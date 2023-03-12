После разгрома «МЮ» Клопп проиграл аутсайдеру, Хвича сотворил новый шедевр, Винисиус превзошел Неймара

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: «Челси» забыл о кризисе?

Забив семь безответных мячей в ворота «МЮ», «Ливерпуль» столкнулся с мощным сопротивлением последней команды АПЛ. Потрепавшие в прошлом туре нервы «Арсеналу» хозяева должны были открывать счет на первых минутах, однако убежавший от защитников Уаттара, обыграв Алиссона, не попал в створ с острого угла. Зато форвард «вишен» проявил себя в роли ассистента и помог отличиться Биллингу.

По большому счету, это ничего не значило, ведь «Арсенал» на этом стадионе отыграл два мяча. Вот только «Ливерпуль» словно израсходовал лимит голов на неделю вперед. Даже пенальти не реализовал. Видимо, впервые в сезоне заработавшие 11-метровый красные забыли, как это делать, и Салах даже не попал в створ. В итоге вместо того, чтобы выбить «Тоттенхэм» из четверки, команда Юргена Клоппа снова выступила в роли Робина Гуда, подарив очки сопернику из подвала таблицы.

«Шпоры» ливерпульский подарок приняли с готовностью и выбрались из мини-кризиса, который вместил вылет из Лиги чемпионов и Кубка Англии, а также поражение от «Вулверхэмптона». Ни в одном из этих матчей «Тоттенхэм» не забил, однако в субботу засуху прервал Кейн, в восьмой раз с начала сезона отправивший мяч в сетку головой.

Еще один точный удар со «второго этажа», и Харри повторит установленный 25 лет назад рекорд Данкана Фергюсона. Пока же, реализовав пенальти, бомбардир «Тоттенхэма» стал третьим в истории АПЛ футболистом, преодолевшим отметку в 20 мячей за сезон в шестой раз. Столько же у Серхио Агуэро, а на один такой чемпионат больше только у Алана Ширера.

Кажется, «Челси» выбрался из кризиса. Прежде всего, психологического, так как груз неудач давил и на футболистов, и на Грэма Поттера. Но стоило выиграть у «Лидса», как последовало продолжение в виде выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов и победы над «Лестером», который после разгрома «Тоттенхэма» месячной давности (4:1) проиграл пять раз подряд. Правда, никуда не делись и сложности синих с реализацией.

Прежде всего это относится к Жоау Феликсу, который отметился попаданием в штангу, потом забил из офсайда и, наконец, стал одним из виновников гола сравнявшего счет Даки. Однако остальные игроки «Челси» вдохнули полной грудью. Когда нет уверенности в своих силах, невозможно забивать такие победные голы. Речь в данном случае как о пасе Энцо Фернандеса «черпачком», так и о завершении Хаверца, который перебросил вратаря, не дав мячу опуститься на газон. Жизнь потихоньку налаживается?

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра был звездой как «Арсенала», так и «Манчестер Сити». Так что, как бы не закончилась субботняя игра, он все равно невольно помог бы одной из своих бывших команд. Между тем Хосеп Гвардиола рассчитывал убить двух зайцев, сохранив на Лигу чемпионов силы начавших игру на скамейке Де Брейне, Махреза и Уокера.

Возможно, в этом и не стоит искать оправдание, но первый тайм «горожанам» не удался. Ситуация стала меняться после перерыва, когда в игре «Сити» наконец-то появилась острота. Хозяев держали на плаву сейвы Гуаиты, однако его одноклубники перестали успевать за своими визави. В результате Олисе завалил в штрафной Гюндогана, и Холанн забил после двух «сухих» матчей. Ответить на это в третьем туре подряд ни разу не пробивший в створ «Пэлас» оказался не в силах, а в воскресенье станет ясно, чем на успех чемпиона ответит «Арсенал».

Испания: волевой «Реал»

«Реал» начал игру с пропущенного гола от одного из своих злых гениев — Хоселу. Этот форвард поразил ворота мадридцев в восьмой раз, сравнявшись по данному показателю в XXI веке с Это'О. До рекорда записавшего на свой счет 18 голов Месси, конечно, далеко, но и показатели Хоселу — повод для гордости.

Оставалось понять, способен ли «Эспаньол» сохранить свое преимущество, однако гости только разозлили чемпиона и персонально выдавшего эффектное соло Винисиуса Жуниора. Когда же давление достигло пика, Тшуамени «шведкой» вырезал мяч на голову Эдера Милитао. Кажется, команда Карло Анчелотти даже толком не напряглась, несмотря на отсутствие Бензема.

Между тем Винисиус с 19-ю мячами стал самым результативным бразильцем этого сезона, обойдя травмированного Неймара. Правда, у форварда «Реала» уже восемь желтых карточек, и это удивительная статистика для креативного игрока. Вини, впрочем, успевает все, и в субботу он задал тон бразильскому дню на «Сантьяго Бернабеу». Для полного комплекта не хватило только гола Родриго, чей удар со штрафного пришелся в перекладину.

Италия: осечка «Лацио»

Проиграв в прошлом туре «Лацио», неаполитанцы ничего не потеряли, так как идущий на втором месте «Интер» в пятницу ответил любезностью, сенсационно уступив находящейся рядом с зоной вылета «Специи». Так что даже возможная осечка лидера против «Аталанты» была бы отнесена к допустимым потерям. Мысли об этом возникали, когда «Наполи» упускал очередной момент.

А потом инициативу на себя взял Кварацхелия. Поймал на замахе сразу трех защитников, потом выдал еще один финт, и когда половина команды соперника впала в ступор, вогнал мяч под перекладину. Стадион вслед за диктором раз за разом выкрикивал имя Хвичи, Лучано Спаллетти аплодировал, а президент южан Аурелио Де Лаурентис расплылся в счастливой улыбке.

Если кто-то вдруг пропустил предыдущую часть сезона, он сразу понял бы, почему грузинского вингера признали лучшим игроком серии А по итогам февраля. Такие голы — сами по себе заявка на повторение успеха уже в марте. Но надо говорить о всей команде, ведь при 1:0 дебютировавший в Неаполе экс-голкипер «Аталанты» Голлини отстоял минимальный перевес, и практически сразу преимущество хозяев удвоил Ррахмани. «Наполи» увеличил отрыв от преследователей, тогда как команда Джан Пьеро Гасперини все дальше от лигочемпионской четверки.

«Болонья» после очень бледного матча с «Торино» (0:1) против «Лацио» показала тот футбол, который привел Тиагу Мотту к званию лучшего тренера месяца. В каких-то эпизодах, как с двумя ударами в упор в одной атаке, хозяев спас Скорупски, но в целом они смотрелись интереснее соперника. Если бы не штанга, для римлян к перерыву все могло быть печально. А после паузы уже команда Маурицио Сарри в большей степени диктовала свои условия. Но и пропустить «орлы» тоже могли, так что ничейный результат логичен. Теперь для «Лацио» все может развернуться на 180 градусов: упустив шанс выйти на второе место, команда рискует выпасть из четверки в случае побед «Ромы» и «Милана».

Германия: рурское дерби в пользу «Баварии»

«Аугсбург» уже на 2-й минуте сделал то, что несколько дней назад не удалось в Мюнхене «ПСЖ». Только «Бавария» не дала даже осмыслить случившееся, к перерыву растоптав оборону дерзких гостей. Что интересно, тон в этом процессе задали защитники — эффектно разобравшийся с оппонентом и забивший свой первый гол в Германии Жоау Канселу, а также оформивший дубль Павар.

Француз в своем 150-м матче за «Баварию» отвечал за красоту и неординарность. Его первому успеху предшествовал пас через себя в исполнении Мане, а второй результативный удар скорее характерен для футбольных симуляторов. Похоже, Павар сыграл на свежести, пропустив еврокубковую игру из-за дисквалификации. Но и без того чемпион выглядел свежо и мощно, показав Дортмунду, что расставаться с титулом не собирается.

Только участники Рурского дерби не проигрывали в бундеслиге с начала года, при этом «Боруссия» сражается за титул, а «Шальке» — за выживание. Соответственно, мотивация у всех зашкаливала, а вот настроение было разным. «Кобальтовые» находились на эмоциональном подъеме после двух побед, тогда как «шмели» не только вылетели из Лиги чемпионов, но и потеряли ключевых исполнителей — травмировавшегося в Лондоне Брандта и заболевшего Ройса.

Однако забить в команде Эдина Терзича может любой, что и продемонстрировал решившийся на дальний удар защитник Шлоттербек. Это была идеальная реакция на едва не обернувшуюся неприятностями ошибку Хуммельса. А когда «Шальке» в первый раз восстановил равновесие, лидерство гостям вернул еще один номинальный игрок обороны. К голевой передаче игравший в полузащите Рафаэл Геррейру добавил включение под проникающий пас Эмре Джана и выстрел под перекладину.

А вот действовавший на привычной позиции португальца на левом фланге обороны Рюерсон допустил роковую ошибку в случае со вторым голом «Шальке». Это гарантировало огненную концовку, по итогам которой команды могли забить еще по паре мячей. Но, оставшись непобедимыми, они вряд ли полностью довольны. «Кобальтовые» упустили шанс уйти из зоны вылета, а желто-черные подарили «Баварии» единоличное лидерство. Если ничего не изменится, 1 апреля «Боруссию» устроит в Мюнхене только победа.

Главным неудачником матча, по итогам которого «Лейпциг» как минимум до воскресного матча «Униона» поднялся на третье место, стал нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Плеа. При счете 0:0 француз не реализовал пенальти, а при 1:0 стал виновником назначения 11-метрового уже в ворота его команды. Это, впрочем, не умаляет заслуг «быков». Переломным и одновременно показательным моментом стало первое взятие ворот. Хозяева идеально отработали в прессинге, а Вернер шикарным ударом отправил мяч в ближнюю «девятку». Отметить нужно и успех Форсберга, который в этом сезоне далеко не всегда выходит в стартовом составе, но впервые в карьере выдал серию из четырех матчей с забитыми мячами.

Франция: Месси и Мбаппе спасли неделю

После вылета в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов единственным актуальным турниром для «ПСЖ» остается национальное первенство. Турнир, который парижане должны выигрывать по умолчанию. Это для Кристофа Гальтье с его единственным чемпионством лига 1 — мощная мотивация, и он говорит, что французское золото нельзя обесценивать. Но очевидно, что клуб хочет большего. Поэтому уже сейчас много слухов о будущем, включая расставание с Неймаром и возможный уход Месси. Переговоры идут, «ПСЖ» хочет сохранить аргентинца, только, как уверяют во Франции, уже не любой ценой.

И, в принципе, было видно, что до конца парижане от мюнхенского фиаско не отошли. Да, владели инициативой. Да, Солер вложил в удар всю злость, сыграв на добивании и открыв счет. Но в концовке первого тайма, который затянулся из-за устроенного фанатами файер-шоу, оборона лидера зевнула длинный пас на Онора. После того, как он ускользнул от Серхио Рамоса, режиссер трансляции переключил камеру на обескураженных Гальтье и спортивного директора Луиша Кампуша.

Вернуть лидерство в счете Париже могла комбинация Месси и Мбаппе, однако Килиан перебросил ворота. Потом находящийся рядом с зоной вылета «Брест» выручил голкипер, вытащивший мяч из угла после атаки Месси. Хозяева почти устояли, но когда казалось, что неделя «ПСЖ» окажется совсем грустной, Лео отправил Мбаппе один на один, и тот чуть-чуть поднял настроение своим болельщикам. Хотя, такая победа — слабое утешение.

Статистика дня

1-й гол в своем дебютном матче за «Галатасарай» забил итальянский полузащитник Дзаньоло.

3 победы со счетом 1:0 одержал «Эвертон» с момента назначения на пост главного тренера Шона Дайча. Больше, чем любая команда АПЛ за этот же период.

10 очков набрал «Реал» в матчах, где он уступал в счете. По данному показателю в ла лиге лучше только «Жирона» (12).

51 процент голов «Наполи» в текущем итальянском чемпионате (43 из 84) забиты при непосредственном участии Кварацхелии и Осимхена.

76 матчей провел «Ренн» под началом Брюно Женезьо, прежде чем впервые завершил игру нулевой ничьей.