Восемь ударов в РПЛ. Гайч провалился в ЦСКА и спасет карьеру в «Дженоа», подвинув Шомуродова?
Мы знаем ЦСКА как клуб, обычно проводящий эффективные трансферные кампании. Однако минувшее лето стало исключением. Из всех новичков стабильно заиграл только Зайнутдинов. Эджуке действовал с переменным успехом (много дриблинга, мало конкретики), а Фукс сразу сломался и не успел ничего показать.
Неудачным оказалось и приобретение нападающего Адольфо Гайча. Сама по себе покупка аргентинца выглядела логичной. Габаритный форвард позволил бы армейцам разнообразить атаку: больше кроссов, длинных забросов и верховой борьбы.
Однако статистика Гайча пока такова: 452 минуты за ЦСКА во всех турнирах, 1 гол (в Лиге Европы), один результативный пас (в РПЛ).
Еще красноречивее выглядит карта ударов Адольфо в премьер-лиге. Их... жалких восемь!
1 — в каркас ворот, 2 — мимо, 2 — во вратаря, 3 — заблокированы.
Тем удивительнее слышать об интересе к Гайчу из серии А. По информации TMW, «Дженоа» ведет переговоры с ЦСКА по трансферу аргентинца — аренда на полгода. А по утверждению известного инсайдера Альфредо Педуллы, Адольфо уже дал согласие на переход в клуб из Генуи.
Почему же у Гайча не получается в России? Стоит ли отпускать его в Италию? И сможет ли он составить конкуренцию новой звезде «Дженоа» - хорошо знакомому нам по «Ростову» Элдору Шомуродову?
Шкурин круче Гайча?
Посмотрим на расширенную статистику Адольфо в РПЛ.
|
Минуты
|
Голы
|
xG
|
Ассисты
|
xA
|
Удары за 90 минут
|
Передачи под удар за 90 минут
|
xGChain*
|
xGBuildup**
|
296
|
-
|
1,18
|
1
|
1,31
|
2,43
|
2,43
|
2,67
|
0,27
* Вклад в развитие атак с учетом ударов и передач под удар.
** Вклад в развитие атак без учета ударов и передач под удар.
Два показателя сразу же бросаются в глаза. Во-первых, это общее количество минут. Откуда такое недоверие к дорогостоящему новичку со стороны тренерского штаба армейцев? Во-вторых, это реализация. На гол (1,18 xG) Гайч все же наиграл.
Визуально казалось, что аргентинец действует слишком медленно и неповоротливо. А еще — что не находит взаимопонимания с партнерами, постоянно открываясь не там, где нужно. Можно сослаться на небольшое количество игрового времени, но есть обратный пример. Это Илья Шкурин, еще один габаритный форвард армейцев. У белоруса 331 минута в РПЛ и три гола (1,81 xG). Кажется, он просто лучше использует свои моменты.
Вероятно, Гайч столкнулся с проблемой адаптации — такое случается с южноамериканцами в России. Тогда аренда в Италию, куда более близкую аргентинцам по менталитету страну, может стать выходом.
Нужен ли Гайч «Дженоа»?
Кажется, «грифонам» действительно не помешал бы форвард. По забитым голам «Дженоа» занимает одно из последних мест в серии А. Красно-синие отличились 18 раз в 17 матчах, меньше только у «Кротоне» и «Пармы». И это еще повезло с реализацией! Генуэзцы наиграли всего на 16,06 xG — тоже третий результат в лиге с конца.
При этом нападающих в составе достаточно. Это и Шомуродов, и Дестро, и Пандев, и Скамакка. Вот их статистика в серии А.
|
|
Минуты
|
Голы
|
xG
|
Ассисты
|
xA
|
Удары за 90 минут
|
Передачи под удар за 90 минут
|
xGChain
|
xGBuildup
|
Шомуродов
|
619
|
2
|
1,45
|
1
|
1,12
|
2,04
|
1,31
|
3,39
|
1,02
|
Дестро
|
609
|
6
|
4,10
|
1
|
0,37
|
2,96
|
0,44
|
4,86
|
0,53
|
Пандев
|
632
|
1
|
0,78
|
2
|
0,19
|
1,14
|
0,71
|
2,18
|
1,29
|
Скамакка
|
755
|
2
|
3,29
|
1
|
1,97
|
2,98
|
1,55
|
5,28
|
0,28
Кстати, Шомуродов и Скамакка - форварды крупные. Они среди лидеров «Дженоа» по количеству выигранных верховых единоборств: 2,1 и 1,8 в среднем за матч соответственно.
Справедливо возникает вопрос: а зачем «Дженоа» именно Гайч? Разноплановых нападающих и так много. Есть дриблер (Дестро), опытный боец (Пандев), те, кто может качественно играть наверху (Шомуродов и Скамакка).
Другое дело, что «Дженоа» сражается за выживание. В такой борьбе команды цепляются за любую возможность усилить состав.
Итог
Наверное, ЦСКА стоит отпустить Гайча в аренду. Разыгрался Чалов, под кроссы подойдет Шкурин, ожидают прорыва от техничного Эджуке. А из еврокубков красно-синие осенью вылетели, какая уж тут ротация?
И для аргентинца отъезд в Италию может стать поворотным моментом - все же близкая по культуре страна с более благоприятным климатом. Время в «Дженоа» Гайч получит - посмотрите, как равномерно оно там распределено между форвардами. А дальше все будет зависеть от самого Адольфо. Пусть доказывает, готов ли он к Европе или нужно было оставаться на родине.
В материале использована статистика whoscored.com и understat.com
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