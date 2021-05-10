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«Показал отменную технику и прекрасное видение поля». Что пишут в Италии о Миранчуке

Георгий Кудинов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Сегодня, 15:15
Милан
9 мая. Парма. «Парма» — «Аталанта» — 2:5. Алексей Миранчук забил мяч. Фото ФК «Аталанта» Оценки игроков «Аталанты» в газете L'Eco Di Bergamo.
9 мая. Парма. «Парма» — «Аталанта» — 2:5. Алексей Миранчук забил мяч. Фото ФК «Аталанта»
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Приводим оценки россиянина в СМИ за игру с «Пармой» и мнение журналиста из Бергамо.
Парма — Аталанта
9&nbsp;мая. Парма. &laquo;Парма&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аталанта&raquo;&nbsp;&mdash; 2:5. Алексей Миранчук (слева).Миранчук в порядке: эффектно забил и сделал два гола «Аталанты» за полчаса

Разгромив «Парму» (5:2) на выезде, «Аталанта» осталась на втором месте в серии А и сохранила прекрасные шансы вновь выйти в Лигу чемпионов. Российский хавбек команды из Бергамо Алексей Миранчук заменил украинца Руслана Малиновского на 58-й минуте, а на 90+3-й поставил победную точку в матче, забив пятый мяч гостей.

Издание L'Eco di Bergamo поставило Алексею оценку 7,0. Лучшим же признан Муриэль, который к дублю добавил голевую передачу на Пессину, — 8,0. Открывший счет Малиновский заработал 7,5.

Вот как L'Eco di Bergamo прокомментировало выступление Миранчука: «Провел на поле полчаса в роли левого форварда. Активно вошел в игру. Начал одну голевую атаку и забил сам».

Оценки игроков «Аталанты» в газете L'Eco Di Bergamo.
Оценки игроков «Аталанты» в газете L'Eco Di Bergamo.

Ведущая итальянская спортивная газета La Gazzetta dello Sport тоже поставила нашему полузащитнику 7,0. «Помимо гола, показал отменную технику и прекрасное видение поля», — говорится в пояснении к оценке. А лучшим Gazzetta определила Малиновского — 7,5.

«Миранчук хорошо вошел в игру. Смотрелся уверенно, хотя, конечно, нынешняя «Парма» — это уже команда серии В. Гасперини пока не видит его твердым футболистом стартового состава, а дальше надо ждать лета. Когда «Аталанта» официально попадет в Лигу чемпионов, тогда настанет ясность с трансферами — и с составом на будущий сезон. Азмун? Об этом идут разговоры, о какой-то конкретике никто из моих коллег еще не слышал», — сказал мне после окончания встречи Эудженио Соррентино, главный редактор бергамского издания Terzo Tempo Sport Magazine.

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