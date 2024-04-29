«Милан» прощается с Пиоли и собирается назначить тренером Лопетеги. Болельщики протестуют

Неоднозначное решение руководства «россонери».

Прошедшей ночью «Интер» с размахом отметил только что завоеванный 20-й скудетто. Гуляния, проезд всей веселой компанией на открытом автобусе по городу — у «нерадзурри» полная атмосфера счастья.

А чем же заняты в это время «кузены» чемпионов из «Милана»? Команда Пиоли на неделе провела довольно бездарный матч против «Ювентуса» и с трудом удержала нулевую ничью, что позволило обезопасить свое второе место. Ну а руководство в последнее время занимается выбором и согласованием кандидатуры нового главного тренера.

58-летний Стефано Пиоли, чей контракт истекает следующим летом, покидает клуб. Уроженец Пармы работает в «Милане» с 2019-го, и одно это уже можно записать ему в актив: в XXI веке дольше продержался только уникальный Карло Анчелотти (любопытно, что тот родился в каких-то 50 километрах от Пиоли). А если учесть, что после ухода Аллегри в 2013 году и вплоть до прихода Пиоли «Милан» сменил десяток тренеров, то Стефано можно только поаплодировать за профессионализм, выдержку и умение держать себя на публике. Именно он спустя много лет вернул «Милану» скудетто, а в прошлом сезоне вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов.

Стефано Пиоли. Фото Reuters

Нельзя сказать, что «Милан» с его вторым местом провалил сезон-2023/24, но перепады в игре, большое отставание от чемпионов-«кузенов» и шесть из шести последних проигранных дерби (включая оба полуфинала Лиги чемпионов и Суперкубок Италии) подвигли руководство клуба на перемены. Станет ли от этого «Милану» лучше, пока говорить рано. Недавнее поражение от «Ромы» в четвертьфинале Лиги Европы окончательно решило судьбу Пиоли и, возможно, открыло дорогу в «Милан» иностранцу.

Авторитетная La Gazzetta dello Sport уверенно заявляет, что кандидат номер один на пост главного тренера — баск Лопетеги. Именно он якобы вот-вот подпишет трехлетний контракт с зарплатой, как у Пиоли (четыре миллиона евро в год). Последним местом работы Хулена был «Вулверхэмптон», который он спас в прошлом сезоне от вылета из Премьер-лиги. Любопытно, кстати, что нынешним тренером вратарей «Милана» является Тони Робертс, который работал в том же самом английском клубе.

Недавний номер La Gazzetta dello Sport отвел целый разворот кандидатуре Лопетеги, так что сомневаться в серьезности такой возможности точно не приходится. Правда, многие болельщики «Милана» не в восторге от этого тренера, а организованная группа тифози даже написала гневное открытое письмо руководству клуба с критикой его действий. Многие активные болельщики хотели бы увидеть у руля команды Антонио Конте, но руководство клуба, похоже, не имеет средств, чтобы потратиться на его зарплату и покупку дорогих игроков. Альтернативой Лопетеги La Gazzetta dello Sport называет Роберто Де Дзерби («Брайтон») и Паулу Фонсеку («Лилль»). Раньше мелькали и другие кандидатуры, включая экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

Хулен Лопетеги. Фото Global Look Press

Но пока Лопетеги остается кандидатом номер один. И если контракт с Хуленом подпишут, то он станет первым испанцем, возглавившим «Милан». Не помню, приходили ли на эту должность в клуб бывшие вратари в прошлом веке, но в новейшей истории клуба такого точно не было. И это тоже, кстати, немало смущает многих поклонников миланского клуба. Как и то, что Лопетеги никогда не работал в серии А, а в его послужном списке всего один трофей — Лига Европы с «Севильей». Ну и три европейских чемпионства с испанской молодежью.

Впрочем, сама по себе замена Пиоли на другого тренера не решит всех проблем «Милана». Команде нужно обновить состав и разобраться с перестановками на уровне менеджмента, где власть, похоже, прибирает к рукам Златан Ибрагимович. Например, он убирает из молодежной команды перспективного тренера Иньяцио Абате, который только что впервые в истории вывел «Милан» в финал Юношеской лиги УЕФА. Новым тренером молодежки станет Даниэле Бонера, а сам Ибра, как говорят в кулуарах, активно пихает в эту команду своего старшего сына. На подходе, кстати, еще и младший.

Короче говоря, «Милан» ждет жаркое лето, а мы пока можем вспомнить про Лопетеги одну любопытную деталь, связанную с нашим футболом. В 1985 году он стал вице-чемпионом мира среди юниоров. Тот турнир проходил в СССР, а в полуфинале запасной голкипер сборной Испании оказался живым свидетелем драмы, которую пережила команда Сергея Мосягина. На последней, 120-й минуте того матча в «Лужниках» ставший впоследствии знаменитым Гойкоэчеа лишил сборную СССР победы в дополнительное время, после чего испанцы победили в серии пенальти.