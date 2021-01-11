Шомуродов забивает за «Дженоа». Его уже приглашают на плов

Экс-форвард «Ростова» Элдор Шомуродов быстро стал своим в Генуе. Почему так произошло? Рассказывает один из создателей самого популярного в городе футбольного сайта

«Ювентуса» нет, интерес есть

Давайте не будем горячиться и спокойно во всем разберемся. Никакой «Ювентус» сейчас о приходе Элдора Шомуродова не думал, никаких переговоров с «Дженоа» на эту тему не было. Веселая газетa Tuttosport, к которой традиционно не следует относиться серьезно, вынесла фотографию Шомуродова на обложку, возбудив этим все интернет-сообщество в России. Но она просто перепутала. Перепутала 25-летнего узбекского форварда с 22-летним итальянским талантом по фамилии Скамакка, который играет в «Дженоа», но принадлежит при этом «Сассуоло».

Полоса о Шомуродове.

Тот действительно сейчас находится в поле зрения туринского клуба, в отличие от экс-форварда «Ростова», но в любом случае интерес итальянских СМИ к Элдору полностью оправдан. Шомуродов заслужил его своей игрой, и недаром La Gazzetta dello Sport посвятила футболисту целую полосу. Причем автором оптимистической заметки стал тот же журналист, что после первых двух матчей Шомуродова за «Дженоа» уже готовился отправить того в пыльный архив и провести аналогию с провалом в «Дженоа» в прошлом веке талантливейшего Игоря Добровольского.

Чтобы разобраться, как к Шомуродову относятся в самой Генуе и как он за короткий срок уже добился там определенного признания, я обратился к человеку, который ежедневно с головой погружен в жизнь клуба «Дженоа». Его зовут Алессио Семино, и тот сайт, который он создал в 2016 году вместе с младшим братом Лоренцо и известным генуэзским журналистом Лино Марморато, многими считается в Генуе самым интересным и надежным онлайн-источником, повествующим о жизни «Дженоа».

Алессио Семино с младшим братом Лоренцо и известным генуэзским журналистом Лино Марморато.

Элдор по-хорошему болен футболом

— Правда ли, что появление Шомуродова в «Дженоа» добавило вам немало посетителей как из Узбекистана, так и из России?

— Да, безусловно. Мы это особенно ощущаем в соцсетях. И я очень рад за самого Элдора, за которого переживает столько людей. Мы видим огромный интерес к нему прежде всего на его родине, однако и в России у него хватает поклонников. Любопытно, что он уже второй узбекский футболист в истории «Дженоа», а первым был Ильяс Зейтуллаев.

— Интерес к Шомуродову со стороны его соотечественников легко объясним и логичен, а как встретили Элдора придирчивые болельщики «Дженоа», повидавшие на своем веку немало сильных легионеров?

— С каждым сыгранным матчем Элдор завоевывает все больше симпатий как у болельщиков, так и в среде журналистов. На момент его появления в «Дженоа» о Шомуродове мало что было известно, а в первых играх он не произвел яркого впечатления. Зато после неполных четырех месяцев он так здорово и очевидно прибавил, что все это оценили по достоинству. Признание журналистов легко просчитать по их довольно высоким оценкам, а растущее к Элдору уважение со стороны притязательных болельщиков я ощущаю в ежедневном общении со своими знакомыми. Болельщики «Дженоа» готовы прощать своим игрокам ошибки, но не готовы прощать безволие и отсутствие мотивации. У Шомуродова, мне кажется, есть немалый потенциал для прогресса, так что и ошибок хватает, но его огромная работоспособность на поле и его страсть подкупили всех. Видно, что человек по-хорошему болен футболом и готов выгрызать свое право выходить в стартовом составе «Дженоа».

Всегда в гуще событий

— Страсти и желания мало для серии А, если у тебя нет определенного набора футбольных качеств. Чем Шомуродов так убедил недавно возглавившего «Дженоа» Баллардини, что тот теперь регулярно выпускает его в стартовом составе?

— Нынешний Шомуродов хорош тем, что ему удается влиять на исход матчей — либо забитыми голами, либо острыми передачами, либо разгоном голевых атак со своей половины поля. На сегодня это такой игрок, который постоянно находится в гуще событий в самые нужные для команды моменты. Такие футболисты ценятся всегда и везде! Скажем, первую и решающую в итоге голевую атаку, которую завершил в игре против «Болоньи» Зайц, разогнал на правом фланге именно Шомуродов. У него хватает сил не только на то, чтобы биться у чужих ворот, но и на то, чтобы снимать мячи головой у своих ворот после угловых соперника, а затем начинать контратаки. Какой же тренер откажется по собственной воле от такого полезного игрока?!

— С кем Шомуродову комфортнее, на ваш взгляд, играть сейчас в паре — с Дестро или Скамаккой? Или, может быть, с ветераном Пандевым?

— В том-то и дело, что Шомуродов подходит сегодня под любые тренерские варианты! Он не вещь в себе, а гибкий игрок, которому легко подобрать партнера по атаке в зависимости от конкретной тактической установки на тот или иной матч. Тот Шомуродов, которого мы видим сегодня, очень важен для команды, борющейся за выживание в серии А. «Дженоа» находится в непростой ситуации, и каждый матч сейчас как решающий. А в решающих играх нужны именно такие футболисты, как Элдор, — не просто качественные, а те, кто бьется за себя и за партнеров. В матче предыдущего тура вся команда и предстала единым боевым коллективом, так что победа над «Болоньей» закономерна. Надо продолжать в том же духе, тогда «Дженоа» непременно сохранит место в серии А. С таким тренером, как Баллардини, команда наверняка решит эту задачу, а Шомуродов ей в этом серьезно поможет!

Прогресс в итальянском языке

— Понятно, что из-за жестких ковидных ограничений общение футболистов с внешним миром в Италии сведено до минимума. Что слышно в Генуе о Шомуродове вне футбольного поля и тренировочного центра?

— В доковидные времена мы c коллегами действительно имели куда больше возможностей общаться с игроками. Равно как и болельщики. Сейчас, конечно, все наши контакты ограничены. И сами футболисты сильно ограничены в контактах, да и в перемещениях по городу. Надеюсь, что Элдор скоро сможет лучше узнать Геную, а пока он в основном, думаю, перемещается между домом и тренировочными полями. При этом мы знаем, что он активно взялся за изучение итальянского языка. И в этом у него тоже есть прогресс. И это тоже говорит о его явном желании быстрее влиться в итальянскую реальность. Вижу, что он даже начал апеллировать к судьям на итальянском языке, значит, Элдор прогрессирует!

Плов для Шомуродова.

— А что за история с приглашением Шомуродова на дегустацию плова?

— Это показатель того, что местные болельщики быстро прониклись уважением к Элдору. У одного из болельщиков «Дженоа» русскоязычная жена умеет готовить тот самый плов, про который недавно сказал Шомуродов, назвав его, как я понимаю, своим любимым блюдом. Через наш сайт Элдор получил приглашение на плов в эту семью. Понятно, что при нынешних ограничениях такой поход в гости ему противопоказан, но когда-то же все эти запреты отменят. Желаю Шомуродову, чтобы ему понравился в Генуе его любимый плов и он задержался бы у нас в городе подольше!