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Спаллетти покидает «Наполи» из-за конфликта с президентом. Это самый мудрый ход Лучано в карьере

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Лучано Спаллетти
Лучано Спаллетти.
Фото Reuters
Атрибутика «Наполи» на улицах Неаполя.
Фото Георгий Кудинов, «СЭ»
Атрибутика «Наполи» на улицах Неаполя.
Фото Георгий Кудинов, «СЭ»
Атрибутика «Наполи» на улицах Неаполя
Атрибутика «Наполи» на улицах Неаполя.
Фото Георгий Кудинов, «СЭ»
Плакат, посвященный Хвиче Кварацхелии.
Плакат, посвященный Хвиче Кварацхелии.
Фото Георгий Кудинов, «СЭ»
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Мнение спецкора «СЭ» в Италии Георгия Кудинова.

Лучано Спаллетти покидает «Наполи» после двух успешных сезонов и на фоне исторического скудетто. Шок? Сенсация? Безумие? А вот и нет. Это закономерное, грамотное и взвешенное решение 64-летнего уроженца тосканского местечка Чертальдо.

Возможно, это вообще самый мудрый ход Спаллетти в его карьере: выиграть скудетто в Неаполе практически невозможно, а сделать это два раза подряд в таком безумном городе нереально без слова «практически».

Есть два Спаллетти: один для публики, другой для своих

Так сложилось, что в 2010-2011 годах мне довелось близко столкнуться с Лучано во время его работы в Санкт-Петербурге. Многочисленные флеш-интервью у бровки поля для одного из питерских каналов после матчей на «Петровском», общение со Спаллетти на базе в Удельном парке и в ярких интерьерах города на Неве позволили мне тогда неплохо узнать этого колкого тосканца в условиях не родной для него обстановки. Ну а когда Лучаныч, как мы его между собой называли, еще и пригласил нашу съемочную бригаду к себе в тосканские холмы, где познакомил со своей обожаемой мамой, с аграрным хозяйством и знаменитой коллекцией молотков, то он раскрылся уже с иной стороны — в родной для себя домашней обстановке.

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Тот Спаллетти, которого все видят на публике — в бесконечных баталиях с надоедливыми итальянскими журналистами и прочими многочисленными ветряными мельницами, — и тот Спаллетти, которого знают его родные и друзья вдали от публичности, — практически два разных человека. На публике один Лучано всегда напряжен, ждет подвоха или провокации от собеседника, испепеляет тебя изучающим взглядом и готов мгновенно включиться в полемику. С родными и друзьями другой Лучано открыт, любезен, расслаблен и расположен к шуткам и гостеприимству.

При этом Спаллетти очень дорожит семьей и своими близкими, всячески оберегая частную жизнь от прессы. Когда его родной брат умирал в Тоскане от неизлечимой болезни, только самые близкие и преданные ему люди знали, что Лучано каждую неделю мчался из Милана, где он работал в «Интере», к своему родному человеку. Уход брата из жизни стал сильным ударом для того чувствительного и весьма эмоционально уязвимого Спаллетти, которого не знает широкая публика.

Фольклорный Неаполь восхищает и утомляет одновременно

Человеческие ценности и раньше играли для Лучано огромную роль, а потеря близкого человека, видимо, еще больше обострила их восприятие. Мне даже кажется, что неожиданный, но абсолютно заслуженный триумф Спаллетти в Неаполе, который пронизан обостренными чувствами и зашкаливающими эмоциями, — это в том числе результат серьезных душевных переживаний, скрытых от публики, а также желания подарить космическую радость городу, где искренний смех и горькие слезы немыслимы друг без друга.

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Неаполитанский триумф Лучано и его уход из «Наполи» — это не столько история про футбол, сколько история про жизнь. Да, за исключением последних полутора месяцев, «Наполи» восхищал всю Италию и даже Европу своей красивой игрой и результативностью, а журналисты цокали языками от подвигов Осимхена, Кварацхелии, Лоботки, Ди Лоренцо, Кима и других. Эти ребята играли настолько весело и легко, словно развлекались на лужайке, а не творили историю. Но за всей этой обманчивой легкостью, похожей на безрассудство, неистово творил именно беспокойный и неугомонный Лучано Спаллетти, который в какой-то момент даже переселился из города в тренировочный центр «Наполи». Одержимый работой и желанием вырвать скудетто именно там и тогда, где от него этого никто не ждал, Лучано просто сжег себя эмоциями и страстью. К концу сезона сил, похоже, не осталось.

Зная не понаслышке, как он может заставлять работать весь свой тренерский штаб, могу предположить, что и все ассистенты Спаллетти прожили этот сезон на запредельном психофизическом уровне, который истощит кого угодно. Тренерский штаб Лучано выиграл скудетто не благодаря, а вопреки фольклорному и вулканическому Неаполю. Без всякого преувеличения можно сказать, что Спаллетти сотворил историю, но вот затратил при этом столько сил и эмоций, что осознал: на продолжение работы в таком же ритме батареек у него и его помощников объективно не хватит, а карнавальный город напрасно будет ждать от него новых чудес.

Ревность президента «Наполи» не знает границ

К этому надо еще непременно добавить, что отношения с непредсказуемым хозяином и президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом еще до начала сезона были натянутыми. Лучано прекрасно знает из агентских источников, что хозяин «Наполи» был в шаге от приглашения в клуб какого-то другого специалиста ровно год назад. То чудо, которое сотворил Лучано в ходе этого сезона, стало сюрпризом и для 73-летнего Де Лаурентиса, а при его повышенном нарциссизме ревность к триумфу Спаллетти достигла неконтролируемого масштаба. Вот откуда берется постоянная пикировка с тренером через прессу и вот откуда взялось то самое заказное электронное письмо, которое окончательно вывело из себя Лучано в начале мая.

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Потомственный киномагнат Де Лаурентис, умеющий вести дела (это признают все), но при этом живущий так, словно он сам постоянно находится внутри какого-то фильма, гораздо больше любит себя в футбольном мире, чем футбол в себе, и это принципиально отличает его от Спаллетти. Ни по характеру, ни по позиционированию себя в публичном пространстве Аурелио и Лучано не совпадают никоим образом, и рано или поздно это тоже должно было вырваться наружу. Собственно, это и произошло еще год назад, но тогда оба сильных персонажа смогли договориться еще на одну попытку. Она, вопреки всему, оказалась триумфальной, но и логически завершенной.

Отдавший всего себя этому скудетто Спаллетти не может принять тот факт, что самолюбивый Де Лаурентис даже не поздравил своего тренера со скудетто и вообще не позвонил ему 4 мая в Удине после финального свистка. Лучано объяснимо обижен на то, что пункт об автоматическом и одностороннем продлении его контракта еще на год показательно донесли до него посредством электронной почты, а первыми об этом узнали журналисты.

Плакат, посвященный Лучано Спаллетти.

Спаллетти все понял еще 24 марта

И вообще надо понимать: Спаллетти, похоже, еще 24 марта этого года осознал для себя, что самое правильное в данной ситуации — своевременно попрощаться с «Наполи». В тот день Лучано вручали в Неаполе престижную премию имени легендарного Энцо Беарзота в присутствии эпатажного Де Лаурентиса. Вместо того чтобы уважить Лучано на публике и отдать ему хотя бы формальную инициативу при продлении контракта, синьор Аурелио хвастливо и самонадеянно заявил, что Спаллетти точно останется в клубе и дальше, хотя на тот момент сам Лучано никакого согласия на это не давал.

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Есть еще один нюанс. Обуреваемый ревностью к Спаллетти Де Лаурентис, чтобы хоть как-то бросить тень на солнечный скудетто Лучано, окольными путям донес недавно до верных ему журналистов такую мысль: титул — это прекрасно, но наша-то главная цель — Лига чемпионов. И если бы, мол, не ошибки тренера, то «Наполи» обязан был сначала проходить «Милан», а затем стал бы фаворитом в полуфинальной паре с «Интером». Разумеется, Спаллетти прекрасно осведомлен о таком заявлении своего президента, и это тоже приводит его в ярость: сам-то Лучано как раз полагает, что в поражении от «Милана» должен себя винить именно Де Лаурентис. Почему? Да потому, что тот неоднократно позволял себе резкие публичные выпады в адрес УЕФА, который и назначает главных арбитров на матчи Лиги чемпионов. А ведь по мнению Лучано, судейство в обоих четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов против «Милана» было, мягко говоря, не совсем объективным, что помогло одним и сильно помешало другим...

Атрибутика «Наполи» на улицах Неаполя

Спортивный директор тоже хочет покинуть Неаполь

Короче говоря, ни шоком, ни сенсацией, ни тем более безумием предстоящий уход Спаллетти из «Наполи» не является. Недаром же и спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли, работавший в тесном контакте с Лучано, тоже спит и видит, как побыстрее сменить Неаполь на другой город, а Де Лаурентиса — на другого президента. И разговоры про Джунтоли и Турин имеют под собой более чем реальную почву. Кстати, кое-кто сватает туда же и Спаллетти, но для футбольного Неаполя нет ничего оскорбительнее, чем уход кого-то из местных кумиров именно в «Ювентус», так что Де Лаурентис сделает все возможное и невозможное, чтобы Спаллетти и Джунтоли в Турине не оказалось. Ну хотя бы в ближайший сезон!

Лучано Спаллетти. Недавно проигрывал «Спартаку», а сейчас построил самую яркую команду Европы. Спаллетти — главный герой сезона в Италии

Почему до сих пор официально не объявляют об уходе Спаллетти? Лучано сознательно отдал публичную инициативу на откуп Де Лаурентису: мол, пусть сам объявит в начале июня об уходе тренера. Пока же неаполитанские народные гулянья продолжаются, а официально они закончатся только 4 июня. Параллельно президент выбирает нового тренера, и каждый новый день приносит свежих кандидатов.

Плакат, посвященный Хвиче Кварацхелии.

Лучано водит трактор не хуже, чем тренировал «Наполи»

Что будет делать в ближайшем будущем сам Лучано, пока непонятно. Не исключено, что Де Лаурентис, который умеет составлять коварные контракты, захочет просто из вредности доставить находящемуся на гребне славы Лучано неприятности и юридически перекроет ему возможность работать в следующем сезоне в любом другом клубе. В этой ситуации обожающий свою родную тосканскую природу и свое аграрное хозяйство Спаллетти вполне может себе позволить пересесть с тренерской скамейки за руль трактора (как очевидец могу сказать, что Лучано управляет трактором отменно) и перезарядить батарейки в ожидании нового вызова в карьере.

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В любом случае, что бы там ни решил Де Лаурентис и чем бы ни занялся Спаллетти в обозримом будущем, Лучано навсегда вошел в историю «Наполи», Неаполя и всей серии А. В свои 64 года он стал самым возрастным тренером в истории кальчо, который выигрывал скудетто. До этого специалист, у которого четыре трофея с «Зенитом», завоевывал в Италии только Кубок и Суперкубок, что маловато для тренера его уровня. И вот теперь он совершил настоящее чудо в городе и с командой, где выиграть скудетто практически невозможно по определению.

Браво, Лучано!

Футбол
ФК Зенит
ФК Наполи
Аурелио Де Лаурентис
Лучано Спаллетти
серия А
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 36 27 5 4 73-26 86
2
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
3
 Интер 36 21 3 12 67-40 66
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
6
 Рома 36 17 9 10 47-35 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
10
 Торино 36 13 11 12 38-40 50
11
 Фиорентина 36 13 11 12 48-41 50
12
 Удинезе 36 11 13 12 45-44 46
13
 Сассуоло 36 12 8 16 44-56 44
14
 Эмполи 36 10 12 14 36-46 42
15
 Салернитана 36 8 15 13 45-58 39
16
 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
17
 Специя 36 6 13 17 30-56 31
18
 Верона 36 7 9 20 29-55 30
19
 Кремонезе 36 4 12 20 32-66 24
20
 Сампдория 36 3 9 24 22-67 18
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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 22 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 22 1 6
Риккардо Орсолини

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Болонья

 31 1 6
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