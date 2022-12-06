Секс-символ Италии встречается с неудачником-вратарем. Ее обнаженные фото украли хакеры
Знойная итальянка — одна из самых популярных спортивных телеведущих в мире. Дилетта Леотта работает в стриминговом сервисе DAZN, который освещает матчи чемпионата Италии. В соцсетях на нее подписано более 8,5 миллиона человек. Популярность блондинки растет стремительно. Ее яркая внешность влюбляет мужскую часть населения. Не устоял перед красотой блондинки и голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус.
В начале ноября Corriere dello Sport сообщил о романе между Леоттой и антигероем «Ливерпуля». Осенью они познакомились в Лондоне в компании общих друзей и стали летать друг к другу в гости. В начале ноября папарацци засняли пару целующимися в миланском ресторане рядом с собором Дуомо. Две недели назад их видели вместе на одном из пляжей в Майами (США). Недавно Дилетта опубликовала в соцсетях совместное фото с Кариусом во время велосипедной прогулки.
Кто такой Лорис Кариус?
Услышав такой вопрос, любого болельщика «Ливерпуля» скрутит от неприятных воспоминаний. 26 мая 2018-го немецкий вратарь английского клуба допустил две грубейшие ошибки в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4). После матча болельщики в соцсетях желали ему смерти, а детям игрока — умереть от рака.
Спустя два года Кариус признался, что получил сотрясение мозга в результате столкновения с защитником мадридцев Серхио Рамосом. Инцидент с повреждением случился на 49-й минуте встречи. Форвард испанской команды Карим Бензема открыл счет в матче спустя две минуты.
«Тот матч меня многому научил, — говорил немец в интервью Bild. — У меня было сотрясение мозга после удара Серхио Рамоса, который ограничил мое пространственное зрение. Это было доказано в одном из исследований. Никогда не хотел использовать это как оправдание, но не понимаю насмешек над человеком, который серьезно травмировал голову».
Можно предположить, что Кариус действительно играл с травмой. Однако возникает вопрос: почему медицинский штаб его не заменил? К началу второго тайма тренер Юрген Клопп использовал только одну замену, а в запасе сидел Симон Миньоле.
После ошибок в игре с «Реалом» карьера Кариуса в «Ливерпуле» завершилась. Остаток контракта он катался по арендам в «Бешикташ» и «Унион», пока летом 2022-го не расторг контракт с мерсисайдцами. В сентябре этого года вратаря подписал «Ньюкасл». В команде Эдди Хау Кариус получил роль сменщика основного голкипера Ника Поупа.
Чем известна Дилетта Леотта?
Журналистка ведет авторские программы Linea Diletta и Diletta gol. Еженедельно делает интервью со звездами серии А и сборной Италии. Ведет предматчевые студии, работает корреспонденткой на поле и является лицом радиостанции Radio 105. Дилетту приглашали вести музыкальный фестиваль в Сан-Ремо-2020 и «Мисс Италии».
В 2018-м снялась в музыкальном клипе певца Фабио Ровацци — видео собрало 70 миллионов просмотров. Дилетта пропагандирует спорт через соцсети и снимается в рекламных проектах о здоровом образе жизни.
Профессиональные навыки Леотты не вызывают вопросов, чего нельзя сказать о ее репутации. Девушка неоднократно становилась «героиней» скандалов не по своей воле.
Самый известный из последних пришелся на матч между «Баварией» и «Барселоной» (2:0) в групповой стадии Лиги чемпионов 13 сентября. Девушка якобы пообещала прийти голой на стадион «Камп Ноу» в случае выигрыша каталонцев у мюнхенцев с разницей в три мяча. Утверждается, что Дилетта написала об этом в соцсетях и потом удалила запись. Но никаких скриншотов такого поста нигде опубликовано не было, и сама журналистка данную информацию опровергла. Как позже выяснилось, слухи запустили турецкие СМИ.
По-настоящему ужасная история произошла с девушкой в 2016-м. Хакеры взломали ее телефон и выложили в Сеть интимные фотографии Дилетты. Итальянка плакала после случившегося, но встретила огромную поддержку со стороны коллег. Отдельно выделился нападающий Марио Балотелли, который нецензурно выругался в адрес злоумышленников.
В 2019-м болельщики «Наполи» предложили Леотте показать грудь во время матча серии А с «Брешией» (2:1). Фанаты стали выкрикивать это с трибун, когда корреспондентка проходила мимо. В ответ на девушка помахала указательным пальцем и показала жест большим пальцем вниз.
«Это было недоразумение, — говорила Леотта в интервью The Sun. — Болельщики «Наполи» поддерживали меня всю игру. Это была шутка. Моя реакция была частью иронии в том моменте».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|15
|13
|2
|0
|37-12
|41
|
2
|Милан
|15
|10
|3
|2
|29-15
|33
|
3
|Ювентус
|15
|9
|4
|2
|24-7
|31
|
4
|Лацио
|15
|9
|3
|3
|26-11
|30
|
5
|Интер
|15
|10
|0
|5
|34-22
|30
|
6
|Аталанта
|15
|8
|3
|4
|22-15
|27
|
7
|Рома
|15
|8
|3
|4
|18-14
|27
|
8
|Удинезе
|15
|6
|6
|3
|24-17
|24
|
9
|Торино
|15
|6
|3
|6
|16-17
|21
|
10
|Болонья
|15
|5
|4
|6
|20-25
|19
|
11
|Фиорентина
|15
|5
|4
|6
|18-20
|19
|
12
|Салернитана
|15
|4
|5
|6
|19-24
|17
|
13
|Эмполи
|15
|4
|5
|6
|12-19
|17
|
14
|Монца
|15
|5
|1
|9
|16-22
|16
|
15
|Сассуоло
|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|
19
|Сампдория
|15
|1
|3
|11
|6-27
|6
|
20
|Верона
|15
|1
|2
|12
|12-29
|5
|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|- : -
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|- : -
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|- : -
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|- : -
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
|- : -
|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|7
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|14
|1
|4
|
|
Алекс Сандру
Ювентус
|13
|1
|3