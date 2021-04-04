«Полностью одобряю покупку Миранчука. Понимаю, почему взяли Кокорина»

Спортивный журналист концерна Mediaset Энцо Палладини — о выходцах из РПЛ в Италии.

— Алексей Миранчук в очередной раз провел на поле мало времени — в игре с «Удинезе» вышел на 85-й минуте. Как вы оцениваете его нынешнее положение в «Аталанте»?

— На сегодняшний день Миранчук — твердый игрок замены, но я ничего страшного в этом не вижу. «Аталанта» сделала грамотное приобретение, купив талантливого футболиста за разумные деньги — с учетом его возраста и опыта выступлений за «Локомотив» в чемпионате России и Лиге чемпионов. Не сомневаюсь, что в «Аталанте» изначально предполагали, что у Миранчука уйдет немало времени на адаптацию в новой лиге и в другой стране. К тому же еще и Джан Пьеро Гасперини — очень специфический тренер и весьма непростой человек, к которому нужно привыкнуть. Так что проблемы Миранчука с игровым временем меня совсем не удивляют.

— Но «Аталанта» ведь не будет ждать бесконечно. Какой у Миранчука еще запас времени?

— Сегодняшняя «Аталанта» — одна из лучших команд серии А, при этом она достойно смотрелась в Лиге чемпионов. Конкуренция очень серьезная, так что прогнозы делать сложно. Сезон скоро заканчивается, и Миранчуку надо будет принимать решение: либо сжать зубы и побороться во втором сезоне за твердое место в составе, либо сменить «Аталанту» на менее яркую команду, где с конкуренцией будет попроще. А клуб в любом случае ничего не потеряет. Если Миранчук прибавит в игре, он добавит плюсов команде. Если же «Аталанта» решит его продать, то наверняка на нем заработает. Вот почему я и говорю, что клуб сделал грамотное приобретение прошлым летом.

— А как вы объясните зимнюю покупку Александра Кокорина «Фиорентиной»?

— Она кажется абсурдной, но это не первый и не последний подобный случай в серии А. Даже топ-клубы делали иной раз такие странные покупки «на флажке»: рынок вот-вот закроется, и надо срочно кого-то взять. Реального усиления уже не найдешь, и тогда в угоду болельщикам клуб покупает известного футболиста из недавнего прошлого. Так было с Николя Анелька при его переезде в «Ювентус» и с Габриэлем Батистутой при его трансфере в «Интер». Да и у «Милана» бывали похожие ситуации. Так что «Фиорентина» и Кокорин — это не такой уж уникальный случай.

— И что будет дальше?

— Если Кокорин решит свои проблемы со здоровьем и сможет показать хотя бы 50-60 процентов своих былых возможностей, то сможет принести определенную пользу «Фиорентине» уже в этом сезоне с прицелом на будущий. Ну а если нет... Анелька тогда, кажется, провел в итоге за «Ювентус» всего пару матчей, Батистута за «Интер» — дюжину. Оба нападающих перешли в топ-клубы в зимнее окно, а в летнее их в этих клубах уже не было...

— Как вам игра Элдора Шомуродова за «Дженоа»?

— Насколько я понимаю, им в «Дженоа» довольны. Это очень полезный игрок. Он выполняет огромный объем черновой работы, но при этом способен и обострять игру в самый нужный для команды момент. Шомуродов смело идет в борьбу, не боится лезть в самое пекло у чужих ворот. Тренер знает, что он принесет пользу всегда, даже если выйдет всего на двадцать минут. За это время Шомуродов способен сделать какое-то важное действие в игре.

— Что скажете про аргентинского форварда Адольфо Гайча, которого ЦСКА отдал в аренду в «Беневенто»?

— Гайч быстро стал там своим, играет постоянно. А его классный гол в ворота «Ювентуса» показал, что аргентинец может закрепиться в серии А. Кстати, к Гайчу ведь был немалый интерес в Италии и до его перехода в ЦСКА, так что меня не удивляет его появление у нас.

— Почему, на ваш взгляд, он не проявил себя в России?

— Не знаю деталей, поэтому не берусь судить об этом со стопроцентной уверенностью. Возможно, у него возникли проблемы с адаптацией в Москве. Может быть, Гайч не нашел общего языка с тренером, такое ведь тоже возможно. А может, попал в команду в тот момент, когда в ней были какие-то проблемы. В «Беневенто» Гайч прижился с ходу: там и город маленький, да и итальянский язык аргентинцу куда понятнее русского. Ну а главный тренер Пиппо Индзаги своим игрокам как старший брат. Так что Гайчем в Италии точно довольны! Что будет дальше — посмотрим, но, мне кажется, у этого игрока есть хорошие перспективы для роста.