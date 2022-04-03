У Миранчука — восхитительный ассист. Но «Аталанта» почти лишилась шансов на Лигу чемпионов
Последние пару месяцев у Алексея Миранчука получились скомканными. Причина — травмы. В январе случилось повреждение задней поверхности бедра, из-за чего он не доиграл матч с «Лацио». В конце февраля вернулся, за полчаса сделал «1+1» с «Сампдорией», потом отыграл все 90 минут с «Ромой», вышел с «Байером» в Лиге Европы — и снова травма ноги и почти месяц без футбола.
К матчу с «Наполи» Миранчук восстановился, попал в заявку, а сразу после перерыва вышел на поле. К тому моменту «Аталанта» проигрывала 0:2, и Джан Пьеро Гасперини решил, что нужно что-то менять. Тренер убрал с поля Руслана Малиновского и Ханса Хатебура, выпустив россиянина и Жереми Бога.
Миранчуку хватило 12 минут, чтобы, как когда-то говорил Леонид Слуцкий, дать конкретику. С правого угла штрафной он исполнил идеальную подачу на Мартена Де Рона — голландец головой переправил мяч в сетку. Это было похоже на баскетбольный трюк «аллей-уп», когда пасующий набрасывает мяч на кольцо, а партнер вколачивает его сверху.
На этом, правда, конкретика от Миранчука почти и закончилась. После этого была еще неплохая «стенка» все с тем же Де Роном, но голландец из хорошей позиции махнул ногой мимо мяча — и на этом все. С другой стороны, вся «Аталанта» после хорошего 15-минутного отрезка на старте второго тайма была неубедительна. По сути, момент у хозяев после гола Де Рона был только один — Бога бил под перекладину из пределов штрафной, но Давид Оспина потащил. Закончилось же все тем, что Калиду Кулибали, Ирвинг Лосано и Элиф Элмас расчертили для «Наполи» идеальную контратаку — 1:3.
Так что в ситуации, когда «Аталанте» нужно было что-то придумать, Миранчук точно не был худшим и голевой пас — уже пятый в серии А в этом сезоне — выдал. Теперь у него «5+2» по системе «гол+пас», и он уже превзошел показатель первого года в Бергамо — «4+2». А еще именно Алексей исполнял все угловые во втором тайме — и с правого, и с левого флангов. Это тоже можно считать показателем доверия со стороны Гасперини.
Но в целом итоговый результат — очень плохой для «Аталанты». Отставание от топ-4 — уже восемь очков, а по итогам тура может вырасти и до девяти баллов. И даже наличие матча в запасе не сильно обнадеживает. Догнать и обогнать «Ювентус» или «Интер» будет практически невозможно. Так что третий подряд выход в Лигу чемпионов под очень большим вопросом.
По сути, единственный оставшийся шанс — это победить в Лиге Европы. Уже в четверг «Аталанта» сыграет первый четвертьфинал с «Лейпцигом», который в отменной форме. Впрочем, с «Байером» в 1/8 финала бергамаски разобрались уверенно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|31
|20
|6
|5
|56-23
|66
|
2
|Милан
|30
|20
|6
|4
|56-29
|66
|
3
|Интер
|29
|17
|9
|3
|62-24
|60
|
4
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|47-26
|59
|
5
|Лацио
|31
|15
|7
|9
|60-46
|52
|
6
|Аталанта
|30
|14
|9
|7
|52-34
|51
|
7
|Рома
|30
|15
|6
|9
|50-35
|51
|
8
|Фиорентина
|30
|15
|5
|10
|49-38
|50
|
9
|Сассуоло
|31
|11
|10
|10
|56-51
|43
|
10
|Верона
|30
|11
|9
|10
|55-47
|42
|
11
|Торино
|30
|10
|8
|12
|35-30
|38
|
12
|Удинезе
|30
|8
|12
|10
|44-47
|36
|
13
|Болонья
|29
|9
|6
|14
|32-44
|33
|
14
|Эмполи
|31
|8
|9
|14
|41-56
|33
|
15
|Специя
|31
|9
|5
|17
|32-54
|32
|
16
|Сампдория
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|
17
|Кальяри
|31
|5
|10
|16
|29-59
|25
|
18
|Дженоа
|30
|2
|16
|12
|23-47
|22
|
19
|Венеция
|30
|5
|7
|18
|25-55
|22
|
20
|Салернитана
|30
|3
|7
|20
|22-69
|15
|2.04
|16:00
|
Специя – Венеция
|1 : 0
|2.04
|19:00
|
Лацио – Сассуоло
|2 : 1
|2.04
|21:45
|
Салернитана – Торино
|0 : 1
|3.04
|13:30
|
Фиорентина – Эмполи
|1 : 0
|3.04
|16:00
|
Аталанта – Наполи
|1 : 3
|3.04
|16:00
|
Удинезе – Кальяри
|5 : 1
|3.04
|19:00
|
Сампдория – Рома
|- : -
|3.04
|21:45
|
Ювентус – Интер
|- : -
|4.04
|19:30
|
Верона – Дженоа
|- : -
|4.04
|21:45
|
Милан – Болонья
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|21
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|24
|1
|5
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|25
|1
|5