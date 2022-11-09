Благодаря саудитам «Ньюкасл» превращается в топ-клуб. Идет в таблице выше «МЮ», «Челси» и «Ливерпуля»

Про скандалы и токсичность уже почти не вспоминают.

Результаты

На выходных «Ньюкасл» разгромил в гостях «Саутгемптон» (4:1) и взлетел на третье место в таблице. Выше «Тоттенхэма», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуля». За 13 матчей у «сорок» всего одно поражение, а их беспроигрышная серия достигла девяти встреч. Такое не спишешь на легкий календарь: команда Эдди Хау показывает себя конкурентоспособной и против топ-соперников — ничьи с «Манчестер Сити» (3:3) и «МЮ» (0:0), победа над «Тоттенхэмом» (2:1). Проиграл «Ньюкасл» только «Ливерпулю» (1:2), да и то красные забили победный гол на седьмой добавленной минуте.

Такой взлет совпал с первой годовщиной покупки «сорок» саудовскими владельцами. В октябре 2021-го на северо-востоке Англии творилось настоящее безумие — фанаты ликовали, правозащитники возмущались, журналисты и блогеры увлеченно считали деньги. Дата и результаты — отличный повод, чтобы посмотреть, как «Ньюкасл» изменился за это время.

12.11.2022 | Локомотив — Спартак

Тем более что Аманда Стэйвли — одна из миноритарных акционеров клуба (у нее, Мерхада Годдуси и Джейми Ройбена в сумме 20% акций), которая проводила сделку по продаже и, по сути, была поставлена саудовскими владельцами смотрящей, сразу обозначила амбиции: «Хотим ли мы стать чемпионами в следующие 5-10 лет? Да. В плане трофеев у нас такие же амбиции, как у «ПСЖ» или «Манчестер Сити».

Трофеев пока ожидаемо нет, но прогресс очевиден. Саудовская эра в «Ньюкасле» началась с семи матчей без побед, но в последних 18 матчах прошлого сезона «сороки» выиграли 12 раз. И если взять таблицу за 12 месяцев — с октября 2021-го по октябрь 2022-го — то в ней клуб идет на седьмом месте. Что вполне достойно.

Тренер и инфраструктура

Значительная заслуга в этом принадлежит Хау. Новые владельцы определенно угадали с 44-летним англичанином, хотя их первым выбором был Унаи Эмери. «Ньюкасл» почти договорился с баском. Уже был забронирован частный джет, на котором он должен был прилететь, согласовать последние детали и поставить подпись под соглашением. Однако в 11 вечера накануне вылета Эмери отказался. В итоге в выигрыше оказались все: Эмери провел впечатляющую лигочемпионскую кампанию с «Вильярреалом», дойдя до полуфинала, а затем все равно получил работу в Англии, приняв приглашение «Астон Виллы». Ну а «Ньюкасл» получил Хау.

«Он идеально подходит для этой работы. Я был уверен в том, что, придя, он сразу начнет менять положение дел. Я точно знаю, что он может дать клубу. Хау всегда очень требователен, и это то, что нужно «Ньюкаслу». Клуб может перейти иностранным владельцам, но нужно выжимать максимум из английского ядра. Хау точно знал, как с этим справиться», — говорил в интервью The Athletic нападающий «сорок» Каллум Уилсон, ранее работавший с Хау в «Борнмуте».

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау. Фото Reuters

При этом требовательность Хау выражается не только на тренировочном поле в работе с игроками. По информации The Athletic, придя в «Ньюкасл», он был неприятно удивлен низким уровнем инфраструктуры, которая во многих аспектах уступала тому, что было в «Борнмуте». В частности, тренер делит офис со своим ассистентом Джейсоном Тиндаллом, однако другой персонал и футболисты располагаются в другой части здания базы, и это, по мнению Хау, крайне неэффективно. Так что он сразу стал настаивать на необходимости реконструкции тренировочного комплекса, сильно запущенного при предыдущем владельце Майке Эшли. А еще лучше — строительстве новой базы. Это требование было услышано. Сейчас идет выбор места — есть четыре варианта площадок.

Другие кадровые и инфраструктурные изменения уже произошли. Например, пост спортивного директора занял Дэн Эшуорт, брат Пола Эшуорта, занявшего осенью аналогичную должность в «Спартаке». Дэн известен как автор программы «ДНК Англии», с помощью который был реформирован институт сборных — и последние несколько лет юношеские и молодежные команды демонстрируют впечатляющие результаты. Кроме того, он успешно работал в «Брайтоне» с Грэмом Поттером.

Значительно увеличился бюджет академии, а женская команда была оформлена в штат. В первой команде появились нутрициолог, тренер-аналитик и еще один специалист по фитнессу. Был расширен персонал коммерческого и других неспортивных отделов, а зарплаты там приведены в соответствие с рынком. Для понимания — в коммерческом отделе «Ньюкасла» работало четыре человека, тогда как в топ-клубах АПЛ бывает и по 250 сотрудников.

С одной стороны, это похоже на ситуацию, когда кто-то охотно сорит деньгами и все, кто может, отчаянно хотят присосаться и урвать свою часть пирога. С другой, неназванный сотрудник «Ньюкасла» сказал The Athletic, что теперь «они чувствуют, что стали похожи на серьезную спортивную организацию».

Трансферы и игроки

Впрочем, конечно, в первую очередь всех волнуют трансферы. Все ждали, что «Ньюкасл» начнет заваливать рынок миллионами. Отчасти так и происходит. За два трансферных окна «сороки», по данным Transfermarkt, потратили на новичков 266 миллионов евро, а самой дорогой покупкой стал шведский нападающий Александр Исак из «Реал Сосьедад», за которого отдали 70 миллионов.

С другой стороны, по итогам лета-2022 «Ньюкасл» не попал даже в топ-10 раскошелившихся клубов. Больше него тратили, например, «Вест Хэм» и «Ноттингем Форрест», а «Вулверхэмптон» расстался с такой же суммой. При этом нужно понимать, что в отношении «сорок» теперь действует не только английская, но еще и персональная саудовская надбавка, и с ней даже за Криса Вуда — нападающего типажа «отбойный молоток», который даже сам над собой шутит (wood по-английски «дерево») — приходится отдавать «Бернли» 30 миллионов евро. А за перспективного, но не звездного нападающего Александра Исака — и вовсе вываливать 70 миллионов.

Нападающий «Ньюкасла» Александр Исак. Фото Global Look Press

Однако в «Ньюкасле» не настроены спешить и скупать все, что движется. В клубе рассчитывают полностью перестроить состав за три летних трансферных окна, а пока прошло только одно. Главная же цель на январь, по информации The Mirror, полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон.

В выдающейся книге Саймона Купера и Стефана Шиманьски «Футболономика» доказывается крайне важный тезис, что место команды в таблице зависит в первую очередь от величины зарплатной ведомости — именно эта зависимость является основной. По данным ресурса Capology, зарплатная ведомость «Ньюкасла» — 62,6 миллиона фунтов. Это 10-е место в АПЛ, позади не только клубов из топ-6, но и «Астон Виллы», «Лестера» и «Вест Хэма». Так что нынешнее место в топ-3 — это точно оверперформанс.

Политика

Другой важный вопрос — политический. Никто не скрывает, что «Ньюкасл» для саудитов прежде всего имиджевая покупка. Среди всеобщего фанатского ликования и настроения рабочего оптимизма, воцарившегося за последний год на «Сент-Джеймс Парк», до сих пор есть недовольные. В августе они, объединившись, даже выпустили самиздат «Град в пустыне», где рассказывали о гомофобии в Саудовской Аравии, войне в Йемене и о том, как работает «спортивная прачечная», которой, по их мнению, стал «Ньюкасл».

В октябре перед матчем с «Брентфордом» перед стадионом можно было подписать петицию с требованием освободить Абдула Рахмана аль-Садхама — саудовского гуманитарного активиста, осужденного на 20 лет за пост в соцсети. Никто их не разгонял и не осуждал, но, по мнению журналиста Mirror Саймона Берда, общее настроение фанатов таково: «Почему я не могу поддерживать любимую команду, если премьер-лига одобрила эту сделку, а наше правительство ведет с ними дела?»