Миранчук остается игроком замены. «Аталанта» коллекционирует крупные победы

В 16-м туре чемпионата Италии «Аталанта» крупно обыграла на своем поле скромную «Парму», которая в этом сезоне борется за право остаться в серии А.

Чемпионат Италии. Серия А

16-й тур

«Аталанта» — «Парма» — 3:0 (1:0)

Голы: Муриэль, 15 (1:0). Сапата, 49 (2:0). Гозенс, 61 (3:0).

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур (Кальдара, 81), де Рон, Фройлер (Миранчук, 65), Пессина, Гозенс (Мехле, 65), Муриэль (Сапата, 46), Иличич (Малиновский, 58).

«Парма»: Сепе, Бузи, Бруну Алвеш, Валенти, Гальоло (Пеццелла, 33), Эрнани, Куртич, Сиприен, Карамо (Михайла, 10), Зом, Инглезе (Корнелиус, 46).

Предупреждения: Сиприен, 39. Пессина, 45.

Судья: Сакки (Италия).

6 января. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

5:0 год назад

Ровно год назад «Аталанта» разгромила «Парму» на своем поле со счетом 5:0. К нынешнему матчу команда Джан Пьеро Гасперини подошла с отрывом в 13 очков от своего соперника, который перед этим туром находился в шаге от зоны вылета. Впечатляла пропасть между командами по количеству забитых голов: 33 против 13 в пользу «Аталанты». Больше нее перед 6 января забивали только «Интер» и «Милан». А вот у «Пармы» была абсолютно худшая атака во всей серии А — даже главные аутсайдеры «Кротоне», «Дженоа» и «Специя» отличались чаще.

В январе 2020-го голы в ворота «Пармы» забили Гомес, Фройлер, Гозенс и Иличич, который сделал дубль. Гомес ищет себе теперь новую команду из-за конфликта с Гасперини и тренируется по индивидуальной программе, не попадая в заявку на матчи, а вот Гозенс, Фройлер и Иличич вышли в стартовом составе и сейчас. Кроме Гомеса (его место занял Пессина) в составе «Аталанты» в этот раз не оказалось еще и голкипера Спортьелло, которого заменил Голлини. Остальные же девять позиций на поле заняли те же игроки «Аталанты», что и год назад. Команда Гасперини вышла с первых минут с расстановкой 3-4-1-2, где Пессина расположился на позиции «под нападающими», а пару форвардов составили Муриэль и Иличич.

Гол Муриэля после паса Иличича

Начало матча задержал на десяток минут главный арбитр встречи с футбольной фамилией Сакки. Он настолько запутался в проводах и наушниках, которые должны были обеспечивать бесперебойную связь с видеоарбитрами, что ему пришлось потерять много времени на переодевание. При почти нулевой температуре Сакки несколько раз то снимал с себя, то надевал несколько футболок, а игроки разминались под холодок на морозном поле.

«Парма», которая перед этим матчем потеряла из-за травмы четырех ключевых игроков, включая бывшего зенитовца Осорио, уже к десятой минуте лишилась и Карамо. Ее тренеру Фабио Ливерани, для которого этот матч мог стать последним, оставалось уповать лишь на характер и силу воли своих подопечных, явно уступающих в классе и опыте сопернику. Ослабленной «Пармы» хватило на 15 минут, затем Муриэль после передачи Иличича открыл счет, отличившись в четвертом матче подряд. А по прошествии получаса игры команда Ливерани потеряла из-за травмы еще одного игрока — Гальоло. Уйти в подобном контексте на перерыв всего с одним голом в пассиве — вполне приемлемый результат для нынешней «Пармы».

Миранчук сыграл около получаса

Зато во втором тайме «Аталанта» уверенно довела дело до очередной, шестой в этом чемпионате крупной победы. Сначала отличился Сапата, заменивший в перерыве Муриэля. Это был его третий подряд домашний матч, в котором он забивает голы. А окончательный счет установил Гозенс, который забил в четвертом домашнем матче подряд. Гасперини провел в общей сложности пять замен. В составе «Аталанты» дебютировал игрок сборной Дании Меле. Очень важно для команды, что после серьезной травмы вернулся защитник Кальдара.

Ну а что же Миранчук? Он вышел на поле одновременно с датчанином и сыграл около получаса с учетом добавленного времени. На 87-й минуте Алексей опасно пробил головой, и это, пожалуй, все, что можно вспомнить. Гасперини по-прежнему видит в нем игрока, который можно быть полезен команде только в качестве выходящего на замену во втором тайме. При этом сыграть полностью сорок пять минут — это пока роскошь для Миранчука. Следующий матч «Аталанты» уже в субботу. Ей предстоит выездная встреча против строптивого «Беневенто» под руководством Пиппо Индзаги, который только что выиграл в гостях у «Кальяри».