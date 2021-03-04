«Фиорентина» опять проиграла после выхода Кокорина. У россиянина снова нет моментов и ударов

Всего 10 касаний мяча за 40 минут — невеселая статистика.

Чемпионат Италии. Серия А

25-й тур

«Фиорентина» — «Рома» — 1:2 (0:0)

Голы: Спинаццола, 48 (0:1). Спинаццола, 60 — в свои ворота (1:1). Диавара, 88 (1:2).

«Фиорентина»: Дронговски, Пеццела, Венути, Мартинес Куарта, Миленкович, Игор (Бираги, 42), Кастровилли (Кокорин, 52), Пульгар (Касерес, 79), Амрабат, Рибери (Валеро, 79), Влахович.

«Рома»: Пау Лопес, Спинаццола, Бруну Перес (Смоллинг, 81), Манчини, Кумбулла (Карсдорп, 81), Мхитарян (Эль-Шаарави, 67), Кристанте, Верету (Педро, 61), Пеллегрини, Диавара, Майораль.

Предупреждения: Манчини, 40. Рибери, 71. Кумбулла, 74.

Судья: Кальварезе.

3 марта. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

В 25-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» дома проиграла «Роме» — 1:2. Забивали только римляне: два гола на счету защитника Леонардо Спинаццолы, который поразил сначала чужие, а потом свои ворота. Победный мяч забил Амаду Диавара на 89-й минуте встречи.

Форвард «фиалок» Александр Кокорин вышел на поле на 52-й минуте матча, получив больше игрового времени, чем в двух предыдущих матчах за флорентийцев. Но снова после появления россиянина «Фиорентина» не смогла забить, и второй раз подряд пропустила гол в концовке (с «Удинезе» в воскресенье получили на 86-й минуте), потерпев второе поражение подряд.

SUBSTITUTION | ?



?? Castrovilli

?? Kokorin



Fiorentina ? Roma 0?-1?#ForzaViola ? #FiorentinaRoma — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) March 3, 2021

Несмотря на то, что игрового времени стало больше, полезных действий у Кокорина не прибавилось. За 40 минут Александр 10 раз коснулся мяча, ни разу не пробил по воротам, не совершил ни одной обводки и сделал семь точных передач.

Перед игрой главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли защищал Кокорина, который пока совсем не впечатляет своей игрой за новый клуб.

«Нужно дать ему время приспособиться к серии А. Его технические качества неоспоримы, торопить Кокорина не стоит. Платини потребовалось шесть месяцев, чтобы привыкнуть к менталитету итальянской лиги», — сказал тренер на предматчевой пресс-конфернеции.

Новостной сайт о «фиалках» Fiorentinanews после поражения тут же разнес игру Кокорина, выставив ему одну из самых низких оценок среди игроков команды — 5 баллов из 10.

«Он касается мяча и считает, что этого достаточно. Он выпадает из игры», — так оценили игру Кокорина авторы сайта.

Le nostre PAGELLE: Milenkovic fa en plein...di errori. Pezzella e Biraghi completano il quadretto. Kokorin tocca un pallone e poi decide che basta cos? #FiorentinaRoma https://t.co/8xxZbeBDR7 — Fiorentinanews.com (@Fiorentinanews) March 3, 2021

Журналист Симоне Баргеллини шутит над трансфером «Фиорентины»: «Ехать в Россию, чтобы взять Кокорина. В январе. То ли плакать, то ли смеяться».

Andare fino in Russia per prendere #Kokorin. A gennaio.



Se non facesse piangere, farebbe ridere. Molto.#FiorentinaRoma — Simone Bargellini (@SimBarg) March 3, 2021

Похоже, Пранделли опять придется защищать россиянина от критики. «Фиорентина» тем временем застряла на 14-м месте в таблице — в пяти очках от зоны вылета из серии А.