В Италии настоящая революция. Футбол больше не будут показывать по телевизору

Добро пожаловать в эпоху стриминговых сервисов.

В итальянском футболе случилась самая настоящая революция. Права на показ матчей серии А на ближайшие три года — начиная с сезона-2021/22 — перешли к стриминговому сервису DAZN. Договоренность об этом была достигнута на встрече руководителей лиги — «за» проголосовали 16 клубов из 20.

Согласно условиям соглашения DAZN получит эксклюзивные права на показ семи матчей в каждом туре. Права на остальные три игры сервис разделит с телекомпанией Sky Sports и, возможно, с Mediaset — переговоры еще идут. Сумма сделки — 840 миллионов евро за сезон. Плюс 70 миллионов евро лига получит от Sky Sports — переговоры о выкупе соэксклюзивных прав на три матча тура должны завершиться в ближайшее время.

Слово «революция», употребленное в начале, далеко не случайно и не является преувеличением. Общая оценка случившегося является именно такой. Вcе три ведущие итальянские газеты — La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport — единодушно поместили новость об этом на первые полосы. С соответствующими заголовками: «Революция на ТВ», «Телереволюция» и «Футбольная революция на ТВ».

На самом деле это действительно важная новость для всей футбольной индустрии, а не только для Италии. Мы привыкли, что правами на показ трансляций владеют классические телекомпании, пусть последние годы смотреть матчи можно было и на других устройствах, прежде всего планшетах и смартфонах. Тот же Sky Sports был основным бродкастером серии А почти 20 лет — с 2003 года.

В последние годы стриминговые сервисы начали заходить на эту территорию. По заканчивающемуся летом соглашению DAZN имел права на показ трех матчей серии А в каждом туре.

Еще шире была экспансия сервиса в Германии: прошлым летом он получил права на показ 106 матчей бундеслиги в каждом сезоне в период с 2021 по 2025 год (у Sky права на 200 матчей). А в Лиге чемпионов у DAZN и вовсе приоритет — 104 матча против 34 у Sky.

В Англии интернет-гигант Amazon со своим сервисом Prime Video два года подряд целиком покупал права на два тура премьер-лиги, причем одним из них был культовый Boxing Day 26 декабря. И для консервативной Британии это стало настоящим потрясением — оказалось, что во многих домохозяйствах интернет просто не тянет потоковое видео. Действующий телеконтракт у АПЛ заканчивается летом 2022 года, и любопытно, будет ли Amazon и дальше наращивать свое присутствие.

Но одно дело — покупать один-два тура или даже иметь права примерно на треть матчей, как это происходит в Германии. И совсем другое — когда стриминговая платформа забирает себе все права целиком, а телегиганты вынуждены довольствоваться, по сути, сублицензией (а главное, зачем зрителю заморачиваться со Sky, если все 10 матчей тура есть на DAZN). Италия стала первой большой футбольной страной, где это произошло, так что рассуждения о революции вполне уместны.

По оценке известной аудиторской компании Deloitte, сделанной в январе 2020 года, стоимость телеправ в ведущих лигах и так достигла пика — потянуть их стоимость могло только очень ограниченное количество игроков на рынке. Как пример — АПЛ, реализовавшая права на период с 2016 по 2019 год за 5,136 миллиарда фунтов, тогда как пять из семи пакетов прав на 2019-2022 годы ушли за 4,464 миллиарда фунтов. Купившие их Sky и BT Sport просто не могли дать больше.

Аналитики Deloitte полагали, что изменить тренд на снижение стоимости прав мог бы приход на рынок новых игроков, таких как стриминговые сервисы. Так и произошло. Правда, DAZN, как уже говорилось выше, будет платить серии А 840 миллионов евро в год, тогда как Sky по предыдущему контракту платил 973 миллиона евро. Но в новых условиях компания уже не могла удерживать эту планку и сейчас предлагала 750 миллионов в год за все матчи сезона. То есть, с одной стороны, проседание есть, но с другой — оно не такое большое, как могло быть без стриминговых платформ. Учитывая, что клубы и так продолжают нести убытки от пустых трибун, это важно.

Нынешний телеконтракт РПЛ заканчивается будущим летом. Интересно, будут ли какие-то движения со стороны все более активно развивающихся онлайн-платформ в этом направлении, или, как обычно, все себе заберет главный спортивный телеканал страны?