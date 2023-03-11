Футбол
Италия
Новости Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 10:00

Недавно проигрывал «Спартаку», а сейчас построил самую яркую команду Европы. Спаллетти — главный герой сезона в Италии

Дмитрий Гирин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лучано Спаллетти
Лучано Спаллетти.
Фото Global Look Press
Лучано Спаллетти
Фото AFP
Лучано Спаллетти
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/3
Помогли перезагрузка в деревне и разговоры с уткой.

Не такое уж и далекое прошлое, хотя сейчас и кажется, что это было давным-давно, в какой-то другой жизни. 25 ноября 2021 года, Москва, Тушино, «Открытие Банк Арена», на которой «Спартак» только что обыграл «Наполи» — 2:1. Это уже вторая победа красно-белых над итальянцами: в сентябре в Неаполе было 3:2. Главный тренер хозяев Руй Витория после финального свистка протягивает руку своему коллеге Лучано Спаллетти, но тот демонстративно проходит мимо. Португалец делает удивленное лицо, и эта его мимика мгновенно становится мемом, разлетаясь на тысячи картинок и гифок.

Спаллетти российская футбольная общественность осудила, считая, что итальянец проявил неуважение к Рую, да и в целом повел себя некрасиво.

«То, что Спаллетти отказался пожать руку Витории, — это его не красит. Я понимаю, если ты кого-то не любишь — это одно, отвернулся и ушел. А здесь тренер идет к тебе с протянутой рукой. Идет нормально, не бежит, не прыгает, как делал Тедеско. Человек нормально идет, просто пожать руку. Почему не пожать? Считаю, что это неуважение к человеку. К достойному человеку и тренеру. Ты занимаешься одной с ним профессией. Думаю, ему надо было по лысине дать», — сказал в эфире федерального телеканала легенда «Спартака» Андрей Тихонов.

Тогда же, помимо истории с рукопожатием, была еще и фраза Спаллетти, что «в России есть серьезные клубы, которые знают, как вести себя в Европе, а есть «Спартак». Обычный треш-ток, ничего из ряда вон выходящего, на личности итальянец тут не переходил. Скажи он что-то подобное про другую европейскую команду или случись подобная история внутри России — ничего особенного.

Но тут наложилось одно на другое, да еще и на российский бэкграунд Спаллетти времен «Зенита» — гнилые яблоки, шапки-невидимки, петарда в чемпионском Кубке и вот это вот все. Как результат, итальянец в массовом сознании предстает неприятным конфликтным типом. Вроде и тренер, кажется, нормальный, а с гнильцой.

Лучано Спаллетти. Тренер «Наполи» Спаллетти объяснил, почему не пожал руку Витории после матча

Более продвинутая публика, следящая за итальянским футболом, добавит сюда историю с завершением карьеры Франческо Тотти, которую легенда «Ромы» красочно описал в своей автобиографии. По его словам, во время своего второго прихода в римский клуб Спаллетти всячески выдавливал его из команды, двурушничал и все в таком духе.

А еще были два полные скандалов сезона в «Интере». Там тренер ругался с Мауро Икарди и его женой Вандой Нара, выгонял из команды Эвера Банегу, а с тренировки — Жоау Мариу, а также пытался обуздать дикого Раджу Наингголана. И все это на фоне хаоса в руководстве и недовольства фанатов.

Все эти истории делают тот образ, о котором говорилось выше, еще более законченным. Добавляют красок и деталей. Какая-то одна команда с ее сложной внутренней кухней еще может быть частным случаем, но тут выстраивается целая система. И уже не отвертеться.

И если смотреть с этого ракурса, то феноменальное выступление «Наполи» в нынешнем сезоне кажется чем-то удивительным. Команда мчит к первому с 1990 года скудетто, попутно обновляя клубные и общеитальянские рекорды, сверкает в Европе, готовясь шагнуть в первый в истории четвертьфинал Кубка/Лиги чемпионов, попутно выдавая шоу вроде 4:1 с «Ливерпулем», 6:1 с «Аяксом» или 5:1 с «Ювентусом». «Я хочу покупать билеты на их матчи», — кричал после игры в Амстердаме экспрессивный итальянский комментатор Фабио Каресса, работающий на Sky.

И все это под руководством склочного лысого шарлатана? Который к тому же никогда ничего серьезного не выигрывал, если не считать двух Кубков Италии с «Ромой» во второй половине 2000-х (два чемпионства с «Зенитом не в счет — на Апеннинах вообще никому не интересно все, что за пределами топ-5 европейских лиг, и на титулы в России, равно как и провалы, смотрят так же, как на достижения где-нибудь в Турции, Китае или ОАЭ, вообще не воспринимая всерьез). Вечная подружка невесты, но никогда — невеста, как иногда говорят в Италии.

Это и вправду выглядит невероятным, но только если смотреть на ситуацию сквозь все те ярлыки, которыми облепили Спаллетти. Если же отодрать их все, то нужно просто констатировать: 64-летний специалист — один из лучших тренеров своего поколения, который всегда ставил командам, в которых работал, яркий и стильный атакующий футбол.

Место во всех учебниках по истории кальчо Спаллетти обеспечил себе еще 15 лет назад, когда совершил последнюю на сегодня тактическую революцию на Апеннинах, придумав в «Роме» ставший легендарным так называемый римский легион. Схема 4-6-0, Тотти в роли «ложной девятки» (задолго до Сеска Фабрегаса в сборной Испании Висенте дель Боске и экспериментов Пепа Гвардиолы), полноватый чилиец Давид Писарро в качестве реджисты, лучший футбол в карьере чемпиона мира-2006 Симоне Перротты.

Так что грядущее скудетто с «Наполи» в этом смысле придаст Спаллетти официальный статус, не более того. И, кстати, те два Кубка Италии (2007 и 2008) — последние титулы «Ромы» до победы в Лиге конференций-2022 (и все еще последние внутри Италии).

Это затмевается флером скандалов, но, вообще-то, Спаллетти везде хорошо делал свою работу.

Он вытащил в Лигу чемпионов скромный «Удинезе».

«Зенит» — 2010-2012 — лучшая и самая яркая команда России в XXI веке, игравшая в сильнейший футбол. Хорошо, это оценочное суждение. То, что она входит в топ-3, — почти бесспорно. Если нужны факты, то вот, например: Спаллетти дважды выводил «Зенит» из группы в Лиге чемпионов. Сергей Семак об этом может пока только мечтать.

Именно в том «Зените» Роман Широков показывал лучший футбол в карьере, став на каком-то этапе лучшим игроком России. Александр Кержаков в сезоне-2011/12 показал свой лучший результат — 23 гола в чемпионате. Да, сезон был длинный, из 44 туров, но форвард эти 23 мяча набил в 32 матчах. Ближайший показатель — 19 голов в 29 встречах в чемпионате-2004.

Интересно, что сейчас Кержаков отзывается о Спаллетти с уважением, подчеркивая тренерский уровень итальянца.

«Принципы тренировочного процесса, разборов матчей. Наверное, особняком стоит Лучано Спаллетти. Вероятно, из-за того, что я был уже в зрелом возрасте, плюс с ним мы работали достаточно продолжительное время. У него ко всему был фундаментальный подход. Забрал у него из подготовительного периода микроциклы. Применял их в «Томи», буду применять сейчас. Интервальный бег.

Вспоминаю первые сборы при Спаллетти — представлял, насколько классно чувствуют себя тренеры, которые стоят и просто за этим наблюдают. Я мечтал, что и у меня будет такая возможность. Сейчас я наблюдаю, как ребята делают эту лошадиную работу. Она очень полезна, я это ощущал на себе", — говорил Кержаков в интервью Sports.ru.

Лучано Спаллетти
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Даже Игорь Денисов отдает должное Спаллетти, отмечая, например, то, в какой физической форме пребывал итальянец в Санкт-Петербурге.

«Спаллетти пришел, дал нам 5-часовые тренировки на сборах. Мы ни одного матча не выиграли. Он сел на тренажер и при всей команде позвал меня: «На, ты один из сильных». Я выжать не мог, а он сел и десятку дал. И это тренер», — говорил он в интервью Нобелю Арустамяну.

Игорь Денисов. То самое интервью Денисова. Дополненная версия

В свой второй заход в «Рому» Спаллетти установил рекорд клуба по набранным очкам — 87 в сезоне-2016/17. Для того чтобы опередить «Ювентус» и взять скудетто, этого не хватило, пусть римляне и лидировали какое-то время. Можно сказать, что это классика для Спаллетти — хорошо начать, а потом все растерять. Но 87 очков — это отличный результат. С тех пор как с сезона-2004/05 серию А расширили до 20 команд, в восьми случаях (то есть почти в половине) этого хватило бы для скудетто, еще один раз чемпион набрал столько же.

В этот отрезок он прокачал Мо Салаха перед тем, как летом 2017-го тот ушел в «Ливерпуль». Египтянин тепло отзывался о Спаллетти, подчеркивая его вклад в свой взлет: «Лучано — потрясающий. Он очень мне помог. После тренировок мы оставались вдвоем, я спрашивал его, в чем могу прибавить, как этого добиться. Он никогда не отказывал. Благодаря ему я стал намного сильнее».

Тогда же Спаллетти сделал из Эдина Джеко лучшего бомбардира серии А. В сезоне-2016/17 босниец забил 29 голов, и только один из них с 11-метрового. И уже сейчас он рассказывает, что до сих пор использует упражнения и приемы, которые показал ему Спаллетти.

Что касается истории с Тотти, то надо признать, что к тому моменту Император превратился в 40-летнего токсичного ветерана, который больше мешал развитию команды. Вовремя закончить — тоже искусство, и при всех своих талантах и несомненном величии Тотти им не обладал. Спаллетти здесь, цитируя Олега Романцева, просто «резал мясо».

Даже работу в «Интере» не назовешь провальной. Два раза подряд нерадзурри финишировали в топ-4. Казалось бы, не бог весть что, но для понимания ситуации: за семь сезонов после ухода Жозе Моуринью и появлением Спаллетти (2010-2017) «Интер» только дважды попадал в топ-4.

Когда в первый сезон он выполнил задачу (вернул команду в Лигу чемпионов), с ним переподписали контракт — до лета 2021-го. Но через год убрали: в «Интер» пришел новый гендиректор Беппе Маротта, который решил привести хорошо ему знакомого по «Ювентусу» Антонио Конте. Спаллетти был очень зол и выбил из «Интера» все до последнего цента, включая бонус за скудетто-2021.

«Спаллетти — отличный тренер и замечательный педагог. Я отношусь к нему с большим уважением. Я тоже тренер, но так сложилось по воле случая, я должен был заниматься чем-то другим. Лучано же очень, очень хорош, он лучший, когда дело касается обучения футболу», — отзывался о коллеге Макс Аллегри, особо подчеркивая его талант наставника.

В «Наполи» Спаллетти подтверждает эти слова, сделав практически совершенного форварда из Виктора Осимена (о Хвиче давайте поговорим после его второго сезона, хотя и тут прогресс очевиден). Талант нигерийца был несомненен и летом 2020-го, когда босс «Наполи» Аурелио де Лаурентис отдал за него «Лиллю» 70 миллионов евро, и это в сложные ковидные времена, но именно при Спаллетти он стал настоящей голевой машиной.

Виктор Осимхен и&nbsp;Хвича Кварацхелия. Хвича не забил пенальти, но гениальным пасом почти гарантировал «Наполи» четвертьфинал Лиги чемпионов

«Мне очень повезло иметь такого тренера, как Лучано. Он остается после окончания тренировок, и мы еще много работаем вдвоем», — говорил Осимен.

Но как же быть с токсичностью и склочностью? Будем объективны, весь этот образ не возник на пустом месте — поводов достаточно.

В Неаполе эта темная сторона Спаллетти вообще никак не проявилась за уже более чем полтора года работы. Пожалуй, самое громкое, что было, — это фраза из лета 2021-го — что он прикует себе к штанге ворот на «Сан-Паоло», если клуб продаст Калиду Кулибали. Это же он говорил и в июне 2022-го:

«Кулибали, на мой взгляд, не продается, как и в прошлом сезоне, когда я пригрозил приковать себя цепью к воротам, если он будет продан. Я делаю это снова! Это игрок, который всегда готов протянуть руку помощи, знает, где вмешаться и как повысить уровень, он делает то, что нужно. Мы хотим провести еще один важный сезон, поэтому его нельзя продавать».

Через несколько дней Кулибали все же перешел в «Челси». Спаллетти это пережил, никуда себя не приковывал и вообще был тих. Вместо сенегальца «Наполи» взял скалоподобного корейца Ким Мин Дже, и сейчас это кажется удачным разменом (хотя никто не знает, как бы Кулибали смотрелся в этом «Наполи», а не в кризисном «Челси»).

Лучано Спаллетти
Фото AFP

Так же спокойно тренер воспринял и расставание с Лоренцо Инсинье, и продажу Фабиана Руиса в «ПСЖ».

Зато он постоянно подчеркивает две вещи в своих публичных выступлениях:

1. Особенность Неаполя, его культуры, его фанатов, величие Диего Марадоны и так далее в том же духе.

«Я тренировал в Риме — городе пап, Санкт-Петербурге — городе императоров, и в Милане — столице моды. Сейчас я горд тренировать команду Марадоны. Неаполь — город, где футбол и чудеса практически одно и то же», — говорил Спаллетти вскоре после назначения.

«Марадона был бы горд за нас», — это уже слова после разгрома «Аякса» в Лиге чемпионов (6:1).

«Замечательно, когда вы видите счастливых людей в Неаполе, а фанатская трибуна аплодирует тебе. Но ты должен быть достоин этого», — после январского разгрома «Ювентуса» (5:1);

2. Вклад и особую роль игроков в успехах «Наполи».

«Выход в плей-офф — заслуга ребят, мне повезло тренировать такую команду. Они являются предметом гордости болельщиков, которые заслужили продолжение», — сказал Спаллетти после того, как «Наполи» обеспечил себе проход в плей-офф Лиги чемпионов.

Он привил команде то, что сам называет правильной культурой поведения. И первый подает здесь пример. За несколько дней до первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» неаполитанцам предстоял выездной матч серии А с «Сассуоло». Не самая статусная встреча, впереди — важнейшая игра в Европе, отрыв от преследователей в таблице колоссальный. Но Спаллетти выставил абсолютно основной состав — никакой ротации, никакого стремления поберечь лидеров. «Наполи» выиграл — 2:0, а потом победил с тем же счетом и «Айнтрахт».

Хвича Кварацхелия в &laquo;Рубине&raquo;. Заказывал хинкали на базу, не пробовал алкоголь, нанял личного тренера из «Рубина». Неизвестные факты о Хвиче

Сам тренер любит вспоминать в этой связи Салаха времен работы с ним в «Роме», когда египтянин в каком-то почти ничего не значившим моменте отрабатывает назад, совершая ускорение метров на 60.

«На мой взгляд, это потрясающе, это невероятно красиво», — комментировал этот эпизод Спаллетти.

«Наш менталитет должен заключаться в том, чтобы продолжать играть в любой момент матча. Это то, что мы делаем», — это уже его слова после разгрома «Ювентуса», когда «Наполи» не останавливался, а продолжал добивать соперника.

«Наполи» играет в антиитальянский футбол. Они всегда играют очень интенсивно. Без мяча они действуют агрессивно, прессингуют очень высоко с очень активным контрпрессингом. Они очень отличаются от других итальянских команд", — так описывал игру неаполитанцев главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласснер.

Чтобы так играть, нужна та самая правильная культура поведения, или, другими словами, рабочая этика. Показательный пример — Хвича Кварацхелия, согласно данным сайта fbref, на втором месте в серии А по числу отборов в финальной трети поля.

Есть ощущение, что на Спаллетти чрезвычайно благотворно повлиял двухлетний перерыв в работе, взятый им после ухода из «Интера». Все это время он провел в своей усадьбе «Ла Римесса» в родной Тоскане. Поместье площадью 50 гектаров находится в знаменитой винодельческой области Кьянти. Кругом — виноградники и оливковые рощи. Усадьбу семейство Спаллетти купило давно, но до 2019 года ею заведовал старший брат Лучано — Марчелло, пока скоропостижно не скончался.

«Конечно, это никакой не бизнес — это просто моя страсть, то, чем мне нравится заниматься. Я все делаю там своими руками, абсолютно все — строю, копаю, выращиваю. Это тренер я так себе, а все остальное умею по-настоящему хорошо», — рассказывал Спаллетти.

Два года он занимался виноделием, много времени посвящал ОФП и поддержанию себя в форме, а также вел беседы со своей домашней уткой Белоснежкой. И, кажется, это помогло по-настоящему перезагрузиться.

«Вы не знаете, чего вы не увидели». Это знаменитое граффити появилось на ограде главного кладбища Неаполя в 1987-м, сразу после первого в истории скудетто. Через пару месяцев тиффози «Наполи» снова должны будут исполнить что-то подобное. Одно из центральных мест в творчестве должно быть посвящено Спаллетти — тренеру, который вернул в город магию.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
ФК Рома
Лучано Спаллетти
4
7
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Популярное видео
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Салернитана» — «Ювентус»: чемпионат Италии, видеообзор
«Интер» — «Милан»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Наполи»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Эмполи»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Рома»: чемпионат Италии, 20-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Миранчука заслуженно включили в число претендентов на звание игрока месяца в Италии. Его «Торино» обыграл конкурента
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 25 21 2 2 58-16 65
2
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 25 14 6 5 41-19 48
4
 Рома 25 14 5 6 32-21 47
5
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
6
 Аталанта 25 12 6 7 42-28 42
7
 Ювентус 25 15 5 5 40-20 35
8
 Болонья 25 10 5 10 31-34 35
9
 Торино 25 9 7 9 27-29 34
10
 Удинезе 25 7 11 7 33-30 32
11
 Монца 25 9 5 11 30-35 32
12
 Фиорентина 25 8 7 10 29-31 31
13
 Сассуоло 25 8 6 11 30-37 30
14
 Эмполи 25 6 10 9 23-33 28
15
 Лечче 25 6 9 10 24-29 27
16
 Салернитана 25 6 7 12 28-44 25
17
 Специя 26 5 9 12 23-42 24
18
 Верона 25 4 6 15 20-37 18
19
 Сампдория 25 2 6 17 11-39 12
20
 Кремонезе 25 1 9 15 21-46 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.03 22:45
Специя – Интер
 2 : 1
11.03 17:00
Эмполи – Удинезе
 - : -
11.03 20:00
Наполи – Аталанта
 - : -
11.03 22:45
Болонья – Лацио
 - : -
12.03 14:30
Лечче – Торино
 - : -
12.03 17:00
Кремонезе – Фиорентина
 - : -
12.03 17:00
Верона – Монца
 - : -
12.03 20:00
Рома – Сассуоло
 - : -
12.03 22:45
Ювентус – Сампдория
 - : -
13.03 22:45
Милан – Салернитана
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 19
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 7
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 14 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 23 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 16 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости