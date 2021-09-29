«Я футболист, а не политик и не хочу заниматься ею. Очень переживаю, следя за тем, что происходит в Украине». Андрею Шевченко — 45!
Пиком карьеры Шевченко стал 2004 год. По его итогам форвард «Милана» и сборной Украины получил «Золотой мяч» как лучший игрок Европы. В мае Андрей стал обладателем скудетто и звания лучшего бомбардира серии А (24 гола в 32 матчах). Для нападающего это золото чемпионата Италии оказалось уже вторым в карьере. В августе Шева взял Суперкубок страны, сделав хет-трик во встрече с «Лацио».
Не менее результативно Андрей выступал и за жовто-блакитных: 6 игр, 4 мяча (дубль Турции, по одному Греции и Грузии), уверенное турнирное положение в отборочной группе ЧМ-2006. В итоге в 2005-м команда впервые в своей истории пробилась в финальную стадию, заняв 1-е место в двух очках от турок, трех — от датчан и четырех — от греков.
Итоговая таблица отборочной группы 2 ЧМ-2006 в зоне УЕФА:
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Украина
|
12
|
7
|
4
|
1
|
18-7
|
25
|
Турция
|
12
|
6
|
5
|
1
|
23-9
|
23
|
Дания
|
12
|
6
|
4
|
2
|
24-12
|
22
|
Греция
|
12
|
6
|
3
|
3
|
15-9
|
21
|
Албания
|
12
|
4
|
1
|
7
|
11-20
|
13
|
Грузия
|
12
|
2
|
4
|
6
|
14-25
|
10
|
Казахстан
|
12
|
0
|
1
|
11
|
6-29
|
1
В момент своего личного триумфа, в декабре 2004-го, Шевченко дал совместное интервью двум изданиям — «СЭ» и La Gazzetta dello Sport. Вот главные фрагменты.
— Вы всегда говорите, что для вас важнее командный успех, нежели личные призы. А как быть с «Золотым мячом»?
— «Золотой мяч» — это не личное, а командное достижение. Я должен буду разделить его со многими людьми. В одиночку никогда не смог бы добиться такого успеха. Так что и в этом случае никакого противоречия нет. Конечно, приятно, если «Золотой мяч» достанется именно мне. Но никогда не забываю, что любой индивидуальный приз — это заслуга большого количества людей. Что касается моего личного мнения в отношении «Золотого мяча», то я бы отдал его такой великой личности, как Паоло Мальдини. Капитан «Милана» оставил и продолжает оставлять неизгладимый след в футбольной истории Италии и всей Европы.
— К вашей успешной игре за «Милан» в этом сезоне добавились и победы команды Украины. Каковы, по-вашему, ее шансы на участие в чемпионате мира и какова заслуга в «Золотом мяче» ваших партнеров по сборной?
— Я живу и играю в Италии, но никогда не забываю о том, где моя родина. Я очень рад, что наша национальная сборная лидирует в своей отборочной группе и имеет неплохие шансы попасть на чемпионат мира. Благодарен всем своим партнерам и тренерам за то дело, что мы делаем вместе. Естественно, что в «Золотом мяче» есть и их заслуга. Нам уже довольно скоро предстоит провести очередной отборочный матч, и надеюсь, что мы сможем удержать заданный темп.
— Время от времени появляются непонятные разговоры о том, что для Шевченко, мол, дороже «Милан», чем сборная Украины, и потому вы якобы не на сто процентов выкладываетесь в сборной, конфликтуете с тренерами. Что вы скажете по этому поводу?
— Жаль, что кто-то распускает подобные слухи. Я всегда с большой охотой выступаю за свою сборную, у меня нет конфликтов с ее тренерами. А в самом «Милане» меня беспрекословно отпускают в национальную команду, потому что знают, как важно для меня играть за нее.
— На фоне непростой политической ситуации, сложившейся в вашей стране, ваше имя в последнее время неоднократно упоминалось в том или ином политическом контексте. Как вы это прокомментируете?
— Очень просто. Я футболист, а не политик и не хочу говорить о политике, а тем более заниматься ею. Очень переживаю, следя за теми событиями, что происходят в моей стране. И прежде всего переживаю за простых людей, которым всегда достается больше всех. Я всегда играю за свою страну и помню, что представляю свой народ, который не имею права подводить в своей работе, — и счастлив в те моменты, когда моя игра и мои голы приносят пользу Украине. Ничего другого, будучи футболистом, а не политиком, сказать не могу.
P.S. 27 июля 2012 года Шевченко завершил карьеру и все-таки решил попробовать себя в политике — великий нападающий стал членом партии «Украина — Вперед!». На парламентских выборах того же года Андрей шел под вторым номером в списке партии, внеся в ее избирательный фонд 10 миллионов гривен. Однако скоро Шева понял, что это не его, — и, к радости болельщиков, вернулся туда, где нужен больше всего. В футбол.
В феврале 2016-го Андрей вошел в штаб жовто-блакитной сборной, а в июле возглавил ее, приняв у Михаила Фоменко. Вершиной Шевченко-тренера стал выход в четвертьфинал Евро-2020.
С днем рождения, Шева!
Георгий Кудинов
Алессандра Боччи
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