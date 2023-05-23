Спаллетти покидает «Наполи» из-за конфликта с президентом. Это самый мудрый ход Лучано в карьере

Мнение спецкора «СЭ» в Италии Георгия Кудинова.

Лучано Спаллетти покидает «Наполи» после двух успешных сезонов и на фоне исторического скудетто. Шок? Сенсация? Безумие? А вот и нет. Это закономерное, грамотное и взвешенное решение 64-летнего уроженца тосканского местечка Чертальдо.

Возможно, это вообще самый мудрый ход Спаллетти в его карьере: выиграть скудетто в Неаполе практически невозможно, а сделать это два раза подряд в таком безумном городе нереально без слова «практически».

Есть два Спаллетти: один для публики, другой для своих

Так сложилось, что в 2010-2011 годах мне довелось близко столкнуться с Лучано во время его работы в Санкт-Петербурге. Многочисленные флеш-интервью у бровки поля для одного из питерских каналов после матчей на «Петровском», общение со Спаллетти на базе в Удельном парке и в ярких интерьерах города на Неве позволили мне тогда неплохо узнать этого колкого тосканца в условиях не родной для него обстановки. Ну а когда Лучаныч, как мы его между собой называли, еще и пригласил нашу съемочную бригаду к себе в тосканские холмы, где познакомил со своей обожаемой мамой, с аграрным хозяйством и знаменитой коллекцией молотков, то он раскрылся уже с иной стороны — в родной для себя домашней обстановке.

Тот Спаллетти, которого все видят на публике — в бесконечных баталиях с надоедливыми итальянскими журналистами и прочими многочисленными ветряными мельницами, — и тот Спаллетти, которого знают его родные и друзья вдали от публичности, — практически два разных человека. На публике один Лучано всегда напряжен, ждет подвоха или провокации от собеседника, испепеляет тебя изучающим взглядом и готов мгновенно включиться в полемику. С родными и друзьями другой Лучано открыт, любезен, расслаблен и расположен к шуткам и гостеприимству.

При этом Спаллетти очень дорожит семьей и своими близкими, всячески оберегая частную жизнь от прессы. Когда его родной брат умирал в Тоскане от неизлечимой болезни, только самые близкие и преданные ему люди знали, что Лучано каждую неделю мчался из Милана, где он работал в «Интере», к своему родному человеку. Уход брата из жизни стал сильным ударом для того чувствительного и весьма эмоционально уязвимого Спаллетти, которого не знает широкая публика.

Фольклорный Неаполь восхищает и утомляет одновременно

Человеческие ценности и раньше играли для Лучано огромную роль, а потеря близкого человека, видимо, еще больше обострила их восприятие. Мне даже кажется, что неожиданный, но абсолютно заслуженный триумф Спаллетти в Неаполе, который пронизан обостренными чувствами и зашкаливающими эмоциями, — это в том числе результат серьезных душевных переживаний, скрытых от публики, а также желания подарить космическую радость городу, где искренний смех и горькие слезы немыслимы друг без друга.

Неаполитанский триумф Лучано и его уход из «Наполи» — это не столько история про футбол, сколько история про жизнь. Да, за исключением последних полутора месяцев, «Наполи» восхищал всю Италию и даже Европу своей красивой игрой и результативностью, а журналисты цокали языками от подвигов Осимхена, Кварацхелии, Лоботки, Ди Лоренцо, Кима и других. Эти ребята играли настолько весело и легко, словно развлекались на лужайке, а не творили историю. Но за всей этой обманчивой легкостью, похожей на безрассудство, неистово творил именно беспокойный и неугомонный Лучано Спаллетти, который в какой-то момент даже переселился из города в тренировочный центр «Наполи». Одержимый работой и желанием вырвать скудетто именно там и тогда, где от него этого никто не ждал, Лучано просто сжег себя эмоциями и страстью. К концу сезона сил, похоже, не осталось.

Зная не понаслышке, как он может заставлять работать весь свой тренерский штаб, могу предположить, что и все ассистенты Спаллетти прожили этот сезон на запредельном психофизическом уровне, который истощит кого угодно. Тренерский штаб Лучано выиграл скудетто не благодаря, а вопреки фольклорному и вулканическому Неаполю. Без всякого преувеличения можно сказать, что Спаллетти сотворил историю, но вот затратил при этом столько сил и эмоций, что осознал: на продолжение работы в таком же ритме батареек у него и его помощников объективно не хватит, а карнавальный город напрасно будет ждать от него новых чудес.

Ревность президента «Наполи» не знает границ

К этому надо еще непременно добавить, что отношения с непредсказуемым хозяином и президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом еще до начала сезона были натянутыми. Лучано прекрасно знает из агентских источников, что хозяин «Наполи» был в шаге от приглашения в клуб какого-то другого специалиста ровно год назад. То чудо, которое сотворил Лучано в ходе этого сезона, стало сюрпризом и для 73-летнего Де Лаурентиса, а при его повышенном нарциссизме ревность к триумфу Спаллетти достигла неконтролируемого масштаба. Вот откуда берется постоянная пикировка с тренером через прессу и вот откуда взялось то самое заказное электронное письмо, которое окончательно вывело из себя Лучано в начале мая.

Потомственный киномагнат Де Лаурентис, умеющий вести дела (это признают все), но при этом живущий так, словно он сам постоянно находится внутри какого-то фильма, гораздо больше любит себя в футбольном мире, чем футбол в себе, и это принципиально отличает его от Спаллетти. Ни по характеру, ни по позиционированию себя в публичном пространстве Аурелио и Лучано не совпадают никоим образом, и рано или поздно это тоже должно было вырваться наружу. Собственно, это и произошло еще год назад, но тогда оба сильных персонажа смогли договориться еще на одну попытку. Она, вопреки всему, оказалась триумфальной, но и логически завершенной.

Отдавший всего себя этому скудетто Спаллетти не может принять тот факт, что самолюбивый Де Лаурентис даже не поздравил своего тренера со скудетто и вообще не позвонил ему 4 мая в Удине после финального свистка. Лучано объяснимо обижен на то, что пункт об автоматическом и одностороннем продлении его контракта еще на год показательно донесли до него посредством электронной почты, а первыми об этом узнали журналисты.

Спаллетти все понял еще 24 марта

И вообще надо понимать: Спаллетти, похоже, еще 24 марта этого года осознал для себя, что самое правильное в данной ситуации — своевременно попрощаться с «Наполи». В тот день Лучано вручали в Неаполе престижную премию имени легендарного Энцо Беарзота в присутствии эпатажного Де Лаурентиса. Вместо того чтобы уважить Лучано на публике и отдать ему хотя бы формальную инициативу при продлении контракта, синьор Аурелио хвастливо и самонадеянно заявил, что Спаллетти точно останется в клубе и дальше, хотя на тот момент сам Лучано никакого согласия на это не давал.

Есть еще один нюанс. Обуреваемый ревностью к Спаллетти Де Лаурентис, чтобы хоть как-то бросить тень на солнечный скудетто Лучано, окольными путям донес недавно до верных ему журналистов такую мысль: титул — это прекрасно, но наша-то главная цель — Лига чемпионов. И если бы, мол, не ошибки тренера, то «Наполи» обязан был сначала проходить «Милан», а затем стал бы фаворитом в полуфинальной паре с «Интером». Разумеется, Спаллетти прекрасно осведомлен о таком заявлении своего президента, и это тоже приводит его в ярость: сам-то Лучано как раз полагает, что в поражении от «Милана» должен себя винить именно Де Лаурентис. Почему? Да потому, что тот неоднократно позволял себе резкие публичные выпады в адрес УЕФА, который и назначает главных арбитров на матчи Лиги чемпионов. А ведь по мнению Лучано, судейство в обоих четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов против «Милана» было, мягко говоря, не совсем объективным, что помогло одним и сильно помешало другим...

Спортивный директор тоже хочет покинуть Неаполь

Короче говоря, ни шоком, ни сенсацией, ни тем более безумием предстоящий уход Спаллетти из «Наполи» не является. Недаром же и спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли, работавший в тесном контакте с Лучано, тоже спит и видит, как побыстрее сменить Неаполь на другой город, а Де Лаурентиса — на другого президента. И разговоры про Джунтоли и Турин имеют под собой более чем реальную почву. Кстати, кое-кто сватает туда же и Спаллетти, но для футбольного Неаполя нет ничего оскорбительнее, чем уход кого-то из местных кумиров именно в «Ювентус», так что Де Лаурентис сделает все возможное и невозможное, чтобы Спаллетти и Джунтоли в Турине не оказалось. Ну хотя бы в ближайший сезон!

Почему до сих пор официально не объявляют об уходе Спаллетти? Лучано сознательно отдал публичную инициативу на откуп Де Лаурентису: мол, пусть сам объявит в начале июня об уходе тренера. Пока же неаполитанские народные гулянья продолжаются, а официально они закончатся только 4 июня. Параллельно президент выбирает нового тренера, и каждый новый день приносит свежих кандидатов.

Лучано водит трактор не хуже, чем тренировал «Наполи»

Что будет делать в ближайшем будущем сам Лучано, пока непонятно. Не исключено, что Де Лаурентис, который умеет составлять коварные контракты, захочет просто из вредности доставить находящемуся на гребне славы Лучано неприятности и юридически перекроет ему возможность работать в следующем сезоне в любом другом клубе. В этой ситуации обожающий свою родную тосканскую природу и свое аграрное хозяйство Спаллетти вполне может себе позволить пересесть с тренерской скамейки за руль трактора (как очевидец могу сказать, что Лучано управляет трактором отменно) и перезарядить батарейки в ожидании нового вызова в карьере.

В любом случае, что бы там ни решил Де Лаурентис и чем бы ни занялся Спаллетти в обозримом будущем, Лучано навсегда вошел в историю «Наполи», Неаполя и всей серии А. В свои 64 года он стал самым возрастным тренером в истории кальчо, который выигрывал скудетто. До этого специалист, у которого четыре трофея с «Зенитом», завоевывал в Италии только Кубок и Суперкубок, что маловато для тренера его уровня. И вот теперь он совершил настоящее чудо в городе и с командой, где выиграть скудетто практически невозможно по определению.

Браво, Лучано!