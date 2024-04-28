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Миранчук отлично отыграл против «Эмполи»! Теперь выйдет в полуфинале Лиги Европы?

«Аталанта» обыграла «Эмполи», Миранчука заменили на 73-й минуте
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Алексей Миранчук (справа) против полузащитника «Эмполи» Юссефа Мале.
Фото Global Look Press
Мощная заявка.
Италия. Серия А. 34-й тур
28 апр, 19:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:0
Эмполи

В начале апреля после первого полуфинального матча Кубка Италии с «Фиорентиной» (0:1 в пользу «фиалок») Алексей Миранчук угодил в опалу. Тогда россиянин был заменен в перерыве, и около месяца Гасперини почти не давал ему игрового времени. Лишь пару раз полузащитник получал более-менее приличное число минут — причем в один из таких разов Миранчук неожиданно попал в старт на четвертьфинал Лиги Европы с «Ливерпулем».

К концу месяца опала, похоже, закончилась. На ответный матч с «Фиорентиной» (где «Аталанта» без вопросов победила 4:1 и прошла дальше) Алексей вышел всего на несколько минут, но успел обострить игру. Видимо, этим он окончательно заслужил прощение, и на игру с «Эмполи» Гасперини поставил россиянина в старт.

Тренер вряд ли пожалел о решении. В первом тайме Миранчук (по данным Sofascore, Whoscored и в целом визуально) стал лучшим игроком на поле — постоянно находился в центре событий, бил по воротам и помогал партнерам. На 24-й минуте Алексей посадил на желтую карточку центрального защитника Луперто. В общем, времени россиянин не терял.

Алексей Миранчук. Миранчук в шаге от первого трофея в Италии. Но ему важно успеть проявить себя до финала Кубка

Хотя гол «Аталанта» нашла без помощи Миранчука — все соорудили Лукман и Туре, заработав пенальти. 11-метровый на 42-й минуте реализовал Пашалич, и команды отправились на перерыв.

Такого Миранчука менять в раздевалке просто вредно для команды, так что Алексей вышел на второй тайм. И опять не зря — пусть второй гол тоже сделали без него (на 51-й постарался Лукман), россиянин вновь был активнее остальных. Бил, отдавал, протаскивал — по итогам матча на счету Миранчука четыре удара, из них два в створ. Это больше, чем у любого другого партнера по команде.

Результативных действий россиянин не заработал, и на 73-й минуте Гасперини его все же заменил — вместо Алексея на поле появился Копмейнерс. Сменщик, кстати, за выделенное ему время ничем не отметился. А вот для Миранчука матч стал хорошей заявкой на то, чтобы попасть в старт на полуфинал Лиги Европы против «Марселя».

Полузащитник &laquo;Аталанты&raquo; Алексей Миранчук (справа) против нападающего &laquo;Ливерпуля&raquo; Мохамеда Салаха. «Аталанта» и Миранчук выкинули «Ливерпуль» из Лиги Европы!

«Аталанта» в итоге спокойно довела дело до победы со счетом 2:0 и еще ближе подобралась к зоне Лиги чемпионов. А вот «Эмполи» теперь не позавидуешь — команда борется за выживание, до зоны вылета два очка. Теперь выкарабкиваться будет сложнее.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Эмполи
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Миранчук в шаге от первого трофея в Италии. Но ему важно успеть проявить себя до финала Кубка
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 34 28 5 1 81-18 89
2
 Милан 34 21 7 6 64-39 70
3
 Ювентус 34 18 11 5 47-26 65
4
 Болонья 34 17 12 5 49-27 63
5
 Рома 34 17 8 9 61-41 59
6
 Аталанта 33 17 6 10 61-37 57
7
 Лацио 34 17 4 13 43-35 55
8
 Наполи 34 13 11 10 52-43 50
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 34 11 13 10 31-31 46
11
 Монца 34 11 11 12 36-44 44
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 34 8 12 14 31-49 36
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Фрозиноне 34 7 10 17 43-63 31
16
 Верона 34 7 10 17 31-45 31
17
 Эмполи 34 8 7 19 26-50 31
18
 Удинезе 34 4 17 13 32-51 29
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 34 2 9 23 26-73 15
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26.04 21:45
Фрозиноне – Салернитана
 3 : 0
27.04 16:00
Лечче – Монца
 1 : 1
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Ювентус – Милан
 0 : 0
27.04 21:45
Лацио – Верона
 1 : 0
28.04 13:30
Интер – Торино
 2 : 0
28.04 16:00
Болонья – Удинезе
 1 : 1
28.04 19:00
Аталанта – Эмполи
 2 : 0
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Наполи – Рома
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