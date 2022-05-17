Заложник Месси и Роналду. Дибала так и не стал суперзвездой в «Ювентусе»
Уникальный талант
В понедельник в домашнем матче с «Лацио» с фанатами простились две звезды «Ювентуса» — Джорджо Кьеллини и Паоло Дибала. Только уходят они по-разному. Итальянский ветеран — на пенсию или в МЛС в статусе легенды «Старой синьоры». Аргентинец — так и не реализовавшим в полной мере свой огромный талант футболистом.
Мы как-то не заметили, что Дибале уже 28 лет, а для многих он так и остается подающим надежды игроком, который вот-вот станет настоящей суперзвездой. Возможно, его даже переоценивали, но не могут же ошибаться в оценках столько авторитетных людей?! Алессандро Дель Пьеро, например, называл Дибалу своим наследником. Карло Анчелотти несколько лет назад говорил, что талант аргентинца уникален, его нельзя сравнить ни с кем, и в будущем они с Неймаром могут стать новыми Лионелем Месси и Криштиану Роналду. А когда «Юве» в апреле 2017-го уничтожил «Барселону» в Лиге чемпионов, Tuttosport выдала огненный заголовок: «Кто такой Месси? Марсианин — это Дибала».
Аргентинец, конечно, прав, написав в прощальном послании болельщикам, что никто уже не заберет семь чудесных лет, 12 трофеев и 115 голов. Но есть четкое ощущение, что он был способен на большее. И когда «Ювентус» свернул переговоры по уже согласованному было контракту, дело было не только в финансах, с которыми у клуба действительно существуют определенные сложности. Однако выкуп у «Фиорентины» Федерико Кьезы, подписание зимой Дениса Закарии и Душана Влаховича, а ранее — Мануэля Локателли, скорее свидетельствует о том, что все не так уж и печально.
Так что показательны слова спортивного директора бьянконери Павла Недведа. Оговорившись в конце своей речи, что Дибала — отличный игрок, чех заметил: «Мы провели всестороннюю оценку футболиста, изучили, что он дает нам на поле и за его пределами, рассмотрели его вклад в наш проект. У него высокие запросы, это понятно, так как он — невероятный футболист. Но мы чувствовали, что не готовы удовлетворить их, так что естественно, что наши пути расходятся».
Заложник
Три первых сезона после перехода из «Палермо» — лучшие в туринской карьере Дибалы. Он начал с 19 мячей в серии А. Потом — в чемпионате-2017/18 — поднял планку личного рекорда в одном чемпионате до 22 голов. А дальше случился трансфер Криштиану Роналду, с которым у Дибалы сложились отличные отношения вне поля, но стало гораздо хуже получаться, собственно, с футболом.
По-хорошему, в той истории заложниками оказались как аргентинец, так и Массимилиано Аллегри. Роналду — неприкасаемый, однако два не участвующих в оборонительных действиях футболиста, — это слишком большая роскошь даже для «Ювентуса». Тренер даже настаивал на продаже Дибалы, но в итоге ушел сам. А когда Аллегри вернулся, вторая операция по поиску футболисту места на поле тоже не принесла успеха. И можно предположить, что мнение Макса, который философски сравнил расставание с Дибалой с завершившимся романом, тоже учитывалось при решении по отказу от нового контракта.
А с суперзвездами аргентинцу определенно не везет. Как в клубе, так и в сборной, где есть Месси. В какой-то момент Дибала сам признал, что им сложно играть вместе. И Лео воспринял ситуацию совершенно спокойно, пояснив, что форвард «Ювентуса» смещается в те же зоны, в которых он сам действует в «Барселоне» и в национальной команде. Даже бывший главный тренер Аргентины Хорхе Сампаоли с его буйной тактической фантазией не нашел выхода, признав, что в борьбе за путевку на чемпионат мира нет времени на эксперименты.
Лионель Скалони, исполнивший мечту Месси о первом трофее со сборной, был настроен более оптимистично и верил, что две звезды совместимы. Тренер говорил, что ему нужно время, но за несколько лет так ничего и не изменилось. И здесь нужно отметить, что Дибала всегда трезво оценивал собственные возможности. Он не только говорил об игровых сложностях с Месси, но и признавал, что АПЛ не подходит ему стилистически, и не испытывал восторга по поводу возможного переезда в Англию.
Соответственно, переговоры с представителями «МЮ», «Арсенала» и «Ньюкасла», который якобы планировал сделать аргентинца самым высокооплачиваемым футболистом «сорок», были обречены на провал. То же самое касается бундеслиги и дортмундской «Боруссии». Зона комфорта Дибалы — Италия, поэтому в следующем сезоне с почти стопроцентной вероятностью мы увидим форварда в футболке «Интера».
Там, как и в Турине, тоже вынужденно считают деньги, но после расставания с Иваном Перишичем, Артуро Видалем, Алексисом Санчесом и, возможно, Самиром Хандановичем, средства на контракт Дибалы найдут. А он, став главной фигурой в Милане, либо выйдет на проектную мощность, либо останется ярким и безумно талантливым игроком, который так и не достиг потолка в своем развитии.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|37
|25
|8
|4
|66-31
|83
|
2
|Интер
|37
|24
|9
|4
|81-32
|81
|
3
|Наполи
|37
|23
|7
|7
|71-31
|76
|
4
|Ювентус
|37
|20
|10
|7
|57-35
|70
|
5
|Лацио
|37
|18
|9
|10
|74-55
|63
|
6
|Рома
|37
|17
|9
|11
|56-43
|60
|
7
|Фиорентина
|37
|18
|5
|14
|57-51
|59
|
8
|Аталанта
|37
|16
|11
|10
|65-47
|59
|
9
|Верона
|37
|14
|10
|13
|62-56
|52
|
10
|Торино
|37
|13
|11
|13
|46-38
|50
|
11
|Сассуоло
|37
|13
|11
|13
|64-63
|50
|
12
|Удинезе
|37
|10
|14
|13
|57-58
|44
|
13
|Болонья
|37
|11
|10
|16
|43-55
|43
|
14
|Эмполи
|37
|9
|11
|17
|49-70
|38
|
15
|Сампдория
|37
|10
|6
|21
|46-60
|36
|
16
|Специя
|37
|10
|6
|21
|41-68
|36
|
17
|Салернитана
|37
|7
|10
|20
|33-74
|30
|
18
|Кальяри
|37
|6
|11
|20
|34-68
|29
|
19
|Дженоа
|37
|4
|16
|17
|27-59
|28
|
20
|Венеция
|37
|6
|8
|23
|34-69
|26
|20.05
|21:45
|
Торино – Рома
|- : -
|21.05
|18:15
|
Дженоа – Болонья
|- : -
|21.05
|21:45
|
Аталанта – Эмполи
|- : -
|21.05
|21:45
|
Лацио – Верона
|- : -
|21.05
|21:45
|
Фиорентина – Ювентус
|- : -
|22.05
|13:30
|
Специя – Наполи
|- : -
|22.05
|19:00
|
Интер – Сампдория
|- : -
|22.05
|19:00
|
Сассуоло – Милан
|- : -
|22.05
|22:00
|
Венеция – Кальяри
|- : -
|22.05
|22:00
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|24
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|11
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|9
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|28
|2
|5
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|28
|1
|11
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|27
|1
|10