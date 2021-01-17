Восемь ударов в РПЛ. Гайч провалился в ЦСКА и спасет карьеру в «Дженоа», подвинув Шомуродова?

Смотрим, нужен ли аргентинец клубу из серии А.

Мы знаем ЦСКА как клуб, обычно проводящий эффективные трансферные кампании. Однако минувшее лето стало исключением. Из всех новичков стабильно заиграл только Зайнутдинов. Эджуке действовал с переменным успехом (много дриблинга, мало конкретики), а Фукс сразу сломался и не успел ничего показать.

Неудачным оказалось и приобретение нападающего Адольфо Гайча. Сама по себе покупка аргентинца выглядела логичной. Габаритный форвард позволил бы армейцам разнообразить атаку: больше кроссов, длинных забросов и верховой борьбы.

Однако статистика Гайча пока такова: 452 минуты за ЦСКА во всех турнирах, 1 гол (в Лиге Европы), один результативный пас (в РПЛ).

Еще красноречивее выглядит карта ударов Адольфо в премьер-лиге. Их... жалких восемь!

Карта ударов Гайча в РПЛ. Фото understat.com

1 — в каркас ворот, 2 — мимо, 2 — во вратаря, 3 — заблокированы.

Тем удивительнее слышать об интересе к Гайчу из серии А. По информации TMW, «Дженоа» ведет переговоры с ЦСКА по трансферу аргентинца — аренда на полгода. А по утверждению известного инсайдера Альфредо Педуллы, Адольфо уже дал согласие на переход в клуб из Генуи.

Почему же у Гайча не получается в России? Стоит ли отпускать его в Италию? И сможет ли он составить конкуренцию новой звезде «Дженоа» - хорошо знакомому нам по «Ростову» Элдору Шомуродову?

Шкурин круче Гайча?

Посмотрим на расширенную статистику Адольфо в РПЛ.

Минуты Голы xG Ассисты xA Удары за 90 минут Передачи под удар за 90 минут xGChain* xGBuildup** 296 - 1,18 1 1,31 2,43 2,43 2,67 0,27

* Вклад в развитие атак с учетом ударов и передач под удар.

** Вклад в развитие атак без учета ударов и передач под удар.

Два показателя сразу же бросаются в глаза. Во-первых, это общее количество минут. Откуда такое недоверие к дорогостоящему новичку со стороны тренерского штаба армейцев? Во-вторых, это реализация. На гол (1,18 xG) Гайч все же наиграл.

Визуально казалось, что аргентинец действует слишком медленно и неповоротливо. А еще — что не находит взаимопонимания с партнерами, постоянно открываясь не там, где нужно. Можно сослаться на небольшое количество игрового времени, но есть обратный пример. Это Илья Шкурин, еще один габаритный форвард армейцев. У белоруса 331 минута в РПЛ и три гола (1,81 xG). Кажется, он просто лучше использует свои моменты.

Вероятно, Гайч столкнулся с проблемой адаптации — такое случается с южноамериканцами в России. Тогда аренда в Италию, куда более близкую аргентинцам по менталитету страну, может стать выходом.

Нужен ли Гайч «Дженоа»?

Кажется, «грифонам» действительно не помешал бы форвард. По забитым голам «Дженоа» занимает одно из последних мест в серии А. Красно-синие отличились 18 раз в 17 матчах, меньше только у «Кротоне» и «Пармы». И это еще повезло с реализацией! Генуэзцы наиграли всего на 16,06 xG — тоже третий результат в лиге с конца.

При этом нападающих в составе достаточно. Это и Шомуродов, и Дестро, и Пандев, и Скамакка. Вот их статистика в серии А.

Минуты Голы xG Ассисты xA Удары за 90 минут Передачи под удар за 90 минут xGChain xGBuildup Шомуродов 619 2 1,45 1 1,12 2,04 1,31 3,39 1,02 Дестро 609 6 4,10 1 0,37 2,96 0,44 4,86 0,53 Пандев 632 1 0,78 2 0,19 1,14 0,71 2,18 1,29 Скамакка 755 2 3,29 1 1,97 2,98 1,55 5,28 0,28

Кстати, Шомуродов и Скамакка - форварды крупные. Они среди лидеров «Дженоа» по количеству выигранных верховых единоборств: 2,1 и 1,8 в среднем за матч соответственно.

Справедливо возникает вопрос: а зачем «Дженоа» именно Гайч? Разноплановых нападающих и так много. Есть дриблер (Дестро), опытный боец (Пандев), те, кто может качественно играть наверху (Шомуродов и Скамакка).

Другое дело, что «Дженоа» сражается за выживание. В такой борьбе команды цепляются за любую возможность усилить состав.

Итог

Наверное, ЦСКА стоит отпустить Гайча в аренду. Разыгрался Чалов, под кроссы подойдет Шкурин, ожидают прорыва от техничного Эджуке. А из еврокубков красно-синие осенью вылетели, какая уж тут ротация?

И для аргентинца отъезд в Италию может стать поворотным моментом - все же близкая по культуре страна с более благоприятным климатом. Время в «Дженоа» Гайч получит - посмотрите, как равномерно оно там распределено между форвардами. А дальше все будет зависеть от самого Адольфо. Пусть доказывает, готов ли он к Европе или нужно было оставаться на родине.

В материале использована статистика whoscored.com и understat.com