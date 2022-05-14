В Италии победил Милан. Такого не было 11 лет

Корреспондент «СЭ» на Апеннинах дает расклад на финиш серии А.

За два тура до завершения серии А за чемпионский титул идет отчаянная борьба между «Миланом» и «Интером». Россонери опережают нерадзурри на два очка и в воскресенье примут «Аталанту», не потерявшую надежд на место в еврокубках. «Интер» сыграет на Сардинии с «Кальяри», который все еще рассчитывает не вылететь.

«Интер» — действующий обладатель скудетто, «Милан» же последний раз выигрывал его в 2011 году. Команду тогда тренировал Массимилиано Аллегри, а на поле выходил легендарный Златан Ибрагимович — швед и сейчас в составе. Если красно-черные станут первыми, то догонят интеристов по числу титулов — у обоих клубов станет по 19. Да, до «Ювентуса» и его официально признанных 36 (сами туринцы считают, что 38) обоим миланским клубам далеко, но сегодня это мало кого волнует: именно этот город станет триумфатором сезона-2021/22.

Поскольку Суперкубок и Кубок страны уже взял «Интер», так что деловая столица Италии сумела нокаутировать Турин и «Юве», который впервые за 10 лет остался вообще без единого трофея. В свой первый заход к «Старой синьоре» Массимилиано Аллегри насобирал 11 титулов за свою первую пятилетку, но на этот раз 54-летний специалист провалился: помимо поражений от нерадзурри в тех самых Суперкубке и Кубке, «Ювентус» ждет максимум третье место в серии А — и то при самом удачном раскладе, «Наполи» опережает черно-белых на четыре очка. Тогда как критикуемый всеми Андреа Пирло в прошлом сезоне побеждал в Кубке и Суперкубке, а ненавидимый в Турине Маурицио Сарри стал в 2020 году чемпионом.

В прошлом сезоне скудетто для «Интера» добыл яростный Антонио Конте. Перед началом нынешнего розыгрыша он громко хлопнул дверью и ушел на фоне имевшихся на тот момент финансовых проблем у китайских хозяев клуба. Многие поторопились сразу же похоронить золотые амбиции команды, а приход Симоне Индзаги из «Лацио» поначалу не вызвал особого энтузиазма. Однако денежные вопросы разрешились, а Индзаги сумел доказать, что «Интер» и без Конте способен бороться за несколько внутренних титулов. Сплотив раздевалку, брат более звездного в свое время форварда Филиппо Индзаги взял два трофея и до последнего бьется за главный, чемпионский. В какой-то момент казалось, что он в кармане у «Интера», однако несколько провальных матчей сделали главным фаворитом финишной гонки «Милан».

Он, созданный трудягой Стефано Пиоли, станет первым уже в воскресенье при наступлении двух условий. Первое: если победит «Аталанту», а «Интер» не выиграет у «Кальяри». Второе: если «Милан» поделит очки, а черно-синие потерпят поражение на Сардинии. При равенстве очков красно-черные будут иметь преимущество в итоговой таблице над главным конкурентом по личным встречам. Кстати, что серия А получит тренера, который впервые в своей карьере покорит вершину: ни у 56-летнего Пиоли, ни у 46-летнего Индзаги чемпионских титулов пока нет.

Турнирная таблица серии А. Фото «СЭ»

Заключительные же свои матчи лидеры проведут 22 мая. «Милан» сыграет в гостях с «Сассуоло», которому ничего уже не надо, а «Интер» примет на «Сан-Сиро» «Сампдорию», ведущую борьбу за право остаться в серии А.

Любопытно, что город Милан с его богатейшей футбольной историей всего лишь в третий раз станет полным триумфатором в Италии. Первый раз это случилось в сезоне-2005/06, второй — в розыгрышах-2010/11. Правда, скудетто «Интера» в 2006 году болельщики других команд до сих пор называют «картонным»: оно досталось нерадзурри из-за дисквалификации «Ювентуса». Но вот Кубок и Суперкубок тогда интеристы под руководством Роберто Манчини добыли по-настоящему, причем в обоих случаях был обыгран Лучано Спаллетти с «Ромой».

Что касается сезона-2010/11, то чемпионом Италии тогда стал «Милан» тренера Аллегри, а «Интер» сначала взял Суперкубок под руководством Рафы Бенитеса, потом победил в Кубке уже под началом бразильца Леонардо.