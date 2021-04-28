«Псих», который учился с Тедеско, любит моду и хочет работать с Роналду. Теперь он будет тренировать «Баварию»

Интересные факты из биографии Юлиана Нагельсманна.

После недели раздумий «Бавария» за сутки решила вопрос с тренером — начиная с нового сезона им станет 33-летний Юлиан Нагельсманн, на данный момент возглавляющий «Лейпциг». Молодой и амбициозный специалист не скрывает радости по поводу нового назначения:

«Никогда не скрывал, что пост главного тренера «Баварии» — привлекательная должность для меня, и я хотел бы поработать в этом клубе, если появится возможность. Работа в «Баварии» особенна для меня. Поэтому я хочу поблагодарить руководство «Лейпцига» за то, что они пришли к соглашению с «Баварией» и подарили мне этот шанс».

Несмотря на свой достаточно юный для тренера возраст, Нагельсманн уже получил широкую известность. «СЭ» собрал любопытные факты о человеке, которого многие считают одним из главных талантов в профессии.

Малыш Моуринью

Именно такое прозвище у Нагельсманна в Германии. И дело не в родственных связях или внешних признаках. Существует несколько версий, откуда все это пошло. Одну из историй происхождения данного прозвища озвучил сам тренер.

— Да, меня называли Малышом Моуринью в первые дни в «Хоффенхайме», когда я был там помощником тренера. Вратарь Тим Визе часто тренировался по воскресеньям, потому что накануне он не играл, и вдруг ему пришло в голову имя Малыш Моуринью. Я точно не знаю почему, может быть, он заметил какое-то сходство. Я не думаю, что наши философии настолько идентичны, — рассказал Нагельсманн в интервью официальному сайту бундеслиги.

По другой информации, прозвище приклеилось к немецкому специалисту в связи с его неумолимым характером и невероятными футбольными знаниями. У Нагельсманна — степень бакалавра в области спортивных наук. Он также сдал экзамены на получение лицензии тренера с самыми высокими оценками.

Once classmates, now RIVALS!



Nagelsmann vs. Tedesco. Who do you tip to win?https://t.co/aq8iZnm5TI pic.twitter.com/dmVbCHFEIO — DW Sports (@dw_sports) September 23, 2017

Второй после Тедеско

Несмотря на глубокие познания, Нагельсманн не был лучшим студентом на курсе во время получения тренерской лицензии. Изначально он изучал основы бизнеса, но быстро понял, что это не его, и бросил. И только после этого начал обучение в области спорта и подготовки кадров.

«Я действительно начал изучать бизнес, пытался заняться чем-то другим, но потом чистая случайность привела к тому, что я стал помощником тренера в «Мюнхен 1860». Мне это понравилось, чего я раньше не предполагал. Честно говоря, я никогда не думал о том, чтобы стать тренером, когда играл. Все получилось очень быстро, и именно поэтому я знал, что если я когда-нибудь попаду в бундеслигу, то это произойдет относительно быстро», — рассказывал Нагельсманн.

Его оценки во время учебы были достаточно высокими, но все же он был вторым на курсе — сразу после возглавляющего «Спартак» Доменико Тедеско. В связи с этим русскоязычная аудитория с юмором отреагировала на назначение Нагельсманна в «Баварию».

Тем временем, Юлиан Нагельсманн с нового сезона возглавит Баварию!

Цена вопроса — 25 лямов Евро pic.twitter.com/axslPBiL4T — СРА4ТВ (@sra4tv) April 27, 2021

Любовь к шоколаду

Как у многих тренеров, у Нагельсманна есть зависимость от определенных вещей. Причем довольно необычная: он очень любит шоколад.

Каждый свой день Юлиан начинает с горячего шоколада. В общей сложности он выпивает около 15 чашек каждый день. При этом Нагельсманн следит за питанием своих игроков. Накануне четвертьфинала Лиги чемпионов с «Атлетико» в прошлом сезоне тренер в шутку запретил футболистам есть шоколадную пасту перед матчем.

«Любой, кто съест три ломтика хлеба с «Нутеллой» перед игрой, окажется на скамейке запасных», — заявил немец на пресс-конференции, отвечая на вопрос о стартовом составе.

Выступал в составе принципиального соперника «Баварии»

Карьера Нагельсманна в качестве футболиста получилось недолгой. На молодежном уровне он выступал за «Мюнхен 1860» и «Аугсбург», но из-за постоянных травм колена закончил играть в возрасте 20 лет. Примечательно сейчас то, что Юлиан защищал цвета принципиального соперника «Баварии».

Да, в последние годы «1860» показывает далеко не лучшие результаты и осел в низших дивизионах. Однако в истории немецкого футбола «Борьба за Мюнхен» занимает особое место, пусть даже с момента последнего дерби прошло больше десяти лет.

«Псих» у бровки поля

Во время матчей Нагельсманн кажется излишне эмоциональным. Это замечают и его коллеги. Так, в 2016 году Роджер Шмидт, который возглавлял «Байер», назвал его сумасшедшим и обругал. Его слова, сказанные у бровки поля, попали в трансляцию канала Sky.

— Что ты за псих такой? Поцелуй меня в задницу. Ты думаешь, что изобрел футбол? — прокричал Шмидт в адрес Нагельсманна, за что получил двухматчевую дисквалификацию.

В сезоне-2015/16 спортивный директор «Кельна» Йорг Шмадтке бросил в Нагельсманна жвачку прямо у кромки поля. В новом сезоне Шмадтке, когда они вновь пересеклись, появился с пачкой жевательной резинки, чтобы извиниться.

Но все же эмоции иногда могут быть в радость. В марте в Сеть попал ролик, на котором Нагельсманн танцует в раздевалке во время сьемок. Видео разлетелось через платформу TikTok и стало вирусным среди немецкой аудитории.

We need to talk about Julian Nagelsmann's dancing ?



(?: IG/dierotenbullen) pic.twitter.com/vIkgym11rs — Goal (@goal) March 25, 2021

Любовь к шику

Стиль одежды Нагельсманна тоже вызывает интерес у болельщиков. Некоторые называют его слишком шикарным, а другие — и вовсе странным.

Но ему самому вполне комфортно появляться в ярких костюмах. Это уже стало в некотором роде визитной карточкой тренера.

Julian Nagelsmann is the youngest manager ever to win a UCL knockout tie (32).



And he did it in style. ??? pic.twitter.com/NHcbIxj2ee — Statman Dave (@StatmanDave) March 10, 2020

Кумир — Тухель, вдохновитель — Гвардиола

Нагельсманн часто говорил, что бывший тренер «Баварии» Пеп Гвардиола вдохновляет его. Однако наибольшее влияние, по словам Юлиана, на него оказал бывший босс дортмундской «Боруссии» Томас Тухель. Нагельсманн считает, что тот познакомил его с тренерской работой.

В сезоне-2007/08 Тухель был тренером резервной команды «Аугсбурга». Он поручил Юлиану собрать информацию о предстоящих соперниках.

«Это был мой путь в тренерскую работу. Я многому научился у Тухеля», — рассказал Нагельсманн.

Сам Тухель также хвалил своего ученика. «Он очень любознательный и очень трудолюбивый молодой тренер. Он добился исключительных успехов в юношеском футболе. Я очень рад и верю в него», — сказал он, когда Нагельсманн получил работу в «Хоффенхайме».

Фанат «Баварии»

Нагельсманн никогда не скрывал своей симпатии к «Баварии» — как и того, что он был бы не против возглавить ее. В сентябре 2017-го его также называли одним из претендентов на ставший вакантным после отставки Карло Анчелотти пост, но в итоге руководство мюнхенцев предпочло более опытного Юппа Хайнкеса. Примерно в то же время Нагельсманн называл Мюнхен своей мечтой.

«Бавария» — моя большая мечта. Я жил в Мюнхене много лет. Я родом из Ландсберга-на-Лехе — это недалеко от Мюнхена. Жена и ребенок тоже скоро переедут в Мюнхен. Мы строим там дом. Это наш родной город. Но даже если у меня никогда не будет возможности возглавить «Баварию», я все равно умру счастливым человеком", — сказал Нагельсманн BR Sports в 2017 году.

Но при этом он отметил, что его жизнь и карьера не зависят от назначения в мюнхенский клуб.

«Я счастлив по жизни, но, возможно, «Бавария» сделает меня еще счастливее. Однако это не значит, что моя жизнь зависит от «Баварии», — добавил Юлиан.

Теперь, когда Нагельсманн уже совершенно точно возглавит мюнхенский клуб, он лишний раз подтвердил, что это назначение для него особое:

«Я не планировал покидать «Лейпциг» спустя два года работы. Некоторые клубы проявили интерес в моей кандидатуре, но я сразу сказал Оливеру Минцлаффу (председатель совета директоров «Лейпцига». — Прим. «СЭ»), что я не расторгну контракт ради любого другого клуба, кроме «Баварии».

При этом Нагельсманн прекрасно понимает, в какую команду он попал — в Мюнхене не признают никаких мест, кроме первых. И он утверждает, что готов к этому.

«Я предельно мотивирован. Я знаю, что главная цель в этом клубе — максимальный успех. И я уверен, что справлюсь с этим», — рассказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Хочет работать с Роналду

Тренерские амбиции у Нагельсманна достаточно обширные. Помимо клуба-мечты он называл и игрока, с которым бы ему хотелось поработать.

«С кем бы я хотел поработать? Криштиану Роналду был бы интересным игроком для тренера. Мне бы просто хотелось посмотреть, насколько профессионально он справляется со своей подготовкой», — рассказал тренер официальному сайту бундеслиги.