Сегодня день рождения одного из лучших нападающих в истории мирового футбола.

Пиком карьеры Шевченко стал 2004 год. По его итогам форвард «Милана» и сборной Украины получил «Золотой мяч» как лучший игрок Европы. В мае Андрей стал обладателем скудетто и звания лучшего бомбардира серии А (24 гола в 32 матчах). Для нападающего это золото чемпионата Италии оказалось уже вторым в карьере. В августе Шева взял Суперкубок страны, сделав хет-трик во встрече с «Лацио».

Не менее результативно Андрей выступал и за жовто-блакитных: 6 игр, 4 мяча (дубль Турции, по одному Греции и Грузии), уверенное турнирное положение в отборочной группе ЧМ-2006. В итоге в 2005-м команда впервые в своей истории пробилась в финальную стадию, заняв 1-е место в двух очках от турок, трех — от датчан и четырех — от греков.

Футболка Андрея Шевченко в музее «Милана». Фото Георгий Кудинов

Итоговая таблица отборочной группы 2 ЧМ-2006 в зоне УЕФА:

И В Н П М О Украина 12 7 4 1 18-7 25 Турция 12 6 5 1 23-9 23 Дания 12 6 4 2 24-12 22 Греция 12 6 3 3 15-9 21 Албания 12 4 1 7 11-20 13 Грузия 12 2 4 6 14-25 10 Казахстан 12 0 1 11 6-29 1

В момент своего личного триумфа, в декабре 2004-го, Шевченко дал совместное интервью двум изданиям — «СЭ» и La Gazzetta dello Sport. Вот главные фрагменты.

Золотой мяч Андрея Шевченко в музее «Милана». Фото Георгий Кудинов

— Вы всегда говорите, что для вас важнее командный успех, нежели личные призы. А как быть с «Золотым мячом»?

— «Золотой мяч» — это не личное, а командное достижение. Я должен буду разделить его со многими людьми. В одиночку никогда не смог бы добиться такого успеха. Так что и в этом случае никакого противоречия нет. Конечно, приятно, если «Золотой мяч» достанется именно мне. Но никогда не забываю, что любой индивидуальный приз — это заслуга большого количества людей. Что касается моего личного мнения в отношении «Золотого мяча», то я бы отдал его такой великой личности, как Паоло Мальдини. Капитан «Милана» оставил и продолжает оставлять неизгладимый след в футбольной истории Италии и всей Европы.

— К вашей успешной игре за «Милан» в этом сезоне добавились и победы команды Украины. Каковы, по-вашему, ее шансы на участие в чемпионате мира и какова заслуга в «Золотом мяче» ваших партнеров по сборной?

— Я живу и играю в Италии, но никогда не забываю о том, где моя родина. Я очень рад, что наша национальная сборная лидирует в своей отборочной группе и имеет неплохие шансы попасть на чемпионат мира. Благодарен всем своим партнерам и тренерам за то дело, что мы делаем вместе. Естественно, что в «Золотом мяче» есть и их заслуга. Нам уже довольно скоро предстоит провести очередной отборочный матч, и надеюсь, что мы сможем удержать заданный темп.

— Время от времени появляются непонятные разговоры о том, что для Шевченко, мол, дороже «Милан», чем сборная Украины, и потому вы якобы не на сто процентов выкладываетесь в сборной, конфликтуете с тренерами. Что вы скажете по этому поводу?

— Жаль, что кто-то распускает подобные слухи. Я всегда с большой охотой выступаю за свою сборную, у меня нет конфликтов с ее тренерами. А в самом «Милане» меня беспрекословно отпускают в национальную команду, потому что знают, как важно для меня играть за нее.

— На фоне непростой политической ситуации, сложившейся в вашей стране, ваше имя в последнее время неоднократно упоминалось в том или ином политическом контексте. Как вы это прокомментируете?

— Очень просто. Я футболист, а не политик и не хочу говорить о политике, а тем более заниматься ею. Очень переживаю, следя за теми событиями, что происходят в моей стране. И прежде всего переживаю за простых людей, которым всегда достается больше всех. Я всегда играю за свою страну и помню, что представляю свой народ, который не имею права подводить в своей работе, — и счастлив в те моменты, когда моя игра и мои голы приносят пользу Украине. Ничего другого, будучи футболистом, а не политиком, сказать не могу.

P.S. 27 июля 2012 года Шевченко завершил карьеру и все-таки решил попробовать себя в политике — великий нападающий стал членом партии «Украина — Вперед!». На парламентских выборах того же года Андрей шел под вторым номером в списке партии, внеся в ее избирательный фонд 10 миллионов гривен. Однако скоро Шева понял, что это не его, — и, к радости болельщиков, вернулся туда, где нужен больше всего. В футбол.

Клубные журналы «Милана». Фото Георгий Кудинов

В феврале 2016-го Андрей вошел в штаб жовто-блакитной сборной, а в июле возглавил ее, приняв у Михаила Фоменко. Вершиной Шевченко-тренера стал выход в четвертьфинал Евро-2020.

С днем рождения, Шева!

Георгий Кудинов

Алессандра Боччи

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