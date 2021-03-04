«Кокорин двигается, как круизный лайнер». Итальянские СМИ размазали российского нападающего

Александру досталось за матч против «Ромы».

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в матче против «Кротоне» вышел на поле на 63-й минуте. В игре против худшей команды серии А он заменил Руслана Малиновского и забил последний гол в матче, сделав счет 5:1. La Gazzetta dello Sport поставила Миранчуку оценку 6,5 (у Малиновского — 6,0). Лучшим игроком матча признан Иличич, у которого гол и передача, — 7,5. Оценку 7,0 получили Спортьелло, Джимсити, Паломино и Госенс.

L’Eco di Bergamo оценила игру Миранчука на 7,0 с таким комментарием: «Заменил Малиновского и сразу не использовал голевой момент, но это была правая нога. Зато потом сделал счет 5:1 своим фирменным мягким ударом с левой ноги». Лучшим игроком матча признан все тот же Иличич, ему поставили 8,5. По 7,5 заработали Спортьелло, Паломино, Госенс и Муриэль. Худшим игроком матча признали Малиновского, который получил 5,5.

Если Миранчука заслуженно хвалят после матча с «Кротоне», то вот Александру Кокорину вновь досталось от итальянских СМИ. Нападающий «Фиорентины» в игре с «Ромой» появился на поле на 52-й минуте и даже косвенно поучаствовал в голевой атаке «фиалок», однако в итоге его команда уступила (1:2), а Александра раскритиковали. Corriere della Sera поставила россиянину унизительную оценку 4,0. Чуть выше, но все равно очень жестко ведущая газета Италии оценила голкипера «Фиорентины» Драговски — на 4,5.

La Gazzetta dello Sport признала худшим игроком встречи защитника Миленковича, который получил 4,5. Кокорин удостоился оценки 5.0, как и Венути. Вот краткий комментарий по Кокорину: «Поучаствовал по касательной в голевой атаке, а затем испарился». La Nazione признала худшими Миленковича и Кокорина — оба получили по 5,0. Комментарий по Кокорину: «Имел в распоряжении почти целый тайм, который он провел в темпе круизного лайнера».