аэропорту «Линето» 29 августа, за несколько часов до стартового матча сезона с «Лечче». Ибрагимович очень хотел сыграть, и ему даже пришлось объяснять, что он не может этого сделать, поскольку не все документы еще оформлены. В итоге Златан приехал на «Сан-Сиро», где «Милан» после первого тайма разносил соперника — 3:0, и выступил в перерыве перед фанатской трибуной. «Послушайте, я приехал сюда побеждать», — заявил он.
Ибрагимович не соврал, и его личный вклад был существенным — 14 голов (лучший результат в команде наряду с Алешандре Пато и Робиньо) и 12 ассистов. «Милан» в том сезоне забил 65 мячей, и Златан имел отношение к 28 из них — то есть примерно к 40%. Выдающиеся цифры.
Но и без Ибры там был очень приличный состав, особенно когда смотришь на него из 2022 года. Алессандро Неста и Тиаго Силва в центре обороны, Гаттузо, Кларенс Зеедорф, Андреа Пирло в центре поля, Пато и Робиньо в атаке. В январе «Милан» купил у «Сампдории» за 3,3 миллиона евро Антонио Кассано, и тот не только забил несколько важных голов, но и отдал семь передач, став вторым ассистентом команды после Златана.
Но наивно думать, что пришел Златан, включил режим лидера и зарядил всех звериной энергией, да и вообще мужики там собрались не промах (помимо прочего, в ростере были чемпионы мира-2006 Джанлука Дзамбротта, Массимо Оддо и Филиппо Индзаги, а также бравшие по две Лиги чемпионов Марек Янкуловски и Массимо Амброзини).
Когда у тебя в команде Ибрагимович, немного сумасшедший Кассано и загульный Робиньо, и это только верхушка айсберга, управлять всей этой компанией дико сложно. Особенно когда тебе 42 года, нет мощной игровой карьеры, когда одно твое имя — авторитет, а «Милан» — это твой первый топ-клуб, где тебе дали работу. Но Массимилиано Аллегри справился.
В тот год интерес тогдашнего владельца «Милана» Сильвио Берлускони к клубу снова вырос — иначе, наверное, не было бы трансферов Ибрагимовича, Робиньо и январского перехода Марка ван Боммела. Но одновременно с этим выросло давление на тренера. Однажды он даже попросил Аллегри поправить прическу перед телеинтервью. Тот согласился. Но при этом жестко дал понять, что ему не нужен Роналдиньо, и в итоге бразилец в январе отправился на родину — при всей симпатии к нему Берлускони.
Аллегри научился играть без Пирло. Великий диспетчер получил травму, долго лечился, а когда вернулся, оказалось, что справляются и без него (всего 17 матчей в чемпионате). В итоге летом с Пирло не продлили контракт, и тот ушел в «Ювентус». Что было дальше, все знают, и вот так вот отпустить легенду — дичайшая ошибка. Но то, что на дистанции конкретного сезона Аллегри смог обойтись без него, — заслуга тренера.
Как и его умение меняться и быть гибким (впоследствии это станет фирменной фишкой в «Ювентусе», который первым в Европе станет применять гибридные схемы). Аллегри начинал в «Милане» с 4-3-3. Однако в ноябре по ходу тяжелого матча с «Бари» (3:2) перешел на 4-3-1-2 с Кевином-Принсом Боатенгом в роли «десятки» и Иброй и Робиньо впереди. И это сработало.
«Милан» тяжело начал сезон — 5 очков в первых четырех матчах, но как раз после той победы над «Бари» и последующего выигрыша у «Палермо» вышел на первое место и больше его не отдавал. Во втором круге команда пропустила всего семь голов, и в этом есть заслуга Аллегри, который поставил перед защитниками ван Боммела, усадив того же Пирло.
«О чем вы подумали, проснувшись утром после того, как стали чемпионами? — О том, что было бы неплохо еще поспать, мы отмечали до пяти утра», — диалог Аллегри с журналистами еще раз подчеркивает, что тренеру вполне бы подошло прозвище Normal One, как и Юргену Клоппу в «Ливерпуле».
В следующем сезоне «Милан», расставшись с Пирло и не усилив состав, зарубится за титул с «Ювентусом», проиграет всего четыре очка, а в Лиге чемпионов в 1/4 финала вылетит от «Барселоны» (0:0, 1:3) при весьма спорном судействе. А затем финансовые и организационные проблемы накроют клуб с головой — Ибра и Тиаго Силва уедут в Париж, ветераны вроде Гаттузо и Несты закончат, сам «Милан» окажется в руках китайских проходимцев. И только спустя десять лет начнется возрождение.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|37
|25
|8
|4
|66-31
|83
|
2
|Интер
|37
|24
|9
|4
|81-32
|81
|
3
|Наполи
|37
|23
|7
|7
|71-31
|76
|
4
|Ювентус
|37
|20
|10
|7
|57-35
|70
|
5
|Рома
|38
|18
|9
|11
|59-43
|63
|
6
|Лацио
|37
|18
|9
|10
|74-55
|63
|
7
|Фиорентина
|37
|18
|5
|14
|57-51
|59
|
8
|Аталанта
|37
|16
|11
|10
|65-47
|59
|
9
|Верона
|37
|14
|10
|13
|62-56
|52
|
10
|Торино
|38
|13
|11
|14
|46-41
|50
|
11
|Сассуоло
|37
|13
|11
|13
|64-63
|50
|
12
|Удинезе
|37
|10
|14
|13
|57-58
|44
|
13
|Болонья
|37
|11
|10
|16
|43-55
|43
|
14
|Эмполи
|37
|9
|11
|17
|49-70
|38
|
15
|Сампдория
|37
|10
|6
|21
|46-60
|36
|
16
|Специя
|37
|10
|6
|21
|41-68
|36
|
17
|Салернитана
|37
|7
|10
|20
|33-74
|30
|
18
|Кальяри
|37
|6
|11
|20
|34-68
|29
|
19
|Дженоа
|37
|4
|16
|17
|27-59
|28
|
20
|Венеция
|37
|6
|8
|23
|34-69
|26
|20.05
|21:45
|
Торино – Рома
|0 : 3
|21.05
|18:15
|
Дженоа – Болонья
|- : -
|21.05
|21:45
|
Аталанта – Эмполи
|- : -
|21.05
|21:45
|
Лацио – Верона
|- : -
|21.05
|21:45
|
Фиорентина – Ювентус
|- : -
|22.05
|13:30
|
Специя – Наполи
|- : -
|22.05
|19:00
|
Интер – Сампдория
|- : -
|22.05
|19:00
|
Сассуоло – Милан
|- : -
|22.05
|22:00
|
Венеция – Кальяри
|- : -
|22.05
|22:00
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|24
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|11
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|9
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|28
|2
|5
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|28
|1
|11
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|28
|1
|10