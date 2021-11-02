«Филимонов ошибся, а Буффон ни в чем не виноват». Помните гол-шедевр Шевченко в ворота «Ювентуса»?

20 лет назад, 9 декабря 2001 года, форвард «Милана» Андрей Шевченко забил, возможно, самый красивый гол в своей блистательной карьере. На 23-й минуте матча с «Ювентусом» на «Сан-Сиро» украинец, получив мяч в 30 метрах от ворот соперника, на скорости ушел от Эдгара Давидса и Марка Юлиано, финтом уложил на землю Джанлуку Пессотто и, приблизившись к углу штрафной площади, с правой ноги отправил мяч по высокой дуге над Джанлуиджи Буффоном в дальний верхний угол ворот.

«Хваленый голкипер туринцев Буффон мог ожидать чего угодно, только не этого: он не знаком с Александром Филимоновым, поэтому не знает, что Шевченко умеет забивать даже от боковой линии, — писал корреспондент «СЭ», видевший это чудо вживую. — В продолжение своего дриблинга украинец нанес потрясающий по точности и силе удар, который войдет в историю «Сан-Сиро». Мяч опустился в сетку ворот за спиной остолбеневшего Буффона, которому оставалось только качать головой. Мои соседи по ложе прессы попытались было показать мне мимикой, что Шевченко, мол, делал навес и у него вышла срезка. Однако их, бедолаг, можно понять: как и Буффон, они не видели злополучного матча Россия — Украина».

Впрочем, сам Шевченко призвал не вешать всех собак на Буффона и не стал проводить параллели с одним из самых печальных матчей в истории сборной России.

— Ошибаются те, кто думает, что я не наносил удар, а исполнял навес, — сказал Шевченко в разговоре со спецкором «СЭ» в Италии. — Сознательно бил по воротам, предварительно посмотрев, где находится вратарь. Конечно, без удачи не обошлось, потому что можно еще сто раз пробить с этой точки и ни разу не попасть в цель. Можно ли сравнить этот гол с голом в ворота сборной России в октябре 1999-го? Не уверен. Тогда грубо ошибся Филимонов, а на этот раз Буффон ни в чем не виноват.

Этот гол не стал для «Милана» победным. В начале второго тайма легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро сравнял счет с пенальти.

Чемпионат Италии-2001/02

«Милан» — «Ювентус» — 1:1 (1:0)

Голы: Шевченко, 23 (1:0). Дель Пьеро, 47 — с пенальти (1:1).

«Милан»: Аббьяти, Хельвег, Костакурта, Шамот, Мальдини, Гаттузо, Альбертини, Юмит (Контра, 72), Руй Кошта, Шевченко, Хави Морено (Симоне, 65).

«Ювентус» (Турин): Буффон, Тюрам, Монтеро (Дзенони, 46), Юлиано, Пессотто, Дзамбротта, Таккинарди, Давидс (Конте, 80), Недвед (Салайета, 46), Трезеге, Дель Пьеро.

9 декабря. Милан. Стадион «Сан-Сиро». 81 687 зрителей.

— Украинская футбольная общественность периодически смакует тот гол Шевченко? — спрашиваю известного украинского футбольного журналиста Артема Франкова.

— А то! Не без этого, конечно. Что бы Андрей Шевченко ни делал — в политике или тренерском искусстве, — мы его по-прежнему воспринимаем как легендарного нападающего и человека, сделавшего успешную карьеру на Западе. Он остается для нас одним из лучших футболистов мира, кумиром для многих игроков на Украине.

— Шевченко сказал тогда, что Буффон не виноват в пропущенном мяче. Ваше мнение?

— Еще не хватало, чтобы Шева заявил, что этот гол на совести Буффона (смеется). Андрей повел себя как вежливый, деликатный человек и сделал акцент на своих действиях, а не на игре вратаря. Считаю, это абсолютно правильный подход.

Как должен был вести себя в той ситуации Буффон? Сейчас внятно уже никто не скажет. Должен ли он был выходить? По большому счету ему не требовалось находиться далеко от линии ворот. В идеале возникает вопрос: а куда он выперся-то?

— Ваша версия?

— Похоже, Буффон подозревал, что Шева навесит в штрафную, а он будет готов перехватить эту подачу. Но тут по совершенно дикой траектории последовал заброс ему за воротник. Получается, Шевченко обыграл Буффона. Но ошибся ли при этом голкипер? Это еще бабушка надвое сказала.

— Некоторые специалисты говорили, что Шевченко просто повезло, как, к примеру, и ван Бастену в финале Евро-1988, когда голландец забил Дасаеву.

— На мой взгляд, гол Шевченко более логичен и закономерен, чем тот знаменитый мяч ван Бастена.

— Почему?

— Потому что у ван Бастена был просто удар с лета, а Шева совершил проход — определенная последовательность действий, понимаете? В конце концов, голландец действительно мог забить «дурака». Просто тот гол многие воспринимают как культовый, ибо это было в финале чемпионата Европы, да еще и в ворота сборной СССР.

— Гол Шевченко в ворота Буффона — самый красивый в его карьере?

— Да, наверное. Он еще забивал в серии А какому-то середняку после классного прохода, сейчас не вспомню, кому точно. Андрей тогда совершил рейд метров на 40. Еще вспоминается его потрясающий мяч в финале Кубка Украины в 99-м. Шева тогда забил «Карпатам» в таком издевательском стиле! Просто раскатывал уже ребят как хотел. Но в целом именно гол Буффону я все же поставлю на первое место.

В ноябре 2018 года болельщики «Милана» накануне очередного матча с «Ювентусом» признали тот гол Шевченко самым красивым за всю историю встреч со «Старой синьорой».

Позже Шевченко еще дважды огорчал Буффона в серии А. Однако великий голкипер наверняка помнит другой гол украинца в свои ворота — решающий удар в серии пенальти в финале Лиги чемпионов-2002/03.

«У меня с Буффоном очень хорошие и близкие отношения, я его очень уважаю, — рассказывал Шевченко в эфире программы «Великий футбол» в прошлом году. — Он близок мне по многим вещам, по менталитету. Несколько лет назад я приехал в Париж поддержать своего сына на турнире. Остановился в гостинице рядом с полем, где играла его команда. Здесь же перед матчами останавливался «ПСЖ». Я выхожу из лифта, а передо мной стоит Джиджи. Была приятная встреча. Он сказал: «Хоть ты и доставил мне в жизни очень много неприятностей, я все равно тебя по-человечески люблю и уважаю». Вот такие у нас отношения».