В Италии победил Милан. Такого не было 11 лет
За два тура до завершения серии А за чемпионский титул идет отчаянная борьба между «Миланом» и «Интером». Россонери опережают нерадзурри на два очка и в воскресенье примут «Аталанту», не потерявшую надежд на место в еврокубках. «Интер» сыграет на Сардинии с «Кальяри», который все еще рассчитывает не вылететь.
«Интер» — действующий обладатель скудетто, «Милан» же последний раз выигрывал его в 2011 году. Команду тогда тренировал Массимилиано Аллегри, а на поле выходил легендарный Златан Ибрагимович — швед и сейчас в составе. Если красно-черные станут первыми, то догонят интеристов по числу титулов — у обоих клубов станет по 19. Да, до «Ювентуса» и его официально признанных 36 (сами туринцы считают, что 38) обоим миланским клубам далеко, но сегодня это мало кого волнует: именно этот город станет триумфатором сезона-2021/22.
Поскольку Суперкубок и Кубок страны уже взял «Интер», так что деловая столица Италии сумела нокаутировать Турин и «Юве», который впервые за 10 лет остался вообще без единого трофея. В свой первый заход к «Старой синьоре» Массимилиано Аллегри насобирал 11 титулов за свою первую пятилетку, но на этот раз 54-летний специалист провалился: помимо поражений от нерадзурри в тех самых Суперкубке и Кубке, «Ювентус» ждет максимум третье место в серии А — и то при самом удачном раскладе, «Наполи» опережает черно-белых на четыре очка. Тогда как критикуемый всеми Андреа Пирло в прошлом сезоне побеждал в Кубке и Суперкубке, а ненавидимый в Турине Маурицио Сарри стал в 2020 году чемпионом.
В прошлом сезоне скудетто для «Интера» добыл яростный Антонио Конте. Перед началом нынешнего розыгрыша он громко хлопнул дверью и ушел на фоне имевшихся на тот момент финансовых проблем у китайских хозяев клуба. Многие поторопились сразу же похоронить золотые амбиции команды, а приход Симоне Индзаги из «Лацио» поначалу не вызвал особого энтузиазма. Однако денежные вопросы разрешились, а Индзаги сумел доказать, что «Интер» и без Конте способен бороться за несколько внутренних титулов. Сплотив раздевалку, брат более звездного в свое время форварда Филиппо Индзаги взял два трофея и до последнего бьется за главный, чемпионский. В какой-то момент казалось, что он в кармане у «Интера», однако несколько провальных матчей сделали главным фаворитом финишной гонки «Милан».
Он, созданный трудягой Стефано Пиоли, станет первым уже в воскресенье при наступлении двух условий. Первое: если победит «Аталанту», а «Интер» не выиграет у «Кальяри». Второе: если «Милан» поделит очки, а черно-синие потерпят поражение на Сардинии. При равенстве очков красно-черные будут иметь преимущество в итоговой таблице над главным конкурентом по личным встречам. Кстати, что серия А получит тренера, который впервые в своей карьере покорит вершину: ни у 56-летнего Пиоли, ни у 46-летнего Индзаги чемпионских титулов пока нет.
Заключительные же свои матчи лидеры проведут 22 мая. «Милан» сыграет в гостях с «Сассуоло», которому ничего уже не надо, а «Интер» примет на «Сан-Сиро» «Сампдорию», ведущую борьбу за право остаться в серии А.
Любопытно, что город Милан с его богатейшей футбольной историей всего лишь в третий раз станет полным триумфатором в Италии. Первый раз это случилось в сезоне-2005/06, второй — в розыгрышах-2010/11. Правда, скудетто «Интера» в 2006 году болельщики других команд до сих пор называют «картонным»: оно досталось нерадзурри из-за дисквалификации «Ювентуса». Но вот Кубок и Суперкубок тогда интеристы под руководством Роберто Манчини добыли по-настоящему, причем в обоих случаях был обыгран Лучано Спаллетти с «Ромой».
Что касается сезона-2010/11, то чемпионом Италии тогда стал «Милан» тренера Аллегри, а «Интер» сначала взял Суперкубок под руководством Рафы Бенитеса, потом победил в Кубке уже под началом бразильца Леонардо.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|36
|24
|8
|4
|64-31
|80
|
2
|Интер
|36
|23
|9
|4
|78-31
|78
|
3
|Наполи
|36
|22
|7
|7
|68-31
|73
|
4
|Ювентус
|36
|20
|9
|7
|55-33
|69
|
5
|Лацио
|36
|18
|8
|10
|72-53
|62
|
6
|Рома
|36
|17
|8
|11
|55-42
|59
|
7
|Фиорентина
|36
|18
|5
|13
|56-47
|59
|
8
|Аталанта
|36
|16
|11
|9
|65-45
|59
|
9
|Верона
|36
|14
|10
|12
|62-55
|52
|
10
|Торино
|36
|12
|11
|13
|45-38
|47
|
11
|Сассуоло
|36
|12
|11
|13
|61-62
|47
|
12
|Удинезе
|36
|10
|14
|12
|55-55
|44
|
13
|Болонья
|36
|11
|10
|15
|42-52
|43
|
14
|Эмполи
|36
|9
|10
|17
|48-69
|37
|
15
|Сампдория
|36
|9
|6
|21
|42-59
|33
|
16
|Специя
|36
|9
|6
|21
|38-66
|33
|
17
|Кальяри
|36
|6
|11
|19
|33-65
|29
|
18
|Салернитана
|36
|7
|9
|20
|32-73
|29
|
19
|Дженоа
|36
|4
|16
|16
|27-56
|28
|
20
|Венеция
|36
|6
|7
|23
|33-68
|25
|14.05
|16:00
|
Эмполи – Салернитана
|- : -
|14.05
|19:00
|
Верона – Торино
|- : -
|14.05
|19:00
|
Удинезе – Специя
|- : -
|14.05
|21:45
|
Рома – Венеция
|- : -
|15.05
|13:30
|
Болонья – Сассуоло
|- : -
|15.05
|16:00
|
Наполи – Дженоа
|- : -
|15.05
|19:00
|
Милан – Аталанта
|- : -
|15.05
|21:45
|
Кальяри – Интер
|- : -
|16.05
|19:30
|
Сампдория – Фиорентина
|- : -
|16.05
|21:45
|
Ювентус – Лацио
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|10
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|9
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|27
|2
|5
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|27
|1
|10
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|27
|1
|10