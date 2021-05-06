В Лиге чемпионов снова английский финал. «Манчестер Сити» и «Челси» великолепны, но стоит ли говорить о доминировании АПЛ в Европе?

Разбираемся, чего тут больше — случайности или закономерности.

Испанское владычество растянулось на пять лет

Второй раз за три года в Лиге чемпионов будет английский финал, а значит, разговоров о наступлении британской эры в европейском футболе будет много. Особенно если в четверг в Лиге Европы предпоследний шаг к трофею сделают «МЮ» с «Арсеналом». Да даже если «канониры» не смогут пройти «Вильярреал», возглавляемый королем второго по статусу еврокубка Унаи Эмери, принципиально это ничего не изменит.

Нельзя не соглашаться с цифрами, и невозможно оспорить очевидное превосходство «Манчестер Сити» над «ПСЖ» и «Челси» над «Реалом». Парижский суперклуб со всеми его звездами был так же беспомощен, как грустивший на трибуне Кильян Мбаппе. А команда Зинедина Зидана, если не считать пары моментов Карима Бензема в начале матча, разве что обозначила свое присутствие на «Стэмфорд Бридж». Скорее мадридцы должны быть счастливы, что не получили от синих пять-шесть мячей.

Но рассуждать о тотальном доминировании английских клубов в Лиге чемпионов преждевременно. По крайней мере до испанского владычества времен прошлого десятилетия представителям АПЛ еще далеко. С 2014-го по 2018-й два финала превратились в мадридские дерби, и в течение пяти лет «ушастый» кубок над головой поднимали либо «Реал» (четыре раза), либо «Барселона». И на пике соперничества Криштиану Роналду и Лионеля Месси в этом было больше логики, чем в английских достижениях.

Особенно в случае с турниром двухлетней давности, где никакого финала под вывеской АПЛ могло и не быть. Но самый безумный плей-офф в истории главного еврокубка подарил массу невероятных сюжетов, среди которых решающий гол «Тоттенхэма» в Амстердаме в тот момент, когда фанаты «Аякса» отсчитывали секунды до финального свистка. А великолепному «Ливерпулю» пришлось отыгрываться после 0:3 на «Камп Ноу», и решающим в итоге оказалось столь гениальное исполнение углового Трентом Александром-Арнолдом, что Юрген Клопп пропустил момент четвертого гола в ворота «Барселоны».

Сейчас же абсолютно закономерным выглядит выход в финал «Манчестер Сити», который с учетом возможностей клуба и гения Хосепа Гвардьолы должен был рано или поздно случиться. Что до «Челси», то тактической выучкой синих и качеством их игры в плей-офф можно восхищаться до бесконечности, однако еще несколько месяцев назад поставить на нынешний результат мог только сумасшедший. Никто ведь не забыл прошлогодние 1:7 по сумме двух матчей с «Баварией». К тому же смена тренера по ходу сезона — лотерея. Однако Роман Абрамович сорвал джекпот независимо от исхода стамбульского финала, а Томас Тухель выглядит гением.

Английские козыри

Возможно, в Париже кто-то сейчас кусает локти, вспоминая решение отправить немца в отставку. Тухель, как сейчас становится понятно, совершил невозможное и хотя бы на короткий срок превратил «ПСЖ» из набора ярких футболистов в настоящую команду. И если это удалось в парижской вольнице, то преображение «Челси» стоило прогнозировать. Но все равно «эффект Тухеля» получился ошеломляющим. Вопрос в том, как долго он продлится с учетом особенностей характера тренера, который оказывался в эпицентре скандалов в Париже и в Дортмунде и не доработал там до конца контракта?

Так что для чистоты эксперимента желательно понаблюдать за развитием событий в ближайшие два-три года. Трубить же об английском превосходстве преждевременно, потому что, опираясь только на эмоции, год назад можно было утверждать прямо противоположное и панически вещать о кризисе. Тогда до четвертьфинала из британского квартета добрался только «Манчестер Сити», переживший в итоге унижение от «Лиона». Вместе с тем есть железобетонный аргумент в виде таблицы коэффициентов УЕФА, где Англия обошла Испанию, в полной мере реализовав свое преимущество.

В АПЛ с ее баснословным телевизионным контрактом крутятся огромные деньги, которые на протяжении многих лет позволяли собирать лучших игроков и топ-тренеров. Вдобавок ко всему накопленные ресурсы помогли с меньшими потерями пережить коронавирусный кризис. В Англии банально больше стабильных клубов высокого уровня, а потенциал для роста есть как у представителей среднего звена вроде «Вест Хэма» или «Эвертона», так и у переживающего кризис «Арсенала».

Прямо сейчас у Англии есть как минимум четыре клуба, способных стабильно доходить до полуфинала Лиги чемпионов. Примерно столько же — у всей остальной Европы. В Испании «Барселона» и «Реал» с разной степенью успеха и размаха запустили процесс смены поколений, но при этом ограничены в финансах. Каталонцы в основном разговаривают со свободными агентами, тогда как у мадридцев не было новичков уже три трансферных окна. В Италии «Ювентус» запутался с тренерами в попытках совместить результат и зрелищность, а выигравший серию А «Интер» в Лиге чемпионов стал четвертым в группе с «Шахтером» и «Боруссией» из Менхенгладбаха. Никто не знает, что получится в «Баварии» у Юлиана Нагельсманна и сумеет ли справиться с «ПСЖ» Маурисио Покеттино.

Пока же расклад в пользу Англии, однако все может поменяться очень быстро. Как в игре «Баварии» без Роберта Левандовски. Лиге чемпионов необходимо делающее ее уникальной многообразие. Иначе станет скучно, как в позапрошлом сезоне, когда в Старом Свете тоже правила Британия, но два финала — «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» и «Челси» — «Арсенал» — получились до зубовного скрежета предсказуемыми и не выдерживали конкуренции с лучшими играми АПЛ. Пока же аплодируем Гвардьоле и Тухелю. Они заслужили финал больше других.