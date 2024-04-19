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«Аталанта» и Миранчук выкинули «Ливерпуль» из Лиги Европы!

«Аталанта» выбила «Ливерпуль» и вышла в полуфинал Лиги Европы
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Фото Reuters
После разгрома красных на «Энфилде» команда из Бергамо уступила на своем поле с минимальным счетом (0:1) и вышла в полуфинал.
Лига Европы. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
0:1
Ливерпуль

«Ливерпуль» в кризисе. На финальном отрезке эпохи Юргена Клоппа красные пошли под откос: сначала домашним поражением от «Кристал Пэлас» осложнили борьбу за титул в АПЛ, теперь остались без трофея в Европе. Разгром от «Аталанты» на «Энфилде» в Италии перекрыть не удалось. Неужели немец закончит в Англии на такой печальной ноте?..

Футболисты &laquo;Аталанты&raquo; празднуют победу над &laquo;Ливерпулем&raquo;. Фантастика: «Ливерпуль» разгромлен на «Энфилде»! Миранчук тоже прикоснулся к победе «Аталанты» — на пять минут

Жуткий результат первого матча, да и вообще атмосфера последних дней не оставили Клоппу выбора — в Бергамо, в отличии от встречи недельной давности, на поле вышли все лучшие. И специалист по Never give up (англ. Никогда не сдавайся) Мо Салах, и эксперт по камбэкам Трент Александер-Арнолд, и голкипер Алиссон, недавно залечивший травму. Выбором тренер гостей не удивил — он явно не собирался сдаваться.

А вот Гасперини преподнес сюрприз — во всяком случае, для российских болельщиков. Джанпьеро выпустил в старте Миранчука, что стало большой неожиданностью, ведь последнее время наш полузащитник «отбывал наказание». После действительно неудачного матча с «Фиорентиной», где Алексея заменили уже в перерыве, он провел на поле в сумме всего полчаса в трех играх, хотя и побегал немного на «Энфилде». Теперь же Гасперини доверил легионеру обороняться в тяжелейшей второй серии двухраундового противостояния. А защищаться еще как пришлось...

Часики Клоппа в «Ливерпуле» тикают, в следующий раз красные пойдут в еврокубковый поход уже с другим тренером — понятно, что упускать Лигу Европы в планы англичан не входило. Поэтому с самого начала бергамаски почувствовали на себе всю атакующую мощь гостей. Уже на 5-й минуте Трент прострелил в штрафную и попал в руку Руджери — судья после проверки ВАР назначил пенальти. Салах его спокойно реализовал — и показалось, что теперь возможно все.

Фото Reuters

Но нет. Против «Аталанты», ожидаемо отказавшейся от активных действий в атаку (что стало бы самоубийством против такого соперника), «Ливерпулю» оказалось непросто. В первом тайме, за исключением пары опасных выпадов с каждой стороны, ничего примечательного не произошло.

В перерыве в соцсетях появилось много шутливых предположений о том, что сейчас Клопп говорит красным в раздевалке. Матч-то действительно важнейший, и речь Юргена, видимо, соответствовала моменту. Но чтобы там ни говорил немец, это не сработало — в заключительной 45-минутке сценарий не изменился.

Более того, игра чуть-чуть качнулась в сторону «Аталанты» — хозяева и сами неплохо атаковали, и не давали особо разбежаться англичанам. На 66-й минуте от отчаяния (ну или просто так было задумано) Клопп провел тройную замену, убрав с поля даже Салаха: спасать красных вышли Эллиотт, Нуньес и Жота. Но и у них не получилось — «Аталанта» держала все под контролем.

Фото Reuters

На 80-й минуте настал черед Миранчука идти отдыхать — с учетом обстоятельств, Гасперини оказался очень щедр на время для нашего хавбека. Алексей отблагодарил тренера — да, впереди не блистал, но выполнил приличный объем черновой работы.

Так, к сожалению для болельщиков английского клуба, все закончилось предельно прозаично — гостей даже на толковый финальный штурм не хватило. Три добавленные ко второму тайму минуты они провели кое-как, сподобившись лишь на пару неопасных наскоков. Финальный свисток зафиксировал: «Ливерпуль» победил, но проиграл.

Алексей Миранчук
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Ливерпуль
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