Революция в «Ювентусе» — Аньелли и Недвед ушли в отставку. Наконец-то это случилось!
Туринский «Ювентус» — самый популярный и титулованный клуб Италии. Весной 2023 исполнится 100 лет с того момента, как он стал принадлежать семье Аньелли. Теперь уже экс-президент клуба Андреа Аньелли очень хотел отметить эту юбилейную дату на своем посту. Но не получится, и слава богу!
Известие о том, что накануне вечером самораспустился совет директоров «Ювентуса» во главе с Андреа Аньелли и Павелом Недведом, взорвало итальянское информационное пространство из-за того, что такого прецедента в «Юве» не было с 2006 года. Однако все давно шло к уходу Аньелли с поста президента клуба, а то, что вместе с ним ушел в отставку и весь совет директоров, — дело десятое. Кстати, в совете было десять человек, трое из которых — женщины. Имена всех этих людей, за исключением самого Аньелли, Недведа и провалившегося в «Ювентусе» топ-менеджера Маурицио Арривабене, никому ничего не скажут, а сожалеть о них никто не будет. Единственная значимая фигура в масштабах клуба — это сам Аньелли.
Почему отставка Аньелли была ожидаемой — в похожей ситуации клуб оказался во время кальчополи
Аньелли является, как это ни обидно в контексте его гениальных предков, самым титулованным президентом «Ювентуса» — 19 побед за 12 лет. Среди них — 9 скудетто подряд, что является абсолютным рекордом в истории итальянского футбола. Именно при Андреа у «Ювентуса» появился и свой собственный стадион с новой базой. Все это так, однако личной заслуги экс-президента «Юве» в этом не больше, чем всего клана миллиардеров Аньелли, где всю стратегию бизнеса и развития определяют куда более грамотные люди, чем сам Андреа. В частности, речь идет о его кузене Джоне Элкане. Именно последний и возглавляет семейную пирамиду, одной из частей которой является «Ювентус».
Предыдущий самороспуск совета директоров случился в «Ювентусе» в 2006 году, когда клан Аньелли провел самоочищение через вылет в серию В и расставание с «триумвиратом зла» Джираудо -Беттега — Моджи. Знаменитый кальчополи. Именно в тот год сборная Италии, имея в своем составе несколько игроков «Ювентуса», стала чемпионом мира, тогда как сам «Юве» лишили нескольких титулов и отправили в серию В. Тот знаменитый скандал подавался в итальянской и мировой прессе как борьба с произволом туринского клуба, оказывавшего прямое влияние не только на судей, но и на ряд клубов серии А. Ну и еще как наказание генерального директора Лучано Моджи, который якобы безраздельно властвовал в элите итальянского футбола, исполняя роль «крестного отца». Эта официальная версия жива, разумеется, до сих пор, и в ней точно есть правдивые зерна.
Однако мне лично куда ближе кулуарная версия, которую никогда не озвучат публично: клан Аньелли упустил к 2006 году контроль над клубом, где слишком большой вес получил в первую очередь зарвавшийся Антонио Джираудо, вот и надо было срочно возвращать бразды правления в свои руки. Это было сделано очень жестким путем. На первый взгляд, вылет «Ювентуса» стал самым жутким провалов в истории, однако клуб пробыл в серии В всего один сезон и выиграл ее без проблем, собирая аншлаги по всей Италии.
В 2006-м бесконтрольные топ-менеджеры, дорогущий тренер Фабио Капелло и целая россыпь игроков с огромными зарплатами покинули «Ювентус», разгрузив платежную ведомость. Зато несколько знаковых игроков, включая Буффона, Дель Перо, Трезеге, Недведа и Каморанези, вернулись с командой в серию А, став оплотом возрождения клуба. Тогда же нашлись деньги на строительство своего стадиона и тренировочного центра. Пройдя через позорный для себя со спортивной точки зрения вылет в серию В, «Ювентус» не просто вернулся на вершину, а еще и выдал цикл из 9 скудетто подряд. Так что клан Аньелли в итоге с лихвой возместил репутационные потери, понесенные в 2006 году.
Сейчас ситуация внутри клуба чем-то похожа. Андреа Аньелли слишком заигрался на своем посту, а у его верного оруженосца Павела Недведа, получившего слишком большую власть, совсем сорвало крышу на почве собственного величия в роли топ-менеджера.
Проблемы с законом и вопросы по трансферу Роналду
Дело сегодня не только и не столько в том, что у «Юве» огромная дыра в клубном бюджете, но и в том, что прокуратура Турина завела несколько дел по части финансовых махинаций в «Ювентусе». Речь о манипуляциях с расчетом и выплатами зарплат, а также уходе от налогов и многочисленных странностях по части трансферов. Включая историю с переходом Криштиану Роналду.
Разумеется, не прошло бесследно для Андреа Аньелли и его фиаско с созданием Суперлиги: за его предательство президента УЕФА и подставу кальчо пришлось отдуваться всей итальянской Федерации футбола. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что многих в клане Аньелли давно раздражал в роли вице-президента Павел Недвед. Чех неоднократно позволял себе неадекватное поведение на людях, что портило имидж «Ювентуса».
Плюс, конечно, все это происходило на фоне слабых результатов команды за последние два года. А еще многие не забыли, что огромные деньги, потраченные (вероятно, с нарушениями) на подписание и зарплату Криштиану Роналду, так и не принесли «Ювентусу» долгожданную победу в Лиге чемпионов. Короче говоря, в последние месяцы клан Аньелли планомерно работал над тем, чтобы создать условия для ухода Андреа. Вот почему недавняя информационная бомба являлась, по сути, ожидаемым событием.
А еще надо понимать, что отставка Андреа случилась в разгар судебных разбирательств, которые происходят между двумя поколениями клана Аньелли. Родственники собираются по-новому делить между собой миллиардное наследство «дедов», а это может иметь в перспективе косвенные последствия и для «Ювентуса». Таким образом, Андреа Аньелли в силу ряда причин стал удобной мишенью для более грамотных, чем он сам, людей, которым выгодно избавиться от него. Футбол в Италии всегда на виду, а «Ювентус» — клуб на виду вдвойне.
Что будет дальше? «Юве» может возглавить женщина, дружащая с президентом ФИФА
Клан Аньелли будет и дальше разбираться со своими внутренними интригами, а новый совет директоров «Ювентуса» появится в январе 2023-го. Пока нет ясности, кто станет новым президентом клуба — в прессе и за кулисами мелькают разные фамилии. Одна из кандидатур — известная в Италии женщина. Зовут ее Эвелина Кристильин. Само собой разумеется, она давно и надежно связана с кланом Аньелли. А еще любопытно, что она является одним из топ-менеджеров ФИФА и находится в прекрасных отношениях с Джанни Инфантино.
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пока остается на своем посту, как и спортивный директор Марко Керубини. После зимней паузы в строй должны полноценно вернуться такие игроки, как Поль Погба и Энрико Кьеза, что добавит команде вистов в борьбе за место в четверке. По части проблем с финансами стрелки переведут на предыдущее руководство, а дыру в бюджете клан Аньелли может закрыть в любой момент. Да, зимой вряд ли следует ждать от туринцев громких приобретений, однако и с нынешним составом им по силам добыть путевку в Лигу чемпионов.
Короче говоря, жизнь «Ювентуса» продолжается, а об уходе Андреа Аньелли и Павела Недведа, натворивших кучу сомнительных дел и потерявших почву под ногами, сожалеть совершенно не нужно. Их уход пойдет на благо нынешнему «Юве» и даст клубу шанс оперативно перезагрузиться. А вот как воспользуется новое руководство этим шансом — уже совсем другая история, которую начнут творить в 2023 году.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|15
|13
|2
|0
|37-12
|41
|
2
|Милан
|15
|10
|3
|2
|29-15
|33
|
3
|Ювентус
|15
|9
|4
|2
|24-7
|31
|
4
|Лацио
|15
|9
|3
|3
|26-11
|30
|
5
|Интер
|15
|10
|0
|5
|34-22
|30
|
6
|Аталанта
|15
|8
|3
|4
|22-15
|27
|
7
|Рома
|15
|8
|3
|4
|18-14
|27
|
8
|Удинезе
|15
|6
|6
|3
|24-17
|24
|
9
|Торино
|15
|6
|3
|6
|16-17
|21
|
10
|Болонья
|15
|5
|4
|6
|20-25
|19
|
11
|Фиорентина
|15
|5
|4
|6
|18-20
|19
|
12
|Салернитана
|15
|4
|5
|6
|19-24
|17
|
13
|Эмполи
|15
|4
|5
|6
|12-19
|17
|
14
|Монца
|15
|5
|1
|9
|16-22
|16
|
15
|Сассуоло
|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|
19
|Сампдория
|15
|1
|3
|11
|6-27
|6
|
20
|Верона
|15
|1
|2
|12
|12-29
|5
|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|- : -
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|- : -
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|- : -
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|- : -
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
|- : -
|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|7
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|14
|1
|4
|
|
Алекс Сандру
Ювентус
|13
|1
|3