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Кариус рассказал, почему допустил две результативные ошибки в финале Лиги чемпионов

16:44
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Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов-2017/18, в котором «Ливерпуль» уступил «Реалу» (1:3). В решающей встрече турнира голкипер «красных» допустил две результативные ошибки.

— Тот матч меня многому научил, — приводит слова немца Bild. — У меня было сотрясение мозга после удара Серхио Рамоса, который ограничил мое пространственное зрение. Это было доказано в одном из исследований. Никогда не хотел использовать это как оправдание, но не понимаю насмешек над человеком, который серьезно травмировал голову.

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