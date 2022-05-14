Легендарный итальянский защитник «Ювентуса» объявил о завершении карьеры

Джорджо Кьеллини объявил об уходе.

После проигранного «Интеру» финала Кубка Италии Джорджо Кьеллини объявил, что завершает карьеру.

«Я надеюсь, что гнев от трех поражений от «Интера» лишь подогреет нас на следующий сезон. Мы провели 10 великолепных лет, теперь дело за парнями. Я сделал все что мог и надеюсь, что после меня что-то осталось. В понедельник я попрощаюсь с родным стадионом «Ювентуса», а затем, возможно, немного отыграю против «Фиорентины».

Это мой выбор на все 100 процентов, я счастлив уйти, находясь на таком высоком уровне. Я отдал клубу все свои силы, скоро стану самым большим фанатом «Ювентуса», но уже со стороны. После стольких лет в этом клубе просто невозможно не остаться его фанатом", — сказал 37-летний защитник.

17 сезонов в «Ювентусе» — фантастический показатель. 20-летний Кьеллини приходил в команду, которую тренировал еще Фабио Капелло и за которую выступали Джиджи Буффон, Фабио Каннаваро, Лилиан Тюрам, Патрик Виейра, Павел Недвед, Давид Трезеге, Алессандро Дель Пьеро, Златан Ибрагимович... И он там не просто спарринговал на тренировках и подавал мячи, а отыграл 17 матчей в серии А и шесть в Лиге чемпионов.

Джорджо Кьеллини в чемпионской короне после победы сборной Италии на Евро-2020. Фото Getty Images

«Ты показывал, что значит носить футболку «Ювентуса», каждый раз, когда выходил на поле. На протяжении 17 долгих лет. Я видел, как ты появился еще молодым парнем и добился всего благодаря смирению и упорному труду. Пример для всех, кто мечтает об этих цветах. Как болельщик «Ювентуса» и товарищ по команде, от серии В до Скудетто, спасибо Джорджо! А теперь наслаждайся последним матчем на домашнем стадионе, потому что он точно будет особенным», — такое трогательное послание оставил Дель Пьеро своему старому товарищу.

Кьеллини вполне мог остаться в Турине еще на один сезон. Так бы наверняка и случилось, если бы сборная Италии пробилась на ЧМ-2022, который пройдет в ноябре — декабре в Катаре. Но адзурри сначала упустили прямую путевку, а затем сенсационно проиграли в стыках Северной Македонии. В этом смысле прощание с национальной командой получилось смазанным, равно как и с «Ювентусом»: Кьеллини уходит после первого за 10 лет сезона без трофеев.

С другой стороны, прошлым летом он поднял над головой Кубок Европы. Великие Франко Барези и Паоло Мальдини, например, так и не выиграли ничего со сборной, собрав кучу серебра, бронзы и слез после поражений в серии пенальти. А у Кьеллини есть титул с адзурри.

Лазурного неба над Лондоном, впрочем, вполне могло и не быть. В августе 2019-го у Кьеллини полетело колено — «кресты» и весь сопутствующий набор. Причем случилось это на тренировке. Не случись ковидной пандемии и переноса Евро-2020 на год, возможно, защитник попрощался бы со сборной куда раньше.

Джорджо Кьеллини. Фото Getty Images

Но сам факт того, что Кьеллини, получив тяжелейшую травму в 35 лет, сумел вернуться и отыграл еще два сезона на высоком уровне, говорит о нем очень многое. Хотя странно было бы думать, что после многочисленных рассечений и повреждений — а из фото защитника с повязками на голове можно запросто собрать целый альбом — будет иначе.

С другой стороны, сложно ожидать чего-то иного от человека, который сам всегда признавал ограниченность своего таланта.

«У меня никогда не было каких-то особых технических навыков. Я никогда не выделялся в своей возрастной группе и был как гадкий утенок, потому что еще и нелепо выглядел. Так что мне приходилось пахать и стараться совершенствоваться. Это — мой лучший навык», — говорил Кьеллини.

Последние годы он казался немного старомодным на фоне современных защитников, которые должны уметь держать высокую линию, играть в пас и выходить из-под прессинга.

«Считаю, что самое главное для защитника — отобрать мяч у соперника, несмотря ни на что, и не давать ему ни пространства, ни возможности забить гол», — философия Кьеллини кажется максимально простой.

Джорджо Кьеллини с одним из девяти кубков чемпионов серии А. Фото Getty Images

«Я выхожу охотиться за своими соперниками на поле, и я делаю ставку на единоборства один на один и выигрываю индивидуальные дуэли», — говорил он.

При этом кажущаяся простота Кьеллини обманчива. И дело не только в том, что, по его словам, он всегда тщательно изучал оппонентов, против которых ему предстояло играть, разбирая их сильные и слабые стороны. Джорджо всегда уделял большое внимание жизни вне футбольного поля.

Еще в 2010 году он отучился в Туринском университете и получил степень бакалавра экономики и коммерции. А в 2017-м получил там же степень магистра по бизнес-администрированию. А залечивая травму колена в 2019-м, изучал спортивный менеджмент.

«Самая большая ошибка футболистов — уверенность в том, что после окончания карьеры они готовы ко всему. Если заканчиваешь в период с 35 до 40 лет, то начинаешь думать, что знаешь о футболе все. Но человек попадает в мир труда, где люди проработали на хорошем уровне не менее 15 лет. Даже если спуститься на уровень ниже, найдешь людей, которые на 10 лет моложе тебя, но уже обладают десятилетним опытом. Нужно заполнять эти пробелы», — рассуждал Кьеллини.

Есть вариант, что защитник решит поиграть еще год и отправится в МЛС. Но нет сомнений, что в ближайшем будущем Кьеллини войдет в руководство «Ювентуса» — он никогда не скрывал, что хотел бы попробовать себя в качестве менеджера.