Нули в Бергамо: Кришито и Шомуродов остановили команду Миранчука

В 18-м туре «Аталанта» неожиданно для многих сыграла дома вничью с «Дженоа» (0:0), впервые в этом году не одержав победу и не забив ни одного гола.

Чемпионат Италии. Серия А

18-й тур

«Аталанта» — «Дженоа» — 0:0

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур (Мехле, 88), де Рон, Фройлер, Малиновский (Миранчук, 66), Гозенс, Сапата (Муриэль, 57), Иличич (Ламмерс, 88).

«Дженоа»: Перин, Радованович, Кришито, Мазиелло (Гольданига, 56), Дзаппакоста (Онгене, 80), Бадель, Зайц (Лерагер, 46), Стротман (Бехрами, 56), Чиборра, Шомуродов, Пьяца (Пандев, 68).

Предупреждения: Гольданига, 72. Дзаппакоста, 74. Гозенс, 83.

Судья: Маринелли (Италия).

17 января. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

Гасперини против своего прошлого

Сегодня вся футбольная Европа ассоциирует тренера Джан Пьеро Гасперини исключительно с «Аталантой», которую он тренирует четыре с половиной сезона. А между тем есть команда, где Гасперини отработал целых семь с хвостиком сезонов, пусть и с перерывом. Это именно «Дженоа», где Джан Пьеро трудился с 2006 по 2010 год, а затем с 2013-го по 2016-й. В сезоне-2008/09 Гасперини поднял «Дженоа» в серии А на пятое место, едва не попав в Лигу чемпионов. А в ноябре 2010-го на место уволенного Джан Пьеро пришел тот самый Давиде Баллардини, который сегодня вечером вывел «Дженоа» против «Аталанты»: это четвертый в карьере заход 57-летнего Баллардини в клуб из Генуи.

Между уходом из «Дженоа» и возвращением туда у Гасперини (ему 26 января исполнится 63 года) случились провалы с «Палермо» и «Интером», а с 14 июня 2016 года началось его поступательное восхождение к нынешней славе. Нынешний поединок против «Дженоа» стал для него 212-м на тренерском мостике «Аталанты», но пока личный рекорд Джан Пьеро связан с «Дженоа»: 297 поединков в роли главного тренера (с учетом всех турниров). А вот по количеству побед Гасперини явно готов уже в этом сезоне превзойти свой результат в Генуе. Там у него было в общей сложности 122 победных матча, в Бергамо же их на сегодня уже набралось 111, а между тем сезон-2020/21 подошел только к экватору. Сегодняшний матч против «Дженоа» стал для Гасперини девятым в карьере в роли тренера «Аталанты» — до этого были шесть побед при одной ничьей и одном поражении.

Победный январь 2021 года

К матчу против своей бывшей команды Гасперини подвел «Аталанту» с серией из десяти подряд сезонных матчей без поражений — семь побед при трех ничьих. В чемпионате Италии она не проигрывала семь матчей подряд (пять побед при двух ничьих), а на своем поле одержала пять побед подряд, включая свежий поединок против «Кальяри» в кубке страны. В этом году команда из Бергамо до матча с «Дженоа» только побеждала: четыре победы в четырех матчах с общей разностью забитых и пропущенных мячей 15-3! При этом все три победы в серии А в январе одержаны с крупным счетом. «Дженоа» же подошла к этому матчу, будучи в одном шаге от зоны вылета и имея в активе три победы в серии А за все 17 туров! При этом за прошедшие 17 туров «Дженоа» забила всего 18 голов, тогда как «Аталанта» только в последних трех турах поразила ворота соперников 12 раз при большом количестве нереализованных голевых моментов. Так что легко догадаться, кто был в сегодняшнем матче безусловным фаворитом, а для кого ничья была бы равнозначна победе.

Алексей в запасе

Несмотря на недавний выход Миранчука в стартовом составе против «Кальяри» и его гол вкупе с достаточно яркой игрой, Гасперини привычно для серии А оставил Алексея в запасе, а атакующее трио с первых минут составили украинец Малиновский, словенец Иличич и колумбиец Сапата. Баллардини, который проводил свой 83-й матч в серии А в роли главного тренера «Дженоа» и пятый поединок в этом качестве в нынешнем чемпионате, выпустил в стартовом составе экс-форварда «Ростова» Шомуродова и бывшего капитана «Зенита», а ныне капитана генуэзцев Кришито. Пару Шомуродову в атаке составил хорват Пьяца.

Гайч ? В «Дженоа» сватают Ламмерса

Что касается слухов о возможном переходе аргентинского форварда ЦСКА Гайча в клуб из Генуи, то они пока остаются только слухами. Сменивший Даниеле Фаджано и вернувшийся в конце ноября-2020 на свой пост спортивный директор «Дженоа» Франческо Маррокку (он работал в клубе в предыдущем сезоне) заявил накануне в эфире телеканала Sky Sport, что с приходом полузащитника Стротмана (аренда из «Марселя) и защитника Онгене (аренда из «Зальцбурга») клуб завершил свою зимнюю трансферную кампанию на вход.

Впрочем, до 1 февраля, когда в Италии закрывается трансферное окно, еще есть время, так что подождем с окончательными выводами. Тем более что форвард Скамакка, принадлежащий «Сассуоло», вполне может покинуть Геную до конца месяца: интерес к нему проявляет «Ювентус». А на место молодого итальянца некоторые местные инсайдеры сватают вовсе не Гайча, а голландца Ламмерса из «Аталанты». Любопытно, что Скамакка не попал в столь важном для «Дженоа» матче даже в заявку. По официальной версии — из-за травмы. По более правдоподобной — из-за трансферной суеты.

Два момента Элдора

Если «Дженоа» будет и дальше играть так же тактически грамотно, как в первом тайме против «Аталанты», и с такой же самоотдачей на всех участках поля, команда не может не сохранить прописку в серии А. Баллардини, сменивший Марана, превратил аморфную команду в боеспособный коллектив, где узбекский форвард Шомуродов играет заметную роль. Экс-форвард «Ростова» выполняет огромный объем черновой работы, без всякого стеснения вписывается в любые единоборства у чужих ворот и в центре поля, а еще успевает отработать в обороне. При этом именно Элдор, которого постоянно ищут партнеры, не реализовал два самых острых момента своей команды в первом тайме.

На 8-й минуте Шомуродов технично принял мяч на грудь после ювелирного паса новичка Стротмана и с левой ноги пробил с линии штрафной рядом со штангой. А уже в концовке тайме узбекский форвард, обыгравшись все с тем же Стротманом, из еще более выгодной позиции пробил с правой, и голкипер Голлини не без труда отразил его удар в падении ногой. У «Дженоа», навязавшего в первые полчаса высокий прессинг и в целом настроенного на жесткую борьбу, было еще два полумомента в первом тайме. А вот не ожидавшая такой наглости от одного из аутсайдеров «Аталанта» мало напоминала ту блестящую команду, которая в предыдущих четырех матчах года крушила всех подряд. Да, два-три опасных момента ей создать удалось, но в целом до перерыва «Аталанта» разочаровала, а вот «Дженоа» показала себя очень достойно против одной из самых модных на сегодня команд не только серии А, но, возможно, и всей Европы.

Выход на замену

По первому тайму не очень убедительно смотрелся в атаке «Аталанты» Малиновский, а Иличича изводили жесткими стыками и фолами поочередно Стротман и Кришито. Сапата тоже в первом тайме был не так опасен, как обычно. Показалось, что Гасперини вполне мог поменять в перерыве любого из трех игроков атаки, однако то же трио вышло и на второй тайм. В отличие от начала матча, «Аталанта» начала второй тайм с постоянных атак, а на 55-й минуте Муриэль логично заменил Сапату. Столь же логичным, хотя и запоздалым, как показалось, стал выход на поле Миранчука вместо Малиновского. Это случилось на 65-й минуте, а за несколько секунд до этого Хатебур пробил в штангу.

В первые несколько минут после своего выхода на поле Алексей дважды оказался в роли самого настоящего центрального нападающего. В одном случае он едва не дотянулся до мяча вблизи чужих ворот, а в другом эпизоде показалось, что соперник уронил его в своей штрафной, после чего скамейка запасных «Аталанты» безуспешно требовала пенальти. «Дженоа» во втором тайме уже почти не помышлял об атаках и всей командой думал только о сохранении своих ворот. Кришито, который отменно провел матч, бился в обороне за двоих, а Шомуродов практически забыл о конструктивной игре на чужой половине поля, куда мяч долетал редко и без всяких надежд на какую-то остроту. Зато у своих ворот Элдор оказался очень полезен, недаром на 90+1-й минуте именно он практически в шпагате вынес мяч из своей штрафной в критической ситуации. В итоге команда Шомуродова и Кришито добыла в Бергамо ценную и заслуженную ничью.

Миранчук за те тридцать минут, что он провел на поле с учетом добавленного времени, нередко оказывался с мячом, а помимо указанных выше двух моментов, по-настоящему остро проявил себя еще, пожалуй, дважды. Однажды Алексей эффектно ворвался в чужую штрафную и едва не спровоцировал пенальти за игру соперника рукой, а в другой раз заработал опасный штрафной удар для своей команды. Следующий шанс проявить себя Миранчук получит уже в ближайшую среду, когда «Аталанта» сыграет в гостях с «Удинезе».