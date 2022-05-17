Заложник Месси и Роналду. Дибала так и не стал суперзвездой в «Ювентусе»

Аргентинец со слезами на глазах попрощался с Турином.

Уникальный талант

В понедельник в домашнем матче с «Лацио» с фанатами простились две звезды «Ювентуса» — Джорджо Кьеллини и Паоло Дибала. Только уходят они по-разному. Итальянский ветеран — на пенсию или в МЛС в статусе легенды «Старой синьоры». Аргентинец — так и не реализовавшим в полной мере свой огромный талант футболистом.

Мы как-то не заметили, что Дибале уже 28 лет, а для многих он так и остается подающим надежды игроком, который вот-вот станет настоящей суперзвездой. Возможно, его даже переоценивали, но не могут же ошибаться в оценках столько авторитетных людей?! Алессандро Дель Пьеро, например, называл Дибалу своим наследником. Карло Анчелотти несколько лет назад говорил, что талант аргентинца уникален, его нельзя сравнить ни с кем, и в будущем они с Неймаром могут стать новыми Лионелем Месси и Криштиану Роналду. А когда «Юве» в апреле 2017-го уничтожил «Барселону» в Лиге чемпионов, Tuttosport выдала огненный заголовок: «Кто такой Месси? Марсианин — это Дибала».

Аргентинец, конечно, прав, написав в прощальном послании болельщикам, что никто уже не заберет семь чудесных лет, 12 трофеев и 115 голов. Но есть четкое ощущение, что он был способен на большее. И когда «Ювентус» свернул переговоры по уже согласованному было контракту, дело было не только в финансах, с которыми у клуба действительно существуют определенные сложности. Однако выкуп у «Фиорентины» Федерико Кьезы, подписание зимой Дениса Закарии и Душана Влаховича, а ранее — Мануэля Локателли, скорее свидетельствует о том, что все не так уж и печально.

Так что показательны слова спортивного директора бьянконери Павла Недведа. Оговорившись в конце своей речи, что Дибала — отличный игрок, чех заметил: «Мы провели всестороннюю оценку футболиста, изучили, что он дает нам на поле и за его пределами, рассмотрели его вклад в наш проект. У него высокие запросы, это понятно, так как он — невероятный футболист. Но мы чувствовали, что не готовы удовлетворить их, так что естественно, что наши пути расходятся».

Паоло Дибала. Фото Global Look Press

Заложник

Три первых сезона после перехода из «Палермо» — лучшие в туринской карьере Дибалы. Он начал с 19 мячей в серии А. Потом — в чемпионате-2017/18 — поднял планку личного рекорда в одном чемпионате до 22 голов. А дальше случился трансфер Криштиану Роналду, с которым у Дибалы сложились отличные отношения вне поля, но стало гораздо хуже получаться, собственно, с футболом.

По-хорошему, в той истории заложниками оказались как аргентинец, так и Массимилиано Аллегри. Роналду — неприкасаемый, однако два не участвующих в оборонительных действиях футболиста, — это слишком большая роскошь даже для «Ювентуса». Тренер даже настаивал на продаже Дибалы, но в итоге ушел сам. А когда Аллегри вернулся, вторая операция по поиску футболисту места на поле тоже не принесла успеха. И можно предположить, что мнение Макса, который философски сравнил расставание с Дибалой с завершившимся романом, тоже учитывалось при решении по отказу от нового контракта.

А с суперзвездами аргентинцу определенно не везет. Как в клубе, так и в сборной, где есть Месси. В какой-то момент Дибала сам признал, что им сложно играть вместе. И Лео воспринял ситуацию совершенно спокойно, пояснив, что форвард «Ювентуса» смещается в те же зоны, в которых он сам действует в «Барселоне» и в национальной команде. Даже бывший главный тренер Аргентины Хорхе Сампаоли с его буйной тактической фантазией не нашел выхода, признав, что в борьбе за путевку на чемпионат мира нет времени на эксперименты.

Лионель Скалони, исполнивший мечту Месси о первом трофее со сборной, был настроен более оптимистично и верил, что две звезды совместимы. Тренер говорил, что ему нужно время, но за несколько лет так ничего и не изменилось. И здесь нужно отметить, что Дибала всегда трезво оценивал собственные возможности. Он не только говорил об игровых сложностях с Месси, но и признавал, что АПЛ не подходит ему стилистически, и не испытывал восторга по поводу возможного переезда в Англию.

Игроки «Ювентуса» подбрасывают Паоло Дибала после матча. Фото Global Look Press

Соответственно, переговоры с представителями «МЮ», «Арсенала» и «Ньюкасла», который якобы планировал сделать аргентинца самым высокооплачиваемым футболистом «сорок», были обречены на провал. То же самое касается бундеслиги и дортмундской «Боруссии». Зона комфорта Дибалы — Италия, поэтому в следующем сезоне с почти стопроцентной вероятностью мы увидим форварда в футболке «Интера».

Там, как и в Турине, тоже вынужденно считают деньги, но после расставания с Иваном Перишичем, Артуро Видалем, Алексисом Санчесом и, возможно, Самиром Хандановичем, средства на контракт Дибалы найдут. А он, став главной фигурой в Милане, либо выйдет на проектную мощность, либо останется ярким и безумно талантливым игроком, который так и не достиг потолка в своем развитии.