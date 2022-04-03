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У Миранчука — восхитительный ассист. Но «Аталанта» почти лишилась шансов на Лигу чемпионов

Голевая передача Миранчука не спасла «Аталанту» от поражения в матче с «Наполи»
Отдел футбола «СЭ»
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Алексей Миранчук.
Единственный оставшийся вариант — победа в Лиге Европы.

Последние пару месяцев у Алексея Миранчука получились скомканными. Причина — травмы. В январе случилось повреждение задней поверхности бедра, из-за чего он не доиграл матч с «Лацио». В конце февраля вернулся, за полчаса сделал «1+1» с «Сампдорией», потом отыграл все 90 минут с «Ромой», вышел с «Байером» в Лиге Европы — и снова травма ноги и почти месяц без футбола.

Италия. Серия А. 31-й тур
03 апр, 16:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
1:3
Наполи
Голы
Инсинье, 14 (0:1), Политано, 37 (0:2), де Рон, 58 (1:2), Эльмас, 81 (1:3)
Аталанта
Муссо Паломино Джимсити (Мехле, 63) Хатебур (Миранчук, 46) Скальвини Дзаппакоста Копмайнерс Фройлер (Пашалич, 84) де Рон Малиновский (Бога, 46) Муриэль (Сиссе, 83)
Наполи
Оспина Жуан Жезус Мариу Руй Кулибали Дзаноли Зелиньски (Руис, 70) Лоботка Замбо Ангисса Мертенс (Малькюи, 88) Политано (Эльмас, 59) Инсинье (Лосано, 69)
Предупреждения
Паломино 35’, де Рон 86’  -  Жуан Жезус 67’, Оспина 76’, Замбо Ангисса 84’
Судьи
Белло (Италия)

К матчу с «Наполи» Миранчук восстановился, попал в заявку, а сразу после перерыва вышел на поле. К тому моменту «Аталанта» проигрывала 0:2, и Джан Пьеро Гасперини решил, что нужно что-то менять. Тренер убрал с поля Руслана Малиновского и Ханса Хатебура, выпустив россиянина и Жереми Бога.

Миранчуку хватило 12 минут, чтобы, как когда-то говорил Леонид Слуцкий, дать конкретику. С правого угла штрафной он исполнил идеальную подачу на Мартена Де Рона — голландец головой переправил мяч в сетку. Это было похоже на баскетбольный трюк «аллей-уп», когда пасующий набрасывает мяч на кольцо, а партнер вколачивает его сверху.

На этом, правда, конкретика от Миранчука почти и закончилась. После этого была еще неплохая «стенка» все с тем же Де Роном, но голландец из хорошей позиции махнул ногой мимо мяча — и на этом все. С другой стороны, вся «Аталанта» после хорошего 15-минутного отрезка на старте второго тайма была неубедительна. По сути, момент у хозяев после гола Де Рона был только один — Бога бил под перекладину из пределов штрафной, но Давид Оспина потащил. Закончилось же все тем, что Калиду Кулибали, Ирвинг Лосано и Элиф Элмас расчертили для «Наполи» идеальную контратаку — 1:3.

Так что в ситуации, когда «Аталанте» нужно было что-то придумать, Миранчук точно не был худшим и голевой пас — уже пятый в серии А в этом сезоне — выдал. Теперь у него «5+2» по системе «гол+пас», и он уже превзошел показатель первого года в Бергамо — «4+2». А еще именно Алексей исполнял все угловые во втором тайме — и с правого, и с левого флангов. Это тоже можно считать показателем доверия со стороны Гасперини.

Но в целом итоговый результат — очень плохой для «Аталанты». Отставание от топ-4 — уже восемь очков, а по итогам тура может вырасти и до девяти баллов. И даже наличие матча в запасе не сильно обнадеживает. Догнать и обогнать «Ювентус» или «Интер» будет практически невозможно. Так что третий подряд выход в Лигу чемпионов под очень большим вопросом.

По сути, единственный оставшийся шанс — это победить в Лиге Европы. Уже в четверг «Аталанта» сыграет первый четвертьфинал с «Лейпцигом», который в отменной форме. Впрочем, с «Байером» в 1/8 финала бергамаски разобрались уверенно.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 0
Зенит 0
1-й тайм

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Динамо 1
Матч завершен

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
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Лига чемпионов УЕФА
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ФК Наполи
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
2
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
6
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
7
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 31 8 9 14 41-56 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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38 тур
2.04 16:00
Специя – Венеция
 1 : 0
2.04 19:00
Лацио – Сассуоло
 2 : 1
2.04 21:45
Салернитана – Торино
 0 : 1
3.04 13:30
Фиорентина – Эмполи
 1 : 0
3.04 16:00
Аталанта – Наполи
 1 : 3
3.04 16:00
Удинезе – Кальяри
 5 : 1
3.04 19:00
Сампдория – Рома
 - : -
3.04 21:45
Ювентус – Интер
 - : -
4.04 19:30
Верона – Дженоа
 - : -
4.04 21:45
Милан – Болонья
 - : -
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Ювентус

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Верона

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Сассуоло

 8
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Николо Барелла

Интер

 7
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Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
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Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
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Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
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Специя

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