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В Италии победил Милан. Такого не было 11 лет

Георгий Кудинов
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович в матче против «Интера».
Фото Global Look Press
Златан Ибрагимович.
Фото Global Look Press
Турнирная таблица серии А.
Фото «СЭ»
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Корреспондент «СЭ» на Апеннинах дает расклад на финиш серии А.

За два тура до завершения серии А за чемпионский титул идет отчаянная борьба между «Миланом» и «Интером». Россонери опережают нерадзурри на два очка и в воскресенье примут «Аталанту», не потерявшую надежд на место в еврокубках. «Интер» сыграет на Сардинии с «Кальяри», который все еще рассчитывает не вылететь.

«Интер» — действующий обладатель скудетто, «Милан» же последний раз выигрывал его в 2011 году. Команду тогда тренировал Массимилиано Аллегри, а на поле выходил легендарный Златан Ибрагимович — швед и сейчас в составе. Если красно-черные станут первыми, то догонят интеристов по числу титулов — у обоих клубов станет по 19. Да, до «Ювентуса» и его официально признанных 36 (сами туринцы считают, что 38) обоим миланским клубам далеко, но сегодня это мало кого волнует: именно этот город станет триумфатором сезона-2021/22.

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Поскольку Суперкубок и Кубок страны уже взял «Интер», так что деловая столица Италии сумела нокаутировать Турин и «Юве», который впервые за 10 лет остался вообще без единого трофея. В свой первый заход к «Старой синьоре» Массимилиано Аллегри насобирал 11 титулов за свою первую пятилетку, но на этот раз 54-летний специалист провалился: помимо поражений от нерадзурри в тех самых Суперкубке и Кубке, «Ювентус» ждет максимум третье место в серии А — и то при самом удачном раскладе, «Наполи» опережает черно-белых на четыре очка. Тогда как критикуемый всеми Андреа Пирло в прошлом сезоне побеждал в Кубке и Суперкубке, а ненавидимый в Турине Маурицио Сарри стал в 2020 году чемпионом.

В прошлом сезоне скудетто для «Интера» добыл яростный Антонио Конте. Перед началом нынешнего розыгрыша он громко хлопнул дверью и ушел на фоне имевшихся на тот момент финансовых проблем у китайских хозяев клуба. Многие поторопились сразу же похоронить золотые амбиции команды, а приход Симоне Индзаги из «Лацио» поначалу не вызвал особого энтузиазма. Однако денежные вопросы разрешились, а Индзаги сумел доказать, что «Интер» и без Конте способен бороться за несколько внутренних титулов. Сплотив раздевалку, брат более звездного в свое время форварда Филиппо Индзаги взял два трофея и до последнего бьется за главный, чемпионский. В какой-то момент казалось, что он в кармане у «Интера», однако несколько провальных матчей сделали главным фаворитом финишной гонки «Милан».

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Он, созданный трудягой Стефано Пиоли, станет первым уже в воскресенье при наступлении двух условий. Первое: если победит «Аталанту», а «Интер» не выиграет у «Кальяри». Второе: если «Милан» поделит очки, а черно-синие потерпят поражение на Сардинии. При равенстве очков красно-черные будут иметь преимущество в итоговой таблице над главным конкурентом по личным встречам. Кстати, что серия А получит тренера, который впервые в своей карьере покорит вершину: ни у 56-летнего Пиоли, ни у 46-летнего Индзаги чемпионских титулов пока нет.

Турнирная таблица серии А. Фото "СЭ"
Турнирная таблица серии А.
Фото «СЭ»

Заключительные же свои матчи лидеры проведут 22 мая. «Милан» сыграет в гостях с «Сассуоло», которому ничего уже не надо, а «Интер» примет на «Сан-Сиро» «Сампдорию», ведущую борьбу за право остаться в серии А.

Любопытно, что город Милан с его богатейшей футбольной историей всего лишь в третий раз станет полным триумфатором в Италии. Первый раз это случилось в сезоне-2005/06, второй — в розыгрышах-2010/11. Правда, скудетто «Интера» в 2006 году болельщики других команд до сих пор называют «картонным»: оно досталось нерадзурри из-за дисквалификации «Ювентуса». Но вот Кубок и Суперкубок тогда интеристы под руководством Роберто Манчини добыли по-настоящему, причем в обоих случаях был обыгран Лучано Спаллетти с «Ромой».

Что касается сезона-2010/11, то чемпионом Италии тогда стал «Милан» тренера Аллегри, а «Интер» сначала взял Суперкубок под руководством Рафы Бенитеса, потом победил в Кубке уже под началом бразильца Леонардо.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
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Легендарный итальянский защитник «Ювентуса» объявил о завершении карьеры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 36 24 8 4 64-31 80
2
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
3
 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 36 17 8 11 55-42 59
7
 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
9
 Верона 36 14 10 12 62-55 52
10
 Торино 36 12 11 13 45-38 47
11
 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
12
 Удинезе 36 10 14 12 55-55 44
13
 Болонья 36 11 10 15 42-52 43
14
 Эмполи 36 9 10 17 48-69 37
15
 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
16
 Специя 36 9 6 21 38-66 33
17
 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
18
 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
19
 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
20
 Венеция 36 6 7 23 33-68 25
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38 тур
14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 - : -
14.05 19:00
Верона – Торино
 - : -
14.05 19:00
Удинезе – Специя
 - : -
14.05 21:45
Рома – Венеция
 - : -
15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
 - : -
15.05 16:00
Наполи – Дженоа
 - : -
15.05 19:00
Милан – Аталанта
 - : -
15.05 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
16.05 19:30
Сампдория – Фиорентина
 - : -
16.05 21:45
Ювентус – Лацио
 - : -
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Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 27 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 27 1 10
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 27 1 10
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