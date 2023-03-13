«Глядя на Хвичу, чувствую себя ребенком, который восхищается волшебником!» Итальянский журналист — о Кварацхелии
Маурицио Ничита — главный специалист по «Наполи» в La Gazzetta dello Sport. В интервью «СЭ» журналист ведущего спортивного СМИ Италии поделился впечатлениями от игры Хвичи Кварацхелии, оценил шансы команды Лучано Спаллетти в Лиге чемпионов и рассказал, как Неаполь готовится отпраздновать победу в серии А.
— Вы мне как-то рассказывали, что Хвича восхитил вас еще на предсезонном сборе. Как выразить то, что он творит сейчас?
— На летнем сборе в горах Хвича поразил меня точностью своих ударов. В официальных матчах мы видим то же самое: после его выстрелов мяч летит или в створ ворот, или ложится рядом. Эффективность действий Квары поражает, ну а про эффектность и говорить не приходится! Когда он уложил финтом всю оборону «Аталанты», я не смог сдержать эмоций. Футбол в его исполнении — это радость и счастье в чистом виде. Мне уже за шестьдесят, я много чего повидал в своей журналистской карьере. Но то, что творит Хвича, трудно с чем-то сравнить. Я чувствую себя ребенком, который восхищается волшебником.
— Перед сезоном могли представить, что Хвича станет одним из главных героев серии А?
— То, что он очень талантлив и перспективен, было видно сразу. И работал Квара на тренировках очень профессионально, буквально проглатывал наставления и советы Лучано Спаллетти. Пожалуй, можно было предвидеть, что он быстро приживется в серии А. Но подобного фурора, наверное, не ожидал никто.
Иметь большой талант — это одно, а применить его на благо всей команде — другое. Квара совмещает одно с другим, да еще и умудряется отрабатывать по необходимости в обороне, чему его научил именно Спаллетти. Главному тренеру, безусловно, надо отдать должное: мы можем сколько угодно восхищаться Хвичей и Виктором Осимхеном, но в первую очередь нынешний «Наполи» — это, конечно, Лучано Спаллетти.
При грамотной селекционной и организационной поддержке клуба он провел и проводит фантастическую работу. Если он выиграет чемпионство, Лучано навсегда войдет в историю неаполитанского клуба и всей серии А. Спаллетти на прошлой неделе исполнилось 64 года, и это будет его первый скудетто в итальянской карьере, ведь оба предыдущих чемпионских титула он выиграл с вашим «Зенитом».
— Тот, кто сейчас попадает в Неаполь, особенно в центр города и в Испанский квартал, убедится, насколько популярен Кварацхелия: его футболки и изображения повсюду — на фото и магнитах, на фигурках и чашках, на фартуках и подушках...
— Да, в Неаполе царит настоящая «Кварамания»! Но и изображения Осимхена тоже попадаются на каждом шагу, они оба суперпопулярны. Дети и вовсе сходят с ума от своих кумиров — и это прекрасно!
После знаменитых чемпионств «Наполи» имени Марадоны многие новорожденные мальчишки получили в Неаполе имя Диего. Не удивлюсь, если в скором времени в городе появятся младенцы по имени Хвича — в честь грузина. Хотя для итальянцев, конечно, проще выговорить имя Виктор! В этом плане у Осимхена точно есть преимущество перед Кварой, ха-ха!
— В чемпионстве «Наполи» уже никто не сомневается. А как далеко команда Спаллетти способна дойти в Лиге чемпионов?
— Для начала надо еще пройти «Айнтрахт», хотя многие считают, что это уже свершилось. Лучано правильно предостерегает от эйфории и требует от своей команды максимальной концентрации перед ответным матчем, который пройдет в среду в Неаполе. При этом я лично думаю, что нынешний «Наполи» должен побеждать немцев, а дальше многое будет зависеть от жеребьевки. Впрочем, если Квара и компания сумеют удержать нынешний ритм и позитивный настрой, то при любой жеребьевке они способны на многое.
— Вы представляете себе размах празднования чемпионства, которого в Неаполе не было со времен Марадоны?
— Неаполитанцы — народ суеверный. Это вы можете со стороны так легко повторять слово «скудетто», а в самом Неаполе не хотят спугнуть великую удачу. Не сомневаюсь, что в городе без особой рекламы уже идет определенная подготовка к вселенскому празднику, а кое-что даже проскакивает на официальном уровне. Но вообще все делают вид, что радоваться преждевременно. Сейчас я затрудняюсь представить, что будет твориться в городе, когда случится то, чего все ждут. Но в неординарности события не сомневаюсь!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|26
|22
|2
|2
|60-16
|68
|
2
|Интер
|26
|16
|2
|8
|47-30
|50
|
3
|Лацио
|26
|14
|7
|5
|41-19
|49
|
4
|Милан
|25
|14
|5
|6
|42-32
|47
|
5
|Рома
|26
|14
|5
|7
|35-25
|47
|
6
|Аталанта
|26
|12
|6
|8
|42-30
|42
|
7
|Ювентус
|26
|16
|5
|5
|44-22
|38
|
8
|Торино
|26
|10
|7
|9
|29-29
|37
|
9
|Болонья
|26
|10
|6
|10
|31-34
|36
|
10
|Удинезе
|26
|8
|11
|7
|34-30
|35
|
11
|Фиорентина
|26
|9
|7
|10
|31-31
|34
|
12
|Монца
|26
|9
|6
|11
|31-36
|33
|
13
|Сассуоло
|26
|9
|6
|11
|34-40
|33
|
14
|Эмполи
|26
|6
|10
|10
|23-34
|28
|
15
|Лечче
|26
|6
|9
|11
|24-31
|27
|
16
|Салернитана
|25
|6
|7
|12
|28-44
|25
|
17
|Специя
|26
|5
|9
|12
|23-42
|24
|
18
|Верона
|26
|4
|7
|15
|21-38
|19
|
19
|Сампдория
|26
|2
|6
|18
|13-43
|12
|
20
|Кремонезе
|26
|1
|9
|16
|21-48
|12
|10.03
|22:45
|
Специя – Интер
|2 : 1
|11.03
|17:00
|
Эмполи – Удинезе
|0 : 1
|11.03
|20:00
|
Наполи – Аталанта
|2 : 0
|11.03
|22:45
|
Болонья – Лацио
|0 : 0
|12.03
|14:30
|
Лечче – Торино
|0 : 2
|12.03
|17:00
|
Кремонезе – Фиорентина
|0 : 2
|12.03
|17:00
|
Верона – Монца
|1 : 1
|12.03
|20:00
|
Рома – Сассуоло
|3 : 4
|12.03
|22:45
|
Ювентус – Сампдория
|4 : 2
|13.03
|22:45
|
Милан – Салернитана
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|15
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|24
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|17
|1
|0