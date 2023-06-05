Главные моменты карьеры Ибрагимовича. Обожал Моуринью, ненавидел Гвардиолу и ругал спорт в США

Златан объявил, что вешает бутсы на гвоздь.

Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры. 41-летний швед сделал это сразу после заключительного тура серии А, в котором «Милан» обыграл «Верону» (3:1). Хотя в СМИ ходили слухи о том, что форвард продолжит карьеру в «Монце», тот все-таки объявил, что вешает бутсы на гвоздь. Златану 41 год, в завершившемся сезоне он сыграл всего в четырех матчах и забил один гол, играя роль скорее наставника для партнеров по команде.

Уход Ибры — настоящее событие в мире футбола, ведь масштаб его фигуры переоценить трудно. В этом материале мы вспомним самые яркие моменты из насыщенного приключения Златана. Поверьте, выбирать было трудно.

Дрался с одноклубниками в детстве и был ненавистен всем родителям игроков команды

Златан пошел в местную футбольную школу в 6 лет. По собственному признанию, в то время он не придавал особого значения победам — его больше интересовала возможность поиздеваться над соперником и унизить его финтами. Излишняя консервативность тренеров и их возмущения высокомерной игрой Златана вынудили Ибру уйти в ФК «Балкан», за который выступали иммигранты (как нетрудно догадаться — с Балкан).

«В «Мальме B» шведские папы стояли и кричали: «Давайте, ребята! Отличная работа!» В «Балкане» зашли немного дальше: «Я отымею твою маму в задницу!» Эти югославы сумасшедшие, они много курили и разбрасывались обувью. В эти моменты я думал: «Прекрасно, как и дома. Мое место здесь!» — рассказывал Златан в автобиографии.

Какое-то время Ибру наигрывали на позиции вратаря, но лучшим он стал на позиции нападающего еще в раннем возрасте. Однажды его оставили на скамейке в важной игре против местной команды. Златан, как и его одноклубники, был в шоке. После первого тайма его команда «горела» 0:4. Во втором тренер выпустил Ибрагимовича, и тот заколотил в ворота соперника восемь безответных мячей.

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В один день отец Ибры подошел к нему и сказал: «Пришло время играть в каком-нибудь большом клубе. Мне нравится, например, «Мальме». Хотя сам Златан ничего об этой команде не слышал, он послушал отца и пошел на просмотр, а через два дня был зачислен в клубную систему.

Но даже играя в таком большом клубе, Златан не изменял себе. Он по-прежнему плевал на командные установки, выкручивая позвонки соперникам за счет дриблинга, и постоянно кричал на партнеров. Однажды судья показал Ибре желтую карточку за излишнюю эмоциональность. В ответ нападающий послал его куда подальше и тут же получил красную.

Родители одноклубников тоже не были в восторге от Златана. Они негодовали, что сын какого-то боснийского иммигранта чересчур эксцентричен и ставит себя выше других. Последней каплей стал эпизод, когда Ибра боднул одного из игроков на поле. Конечно, на следующий день в Златане проснулось что-то человечное, и он приехал к пострадавшему в больницу с извинениями. Но родители уже начали подписывать петицию об исключении нахального парня из команды. Ибра узнал об этом и уже планировал свой трансфер в тхэквондо, но тренер «Мальме» успокоил нападающего — получив петицию, он лишь рассмеялся и разорвал бумажку на куски.

Спустя время Златан нашел друзей в команде, но атмосфера в раздевалке все равно оставалась токсичной. Форвард по-прежнему не делился ни с кем мячом, часто терял его и обводил всех налево-направо. Многие желали, чтобы Ибра ушел из «Мальме», и в какой-то момент он был близок к этому решению.

От ухода Златана отговорил юношеский тренер. Он поддержал его и убедил руководство подписать с талантливым форвардом контракт. Этот момент и стал отправной точкой в карьере Ибры: в 1999 году он дебютировал за основу и моментально стал забивать.

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Дерзко отказался от просмотра в «Арсенале»

В 2000 году вундеркиндом заинтересовался Арсен Венгер: он пригласил 18-летнего Златана в Лондон на просмотр. Тогда интернет и скаутские отделы не были настолько развиты, как сейчас, поэтому новичков выискивали именно так.

Златан к тому моменту был звездой «Мальме» и возвращал клуб в высший дивизион Швеции. Уже тогда он знал себе цену. Венгер презентовал форварду красно-белую футболку с его фамилией и номером, но перед подписанием контракта Златан должен был пройти просмотр.

Швед вежливо отказался и покинул базу «Арсенала». А когда рассказал об этой истории спустя несколько лет, то проронил великую фразу: «Златан не ходит на прослушивания». Швед посчитал, что если бы Венгер действительно хотел его заполучить, то сразу же предложил бы ему контракт. Тем не менее Ибра всегда уважительно отзывался о французе.

Венгер тоже не особо жалел о потере Златана. «Я попросил его провести небольшую тренировку с первой командой, а он отказался. Я не сожалею об этом. Когда кто-то говорит, что у него сильные способности, то ты хочешь их увидеть, иначе это несерьезно», — рассказывал Арсен.

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Угрожал сломать ноги и отрезать голову Ван дер Варту

В 2001 году Ибрагимович перешел в «Аякс», где встретился с Рафаэлем ван дер Вартом, одним из самых талантливых голландских футболистов поколения. Несколько лет они спокойно делили раздевалку друг с другом. До тех пор, пока в 2004-м не встретились в товарищеском матче сборных.

Во время одной из атак сборной Швеции Златан оказался в окружении трех соперников. Швед не стушевался: элегантно развернулся, сохранил мяч в чужой штрафной и отдал голевую. Пока шведы праздновали, голландцы столпились вокруг Ван дер Варта, получившего травму при попытке отнять мяч у Ибры. Через пару минут он покинул поле на носилках из-за растяжения связок голеностопа.

В разговоре с прессой Ван дер Варт рассказал, что Златан намеренно травмировал его — швед отрицал слова одноклубника. Конфликт перенесся на весь «Аякс»: голландцы поддерживали Рафаэля, а легионеры — Ибрагимовича. Рональд Куман и Луи ван Гал пытались помирить игроков, но тщетно. Во время одной из бесед Златан не выдержал и сказал Рафаэлю: «Если ты еще раз обратишься к прессе, я сломаю тебе обе ноги и отрежу голову». Конфликт завершился отъездом Златана в Италию.

Спустя годы Ван дер Варт положительно отзывался о бывшем одноклубнике: «Он искренний человек, с которым у меня иногда возникали ссоры. Но я уверен: если бы мы встретились с ним сейчас, проблем бы не было».

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Одним ответом поставил в тупик Мино Райолу

В том же 2004 году Ибрагимович познакомился с легендарным агентом Мино Райолой. Швед подумывал об уходе из «Аякса» в топ-клуб и искал подходящего агента — наводку сделал знакомый журналист, при описании назвавший Райолу «мафиози». Это вдохновило Златана.

Но более вдохновленной была первая встреча футболиста с агентом. Придя в ресторан, Ибрагимович ожидал лицезреть дядю в костюме с галстуком, а встретил полного парня в футболке Nike, напоминающего Тони Сопрано из знаменитого сериала. Райола тут же достал четыре листа А4 со статистикой топ-форвардов по убывающей. Златан оказался в самом конце.

«Как ты думаешь, я смогу тебя продать с такой статистикой?» — спросил Райола. Дерзкий вопрос, на который Златан дал не менее дерзкий ответ: «Если бы я забил 20 мячей за сезон, меня бы даже моя мама смогла продать». Мино тут же зауважал молодого нападающего, но от слов не отрекся — он убедил Златана забить на украшения, модную одежду и спорткары и работать как проклятый на тренировках. Через несколько месяцев Ибра уехал в Турин, подписав контракт с «Ювентусом».

Так Златан и Райола стали культовой связкой спортсмена и агента. Оба помогли друг другу выбиться в топы, при этом не испортив отношения, которые затем переросли в по-настоящему дружеские.

Однажды журналист спросил у Мино о лучшем совете, который он давал Ибре. «Слушаться меня», — ответил агент. Райола — единственный человек, который мог такое сказать при живом Златане.

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Поссорился с Гвардиолой и до сих пор укалывает его в СМИ

В 2009 году нападающий не выдержал и ушел в «Барселону» за титулом победителя Лиги чемпионов: тогда у каталонцев была сильнейшая полузащита мира и праймовый Лео Месси. Казалось, Ибра перепишет все рекорды мира и возьмет долгожданный трофей. Начал он здорово (11 мячей в 14 играх), но позже Пеп начал мудрить: задвинул шведа в запас (или использовал на фланге), чтобы дать больше свободы Месси. Конечно же, это взбесило Златана.

«Когда вы покупаете меня, то приобретаете Ferrari. Если вы водите Ferrari, то вливаете бензин премиум-класса, выезжаете на автостраду и жмете на газ. Гвардиола заправлялся дизельным топливом и катался по селу. Ему следовало купить Fiat», — злился форвард.

Златан был очень зол на Пепа, и во второй половине сезона они практически не общались. Совсем плохо все стало после вылета Лиги чемпионов в полуфинале от «Интера» Жозе Моуринью. В раздевалке разъяренный Златан назвал Гвардиолу трусом, а тот ничего ему не ответил — это еще больше разозлило шведа. В итоге в тот год «Интер» по иронии судьбы взял ЛЧ без Златана, а сам форвард после провального вояжа в Каталонию перешел в «Милан».

Спустя годы стороны так и не примирились. Ибрагимович признавал тренерские способности Пепа, но поносил его человеческие качества. В прошлом году он вспомнил былые обиды, когда обсуждал трансфер Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити»: Златан считал, что эго и зависть Гвардиолы погубят норвежца. Пеп саркастически ответил на слова Ибры: «Я так ему завидую! Я сказал ему: «Эрлинг, пожалуйста, не забивай больше голов, иначе газеты будут говорить не только обо мне!»

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Уверял, что готов умереть за Моуринью

Неудивительно, что при всей нелюбви к Гвардиоле Златан обожает его антипода -Моуринью. Встретившись в «Интере», форвард прочувствовал стиль жизни и работы португальца и привязался к нему. Позже Ибра признался, что готов умереть за Жозе.

«Этот парень говорит все что хочет. Он мне нравится. Он лидер армии. Моуринью освещает комнату, а Гвардиола задергивает шторы. Моуринью стал парнем, за которого я готов умереть», — рассказывал Златан.

Но во время совместной работы им было не до любезностей. Жозе проверял характер Ибрагимовича так же, как и других игроков. Однажды «Интер» и Златан провалили первый тайм матча, а португалец в раздевалке при всех «прожарил» своего форварда, который через несколько дней должен был получить награду лучшему футболисту Италии.

«Когда ты выйдешь на сцену и получишь свою награду, тебе должно быть стыдно. Если ты так играешь, то ты не заслуживаешь ее», — рявкнул Жозе.

Кто-то мог сломаться после таких слов, а Златан воспринял их как вызов. Даже после расставания в 2009 году парочка обменивалась любезностями. Одно из культовых футбольных видео: встреча Ибры с Жозе после очной дуэли в четвертьфинале ЛЧ-2013/14. Посмотрите, как Златан напугал португальца!

В 2016 году дуэт Ибрагимович — Моуринью воссоединился в «Манчестер Юнайтед». Жозе нуждался в опытном соратнике, который поможет выиграть трофеи и вернуть клубу былое величие. Благодаря португальцу Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лига Европы наконец завоевали Златана (да, именно в такой формулировке).

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Забил легендарный гол англичанам ударом через себя

В сборной Швеции Златан запомнился не только скандалами с одноклубниками — Ибра клал в желтой футболке поистине легендарные голы. В ноябре 2012 года нападающий обезумел и забил в ворота сборной Англии великий гол через себя с 30 метров. «Англичане всегда меня презирали, говорили, что я никогда не забивал им», — вспоминал Златан.

ФИФА вручила Ибре приз имени Пушкаша за лучший гол года. Радовались все, кроме англичан. Райан Шоукросс, который в том матче дебютировал за «Трех львов», больше в команду не вызывался. «Я стал предметом шуток в семье, потому что мои единственные 10 минут международной карьеры были разрушены одним человеком», — жаловался Райан.

Кстати, Златан в том матче вообще оформил покер — ну что за зверь! Благодаря его феерии шведы победили 4:2.

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Трип в МЛС: заткнул хейтеров и критиковал детский спорт

В конце сезона-2016/17 произошло несчастье: 36-летний швед порвал крестообразную связку и выбыл на полгода. После возвращения в строй Жозе не особо спешил возвращать Ибру в основу. Просидев еще пару месяцев на скамейке, Златан попросился в американскую МЛС, где его приютил «Лос-Анджелес Гэлакси». Журналисты и фанаты в одночасье заявили, что нападающий уже не тот, а в США приехал потусить перед завершением карьеры.

Они ошиблись: в дебютной игре Ибрагимович оформил дубль в дерби Лос-Анджелеса. Причем второй гол Златана оказался победным — «Гэлакси» победил со счетом 4:3. При Ибре клуб вернулся в плей-офф лиги, а сам форвард набил 52+17 в 56 играх.

При этом швед старался проникнуться американской культурой и в интервью откровенно делился впечатлениями. Златан злился из-за культа кредитных карт в США, малого количества баров, холодного отношения соседей, а также указывал на проблемы американского спорта. По словам нападающего, ему пришлось выложить около семи тысяч долларов за то, чтобы двое его сыновей могли спокойно заниматься футболом. Если миллионер Златан негодовал из-за этого, то простым гражданам точно не было проще.

«Мне это не очень нравится, потому что не у всех есть необходимые деньги. А спорт должен быть чем-то для всех, потому что он объединяет людей любого происхождения. Пеле стал чемпионом без ничего, он играл тряпичным мячом. Футбол — лучший вид спорта в мире», — рассуждал Ибра.

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Красиво вернул «Милан» на вершину

Поиграв в МЛС чуть больше года, Златан захотел вернуться в Европу. В январе 2020 года он подписал контракт с тонущим «Миланом», который бедствовал на 11-м месте. Ибрагимович был уверен: он вернет россонери на вершину.

Камбэку Златана предшествовала мощнейшая история. Изначально он хотел перейти в «Наполи» — остался под большим впечатлением от документалки про команду — и захотел выиграть скудетто в стиле Диего Марадоны. Златана очень хотел видеть работавший тогда в Неаполе Карло Анчелотти, но внезапно президент клуба Де Лаурентис отправил тренера в отставку, и трансфер сорвался.

Ибра не отчаялся и спросил у Райолы: «Есть ли команда, находящаяся в плохой форме, которой я могу помочь?» Мино назвал «Милан», который недавно влетел «Аталанте» 0:5.

Руководство «Милана» приняло Златана с распростертыми объятиями, а тот не подвел: при нем клуб пробился в Лигу Европы, попутно обыграв «Ювентус», «Лацио», «Рому», а еще чуть не прошел в финал Кубка Италии.

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Златан хоть и пришел в команду в ранге звезды, но вел себя скорее как играющий тренер, организовав отличный тандем со Стефано Пиоли. Швед отвечал за мотивацию и атмосферу в раздевалке, а Пиоли — за тактику.

«Я думаю, у него превосходный интеллект. «Милан» не был командой, которая должна была выиграть чемпионат, когда пришел Златан. У него хватило ума понять, как и когда нужно вмешиваться в процесс. Златан для нас несет только позитив. Он никогда не бывает сытым, в этом всегда был его менталитет и его сила», — радовался Пиоли. А на церемонии прощания Ибрагимовичем Стефано добавил, что у ветерана есть все шансы стать прекрасным тренером.

Ну а Златан... Златан не изменил себе даже на прощальной церемонии. Заткнул освистывающих его болельщиков «Вероны» и выдал мощную цитату: «Когда я проснулся этим утром, шел дождь. Я сказал себе: даже Бог сегодня печален».