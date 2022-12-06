Секс-символ Италии встречается с неудачником-вратарем. Ее обнаженные фото украли хакеры

Звездная журналистка серии А нашла себе кавалера.

Знойная итальянка — одна из самых популярных спортивных телеведущих в мире. Дилетта Леотта работает в стриминговом сервисе DAZN, который освещает матчи чемпионата Италии. В соцсетях на нее подписано более 8,5 миллиона человек. Популярность блондинки растет стремительно. Ее яркая внешность влюбляет мужскую часть населения. Не устоял перед красотой блондинки и голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус.

В начале ноября Corriere dello Sport сообщил о романе между Леоттой и антигероем «Ливерпуля». Осенью они познакомились в Лондоне в компании общих друзей и стали летать друг к другу в гости. В начале ноября папарацци засняли пару целующимися в миланском ресторане рядом с собором Дуомо. Две недели назад их видели вместе на одном из пляжей в Майами (США). Недавно Дилетта опубликовала в соцсетях совместное фото с Кариусом во время велосипедной прогулки.

Дилетта Леотта и Лорис Кариус. Фото Соцсети

Кто такой Лорис Кариус?

Услышав такой вопрос, любого болельщика «Ливерпуля» скрутит от неприятных воспоминаний. 26 мая 2018-го немецкий вратарь английского клуба допустил две грубейшие ошибки в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4). После матча болельщики в соцсетях желали ему смерти, а детям игрока — умереть от рака.

Спустя два года Кариус признался, что получил сотрясение мозга в результате столкновения с защитником мадридцев Серхио Рамосом. Инцидент с повреждением случился на 49-й минуте встречи. Форвард испанской команды Карим Бензема открыл счет в матче спустя две минуты.

«Тот матч меня многому научил, — говорил немец в интервью Bild. — У меня было сотрясение мозга после удара Серхио Рамоса, который ограничил мое пространственное зрение. Это было доказано в одном из исследований. Никогда не хотел использовать это как оправдание, но не понимаю насмешек над человеком, который серьезно травмировал голову».

Можно предположить, что Кариус действительно играл с травмой. Однако возникает вопрос: почему медицинский штаб его не заменил? К началу второго тайма тренер Юрген Клопп использовал только одну замену, а в запасе сидел Симон Миньоле.

После ошибок в игре с «Реалом» карьера Кариуса в «Ливерпуле» завершилась. Остаток контракта он катался по арендам в «Бешикташ» и «Унион», пока летом 2022-го не расторг контракт с мерсисайдцами. В сентябре этого года вратаря подписал «Ньюкасл». В команде Эдди Хау Кариус получил роль сменщика основного голкипера Ника Поупа.

Чем известна Дилетта Леотта?

Журналистка ведет авторские программы Linea Diletta и Diletta gol. Еженедельно делает интервью со звездами серии А и сборной Италии. Ведет предматчевые студии, работает корреспонденткой на поле и является лицом радиостанции Radio 105. Дилетту приглашали вести музыкальный фестиваль в Сан-Ремо-2020 и «Мисс Италии».

В 2018-м снялась в музыкальном клипе певца Фабио Ровацци — видео собрало 70 миллионов просмотров. Дилетта пропагандирует спорт через соцсети и снимается в рекламных проектах о здоровом образе жизни.

Профессиональные навыки Леотты не вызывают вопросов, чего нельзя сказать о ее репутации. Девушка неоднократно становилась «героиней» скандалов не по своей воле.

Дилетта Леотта. Фото Соцсети

Самый известный из последних пришелся на матч между «Баварией» и «Барселоной» (2:0) в групповой стадии Лиги чемпионов 13 сентября. Девушка якобы пообещала прийти голой на стадион «Камп Ноу» в случае выигрыша каталонцев у мюнхенцев с разницей в три мяча. Утверждается, что Дилетта написала об этом в соцсетях и потом удалила запись. Но никаких скриншотов такого поста нигде опубликовано не было, и сама журналистка данную информацию опровергла. Как позже выяснилось, слухи запустили турецкие СМИ.

По-настоящему ужасная история произошла с девушкой в 2016-м. Хакеры взломали ее телефон и выложили в Сеть интимные фотографии Дилетты. Итальянка плакала после случившегося, но встретила огромную поддержку со стороны коллег. Отдельно выделился нападающий Марио Балотелли, который нецензурно выругался в адрес злоумышленников.

В 2019-м болельщики «Наполи» предложили Леотте показать грудь во время матча серии А с «Брешией» (2:1). Фанаты стали выкрикивать это с трибун, когда корреспондентка проходила мимо. В ответ на девушка помахала указательным пальцем и показала жест большим пальцем вниз.

«Это было недоразумение, — говорила Леотта в интервью The Sun. — Болельщики «Наполи» поддерживали меня всю игру. Это была шутка. Моя реакция была частью иронии в том моменте».

Дилетта Леотта. Фото Соцсети