Кто и зачем подставил Кокорина? Владелец «Фиорентины» в ярости от трансфера российского нападающего

Пока складывается впечатление, что во Флоренции случилась настоящая афера.

В воскресенье «Фиорентина» на 90-й минуте домашнего матча против «Пармы» пропустила гол при счете 2:2 и едва не проиграла в третий раз подряд. Но на 90+4-й минуте автогол игрока гостей Якопони подарил «фиалкам» важнейшую ничью.

Следующий матч «Фиорентина» проведет 13 марта в гостях против «Беневенто», за который сейчас выступает арендованный у ЦСКА форвард Гайч — аргентинец в субботу забил «Специи» первым же ударом в серии А. 21-го числа «фиалки» сыграют дома против «Милана». После этого чемпионат Италии уйдет на перерыв на матчи сборных, а 3-го апреля «Фиорентина» сыграет в Генуе против «Дженоа» — команды Элдора Шомуродова.

Встречу против «Пармы» Александр Кокорин пропустил из-за повреждения, вроде бы полученного в игре с «Ромой». Судя по всему, против «Беневенто» россиянин не сыграет. Успеет ли восстановиться к «Милану»? Это большой вопрос.

Вторая за короткий срок травма Кокорина вызвала ярость в рядах болельщиков «Фиорентины» и усилила сарказм в местных СМИ. Над нападающим уже издеваются настолько откровенно, что становится неловко за весь наш футбол. Нет, понятно, что мы сами-то ничего особенного от Александра в серии А и не ждали, а «Спартак» осуществил почти гениальный трансфер на выход, однако неприятно, когда российского футболиста оценивают за рубежом столь неуважительно.

Интересно, а сам Кокорин понимает, что люди, которые правдами и неправдами запихивали его в нынешнюю кризисную «Фиорентину», оказали ему в итоге медвежью услугу?! Заморочив голову хозяину «Фиорентины» Рокко Коммиссо и бросив россиянина в самое пекло, эти посредники тем самым подставили самого игрока, объективно не готового к тому, с чем он столкнулся. Кстати, имена этих друзей Кокорина не остались в тени, ведь хозяин «Фиорентины» сейчас в ярости. Американец с калабрийскими корнями Коммиссо вряд ли простит своему спортивному директору Даниеле Праде эту сомнительную сделку с переездом российского футболиста, в которой принимали участие хорошо знакомые в РПЛ персонажи — Оресте Чинквини и его супруга Элизабет Бартоше.

Эта парочка посредничала в свое время при провальном в итоге переходе Роберто Манчини в «Зенит», где успела устроиться на работу — Чинквини занимал должность спортивного директора, Бартоше, матч-агент УЕФА, тоже имела влияние на дела клуба. В самом «Зените» до сих пор с содроганием вспоминают этих людей, которые покинули питерский клуб вскоре после Манчини. Однако Кокорин решил им довериться — во Флоренции уверенно говорят именно так — и в результате попал в крайне неприятную для себя ситуацию. Впрочем, в его переходе в «Фиорентину» поучаствовали — прямо или косвенно — не только указанные Чинквини и Бартоше, но и Манчини, его сын, а также Давиде Липпи — сын знаменитого тренера Марчелло Липпи. При этом еще и Фабио Капелло, как известно, умудрился по старой памяти замолвить за Александра доброе словечко.

Коммиссо не ожидал, что Праде может поверить всем этим людям лишь на слово и не вникнуть в детали. Поэтому и выделил деньги как на трансфер Кокорина,так и на серьезную зарплату с трехлетним контрактом. Сейчас президент «фиалок» находится в США, однако совсем скоро вернется во Флоренцию. Интересно, все эти посредники, советчики и Праде будут честно смотреть прямо в глаза президенту «Фиорентины»?!

Во всей этой истории с Кокориным пострадавшим выглядит не только Коммиссо, но и главный тренер команды Чезаре Пранделли, которому навязали неготового игрока. Похоже, что он не имеет в нынешней «Фиорентине» никакого права голоса, а его шансы остаться в клубе на новый сезон минимальны. Трудно себе представить, как может задержаться в клубе и Праде, так что в сезоне-2021/22 Кокорина ждет, видимо, знакомство как с новым тренером, так и с новым спортивным директором.

Ну а пока Александр пытается, надо понимать, подтянуть свои физические кондиции и восстановиться после очередного повреждения. Всего через месяц с небольшим, 11 апреля, состоится матч «Фиорентина» — «Аталанта», и было бы неллохо, чтобы эта игра стал российским дерби — Кокорин против Миранчука.