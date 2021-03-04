Миранчук забил свой второй гол в серии А. Вышел при 4:1 и добил аутсайдера

«Аталанта» расправилась с «Кротоне» — 5:1.

Чемпионат Италии. Серия А

25-й тур

«Аталанта» — «Кротоне» — 5:1 (1:1)

Голы: Гозенс, 12 (1:0). Сими, 23 (1:1). Паломино, 48 (2:1). Муриэль, 50 (3:1). Иличич, 58 (4:1). Миранчук, 84 (5:1).

«Аталанта»: Спортьелло, Паломино, Джимсити, Гозенс (Гисланди, 86), Ромеро (Кальдара, 69), Мехле, Малиновский (Миранчук, 63), Фройлер (Пашалич, 63), Пессина, Иличич, Муриэль (Сапата, 69).

«Кротоне»: Кордац, Магальян (Куомо, 51), Луперто, Педру Перейра, Големич, Реца (Рисполи, 46), Дзанеллато, Эдуарду Энрике (Марроне, 79), Ривьер (Петриччоне, 60), Сими, Мессиас.

Предупреждения: Магальян, 7. Ривьер, 25.

Судья: Соцца.

3 марта. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

Несмотря на плотный график и скромный статус соперника — «Кротоне» прочно осел на последнем месте с 12-ю очками и минимумом шансов на сохранение места в серии А — главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини все равно избегает ротации состава. По сравнению с воскресным матчем против «Сампдории» сделано всего два изменения: в обороне вместо получившего недавно итальянский паспорт Толоя появился Джимсити, плюс не вышел на поле дисквафицированный де Рон. Формально голландца заменил Иличич, но на деле в центр полузащиты опустился Пессина.

Игра была сделана в первые 15 минут второго тайма, когда «Аталанта» после не слишком выразительной первой половины забила три гола. Главные герои — Муриэль и Иличич, у обоих «гол+пас». Словенец, кажется, потихоньку отмазывается за провал в Лиге чемпионов против «Реала», когда его сняли с матча через полчаса после выхода на замену. А вероятный конфликт между ним и Гасперини так и остался из области разговоров.

У Муриэля же уже 14 голов в серии А в этом сезоне и он догнал в гонке бомбардиров Ибрагимовича и Иммобиле. Впереди только Лукаку и Криштиану Роналду. При этом колумбиец провел на поле 901 минуту — то есть в среднем у него один забитый мяч за 65 минут. Потрясающий показатель. Для сравнения, у Роналду — он равен 91 минуте, у Лукаку — 99-ти.

И только после счета 4:1 Гасперини начал делать замены. Миранчука тренер поднял с лавки на 63-й минуте вместе с Пашаличем, чуть позже появился Сапата. «Аталанта» уже спокойно играла в свое удовольствие, и на этом фоне россиянин забил с паса Сапаты. Это второй гол Алексея в серии А — первый случился в октябре в дебютной встрече россиянина в чемпионате Италии с «Интером».

С одной стороны, выйти в матче с аутсайдером при счете 4:1 и забить пятый — не бог весть какое достижение. С другой — это должно добавить Миранчуку уверенности и настроения, как бы банально это ни звучало. Понятно, что гол совершенно не гарантирует ему места в стартовом составе ни в следующем матче (против того же «Интера»), ни в ближайшем будущем — пока у россиянина роль второго плана, но через это проходят почти все новички «Аталанты». Но даже за такие моменты нужно цепляться.