Интервью Андреа Джаннатазио, который работает на сайте Firenzeviola.it и подробно освещает жизнь «фиалок».

Александру пора решить свои проблемы

— В начале февраля, после дебюта Кокорина в серии А против «Интера», вы говорили мне, что оценивать роль Александра в «Фиорентине» еще рано. Что скажете в середине апреля? — вопрос Джаннатазио.

— (Вздыхает.) Пока все очень печально. Кокорин не играет, ездил лечиться в Рим, а сейчас работает по индивидуальной программе. При этом в команде сменился тренер: место Чезаре Пранделли вновь занял Джузеппе Якини, возглавлявший «фиалок» в 2019-20 годах. И пока он с Кокориным даже толком не поработал.

Очевидно, что к ближайшей игре против «Сассуоло» в субботу Кокорин не подойдет. Мало кто верит, что форвард будет готов и ко вторничной встрече с «Вероной». А затем 25 апреля «Фиорентине» предстоит принципиальнейший — причем не только для клуба, а для всего города — матч с «Ювентусом». Может, хотя бы тогда Александр попадет в заявку? Ну а после «Юве» в чемпионате останется провести всего пять туров...

— Что за травма у Кокорина и что о ней думают во Флоренции?

— Похоже, у Александра обострились какие-то старые болячки, но конкретный диагноз могут назвать только сам игрок и клуб. Что говорят в городе? Даже те, кто поначалу возлагал какие-то надежды на этот трансфер, сейчас поменяли точку зрения. Хочется пожелать Кокорину побыстрее решить свои проблемы, а иначе он рискует стать одним из главных разочарований «Фиорентины» за почти 100 лет существования клуба.

— Якини вряд ли останется главным тренером «фиалок» на будущий сезон. Кого прочат на эту роль в серии А на сезон-2021/22?

— Ходят разговоры, что едва ли не главный кандидат — Дженнаро Гаттузо, у которого заканчивается контракт с «Наполи». Хозяин «Фиорентины» Рокко Коммиссо публично хвалил именно этого специалиста.

Миранчуку надо определиться — конкуренция или аренда

— В воскресенье «Фиорентина» с минимальным счетом уступила дома «Аталанте» — 2:3. Ваши впечатления от матча?

— Гости произвели очень сильное впечатление! Результат обманчив — на самом деле разница в уровне команд сегодня огромна. Особенно это бросалось в глаза в первом тайме. Если бы «Аталанта» победила крупно, никто не удивился бы.

— Алексей Миранчук вышел на поле на 87-й минуте. Почему, на ваш взгляд, россиянин так мало играет?

— Считаю, что Миранчук — хороший футболист, но пока элементарно уступает в конкуренции в линии атаки. Вы посмотрите, что творят в этом сезоне Муриэль и Сапата, как хорош Пессина, сколько голевых передач отдает в последнее время Малиновский и как умеет повлиять на исход встречи Иличич. А ведь в эту компанию еще можно добавить Пашалича.

«Аталанта» сейчас — одна из лучших команд Италии, забила больше всех в серии А, даже у «Интера» меньше. У одного Муриэля 18 голов, у Сапаты — 13, даже у крайнего полузащитника Гозенса девять! При этом Малиновский — один из лидеров всей лиги по результативным передачам.

— Какие в таком случае могут быть перспективы у Миранчука в такой мощной команде?

— Принято считать, что у Джан Пьеро Гасперини практически все игроки прогрессируют. Но это ведь не значит, что всем всегда находится место в составе. Никогда не общался с самим Миранчуком и не знаю трансферных планов «Аталанты», так что могу судить обо всем только со стороны. И вот что вижу: Алексею следует быстрее определиться с тем, чего он хочет — стиснув зубы, бороться в новом сезоне за место в составе или уходить в аренду, а то и вовсе попросить о продаже.