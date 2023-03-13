Футбол
Италия
Новости Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:45

«Глядя на Хвичу, чувствую себя ребенком, который восхищается волшебником!» Итальянский журналист — о Кварацхелии

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
Хвича Кварацхелия.
Фото AFP
1/2
«СЭ» обсудил игру грузина с корреспондентом La Gazzetta dello Sport Маурицио Ничитой.

Маурицио Ничита — главный специалист по «Наполи» в La Gazzetta dello Sport. В интервью «СЭ» журналист ведущего спортивного СМИ Италии поделился впечатлениями от игры Хвичи Кварацхелии, оценил шансы команды Лучано Спаллетти в Лиге чемпионов и рассказал, как Неаполь готовится отпраздновать победу в серии А.

Хвича Кварацхелия. Полвека назад грузин называли «советскими бразильцами». Хвича родом из той футбольной эстетики

— Вы мне как-то рассказывали, что Хвича восхитил вас еще на предсезонном сборе. Как выразить то, что он творит сейчас?

— На летнем сборе в горах Хвича поразил меня точностью своих ударов. В официальных матчах мы видим то же самое: после его выстрелов мяч летит или в створ ворот, или ложится рядом. Эффективность действий Квары поражает, ну а про эффектность и говорить не приходится! Когда он уложил финтом всю оборону «Аталанты», я не смог сдержать эмоций. Футбол в его исполнении — это радость и счастье в чистом виде. Мне уже за шестьдесят, я много чего повидал в своей журналистской карьере. Но то, что творит Хвича, трудно с чем-то сравнить. Я чувствую себя ребенком, который восхищается волшебником.

Хвича Кварацхелия.
Фото AFP

— Перед сезоном могли представить, что Хвича станет одним из главных героев серии А?

— То, что он очень талантлив и перспективен, было видно сразу. И работал Квара на тренировках очень профессионально, буквально проглатывал наставления и советы Лучано Спаллетти. Пожалуй, можно было предвидеть, что он быстро приживется в серии А. Но подобного фурора, наверное, не ожидал никто.

Иметь большой талант — это одно, а применить его на благо всей команде — другое. Квара совмещает одно с другим, да еще и умудряется отрабатывать по необходимости в обороне, чему его научил именно Спаллетти. Главному тренеру, безусловно, надо отдать должное: мы можем сколько угодно восхищаться Хвичей и Виктором Осимхеном, но в первую очередь нынешний «Наполи» — это, конечно, Лучано Спаллетти.

Лучано Спаллетти. Недавно проигрывал «Спартаку», а сейчас построил самую яркую команду Европы. Спаллетти — главный герой сезона в Италии

При грамотной селекционной и организационной поддержке клуба он провел и проводит фантастическую работу. Если он выиграет чемпионство, Лучано навсегда войдет в историю неаполитанского клуба и всей серии А. Спаллетти на прошлой неделе исполнилось 64 года, и это будет его первый скудетто в итальянской карьере, ведь оба предыдущих чемпионских титула он выиграл с вашим «Зенитом».

— Тот, кто сейчас попадает в Неаполь, особенно в центр города и в Испанский квартал, убедится, насколько популярен Кварацхелия: его футболки и изображения повсюду — на фото и магнитах, на фигурках и чашках, на фартуках и подушках...

— Да, в Неаполе царит настоящая «Кварамания»! Но и изображения Осимхена тоже попадаются на каждом шагу, они оба суперпопулярны. Дети и вовсе сходят с ума от своих кумиров — и это прекрасно!

После знаменитых чемпионств «Наполи» имени Марадоны многие новорожденные мальчишки получили в Неаполе имя Диего. Не удивлюсь, если в скором времени в городе появятся младенцы по имени Хвича — в честь грузина. Хотя для итальянцев, конечно, проще выговорить имя Виктор! В этом плане у Осимхена точно есть преимущество перед Кварой, ха-ха!

— В чемпионстве «Наполи» уже никто не сомневается. А как далеко команда Спаллетти способна дойти в Лиге чемпионов?

— Для начала надо еще пройти «Айнтрахт», хотя многие считают, что это уже свершилось. Лучано правильно предостерегает от эйфории и требует от своей команды максимальной концентрации перед ответным матчем, который пройдет в среду в Неаполе. При этом я лично думаю, что нынешний «Наполи» должен побеждать немцев, а дальше многое будет зависеть от жеребьевки. Впрочем, если Квара и компания сумеют удержать нынешний ритм и позитивный настрой, то при любой жеребьевке они способны на многое.

Хвича Кварацхелия в &laquo;Рубине&raquo;. Заказывал хинкали на базу, не пробовал алкоголь, нанял личного тренера из «Рубина». Неизвестные факты о Хвиче

— Вы представляете себе размах празднования чемпионства, которого в Неаполе не было со времен Марадоны?

— Неаполитанцы — народ суеверный. Это вы можете со стороны так легко повторять слово «скудетто», а в самом Неаполе не хотят спугнуть великую удачу. Не сомневаюсь, что в городе без особой рекламы уже идет определенная подготовка к вселенскому празднику, а кое-что даже проскакивает на официальном уровне. Но вообще все делают вид, что радоваться преждевременно. Сейчас я затрудняюсь представить, что будет твориться в городе, когда случится то, чего все ждут. Но в неординарности события не сомневаюсь!

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Муж оказался не моим человеком». Роман звезды гимнастики с бобслеистом не выдержал испытания временем
«Зенит» и «Спартак»: игры нервов
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Салернитана» — «Ювентус»: чемпионат Италии, видеообзор
«Интер» — «Милан»: чемпионат Италии, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Миранчук — самый яркий игрок атаки команды». В Италии ждут, что «Торино» выкупит Алексея в конце сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 26 22 2 2 60-16 68
2
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 26 14 7 5 41-19 49
4
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
5
 Рома 26 14 5 7 35-25 47
6
 Аталанта 26 12 6 8 42-30 42
7
 Ювентус 26 16 5 5 44-22 38
8
 Торино 26 10 7 9 29-29 37
9
 Болонья 26 10 6 10 31-34 36
10
 Удинезе 26 8 11 7 34-30 35
11
 Фиорентина 26 9 7 10 31-31 34
12
 Монца 26 9 6 11 31-36 33
13
 Сассуоло 26 9 6 11 34-40 33
14
 Эмполи 26 6 10 10 23-34 28
15
 Лечче 26 6 9 11 24-31 27
16
 Салернитана 25 6 7 12 28-44 25
17
 Специя 26 5 9 12 23-42 24
18
 Верона 26 4 7 15 21-38 19
19
 Сампдория 26 2 6 18 13-43 12
20
 Кремонезе 26 1 9 16 21-48 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.03 22:45
Специя – Интер
 2 : 1
11.03 17:00
Эмполи – Удинезе
 0 : 1
11.03 20:00
Наполи – Аталанта
 2 : 0
11.03 22:45
Болонья – Лацио
 0 : 0
12.03 14:30
Лечче – Торино
 0 : 2
12.03 17:00
Кремонезе – Фиорентина
 0 : 2
12.03 17:00
Верона – Монца
 1 : 1
12.03 20:00
Рома – Сассуоло
 3 : 4
12.03 22:45
Ювентус – Сампдория
 4 : 2
13.03 22:45
Милан – Салернитана
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 19
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 15 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 24 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 17 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости