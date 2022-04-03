Единственный оставшийся вариант — победа в Лиге Европы

Последние пару месяцев у Алексея Миранчука получились скомканными. Причина — травмы. В январе случилось повреждение задней поверхности бедра, из-за чего он не доиграл матч с «Лацио». В конце февраля вернулся, за полчаса сделал «1+1» с «Сампдорией», потом отыграл все 90 минут с «Ромой», вышел с «Байером» в Лиге Европы — и снова травма ноги и почти месяц без футбола.

К матчу с «Наполи» Миранчук восстановился, попал в заявку, а сразу после перерыва вышел на поле. К тому моменту «Аталанта» проигрывала 0:2, и Джан Пьеро Гасперини решил, что нужно что-то менять. Тренер убрал с поля Руслана Малиновского и Ханса Хатебура, выпустив россиянина и Жереми Бога.

Миранчуку хватило 12 минут, чтобы, как когда-то говорил Леонид Слуцкий, дать конкретику. С правого угла штрафной он исполнил идеальную подачу на Мартена Де Рона — голландец головой переправил мяч в сетку. Это было похоже на баскетбольный трюк «аллей-уп», когда пасующий набрасывает мяч на кольцо, а партнер вколачивает его сверху.

На этом, правда, конкретика от Миранчука почти и закончилась. После этого была еще неплохая «стенка» все с тем же Де Роном, но голландец из хорошей позиции махнул ногой мимо мяча — и на этом все. С другой стороны, вся «Аталанта» после хорошего 15-минутного отрезка на старте второго тайма была неубедительна. По сути, момент у хозяев после гола Де Рона был только один — Бога бил под перекладину из пределов штрафной, но Давид Оспина потащил. Закончилось же все тем, что Калиду Кулибали, Ирвинг Лосано и Элиф Элмас расчертили для «Наполи» идеальную контратаку — 1:3.

Так что в ситуации, когда «Аталанте» нужно было что-то придумать, Миранчук точно не был худшим и голевой пас — уже пятый в серии А в этом сезоне — выдал. Теперь у него «5+2» по системе «гол+пас», и он уже превзошел показатель первого года в Бергамо — «4+2». А еще именно Алексей исполнял все угловые во втором тайме — и с правого, и с левого флангов. Это тоже можно считать показателем доверия со стороны Гасперини.

Но в целом итоговый результат — очень плохой для «Аталанты». Отставание от топ-4 — уже восемь очков, а по итогам тура может вырасти и до девяти баллов. И даже наличие матча в запасе не сильно обнадеживает. Догнать и обогнать «Ювентус» или «Интер» будет практически невозможно. Так что третий подряд выход в Лигу чемпионов под очень большим вопросом.

По сути, единственный оставшийся шанс — это победить в Лиге Европы. Уже в четверг «Аталанта» сыграет первый четвертьфинал с «Лейпцигом», который в отменной форме. Впрочем, с «Байером» в 1/8 финала бергамаски разобрались уверенно.