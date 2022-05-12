Супершоу с шестью голами: «Интер» в безумном финале взял Кубок Италии

«Ювентус» почти переломил игру, но сам упустил преимущество.

Кубок Италии. Финал

«Ювентус» — «Интер» — 2:4 д.в. (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: Барелла, 6 (0:1). Алекс Сандру, 50 (1:1). Влахович, 52 (2:1). Хакан Чалханоглу, 80 — с пенальти (2:2). Перишич, 99 — с пенальти (2:3). Перишич, 102 (2:4).

«Ювентус»: Перин, Кьеллини (Артур, 84), Данилу (Мората, 41), Алекс Сандру (Пеллегрини, 90), де Лигт, Рабьо, Закария (Бонуччи, 67), Куадрадо, Дибала (Кин, 100), Бернардески (Локателли, 67), Влахович.

«Интер»: Ханданович, Дармиан (Димарко, 63. Бастони, 116), де Врей, Д`Амброзио (Дюмфрис, 63), Шкриньяр, Брозович, Хакан Чалханоглу (Видаль, 90+1), Барелла, Джеко (Корреа, 63), Перишич, Мартинес (Санчес, 90+1).

Предупреждения: Брозович, 55. Локателли, 90+2. Видаль, 119.

Судья: Валери (Италия).

11 мая. Рим. Стадион Олимпийский.

Для «Ювентуса» кубковый турнир в последнее время превратился в отдушину. Год назад — перед прощанием с Италией — этот трофей с третьей попытки наконец-то выиграл Криштиану Роналду. Сейчас Кубок был для «Старой синьоры» последним шансом не остаться без титулов впервые за одиннадцать лет.

Этот же срок, кстати, отделял «Интер» от последнего кубкового триумфа. С тех пор миланцы даже в финал ни разу не выходили, но нынешний сезон в их исполнении превосходит все ожидания. Трудно поверить, что прошлый май — это время протестов фанатов против руководства клуба и планов президента Стивена Чжана по оптимизации расходов.

Ее в итоге все равно провели, и оказалось, что никакой катастрофы не случилось даже после ухода Антонио Конте и продажи Ашрафа Хакими и Ромелу Лукаку. Марокканца идеально заменил Дензел Дюмфрис, а про бельгийца все сказал генеральный директор «Интера» Беппе Маротта.

«Он перешел в «Челси», чтобы получать вдвое больше. Мы продали Лукаку за 115 миллионов и бесплатно подписали Джеко, и большой разницы между ними нет», — заявил один лучших менеджеров в истории итальянского футбола. И хотя утверждение это спорное, в целом «нерадзурри» проводят отличный сезон.

«Интер» по-прежнему борется за скудетто, команда впервые за долгие годы пробилась в плей-офф Лиги чемпионов и выиграла Суперкубок Италии. В январской битве с «Ювентусом» миланцы забили решающий гол на добавленной к овертайму минуте, вдобавок к этому взяв в играх с туринцами еще и четыре очка в серии А.

Получается, привыкший в «Лацио» к работе в ограниченных условиях Симоне Индзаги проводит год эффективнее Массимилиано Аллегри. Но изначально было ясно, что возвращение опытнейшего тренера в Турин не могло дать мгновенного эффекта. А такие истории, как уход Роналду за несколько дней до закрытия трансферного окна или потеря Федерико Кьезы на большую часть сезона из-за травмы, — слишком сильные удары для столкнувшегося с финансовыми сложностями клуба.

Начав перестройку состава уже зимой, «бьянконери» в итоге не смогли сохранить Паоло Дибалу и отказались от подписания уже почти согласованного контракта. Теперь — в фирменном стиле изгнанного в свое время из Турина Маротты — «Интер» может взять аргентинца на правах свободного агента. Вот вам и устаревшие методы работы, как считал президент «Юве» Андреа Аньелли.

Да и матч в Риме начался по миланскому сценарию. Николо Барелла, сместившись слева, пробил столь сильно и точно, что Маттиа Перин даже не среагировал на вылетевший из скопления игроков мяч. И словно на контрасте с этим эпизодом Самир Ханданович выручил в не менее сложной ситуации, вытащив из угла удар Душана Влаховича.

Гол Душана Влаховича в ворота «Интера». Фото Global Look Press

Туринцы после этого выдали очень мощный отрезок с несколькими опасными моментами, включая промах Дибалы, но в целом происходившее на поле не устраивало Аллегри. В противном случае он не стал бы, не дожидаясь перерыва, менять защитника Данилу на Альваро Морату. И эффект — даже с поправкой на паузу между таймами — получился практически мгновенным, так как испанец коснулся мяча после дальнего удара Алекса Сандру, тем самым дезориентировав Хандановича.

В атаке приняла участие вся атакующая тройка «Юве», а еще через полторы минуты снова прекрасно сыграл Мората. Да, пробившему вратаря со второй попытки Влаховичу ассистировал Дибала, но никакой голевой атаки не случилось бы, если бы испанец не смог выбраться из-под сумасшедшего прессинга.

«Интер» на какое-то время поплыл, однако туринцы не только не добили противника, но и слишком рано переключились на режим игры на результат. А вышедший со скамейки третьим центральным защитником Лео Бонуччи на пару с Маттейсом де Лигтом не уследили за скидкой Джеко на Лаутаро Мартинеса. Аргентинец после контакта с ногой голландца с готовностью рухнул на газон, и Хакан Чалханоглу с 11-метровой отметки вогнал мяч в «девятку».

Аллегри словно перехитрил сам себя, с концовки основного времени вернувшись к варианту с квартетом защитников. Только железо нужно ковать, пока оно горячо, а несчастный де Лигт в овертайме привез еще один пенальти. ВАР, сделав подсказку арбитру, и отправившийся к «точке» Иван Перишич были беспощадны. А шедевр хорвата с попаданием в «девятку» окончательно добил «Ювентус».

Практически сразу Аллегри увидел перед собой красную карточку. Макс так и не стал самым титулованным тренеров в истории Кубка Италии, а Индзаги взял его во второй раз — спустя три года после триумфа с «Лацио».