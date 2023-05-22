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22 мая, 22:50

С «Ювентуса» снова сняли очки, на этот раз — 10. Остаются ли шансы на попадание в Лигу чемпионов?

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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С «Ювентуса» сняли 10 очков.
Фото AFP
С «Ювентуса» сняли 10 очков.
Фото Reuters
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
Фото Reuters
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Федеральный апелляционный суд Италии вынес окончательный вердикт.

То, что происходит с «Ювентусом» в этом сезоне, трудно поддается логическому объяснению. Со спортивной стороны метаморфоза следующая — туринцы играют в откровенно унылый и непривлекательный футбол, но при этом до недавнего времени занимали второе место в серии А и дошли до полуфинала Лиги Европы. Провалом такое не назовешь, хотя еще несколько лет назад «Юве» котировался на уровне лучших клубов Европы.

Но еще более странные дела творятся со «Старой синьорой» в бюрократической плоскости. В январе у «Ювентуса» отобрали 15 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций руководства. Подробно о причинах такого наказания мы писали ранее.

Логотип &laquo;Ювентуса&raquo;. «Ювентус» лишен 15 очков и отброшен на 10-е место серии А. За что?

Если вкратце, «Ювентус» предоставлял фальшивую информацию о суммах трансферов игроков, занижал данные о тратах на штат и зарплатах сотрудников. За счет этого клуб увеличил собственный капитал на 700 миллионов евро. Это серьезный повод для разбирательства, учитывая, что акции туринцев торгуются на фондовой бирже.

За несколько месяцев до этого, в ноябре 2022-го, все члены совета директоров подали в отставку. Тогда и появились первые слухи о том, что клубные боссы занимались противозаконными вещами. Ушли и президент Андреа Аньелли, и вице-президент Павел Недвед, и гендиректор Маурицио Арривабене. Состав нового совета директоров был объявлен в декабре. Показательно, что кандидатуры были выдвинуты компанией Exor, владеющей контрольным пакетом акций клуба. Видимо, новое руководство подбиралось в том числе под судебные разбирательства.

Ди&nbsp;Мария и&nbsp;Федерико Кьеза. «Ювентусу» вернули 15 снятых ранее очков. Команда поднялась на третье место, но дело еще не закрыто

В середине апреля Гарантийная коллегия национального олимпийского комитета Италии (CONI) удовлетворила апелляцию «Ювентуса» по делу о фиктивном приросте капитала до нового разбирательства. По итогам апелляции «Юве» вернули 15 очков и команда неожиданно вновь возобновила борьбу за попадание в Лигу чемпионов, а это серьезный финансовый вопрос для клуба, особенно в такой момент.

Однако в CONI дело не закрыли и передали разбирательство в Федеральный апелляционный суд (FIGC). Новые руководители клуба в лице президента Джанлуки Ферреро и генерального директора Андреа Сканавино говорили, что наказание несправедливо, призывали команду сплотиться. И футболисты во главе с Аллегри не подводили. Да, игру «Старой синьоры» в этом сезоне точно не назовешь привлекательной, но туринцы набирали очки и продирались по сетке плей-офф в еврокубках.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
Фото Reuters

Однако теперь «Ювентус» снова забросили в новую турнирную реальность — сегодня FIGC лишил клуб 10 очков. Известно, что прокуратура запрашивала снятие 11 баллов, и пока сложно сказать, какими именно критериями руководствовались во время разбирательства, выбирая меру наказания.

До этого «Ювентус» с 69 очками занимал второе место в серии А. Теперь туринцы с 59 баллами идут на седьмой строчке за два тура до конца чемпионата Италии (правда, у «Старой синьоры» еще есть игра в запасе). Теоретические шансы попасть в Лигу чемпионов остаются, однако для этого «Юве» нужно побеждать во всех трех оставшихся матчах и надеяться на осечки «Милана» и «Интера». Для понимания, как это серьезно — в случае попадания в ЛЧ со второго места туринцы заработали бы 67,6 миллиона евро, если же останутся на седьмом месте, получат лишь 5,6 миллиона.

Поль Погба (слева) и&nbsp;Массимилиано Аллегри. Запятая ценой в десятки миллионов евро. Почему в Италии могут быть недовольны возвращением «Ювентусу» 15 очков

Вынесенный вердикт — окончательный. Это значит, что с «Ювентуса» вряд ли снимут очки еще (разве что вскроются какие-то новые махинации), на возвращение баллов тоже рассчитывать не приходится. А значит, команде нужно серьезно напрячь силы для попадания хотя бы в Лигу Европы, а клубу — сделать правильные выводы.

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ФК Ювентус
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  • Олег Воробьёв

    Э,ты чего то там доказал-за сьём очков?? Ты давай держись за второе место,пока его не сняли.

    23.05.2023

  • Павел Леонидович

    с бомжей бы так снимали... А тут ни за что!

    22.05.2023

  • Морская свинка_Chen_1979

    Ромашка какая то сниму/отдам/сниму. Мафия вечна, снимай не снимай.

    22.05.2023

  • Pablo_75

    Эмполи-Ювентус 4:1. Какая там Лига Чемпионов...

    22.05.2023

  • Олег Воробьёв

    Действительно..

    22.05.2023

  • Сказо4ник

    да и не нужно)) нам то че)

    22.05.2023

  • Олег Воробьёв

    не читал)

    22.05.2023

  • Сказо4ник

    регламент там у них хитрый. Писали об этом недавно

    22.05.2023

  • Олег Воробьёв

    Согласен,то снимут-то вернут,и опять снимут...Непонятно только с чего они берут количество снимаемых очков..Как они рассчитывают?)

    22.05.2023

  • Kirill Boglovsky

    Их больше, чем у ФК "Газпром" )

    22.05.2023

  • treider

    Во что клуб превратили - просто жесть.

    22.05.2023

  • PvsZ

    Там изначально ещё некие Челси и Тоттенхэм вписывались. Что-то не очень они тянут на суперклубы в текущем состоянии)))))

    22.05.2023

  • Lars Berger

    Цирк.

    22.05.2023

  • Пёрышкин З.

    А я всё равно болею за Ювентус..? Приезжали к нам в Донецк на еврокубок играть в 76... Мы победили 1:0... Я даже у кого-то из итальянских игроков автограф взял... Это было какое-то чудо... С тех пор и болею... Уже за Шахтар не болею, а за Юве болею...

    22.05.2023

  • Сказо4ник

    точно, дать Спартаку 10 , не лучше 15 очков форы. Тогда всё будет по-честному))

    22.05.2023

  • PvsZ

    Сейчас бы при счёте 3:0 в пользу Эмполи публиковать расклады - остались ли шансы у Ювентуса попасть в ЛЧ. Слоупоки))

    22.05.2023

  • Андрей Недобрый

    Хорошая новость для московских команд, внущающая оптимизм..Вот так вот нужно поступать с Гигимоном..Это единственый шанс выйграть чемпионство. Так что включайте админресурс и по итальянской схеме вперед !!

    22.05.2023

  • oleggleo

    Почему он должен попасть в лигу - Милан, Интер, Наполи, Рома помощнее и по составу и по игре. Чемпионат Италии вырос благодаря китайскому капиталу (Интер), американскому (Милан, Рома)...Интер выиграет ЛЧ - за 19 дней празднования до 10 июня МС растеряет форму

    22.05.2023

  • Сказо4ник

    И не надо лохматить бабушку©))

    22.05.2023

  • Колобок Колобков

    Юве всем спать спокойно не даёт... Прямо все сотальные в Италии бех грехов, ага... Издевайтесь скоько хотите, а это всё равно самый великий клуб серии А

    22.05.2023

  • Олег Воробьёв

    Хватит издеваться над уже Старой Синьорой..

    22.05.2023

  • Сказо4ник

    А ещё говорят, что у нас бардак)) ну не научили хейропейцев ничему, кроме двух действий- отнимать и делить)) вот руки и чешутся:grinning:

    22.05.2023

  • sportivp

    О хорошие новости! Горбатых могила исправит. Forza Inter!!!

    22.05.2023

  • andy1962

    что-то про барселону примолкли, а там тоже какое-то говнецо было...ну, а реал скоро сам посыплется, одни старички играют...Таким образом, вся гнилая шаййка, мечтающая о суперлиге будет растоптана!

    22.05.2023

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    2
    		 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
    3
    		 Интер 36 21 3 12 67-40 66
    4
    		 Милан 36 18 10 8 60-42 64
    5
    		 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
    6
    		 Рома 36 17 9 10 47-35 60
    7
    		 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
    8
    		 Монца 36 14 10 12 46-46 52
    9
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    		 0 : 1
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