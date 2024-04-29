«Милан» прощается с Пиоли и собирается назначить тренером Лопетеги. Болельщики протестуют
Прошедшей ночью «Интер» с размахом отметил только что завоеванный 20-й скудетто. Гуляния, проезд всей веселой компанией на открытом автобусе по городу — у «нерадзурри» полная атмосфера счастья.
А чем же заняты в это время «кузены» чемпионов из «Милана»? Команда Пиоли на неделе провела довольно бездарный матч против «Ювентуса» и с трудом удержала нулевую ничью, что позволило обезопасить свое второе место. Ну а руководство в последнее время занимается выбором и согласованием кандидатуры нового главного тренера.
58-летний Стефано Пиоли, чей контракт истекает следующим летом, покидает клуб. Уроженец Пармы работает в «Милане» с 2019-го, и одно это уже можно записать ему в актив: в XXI веке дольше продержался только уникальный Карло Анчелотти (любопытно, что тот родился в каких-то 50 километрах от Пиоли). А если учесть, что после ухода Аллегри в 2013 году и вплоть до прихода Пиоли «Милан» сменил десяток тренеров, то Стефано можно только поаплодировать за профессионализм, выдержку и умение держать себя на публике. Именно он спустя много лет вернул «Милану» скудетто, а в прошлом сезоне вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов.
Нельзя сказать, что «Милан» с его вторым местом провалил сезон-2023/24, но перепады в игре, большое отставание от чемпионов-«кузенов» и шесть из шести последних проигранных дерби (включая оба полуфинала Лиги чемпионов и Суперкубок Италии) подвигли руководство клуба на перемены. Станет ли от этого «Милану» лучше, пока говорить рано. Недавнее поражение от «Ромы» в четвертьфинале Лиги Европы окончательно решило судьбу Пиоли и, возможно, открыло дорогу в «Милан» иностранцу.
Авторитетная La Gazzetta dello Sport уверенно заявляет, что кандидат номер один на пост главного тренера — баск Лопетеги. Именно он якобы вот-вот подпишет трехлетний контракт с зарплатой, как у Пиоли (четыре миллиона евро в год). Последним местом работы Хулена был «Вулверхэмптон», который он спас в прошлом сезоне от вылета из Премьер-лиги. Любопытно, кстати, что нынешним тренером вратарей «Милана» является Тони Робертс, который работал в том же самом английском клубе.
Недавний номер La Gazzetta dello Sport отвел целый разворот кандидатуре Лопетеги, так что сомневаться в серьезности такой возможности точно не приходится. Правда, многие болельщики «Милана» не в восторге от этого тренера, а организованная группа тифози даже написала гневное открытое письмо руководству клуба с критикой его действий. Многие активные болельщики хотели бы увидеть у руля команды Антонио Конте, но руководство клуба, похоже, не имеет средств, чтобы потратиться на его зарплату и покупку дорогих игроков. Альтернативой Лопетеги La Gazzetta dello Sport называет Роберто Де Дзерби («Брайтон») и Паулу Фонсеку («Лилль»). Раньше мелькали и другие кандидатуры, включая экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
Но пока Лопетеги остается кандидатом номер один. И если контракт с Хуленом подпишут, то он станет первым испанцем, возглавившим «Милан». Не помню, приходили ли на эту должность в клуб бывшие вратари в прошлом веке, но в новейшей истории клуба такого точно не было. И это тоже, кстати, немало смущает многих поклонников миланского клуба. Как и то, что Лопетеги никогда не работал в серии А, а в его послужном списке всего один трофей — Лига Европы с «Севильей». Ну и три европейских чемпионства с испанской молодежью.
Впрочем, сама по себе замена Пиоли на другого тренера не решит всех проблем «Милана». Команде нужно обновить состав и разобраться с перестановками на уровне менеджмента, где власть, похоже, прибирает к рукам Златан Ибрагимович. Например, он убирает из молодежной команды перспективного тренера Иньяцио Абате, который только что впервые в истории вывел «Милан» в финал Юношеской лиги УЕФА. Новым тренером молодежки станет Даниэле Бонера, а сам Ибра, как говорят в кулуарах, активно пихает в эту команду своего старшего сына. На подходе, кстати, еще и младший.
Короче говоря, «Милан» ждет жаркое лето, а мы пока можем вспомнить про Лопетеги одну любопытную деталь, связанную с нашим футболом. В 1985 году он стал вице-чемпионом мира среди юниоров. Тот турнир проходил в СССР, а в полуфинале запасной голкипер сборной Испании оказался живым свидетелем драмы, которую пережила команда Сергея Мосягина. На последней, 120-й минуте того матча в «Лужниках» ставший впоследствии знаменитым Гойкоэчеа лишил сборную СССР победы в дополнительное время, после чего испанцы победили в серии пенальти.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|34
|28
|5
|1
|81-18
|89
|
2
|Милан
|34
|21
|7
|6
|64-39
|70
|
3
|Ювентус
|34
|18
|11
|5
|47-26
|65
|
4
|Болонья
|34
|17
|12
|5
|49-27
|63
|
5
|Рома
|34
|17
|8
|9
|61-41
|59
|
6
|Аталанта
|33
|17
|6
|10
|61-37
|57
|
7
|Лацио
|34
|17
|4
|13
|43-35
|55
|
8
|Фиорентина
|33
|14
|8
|11
|50-37
|50
|
9
|Наполи
|34
|13
|11
|10
|52-43
|50
|
10
|Торино
|34
|11
|13
|10
|31-31
|46
|
11
|Монца
|34
|11
|11
|12
|36-44
|44
|
12
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|35-40
|39
|
13
|Лечче
|34
|8
|12
|14
|31-49
|36
|
14
|Кальяри
|33
|7
|11
|15
|36-56
|32
|
15
|Фрозиноне
|34
|7
|10
|17
|43-63
|31
|
16
|Верона
|34
|7
|10
|17
|31-45
|31
|
17
|Эмполи
|34
|8
|7
|19
|26-50
|31
|
18
|Удинезе
|34
|4
|17
|13
|32-51
|29
|
19
|Сассуоло
|34
|6
|8
|20
|40-70
|26
|
20
|Салернитана
|34
|2
|9
|23
|26-73
|15
|26.04
|21:45
|
Фрозиноне – Салернитана
|3 : 0
|27.04
|16:00
|
Лечче – Монца
|1 : 1
|27.04
|19:00
|
Ювентус – Милан
|0 : 0
|27.04
|21:45
|
Лацио – Верона
|1 : 0
|28.04
|13:30
|
Интер – Торино
|2 : 0
|28.04
|16:00
|
Болонья – Удинезе
|1 : 1
|28.04
|19:00
|
Аталанта – Эмполи
|2 : 0
|28.04
|19:00
|
Наполи – Рома
|2 : 2
|28.04
|21:45
|
Фиорентина – Сассуоло
|5 : 1
|29.04
|21:45
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|16
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|14
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Давиде Калабрия
Милан
|28
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|31
|1
|3
|
|
Тео Эрнандез
Милан
|29
|1
|11