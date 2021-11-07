Взгляд с места событий.

В воскресенье итальянский «Дженоа» объявил о назначении на пост главного тренера знаменитого в прошлом нападающего Андрея Шевченко. Он заменил в этой должности отправленного днем ранее в отставку Давиде Баллардини. Контракт с 45-летним Шевченко рассчитан до лета 2024 года. По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, украинец будет зарабатывать в «Дженоа» 1,8 миллиона евро в год плюс бонусы.

Предыдущим местом работы Шевченко была сборная Украины, которую он возглавлял с 2016 по 2021 год. Из национальной команды он ушел этим летом после того, как с ним и с его штабом не продлили контракт. Шевченко вывел Украину в финальный турнир Евро-2020, где она дошла до 1/4 финала. В штаб Шевченко в «Дженоа» войдут Андреа Малдера и Мауро Тассотти, которые работали с ним в украинской сборной.

Мы попросили рассказать об этом назначении одного из основателей и авторов самого популярного итальянского сайта о «Дженоа» Buoncalciotutti Алессио Семино.

— Как в Генуе восприняли назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера? И что думаете лично вы?

— Шевченко — очень уважаемая фигура в нашей стране. Его карьера в «Милане» говорит сама за себя, и дело не только в забитых голах. Он всегда проявлял себя профессионалом как на поле, так и вне его. Никто не помнит каких-то скандалов с участием Шевы или странных историй, свойственных многим футболистам. В глазах итальянских СМИ и болельщиков он всегда был позитивным персонажем, который вызывал уважение. Появление такой фигуры в Генуе — большой плюс для всего города. Тем более что Шевченко успел уже зарекомендовать себя интересным тренером, недаром же сборная Украины вышла из группы на Евро-2020.

— Чем вызвана отставка Баллардини и почему выбор новых владельцев клуба пал именно на Шевченко?

— Клуб недавно приобрел американский инвестиционный фонд. Официально сделка с бывшим владельцем Энрико Прециози еще не закрыта до конца, но это может случиться уже на следующей неделе. В прессе всплывали цифры порядка 150 миллионов евро. Купив старейший в Италии футбольный клуб, который имеет в активе девять скудетто, американцы захотели вдохнуть в него новые силы и сделать ставку на тренера новой волны. Баллардини в последние годы много раз выручал «Дженоа» и не раз спасал клуб от вылета в серию В, а его отставка во время паузы на матчи сборных на фоне не самой удачной игры — это сигнал к смене курса.

— Когда Шевченко проведет первую тренировку?

— Появление Шевченко в Генуе ожидается 8 ноября. На вторник у «Дженоа» назначена тренировка.

— Вряд ли Шевченко был единственным кандидатом на пост главного тренера. Какие еще фамилии, скажем так, гуляли по городу?

— В какой-то момент говорилось о Джанпьеро Гасперини, который никогда не скрывал, что может вернуться в «Дженоа», если Прециози продаст клуб. Но думаю, что в этот раз были просто слухи. А вот Андреа Пирло, похоже, рассматривали всерьез. Еще я слышал про Эрнана Креспо.

— Ожидаете ли вы появления в «Дженоа» кого-либо из игроков сборной Украины?

— Очевидно, что зимой надо начинать усиливать состав, а следующим летом продолжать это делать. Я следил за сборной Украины, и мне нравятся ее игроки. Зинченко, Ярмоленко — из опытных. Миколенко — из молодых. В «Специи» в аренде из «Аталанты» сейчас играет Коваленко. В «Аталанте» ярко зарекомендовал себя Малиновский. В Португалии играет Яремчук. Если Шеченко сможет заполучить кого-то из своих бывших футболистов, было бы здорово.

— Каковы позиции в команде Доменико Кришито? Не потеряет ли экс-защитник «Зенита» свое место на поле с приходом Шевченко?

— Доменико — капитан и оплот «Дженоа». На его счету уже пять голов в этом сезоне. Да, пусть все они забиты с пенальти, но какая разница, если они принесли важные очки? Кришито проводит достойный сезон, а его опыт и харизма просто бесценны для команды. На сегодняшний день это один из самых важных игроков «Дженоа».

— Свой первый матч в качестве главного тренера «Дженоа» Шевченко проведет против «Ромы» Жозе Моуринью. Продолжаете ли следить за Элдором Шомуродовым?

— Конечно! Он недолго пробыл в «Дженоа», но действительно заставил себя здесь уважать как футболист и влюбил в себя как скромный и трудолюбивый парень. Рад, что Элдор забил и отдал пас в матче против «Венеции», и сожалею, что в «Роме» он играет очень мало. Хотел бы почаще видеть его на поле!