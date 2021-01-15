Миранчук вошел в историю. Он забивал за «Аталанту» в дебютных матчах трех турниров

Клуб из Бергамо обыграл «Кальяри» (3:1) при активном участии нашего легионера.

Кубок Италии

1/8 финала

«Аталанта» — «Кальяри» — 3:1 (1:0)

Голы: Миранчук, 43 (1:0). Соттиль, 55 (1:1). Муриэль, 61 (2:1). Шутало, 64 (3:1).

«Аталанта»: Спортьелло, Джимсити, Гозенс (Хатебур, 68), Ромеро, Мехле, Шутало, Миранчук (Иличич, 69), Малиновский, Фройлер (Депаоли, 75), Пессина (де Рон, 46), Муриэль (Паломино, 89).

«Кальяри»: Викарио, Чеппителли, Дзаппа, Трипальделли (Ликояннис, 83), Валюкевич, Нандес, Марин, Калигара (Жоау Педру, 67), Трамони (Перейро, 72), Паволетти (Черри, 66), Соттиль (Унас, 83).

Предупреждение: Иличич, 80.

Судья: Дионизи.

14 января. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

За свою более чем столетнюю историю «Аталанта» выиграла всего один по-настоящему серьезный трофей — как раз Кубок Италии. Случилось это в далеком 1963 году. После этого клуб из Бергамо еще три раза выходил в финалы, но все три раза терпел поражения — дважды еще в прошлом веке (в 1987 и 1996 годах) и раз совсем недавно — в 2019-м. Два года назад «Аталанта» уступила в финале «Лацио», с которым может встретиться уже в конце этого месяца в четвертьфинале, если римляне победят 21 января в 1/8 финала «Парму» дома.

Матч стал первым для Алексея Миранчука в стартовом составе «Аталанты». Накануне главный тренер хозяев Джан Пьеро Гасперини дал понять, что Миранчук наконец-то получит реальную возможность проявить себя в полной мере, так что появление нашего игрока в стартовом составе было предсказуемо. Гасперини выставил атакующее трио МММ: Миранчук-Малиновский-Муриэль. В полузащиту тренер отрядил новичка Маэле (на правый фланг), Пессину и Фройлера (в центр), Гозенса (на левый фланг). Место в воротах занял начинавший сезон Спортьелло, а в роли защитников вышли Шутало, Ромеро и Джимсити.

Миранчук на первых минутах расположился в атаке по центру чуть глубже, чем Муриэль (правее) и Малиновский (левее), и довольно активно включился в игру. Уже на 4-й минуте Алексей отправил мяч в сетку ворот из чужой вратарской после розыгрыша углового, однако судьи зафиксировали у россиянина офсайд. Следующий раз Миранчук отметился на 16-й минуте: его плотный удар с правой из-за пределов штрафной нейтрализовал голкипер Викарио. На 23-минуте Алексей чуть-чуть не успел на добивание после того, как Викарио отразил удар в исполнении Муриэля. Прошло еще две минуты, и Миранчук пробил с левой ноги из штрафной площади в ближний от себя угол — Викарио перевел мяч на угловой. Ну а свой первый гол в Кубке Италии Алексей забил на 43-й минуте. Муриэль, в очередной раз запутавший защитников, исхитрился из неудобного для себя положения сбросить мяч под удар Миранчуку, который метров с десяти безупречно исполнил удар с левой ноги: тут уже главный по первому тайму герой «Кальяри» Викарио ничего поделать не смог. Вслед за Лигой чемпионов и серией А Миранчук забил и в Кубке Италии, причем вновь в первом же матче в новом для себя турнире. Этот факт — по мячу в каждой из трех дебютных игр — войдет в историю «Аталанты».

Полный матч не получился

По итогам первого тайма «Кальяри» под руководством Эусебио ди Франческо, которого в какой-то момент сватали в РПЛ, выглядел настолько убого, что «Аталанта», казалось, просто не могла не довести без проблем такой матч до победы. Но после перерыва команда Гасперини занялась тем, чем и в первом тайме, — растранжириванием голевых моментов, а на десятой минуте второго тайма гол забил «Кальяри». Сначала все тот же блестящий Викарио выручил свою команду после сложнейшего удара Муриэля (ему ассистировал Миранчук), а в контратаке Соттил легко добежал до чужих ворот и под острым углом уверенно пробил мимо голкипера Спортьелло.

Разъяренный Гасперини с удвоенной энергией погнал свою команду вперед, и великолепный Муриэль быстро восстановил статус-кво после паса Гозенса. Затем классный удар со штрафного исполнил Малиновский, но Викарио вытащил мяч из-под перекладины. А через три минуты после гола Муриэля забил Шутало, который исправился за то, что упустил Соттила в голевом эпизоде у своих ворот. Дальше игра уже пошла без нашего Алексея Миранчука, который на 69-й минуте уступил свое место на поле Йосипу Иличичу. Жаль, что россиянину не удалось провести первый полный матч за «Аталанту», но главное, что он всерьез напомнил о себе и внес свою лепту в победу.

Матч четвертьфинала Кубка Италии против победителя пары «Лацио» — «Парма» клуб из Бергамо проведет на своем поле 27 января.