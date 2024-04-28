Миранчук отлично отыграл против «Эмполи»! Теперь выйдет в полуфинале Лиги Европы?
В начале апреля после первого полуфинального матча Кубка Италии с «Фиорентиной» (0:1 в пользу «фиалок») Алексей Миранчук угодил в опалу. Тогда россиянин был заменен в перерыве, и около месяца Гасперини почти не давал ему игрового времени. Лишь пару раз полузащитник получал более-менее приличное число минут — причем в один из таких разов Миранчук неожиданно попал в старт на четвертьфинал Лиги Европы с «Ливерпулем».
К концу месяца опала, похоже, закончилась. На ответный матч с «Фиорентиной» (где «Аталанта» без вопросов победила 4:1 и прошла дальше) Алексей вышел всего на несколько минут, но успел обострить игру. Видимо, этим он окончательно заслужил прощение, и на игру с «Эмполи» Гасперини поставил россиянина в старт.
Тренер вряд ли пожалел о решении. В первом тайме Миранчук (по данным Sofascore, Whoscored и в целом визуально) стал лучшим игроком на поле — постоянно находился в центре событий, бил по воротам и помогал партнерам. На 24-й минуте Алексей посадил на желтую карточку центрального защитника Луперто. В общем, времени россиянин не терял.
Хотя гол «Аталанта» нашла без помощи Миранчука — все соорудили Лукман и Туре, заработав пенальти. 11-метровый на 42-й минуте реализовал Пашалич, и команды отправились на перерыв.
Такого Миранчука менять в раздевалке просто вредно для команды, так что Алексей вышел на второй тайм. И опять не зря — пусть второй гол тоже сделали без него (на 51-й постарался Лукман), россиянин вновь был активнее остальных. Бил, отдавал, протаскивал — по итогам матча на счету Миранчука четыре удара, из них два в створ. Это больше, чем у любого другого партнера по команде.
Результативных действий россиянин не заработал, и на 73-й минуте Гасперини его все же заменил — вместо Алексея на поле появился Копмейнерс. Сменщик, кстати, за выделенное ему время ничем не отметился. А вот для Миранчука матч стал хорошей заявкой на то, чтобы попасть в старт на полуфинал Лиги Европы против «Марселя».
«Аталанта» в итоге спокойно довела дело до победы со счетом 2:0 и еще ближе подобралась к зоне Лиги чемпионов. А вот «Эмполи» теперь не позавидуешь — команда борется за выживание, до зоны вылета два очка. Теперь выкарабкиваться будет сложнее.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|34
|28
|5
|1
|81-18
|89
|
2
|Милан
|34
|21
|7
|6
|64-39
|70
|
3
|Ювентус
|34
|18
|11
|5
|47-26
|65
|
4
|Болонья
|34
|17
|12
|5
|49-27
|63
|
5
|Рома
|34
|17
|8
|9
|61-41
|59
|
6
|Аталанта
|33
|17
|6
|10
|61-37
|57
|
7
|Лацио
|34
|17
|4
|13
|43-35
|55
|
8
|Наполи
|34
|13
|11
|10
|52-43
|50
|
9
|Фиорентина
|32
|13
|8
|11
|45-36
|47
|
10
|Торино
|34
|11
|13
|10
|31-31
|46
|
11
|Монца
|34
|11
|11
|12
|36-44
|44
|
12
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|35-40
|39
|
13
|Лечче
|34
|8
|12
|14
|31-49
|36
|
14
|Кальяри
|33
|7
|11
|15
|36-56
|32
|
15
|Фрозиноне
|34
|7
|10
|17
|43-63
|31
|
16
|Верона
|34
|7
|10
|17
|31-45
|31
|
17
|Эмполи
|34
|8
|7
|19
|26-50
|31
|
18
|Удинезе
|34
|4
|17
|13
|32-51
|29
|
19
|Сассуоло
|33
|6
|8
|19
|39-65
|26
|
20
|Салернитана
|34
|2
|9
|23
|26-73
|15
|26.04
|21:45
|
Фрозиноне – Салернитана
|3 : 0
|27.04
|16:00
|
Лечче – Монца
|1 : 1
|27.04
|19:00
|
Ювентус – Милан
|0 : 0
|27.04
|21:45
|
Лацио – Верона
|1 : 0
|28.04
|13:30
|
Интер – Торино
|2 : 0
|28.04
|16:00
|
Болонья – Удинезе
|1 : 1
|28.04
|19:00
|
Аталанта – Эмполи
|2 : 0
|28.04
|19:00
|
Наполи – Рома
|2 : 2
|28.04
|21:45
|
Фиорентина – Сассуоло
|- : -
|29.04
|21:45
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|14
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|31
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|29
|1
|11