«Челси» деклассировал «Реал». Второй раз за три года в ЛЧ будет чисто английский финал

Кажется, европейская магия Зидана улетучилась окончательно.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

«Челси» (Англия) — «Реал» (Испания) — 2:0 (1:0)

Голы: Вернер, 28 (1:0). Маунт, 85 (2:0).

«Челси»: Э.Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта (Джеймс, 88), Рюдигер, Кристенсен, Чилвелл, Жоржинью, Канте, Хаверц (Жиру, 90+4), Маунт (Зиех, 88), Вернер (Пулишич, 67).

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Начо, Ф.Менди (Вальверде, 63), Эдер Милитау, Модрич, Кроос, Каземиру (Родригу, 76), Бензема, Азар (Диас, 89), Винисиус Жуниор (Асенсио, 63).

Предупреждения: Жоржинью, 14. Серхио Рамос, 36. Кристенсен, 39. Начо, 62. Кроос, 72. Маунт, 87. Вальверде, 90.

Судья: Орсато (Италия).

5 мая. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

Первый матч — 1:1.

Зинедин Зидан давно отодрал от себя прилепившийся было к нему во время первого захода в «Реал» ярлык этакого физрука-мотиватора. У которого есть суперсостав во главе с Криштиану Роналду, а он не мешает звездам играть и своим авторитетом держит под контролем раздевалку. Тактические перфомансы Зизу в нынешнем сезоне, изобилующие оригинальными решениями и точнейшими подстройками — это по-настоящему круто. Бывает, что он ошибается — как было в первом матче с «Челси», но оперативно свои же ошибки исправляет (пересмотрите второй тайм той игры).

Но перед ответной встречей перед французом стояла задача, над которой нужно было поломать голову. Прежде всего из-за кадровых проблем «Реала». За пару дней до матча новостные сводки выглядели просто катастрофически, на деле же все оказалось не так страшно. Да, без Рафаэля Варана, Лукаса Васкеса и Дани Карвахаля. Зато с Серхио Рамосом, Ферланом Менди и Феде Вальверде. Хотя первые двое провели только пару полноценных тренировок, а капитан сливочных не играл толком вообще почти два месяца. Не ставить их — нельзя. Ставить — тоже риск.

У Вернера не получилось промахнуться — было слишком близко к воротам ?



«Челси» повел, но для «Реала» ситуация изменилась несильно: нужно забивать pic.twitter.com/HmELMaZ1BT — Матч ТВ (@MatchTV) May 5, 2021

В итоге у «Реала» было 14-е сочетание защитников за 20 последних матчей. Эдер Милитау — справа, а не в центре в паре с Рамосом. Зато Начо не на фланге, а в паре с капитаном. И замысловатые перестроения при розыгрыше мяча, придуманные Зиданом под этот матч. Сзади оставались только трое — Рамос в центре, Милитау справа и Начо слева, очень близко к бровкам. Менди поднимался высоко, превращаясь в крайнего нападающего, или же уходил в центр поля на место «десятки», совсем как у Пепа Гвардьолы. А Тони Кроос и Лука Модрич отходили назад чуть ли не на одну линию с защитниками, чтобы выводить мяч вперед через пас — никаких забросов за спину, как, например, в первом матче с «Ливерпулем». Если переводить в цифры — то 4-3-3 при обороне и 3-5-2 в атаке.

Но все эти ухищрения Зидана оказались по факту не более чем барахтаньем утопающего. Возможно, не придумывай француз ничего этакого, все было бы еще хуже, но действительность неумолима: три тайма из четырех «Челси» раскладывал «Реал» на молекулы. На плаву сливочных держал только блистательный Тибо Куртуа и тот факт, что в нынешнем составе синих нет форварда-убийцы. Играй тот же Карим Бензема в «Челси», все было кончено еще в первом тайме матча в Мадриде.

Mason Mount settles the tie! ?



Great work from Christian Pulisic in the build-up ?#UCL pic.twitter.com/U0L83gWFRU — Goal (@goal) May 5, 2021

А символом доминирования лондонцев стал Нголо Канте. Француз провел выдающуюся игру неделю назад, и на этот раз снова был исключительно хорош, сделав два гола. Сразу и не скажешь, что было круче — то, как Канте «раздел» выдернувшегося вперед Рамоса в первом тайме, или в своем классическим стиле обокрал Начо и создал момент для Кристиана Пулишича в концовке. Ассистов ему, увы, в статистику не запишут, и это, конечно, несправедливо, но вряд ли скромняга Нголо вообще об этом думает.

1 — @TTuchelofficial (@ChelseaFC) is the 1st manager in the history of #ChampionsLeague and European Cup to reach the final in consecutive seasons with different clubs. Versatile. #CHERMA pic.twitter.com/QRc1zAYqOx — OptaFranz (@OptaFranz) May 5, 2021

«Челси» — в финале Лиги чемпионов, хотя еще в январе поверить в это мог только сумасшедший, настолько аморфной и неуправляемой была еще совсем недавно свежая и задорная команда под началом Фрэнка Лэмпарда. Хотя, казалось бы, после очень неплохого прошлого сезона должен был последовать следующий шаг в развитии. Он, впрочем, и последовал. Но уже при Томасе Тухеле. Который второй год подряд довел свою команду до главного матча турнира. Два финала подряд с двумя разными клубами — такого в истории Лиги чемпионов еще не было. Год назад взять трофей с «ПСЖ» не вышло...