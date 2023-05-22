С «Ювентуса» снова сняли очки, на этот раз — 10. Остаются ли шансы на попадание в Лигу чемпионов?

Федеральный апелляционный суд Италии вынес окончательный вердикт.

То, что происходит с «Ювентусом» в этом сезоне, трудно поддается логическому объяснению. Со спортивной стороны метаморфоза следующая — туринцы играют в откровенно унылый и непривлекательный футбол, но при этом до недавнего времени занимали второе место в серии А и дошли до полуфинала Лиги Европы. Провалом такое не назовешь, хотя еще несколько лет назад «Юве» котировался на уровне лучших клубов Европы.

Но еще более странные дела творятся со «Старой синьорой» в бюрократической плоскости. В январе у «Ювентуса» отобрали 15 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций руководства. Подробно о причинах такого наказания мы писали ранее.

Если вкратце, «Ювентус» предоставлял фальшивую информацию о суммах трансферов игроков, занижал данные о тратах на штат и зарплатах сотрудников. За счет этого клуб увеличил собственный капитал на 700 миллионов евро. Это серьезный повод для разбирательства, учитывая, что акции туринцев торгуются на фондовой бирже.

За несколько месяцев до этого, в ноябре 2022-го, все члены совета директоров подали в отставку. Тогда и появились первые слухи о том, что клубные боссы занимались противозаконными вещами. Ушли и президент Андреа Аньелли, и вице-президент Павел Недвед, и гендиректор Маурицио Арривабене. Состав нового совета директоров был объявлен в декабре. Показательно, что кандидатуры были выдвинуты компанией Exor, владеющей контрольным пакетом акций клуба. Видимо, новое руководство подбиралось в том числе под судебные разбирательства.

В середине апреля Гарантийная коллегия национального олимпийского комитета Италии ( CONI ) удовлетворила апелляцию «Ювентуса» по делу о фиктивном приросте капитала до нового разбирательства. По итогам апелляции «Юве» вернули 15 очков и команда неожиданно вновь возобновила борьбу за попадание в Лигу чемпионов, а это серьезный финансовый вопрос для клуба, особенно в такой момент.

Однако в CONI дело не закрыли и передали разбирательство в Федеральный апелляционный суд (FIGC). Новые руководители клуба в лице президента Джанлуки Ферреро и генерального директора Андреа Сканавино говорили, что наказание несправедливо, призывали команду сплотиться. И футболисты во главе с Аллегри не подводили. Да, игру «Старой синьоры» в этом сезоне точно не назовешь привлекательной, но туринцы набирали очки и продирались по сетке плей-офф в еврокубках.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Фото Reuters

Однако теперь «Ювентус» снова забросили в новую турнирную реальность — сегодня FIGC лишил клуб 10 очков. Известно, что прокуратура запрашивала снятие 11 баллов, и пока сложно сказать, какими именно критериями руководствовались во время разбирательства, выбирая меру наказания.

До этого «Ювентус» с 69 очками занимал второе место в серии А. Теперь туринцы с 59 баллами идут на седьмой строчке за два тура до конца чемпионата Италии (правда, у «Старой синьоры» еще есть игра в запасе). Теоретические шансы попасть в Лигу чемпионов остаются, однако для этого «Юве» нужно побеждать во всех трех оставшихся матчах и надеяться на осечки «Милана» и «Интера». Для понимания, как это серьезно — в случае попадания в ЛЧ со второго места туринцы заработали бы 67,6 миллиона евро, если же останутся на седьмом месте, получат лишь 5,6 миллиона.