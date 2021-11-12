Шевченко будет тренировать Миранчука? Россиянин может реанимировать карьеру с помощью экс-звезды Украины

В Италии нашли интересный вариант для хавбека «Аталанты»

11 ноября CalcioMercato сообщил о серьезном интересе к Алексею Миранчуку со стороны «Дженоа». В клубе из Генуи бдительно наблюдают за ситуацией с 26-летним футболистом и рассматривают вариант с арендой в январское трансферное окно. По информации источника, новый тренер команды Андрей Шевченко рассчитывает на россиянина. На минуту представим, что это правда. Тогда сразу возникает ощущение, что этот переход может реанимировать карьеру Миранчука в серии А. И вот несколько доводов в пользу этого тезиса.

Прогрессивные идеи и имидж тренера

Итальянцы с большим уважением относятся к Шевченко. Все помнят его впечатляющие выступления в составе «Милана». Украинец получил неоценимый опыт, играя под руководством больших тренеров — Валерия Лобановского, Карло Анчелотти, Жозе Моуринью.

Его работа со сборной Украины стала отличным дополнением к завершившейся карьере футболиста. С ним команда дошла до 1/4 финала Евро-2020 — показательный результат.

Во время работы с украинской национальной командой Шевченко отмечал следующие важные составляющие: «Я не пытаюсь менять что-то, а стараюсь идти в ногу с современным футболом. Это не только моя философия. Сегодня, если ты хочешь достичь результата, то должен контролировать ход игры».

Специалист снимает тренировки с дрона, а также использует другие актуальные методики для анализа показателей футболистов. При этом в основе всего лежит крепкая дисциплина и организация коллективных действий. Ведь превыше всего результат.

«Дженоа» с Шевченко получила два в одном — перспективного специалиста и мировую звезду. Клуб станет еще более узнаваемым, а игроки смогут существенно прогрессировать под руководством такого профи.

Атакующий игровой стиль

Футбол при Шевченко в сборной Украины был заточен под контроль мяча с созданием свободных зон и дальнейшего продвижения. При нем команда в основном играла в 4-3-3. В матчах с превосходящими по силе соперниками были перестроения в 3-4-3, 3-4-2-1 или вовсе оборонительную 5-4-1.

Комбинационная игра строилась на правильных забеганиях, быстрых взаимодействиях треугольников и грамотном использовании свободных зон между линиями. Все эти компоненты близки для Миранчука. Он играет в похожей формации в «Аталанте».

Сильное качество Миранчука — владение мячом. Он может придержать его, любит идти в дриблинг, хорош в завершающей стадии атаки.

Сильные и слабые игровые качества Алексея Миранчука (слева) и «Дженоа». Фото whoscored.com

По xGBuildup и xGChain (вклад футболиста в атаку, цифры за два последних сезона) Миранчук значительно превосходит некоторых представителей «Дженоа», которые играют на похожих позициях.

Сравнения метрик xG Алексея Миранчука (зеленый цвет) с Мохамедом Фаресом и Яя Каллоном (оба из «Дженоа»). Фото understat.com

Языковая связь

Шевченко и Миранчук говорят на одном языке. Россиянину будет намного проще понять идеи тренера и воплотить их на поле. Данный фактор можно считать одним из определяющих с учетом слухов о проблемах Миранчука с итальянским. Возможно, из-за этого не все гладко в «Аталанте» с Джан Пьеро Гасперини. Никакой переводчик не сможет заменить прямую связь с тренером.

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На данный момент неясно, как будет играть «Дженоа» при Шевченко, но кажется, что для Миранчука должно найтись место в основе этой команды. «Дженоа» необходимо сохранить прописку в серии А, поэтому клубу понадобятся точечные усиления, каким может стать Алексей. Если информация об интересе к россиянину правдива, то с большой вероятностью мы можем увидеть его преображение в новой команде.

Кроме того, в «Дженоа» играют Фелипе Кайседо — бывший партнер по «Локомотиву», и знающий немного русский язык Доменико Кришито. Они в обиду Миранчука точно не дадут.